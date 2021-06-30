Дамир Габдулхаков: «Стройка стала «голубым океаном» для банков, который открылся после принятия новых законов»

Управляющий банка «Открытие» в РТ — о продлении ипотеки с господдержкой, кредитовании бизнеса и цифровизации банковской сферы

Фото: Ринат Назметдинов



Кризис и пандемия коронавируса оказали неоднородное влияние на банковский сектор. Банки заметно смогли повысить эффективность бизнеса в условиях новой реальности и нарастить объемы кредитного портфеля. Беседуя с нашим корреспондентом, управляющий банка «Открытие» в Республике Татарстан Дамир Габдулхаков подвел итоги работы организации в период локдауна, рассказал, как на фоне пандемии изменилась политика сотрудничества банков и предприятий, а также поделился ожиданиями и прогнозами относительно продления льготной ипотеки.

«Банки делились своей маржой с клиентами, чтобы сделать предложение привлекательнее»

— Дамир Кашибулхакович, 4 июня президент России объявил о продлении программы ипотеки с господдержкой еще на год. Но одновременно с этим была увеличена ставка до 7% и введено ограничение на сумму кредита — 3 млн рублей. Прокомментируйте, пожалуйста, это решение. Как, по-вашему, оно отразится на рынке Татарстана?

— Ипотека по итогам прошлого года стала локомотивом не только розничного кредитования, но и экономики в целом. В период пандемии, когда у всех был шок, она поддержала не только строительную отрасль, но и смежные: потребительский сектор, розничную торговлю.

Так, в марте прошлого года у всех банков была сильная просадка в объемах кредитования, они сократились почти в два раза. Но после того, как правительством были введены меры поддержки, это позволило вернуться к докризисным объемам. И по итогам третьего-четвертого кварталов мы превзошли те уровни, которые у нас были до этого. Мы выдали ипотечных кредитов на сумму 2,7 млрд рублей. Поэтому стоит отметить, что эта мера была своевременной.

Сейчас мы видим, что есть рост цен на жилье и ограничение на сумму кредита — 3 млн рублей. И, наверное, эта поддержка остается актуальной для покупки жилья в тех населенных пунктах, где цена на него не такая высокая. Поэтому не массовое прекращение программы поддержки, а ее постепенное мягкое сворачивание — через ограничение на сумму и повышение процентной ставки, это логический переход к полному отказу от ипотеки с господдержкой и возврату к обычной ипотеке.

Рынок сейчас возвращается к своему органичному состоянию. Если сравнивать первый квартал этого года, объем ипотечного кредитования вырос на 20% относительно прошлого года. Поэтому большой просадки мы не ожидаем. Во-первых, эта программа касалась только нового жилья, которое составляет на рынке 20—30%. Основная часть — это вторичное жилье. На этот сегмент рынка программа не распространялась, и здесь изменений не будет. Во-вторых, большого повышения ставок с отменой льготной программы ипотеки мы не ожидаем. Так как обычные ипотечные кредиты по ставкам близки к тем, которые выдавались в рамках льготной программы.

— А насколько эта мера в период локдауна простимулировала банковский сектор?

— В первом квартале прошлого года мы выдали ипотечных кредитов на сумму 941 млн рублей. Во втором квартале, когда был самый пик пандемии — на 553 млн рублей. Падение произошло почти в два раза. После того как эти меры заработали, в третьем-квартале сумма ипотечных займов составила более 1 млрд рублей, а в четвертом — 1,6 млрд. рублей. Это позволило не только преодолеть спад, но и в целом по году выйти с приростом по сравнению с предыдущим годом. Это также позволило сохранить полностью объемы рынка ипотеки, строительства и даже дать некий прирост, так как сделало ипотеку более доступной.

— Какие в целом показатели у банка «Открытие» по ипотеке в первом квартале этого года?

— Мы выдали кредитов на сумму 1,160 млрд рублей. Из года в год наблюдается рост примерно на 23%. Большой просадки в этом плане мы не ожидаем.

— По сути эта мера простимулировала не только банковской сектор, но и строительную отрасль.

— Банки, работая по госпрограммам, на самом деле имеют небольшую маржу. Более того, банки предлагают более льготные условия. Когда ставка была по государственной программе 6,5%, мы предлагали 5,59%. У многих банков ставка по этой программе также ниже 6,5%. Кредитные организации делились своей маржой с клиентами, чтобы сделать предложение более привлекательнее. И эта мера себя полностью оправдала.



— Продолжая тему строительства: банк «Открытие» активно поддерживает кредитование строительного сектора. Какие прогнозы вы делаете на этот и следующий год? Сохранятся ли позиции «Открытия» по кредитованию именно этой отрасли?

