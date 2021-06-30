Дамир Габдулхаков: «Стройка стала новой нишей для банков»

Управляющий банком «Открытие» в РТ — о продлении ипотеки с господдержкой, кредитовании бизнеса и цифровизации банковской сферы

Фото: Ринат Назметдинов

Кризис и пандемию коронавируса банковский сектор выдержал достойно. Даже в самый пик локдауна банки продолжали проводить расчеты клиентов и увеличивали объемы частного и корпоративного кредитования, тем самым нивелируя кризисную ситуацию для многих отраслей экономики. Управляющий банком «Открытие» в Республике Татарстан Дамир Габдулхаков рассказал, как на фоне пандемии изменились отношения между банками и предприятиями, а также поделился ожиданиями и прогнозами относительно продления льготной ипотеки.

«Правительство, по сути, выбрало плавный отказ от мер госстимулирования рынка»

— Дамир Кашибулхакович, 4 июня президент России объявил о продлении программы ипотеки с господдержкой еще на год. Но одновременно с этим была увеличена ставка до 7% и введено ограничение на сумму кредита — 3 млн рублей. Как это решение отразится на рынке Татарстана?

— Ипотека по итогам прошлого года стала локомотивом не только розничного кредитования, но и экономики в целом. В период пандемии, когда у всех был шок, она поддержала не только строительную, но и смежные отрасли, спровоцировав, например, дополнительный спрос на стройматериалы, металлопрокат, транспортные услуги.

Объемы ипотечного кредитования во втором квартале прошлого года у всех банков сократились почти в два раза, но после запуска госпрограммы, уже в третьем квартале, выдача ипотечных кредитов существенно превзошла докризисные уровни. Банк «Открытие» в Татарстане во втором полугодии 2020 года выдал под ипотеку более 2,7 млрд рублей, а по итогам года — 4,2 млрд рублей, что на 83% больше показателей аналогичного периода.

Тем не менее ипотечный бум, который мы наблюдали в конце прошлого года, по всей видимости завершается. Сейчас рынок стабилизировался, а темпы роста вернулись на привычную отметку — около 20% год к году. Решение президента о продлении программы с несколько скорректированными условиями укладывается в логику развития рынка. Правительство, по сути, выбрало плавный отказ от мер госстимулирования рынка. Ставка стала ближе к рыночной, которая сейчас составляет 7,5—8% годовых.

Существенного изменения на рынке недвижимости после решения о продлении госипотеки ждать не стоит. Во-первых, изначально программа касалась только нового жилья, которое составляет около 20—30% от всего объема ипотечных сделок. Основная же масса — приобретение жилья на вторичном рынке. И здесь изменений не будет. Во-вторых, существенного роста или снижения ставок по кредитам мы также не ждем. Сегодня условия по собственным ипотечным программам банков близка к ставке по госпрограмме. Поэтому существенно изменить спрос они вряд ли смогут.

— Продолжая тему строительства: банк «Открытие» активно поддерживает проектное финансирование строительного сектора. Какие прогнозы вы делаете на 2021—2022 годы? Сохранятся ли позиции «Открытия» по кредитованию именно этой отрасли?

— Финансирование застройщиков жилья сегодня является одним из приоритетных направлений работы банка «Открытие». Отрасль стала новой нишей для банков, которая открылась после принятия новых законов, когда строить стало возможным только через эскроу-счета, не используя впрямую средств дольщиков. На этом рынке банков практически не было, и мы в числе первых активно включились в работу. Как результат — на сегодняшний день в РТ банк «Открытие» один из лидеров по кредитованию строительной отрасли. Мы установили лимиты в 18,5 млрд рублей на строительство жилых домов, на эти средства будет возведен 41 жилой дом, примерно 6 800 квартир. Раскрыто более 600 эскроу-счетов и около 2 млрд рублей переданы застройщикам, так как строительство уже завершилось. Сейчас остатки на эскроу-счетах в банке составляют более 5 млрд рублей.