— Действительно, финансирование застройщиков жилья является одним из приоритетных направлений работы банка «Открытие». Нами на сегодняшний день установлено лимитов на строительство жилых домов на 18,5 млрд рублей. В рамках этих лимитов будет построен 41 жилой дом. Это примерно 6800 квартир. На сегодняшний день строительство четырех домов уже завершено. Мы раскрыли более 700 эскроу-счетов и около 2,4 млрд рублей переданы застройщикам, так как строительство уже завершилось. Сейчас остатки на эскроу-счетах составляют более 5 млрд рублей. Мы сформировали очень хорошую команду в регионе. В ней грамотные аналитики, кроме того, у нас есть своя инжиниринговая и залоговая службы. Мы любим сложные сделки, проекты комплексной застройки. Финансируем не только само строительство, но и покупку земли под застройку. Все это, вместе взятое, внушает некий оптимизм, надежду, что мы свои позиции в этом секторе укрепим и, может быть, займем еще большую долю рынка.

«Мы остаемся одними из лидеров в строительной отрасли»

— Из-за пандемии и локдауна оставалось тревожное ожидание по поводу возвращения льготных кредитов и окончания кредитных каникул для бизнеса. Эксперты прогнозировали, что ряд компаний МСП так и не смогут пережить последствий пандемии и после окончания каникул часть кредитов перейдет в разряд проблемных. Вы видите такой риск?

— Если говорить об экономике в целом, то потери имели место. Кто-то из предпринимателей был вынужден сократить либо свернуть свою деятельность. Но если говорить о наших заемщиках, в нашем кредитном портфеле рост числа проблемных кредитов мы не наблюдаем. Это говорит о том, что банк верно оценивал риски при формировании кредитного портфеля. Говоря на эту тему, в первую очередь хотелось бы отметить тот факт, что сами предприниматели очень хорошо сработали в этот период. Может быть, сказался опыт преодоления других кризисов. Многие из них проявили удивительную гибкость, оперативность и скорость принятия решения по перестройке своих бизнес-моделей. Мы видели, как в сжатые сроки компании оперативно перестраивались под новые реалии: строители, перевозчики, интернет-торговля, дистанционное образование, общепит сумевший наладить доставку еды, аптеки, медицинские центры. Эти отрасли получили стимул к развитию и масштабированию бизнеса. В этих секторах мы видели всплеск активности, в том числе возросший интерес к кредитным продуктам.

Необходимо отметить и беспрецедентный объем поддержки, который оказали государство и банки в этот период. Было много программ, реструктуризации, кредитных каникул, кредитов на выплату заработной платы, обнуление многих комиссий и так далее. Все это тоже поддержало бизнес и позволило не сократить объем кредитного портфеля в прошлом году. В банке «Открытие» объем портфеля юридических лиц за прошедший год вырос почти в три раза. Если говорить о пассивах, они выросли даже более чем в три раза. Поэтому говорить однозначно об ухудшении всего бизнеса — не совсем верно. Уровень проблемной просроченной задолженности в сегменте малого, среднего и крупного бизнеса не критичен.

— В вашем портфеле преобладает не только строительный сектор?

— У нас также представлены и грузоперевозчики, и промышленность, и торговля. Строительную отрасль мы считаем одной из приоритетных, но она не доминирующая. Мы на этом рынке имеем достаточный вес. Стройка стала новой нишей, «голубым океаном» для банков, который открылся после принятия новых законов, когда строить стало возможным только через эскроу-счета, не используя средства дольщиков. На этом рынке до этого банков практически не было. Поэтому мы активно включились в эту работу. Были и остаемся одними из лидеров. При этом также не прекращаем работать с компаниями из других отраслей.

— Как вы наращивали экспертизу своей команды, чтобы влиться в этот «голубой океан»?

— Эта отрасль банками была не кредитуемой или ограниченно кредитуемой, так как считалась рисковой и не совсем прозрачной. Поэтому банки не охотно туда шли. Сейчас банк страхуется тем, что средства дольщиков находятся у него на эскроу-счетах. Также банки анализируют, оценивают смету, проверяют всю разрешительную документацию на строительство, проектную документацию и контролируют весь процесс возведения дома. Поэтому риски снизились до приемлемых уровней. У строителей появилась уверенность и стабильность в финансировании. От этого закона выиграли все, банки и застройщики и конечно же люди получившие гарантии сохранности средств и завершения строительства.