— Чем именно ваше предложение интересно для застройщиков и девелоперов? Можете вы, например, предоставить им сокращенный период согласования проекта?

— У нас изначально были хорошие условия, и компетентные сотрудники подобрались. Мы даже брали на работу специалистов, которые раньше работали в строительных компаниях, чтобы они разговаривали с застройщиками на одном языке. В свою очередь есть застройщики, которые приглашали на работу сотрудников банка.

Мы одними из первых в России профинансировали комплексную застройку — жилой комплекс «Весна-2». Это девять домов на сумму около 8 млрд рублей. Застройщик получил гарантию финансирования не на один дом, а сразу на целый жилой комплекс.

Также мы осуществляем сложные сделки, которые касаются покупки земли. Работаем в тесном контакте с архитектором города, если понадобится. Потому что архитектура, как искусство, также не стоит на месте. Все развивается. Сейчас делается акцент на том, чтобы пространство было более удобным и эстетичным для жителей. Поэтому мы пересматриваем где-то параметры, гибко подходим к этому. Реализовав один проект, застройщики приходят к нам и второй, и третий, и последующие разы. И это лучшее свидетельство того, что здесь мы конкурентоспособны.

Короткие сроки согласования — еще одно преимущество банка «Открытие». Если представлены все документы, мы гарантируем срок до шести недель. Но бывали рекорды, когда меньше трех недель уходило. Задержки, как правило, бывают связаны с тем, что не хватает каких-то документов. Если все есть, то ожидание составляет месяц-полтора. Причем многие процедуры мы делаем параллельно, чтобы ускорить процесс.

Мы одними из первых в России профинансировали комплексную застройку — жилой комплекс «Весна-2»

«Мы не видим критичного роста просроченной задолженности по компаниям МСП»

— Эксперты прогнозировали, что ряд компаний МСП так и не смогут пережить последствий пандемии, и после окончания каникул часть выданных бизнесу льготных кредитов перейдет в разряд проблемных. Вы видите такой риск?

— Нет, я не согласен с таким утверждением. Спустя год после начала пандемии и всех дальнейших событий, мы не видим критичного роста просроченной задолженности по компаниям МСП. В банке «Открытие» объем кредитного портфеля юридических лиц за прошедший год вырос почти в три раза. Если говорить о пассивах, они выросли более чем в три раза. Но в целом экономика понесла потери. Кто-то из предпринимателей был вынужден сократить либо свернуть свою деятельность. Если говорить о нашем кредитном портфеле, то роста числа проблемных кредитов мы не наблюдаем, так как банк верно и объективно оценивал риски. Хотел бы отметить тот факт, что сами предприниматели хорошо сработали в этот период. Многие из них проявили гибкость, оперативность и скорость принятия решения по адаптации своих бизнесов под новые реалии. В сжатые сроки компании оперативно меняли бизнес-процессы: строители, перевозчики, интернет-торговля, дистанционное образование, общепит, сумевший наладить доставку еды, аптеки, медицинские центры. В этих секторах мы видели всплеск активности, в том числе возросший интерес к кредитным продуктам на развитие бизнеса и новые проекты.

«Ожидается восстановление рынка и превышение уровней периода локдауна»

— А как пандемия сказалась на предпочтениях розничных клиентов в Татарстане?

— Предпочтения розничных клиентов не сильно поменялись, но стали более выраженными. Так, тенденция массового перехода клиентов на дистанционные каналы обслуживания наблюдалась несколько последних лет. Активных пользователей мобильного банка, интернет-банка становилось все больше. На начало прошлого года около половины от общего количества клиентов банка пользовались мобильным и интернет-банком, а концу прошлого года уже 73% всех наших клиентов были активными пользователями этих сервисов. Рост почти в полтора раза!

Во-вторых, в период пандемии ускоренное развитие получили сервисы доставки услуг. В банковской отрасли это сервис доставки карт. Человек может заказать карту в интернете, и ему ее доставят по указанному адресу. Сейчас более 60% дебетовых карт нашего банка заказывается через интернет и доставляется на дом.