Раньше застройщики планировали работу и строили по своему усмотрению. С принятием новых законов к этому рынку добавилась банковская экспертиза рисков. Мы анализируем проекты строительства жилых домов как по формальным критериям (наличие разрешительной документации и т.п.), так и по рыночным. Оцениваем реальность сметы, планируемой стоимости реализации и окупаемость проекта в целом. На первых порах, как и любое новшество, это потребовало времени на адаптацию, притирку застройщиков и банков друг к другу. Но сейчас, среди тех застройщиков, кто уже освоил, прошел этот путь и получил финансирование от банков — я ни одного негативного отзыва не слышал.

Более того, сейчас строители приходят к нам на уровне идеи. Они говорят, что хотят купить землю и построить дома. И мы начинаем вместе с ними строить финансовую модель, рассчитывать, окупится этот проект или нет. Юристы просматривают всю документацию. Таким образом, застройщик имеет возможность подключить к разработке и оценке своего проекта тот интеллектуальный ресурс, который есть у банков.

Но и банки серьезно нарастили свои компетенции в этой отрасли. Мы даже брали на работу сотрудников, которые раньше работали в строительных компаниях, чтобы они разговаривали с застройщиками на одном языке. И наоборот. Есть застройщики, которые приглашали на работу банковских специалистов. Это такой взаимный процесс. Тем самым был сделан существенный шаг вперед в снижении рисков и повышении прозрачности в строительной отрасли.

— За счет каких шагов, мер вам удалось укрепиться в этой части направления бизнеса?

— У нас изначально были хорошие условия и компетентные сотрудники подобрались. Они знали эту отрасль и умели строить финансовые модели. И, наверное, клиенты это оценили. Мы в «Открытии» одними из первых в России профинансировали комплексную застройку — жилой комплекс «Весна-2». Это девять домов на сумму около 8 млрд рублей. Стоит отметить, что это один из первых в России опытов именно комплексной застройки. Застройщик получил гарантию финансирования не на один дом, а сразу на целый жилой комплекс. Также мы осуществляем сложные сделки, которые касаются покупки земли. Работаем в тесном контакте с архитектором города, если понадобится. Потому что архитектура как искусство также не стоит на месте. Все развивается. Сейчас делается акцент на том, чтобы пространство было более удобным и эстетичным для жителей. Поэтому мы пересматриваем где-то параметры, гибко подходим к этому. Реализовав один проект, застройщики приходят к нам и второй, и третий, и последующие разы. И это лучшее свидетельство того, что здесь мы конкурентоспособны. Наши сотрудники научились просчитывать «стройку», оценивать рынок, считать сметы, проекты. Это большой шаг. В банковской отрасли в целом наблюдалась некая стагнация кредитных портфелей юридических лиц. А открытие такой отрасли как жилая стройка позволило и банкам нарастить объемы портфелей.

— Насколько увеличивается период согласования проекта для застройщиков?

— Если есть все документы, мы гарантируем срок до 6 недель. Но бывали рекорды, когда меньше трех недель уходило. Задержки, как правило бывают связаны с тем, что не хватает каких-то документов. Если все есть, то месяц-полтора. Причем многие вещи мы делаем параллельно чтобы ускорить процесс. Застройщик еще землю не купили, а мы можем уже проект считать.

«Ожидается восстановление рынка и превышение уровней периода локдауна»

— А как пандемия сказалась на предпочтениях розничных клиентов в Татарстане? — В предпочтениях розничных клиентов не сказать, чтобы, что-то менялось принципиально. Многие тенденции наблюдались все последние годы, но скорость изменений многократно увеличилась. Первое, что необходимо отметить, — это массовый переход клиентов на дистанционные каналы обслуживания. Этот тренд наблюдается много лет. Активных пользователей мобильного банка, интернет-банка становилось все больше. На начало прошлого года в банке доля их составила 50%. А к концу года увеличилась до 73%, то есть рост почти в полтора раза! В период пандемии ускоренное развитие получили сервисы доставки услуг. В банковской отрасли это сервис доставки карт. В службу доставки карт в период пандемии мы набирали людей, наращивали мощности. Человек может заказать карту в интернете, и ему ее доставят, куда он скажет. Сейчас более 60% дебетовых карт нашего банка заказывается через интернет и доставляется на дом.

Вторая тенденция — это рост популярности накопительных счетов и инвестиционных продуктов. При сопоставимой доходности срочных вкладов и накопительных счетов люди предпочитают иметь быстрый доступ к деньгам. В последние годы наблюдается переток средств из срочных вкладов в накопительные счета. Это счет, на который тоже происходит начисление процентов. В нашем банке до 4,7%. Эта ставка сопоставима со срочным депозитом. Но в срочном депозите есть ограничения. Если вы досрочно ее расторгнете, вы потеряете проценты. А накопительный счет пополняется и снимается в любой день и на любую сумму. Доля средств физических лиц, лежащих в банке на накопительных счетах на начало прошлого года составляла 24%, к концу года стало 33%. Рост также почти в полтора раза.

На фоне снижения доходности по вкладам до уровней близких к официальной инфляции выросла популярность самостоятельного инвестирования. Многие принимают решение о выходе на фондовый рынок с его обширным инструментарием (это и акции и облигации и драгоценные металлы и т.д.). Этому также способствуют налоговые льготы для владельцев особых брокерских счетов (ИИС), а современные мобильные приложения сделали проведение таких операций очень простым и удобным. У нас по итогам 1 квартала 2021 года продажи инвестиционных продуктов выросли больше чем в 3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хороший новый тренд на нашем рынке — средства населения напрямую инвестируются в экономику. У бизнеса появляется иные, кроме банковского кредитования, формы привлечения средств. Но необходимо чтобы все участники этого рынка понимали риски и были готовы к волатильности.

В-третьих, продолжают свое развитие маркетплейсы. Площадки, на которых клиент может иметь предложение от многих банков. Это может быть и не банковский ресурс, а какой-нибудь сторонний, где он оставляет заявку, и она автоматически уходит в несколько банков. Потом клиент получает решение, сравнивает, выбирает, что для него более привлекательно. Это принципиально повышает доступность финансовых продуктов, снижает стоимость банковских услуг для клиента за счет прямой конкуренции продуктов многих банков на одной «витрине или полке», если использовать терминологию розничной торговли.

— Изменилась ли в этом году риск-политика банка по отношению к клиентам бизнеса и розничным клиентам? Есть ли условно запретные отрасли экономики, представителей которых вы не кредитуете?

— Любой клиент банка, который запрашивает кредит, проходит процедуру андеррайтинга — когда специалисты банка проводят анализ платежеспособности клиента. Главная задача процедуры — минимизировать риск невозврата заемных средств. Когда мы проводим финансовый анализ предприятия, мы оцениваем, насколько бизнес устойчив, насколько дифференцирована база покупателей, поставщиков, насколько реальна возможность убытков. Нужно, чтобы компания имела грамотный менеджмент, финансовое планирование.

Конечно, в силу сложившейся ситуации мы с большей осторожностью подходим к кредитованию отдельных отраслей. Например, туристической отрасли, гостиничных услуг и ряда других. Но подход к каждому предприятию индивидуальный, а из какой отрасли — это все-таки вторично. Хотя есть отрасли, которые мы не финансируем принципиально исходя из требований законодательства. Например, игорный бизнес.

Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, есть и положительные моменты на рынке. После повышения ключевой ставки ЦБ, проценты по кредитам все равно находятся на довольно низких исторических уровнях, что положительно влияет на кредитную нагрузку действующих и потенциальных заемщиков. Выгодные условия увеличивают горизонт планирования для предпринимателей и делают многие инвестиционные проекты быстро окупаемыми, реализуемыми и соответствующими риск-метрикам банков. Это было одно из отличий от предыдущих кризисов. Тогда ставки сразу взлетали, возникал дефицит ликвидности на рынке. А в этот раз было не так: проценты по кредитам снижались, и предложение увеличивалось.

Еще из положительных моментов стоит отметить, что, несмотря на то, что ряд отраслей пострадали, уровень просроченной задолженности в банковском секторе, вопреки прогнозам и ожиданиям, не растет, а даже немного снижается. Поэтому таких реальных поводов для ужесточения кредитной политики в целом на рынке не наблюдается. Есть индивидуальные и отраслевые особенности, которые банки учитывают, принимая решения о финансировании.

— Можно предположить, что кризис прошел и сейчас мы переживаем период восстановительного роста. Но какие остаются проблемные зоны?

— Говорить о том, что все хорошо, еще рано. Есть отдельные направления бизнеса, которые до сих пор находятся в просадке: авиаперевозчики, туристический бизнес, общественное питание, кинотеатры. В целом экономисты в этом году ожидают роста ВВП, по разным прогнозам — от 2,8 до 3,7%. Консенсус-прогноз в районе 3,1%. Принимая во внимание, что в том году снижение было 3%, мы понимаем, что как раз примерно восстановимся до уровней, предшествовавших периоду локдауна. Может быть, чуточку их превзойдем. Есть факторы, которые могут повлиять на изменение этого прогноза. Сейчас государством планируется, декларируется реализация ряда мер социальной поддержки населения, финансирование инфраструктурных проектов. Если все это будет реализовано масштабно, это может повлиять в сторону увеличения роста ВВП. Вместе с тем мы видим и ускорение инфляции. По первому кварталу — 5,8%, в апреле-мае инфляция достигла 6%. Это высокий показатель, на который ЦБ уже отреагировал, подняв ключевую ставку. И многие сходятся на том, что дальнейшее повышение ключевой ставки неизбежно. Конечно, это приведет к увеличению ставок по кредитам. Есть факторы, которые играют в плюс, — инфраструктурные проекты, социальные, а есть факторы, которые в минус, — удорожание доступности кредитных ресурсов. В целом по итогам 2021 года ожидается восстановление рынка и незначительное превышение уровней, имевшихся до локдауна. «Мы продолжаем развивать наши интернет-сервисы и их функциональность»

— Какие дистанционные каналы планирует развивать банк «Открытие»?

Пандемия показала, насколько важна цифровизация бизнеса. К счастью, еще до ситуации с коронавирусом банк вкладывал значительные средства в развитие IT-инфраструктуры. Развивали и интернет-банк, и мобильный банк, биометрию, различные цифровые платформы для бизнеса. Вся эта работа способствовала тому, что качество и перечень услуг, которые становились доступны клиенту, расширялись и уже не требовали посещения клиентами офисов банка. Мы оказались готовы к пиковым запросам на удаленные каналы, которые возникли в период ограничений. Главной оценкой успешности этого развития является то, что доля пользователей дистанционного банковского обслуживания физических лиц выросла с 50 до 73%. Среди юридических лиц она составляла 97% в начале прошлого года. Сейчас она стремится к своему максимуму.

Если раньше система дистанционного банковского обслуживания использовалась для проведения простейших расчетных операций или заказа простейших услуг, то сейчас порядка 90% всех услуг, которые есть, могут осуществляться через дистанционные каналы. Например, те же предприниматели имеют возможность открыть расчетный счет, не посещая банк, что раньше в принципе было невозможно. Могут отслеживать свои валютные платежи в рамках внешней экономической деятельности. Раньше все эти операции через интернет-банк и мобильный банк были не доступны.

Тем не менее мы продолжаем развивать наши интернет-сервисы и их функциональность. Причем мы их наполняем не только банковскими услугами, но и не банковскими сервисами, помогающими предпринимателям. Например, внедряем услуги, которые облегчат бухучет предприятия, валютные операции. Для физлиц в мобильном банке видны не только банковские счета, депозит, либо кредит, который он взял, но и брокерские счета. Сейчас такой тренд, что делается акцент не только на функциональность и удобство приложения, но оно будет еще пополняться другими банковскими, страховыми, брокерскими и иными услугами.

— Фактически полный переход на удаленное оказание услуги.

— В целом, такая тенденция имеет место. Тем не менее, банк в классическом понимании, к которому мы привыкли, еще долго будет существовать. Наблюдается неуклонный рост финансовой грамотности населения и увеличивается потребность в индивидуальном и грамотном подборе сочетаний страховых, сберегательных и инвестиционных продуктов. При помощи грамотного финансового планирования люди будут достигать значимых финансовых целей таких как достижение финансовой независимости или личное пенсионное обеспечение. В онлайн полностью уйдут массовые продукты для физлиц, сотрудники банковских офисов будут меньше заниматься рутинными операциями в большей степени оказывая услуги по персональному финансовому планированию

— Можете дать прогноз на ближайший год? На какие направления будете делать акцент?

— Мы позиционируем себя как универсальный банк, который развивает все направления классического банковского бизнеса: корпоративные, инвестиционные, розничные услуги, решения для малого и среднего бизнеса, а также Private Banking.

Банк «Открытие» входит в большую финансовую группу, наряду со страховыми компаниями «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», компаниями «Открытие Брокер», НПФ «Открытие», УК «Открытие», лизинговыми предприятиями АО «Балтийский лизинг» и ООО «Открытый лизинг», факторинговой компанией ООО «Открытие Факторинг», а также структурами «РГС Банк» и АО «Таможенная карта».

В синергии с данными партнерами, мы можем предложить клиенту практически весь спектр финансовых и страховых услуг. Большое внимание будет уделяться расширению линейки банковских услуг с включением в нее предложений других компаний, входящих в финансовую группу «Открытие». Мы будем совершенствовать наши продукты (страховые, брокерские, НПФ), делая их максимально доступными клиентам банка. Также одним из приоритетов развития станет разработка индивидуальных, персонифицированных настроек для всех наших сервисов, чтобы пользование было удобным, интуитивно понятным и простым.