В-третьих, мы отмечаем рост интереса к накопительным счетам и инвестиционным продуктам. При сопоставимой доходности срочных вкладов и накопительных счетов люди предпочитают иметь быстрый доступ к деньгам. С июля 2020 года в российской банковской сфере наблюдается активный переток средств из срочных вкладов в накопительные счета. Это счет, на который тоже происходит начисление процентов — до 4,7% годовых в «Открытии». Главное отличие от депозита — вы не теряете начисленные проценты, когда решите снять деньги. Счет можно свободно пополнять и закрывать, не теряя в доходности. Это более гибкий инструмент. Доля средств физических лиц, в структуре розничного портфеля привлеченных средств на накопительные счета приходилось около 24%, сейчас — 33%.

Доходность по вкладам опустилась ниже официального уровня инфляции, что спровоцировало всплеск интереса к инвестиционным продуктам. Многие принимают решение о выходе на фондовый рынок с его обширным инструментарием (это и акции, и облигации, и драгоценные металлы и т. д.). Этому также способствуют налоговые льготы для владельцев индивидуального инвестиционного счета. У нас по итогам первого квартала 2021 года продажи инвестиционных продуктов выросли более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У бизнеса появляются иные, кроме банковского кредитования, формы привлечения средств. Но необходимо, чтобы все участники этого рынка понимали риски и были готовы к волатильности.

В-четвертых, продолжают свое развитие маркетплейсы. Площадки, на которых клиент может рассматривать и выбирать предложения от многих банков. Это может быть и не банковский ресурс, а какой-нибудь сторонний, где он оставляет заявку, и она автоматически уходит в несколько банков. Потом клиент получает решение, сравнивает, выбирает, что для него более привлекательно. Тем самым повышается доступность финансовых продуктов, снижается стоимость банковских услуг для клиента за счет прямой конкуренции продуктов многих банков на одной «витрине или полке», если использовать терминологию розничной торговли.

Сейчас более 60% дебетовых карт нашего банка заказывается через интернет и доставляется на дом

— Можно предположить, что кризис прошел и сейчас мы переживаем период восстановительного роста. Но какие остаются проблемные зоны?

— Говорить о том, что все хорошо, еще рано. Есть отдельные направления бизнеса, которые до сих пор находятся в просадке: авиаперевозчики, туристический бизнес, общественное питание, кинотеатры. В целом экономисты в этом году ожидают роста ВВП, по разным прогнозам — от 2,8 до 3,7%. Консенсус-прогноз в районе 3,1%. Принимая во внимание, что в том году снижение было 3%, мы понимаем, что восстановимся как раз примерно до уровней, предшествовавших периоду локдауна. Есть факторы, которые могут повлиять на изменение прогноза. Сейчас государством декларируется реализация ряда мер социальной поддержки населения, финансирование инфраструктурных проектов. Если все будет реализовано, это может повлиять в сторону увеличения роста ВВП.

Вместе с тем мы видим и ускорение инфляции. По первому кварталу — 5,8%, в апреле — мае инфляция достигла 6%. Это высокий показатель, на который ЦБ уже отреагировал, подняв ключевую ставку. И многие сходятся на том, что дальнейшее повышение ключевой ставки неизбежно. Конечно, это приведет к увеличению ставок по кредитам. Есть факторы, которые играют в плюс, — инфраструктурные проекты, социальные, а есть факторы, которые в минус, — удорожание доступности кредитных ресурсов. В целом по итогам 2021 года ожидается восстановление рынка и незначительное превышение уровней периода, имевшихся до локдауна.

«Мы продолжаем развивать наши интернет-сервисы и их функциональность»

— Пандемия показала и значимость цифровизации бизнеса. Планирует ли банк «Открытие» развивать свои дистанционные каналы и какие именно?

— К счастью, еще до пандемии банк вкладывал значительные средства в развитие IT-инфраструктуры. Банк развивал и интернет-банк, и мобильный банк, биометрию, различные цифровые платформы для бизнеса. Вся эта работа способствовала тому, что качество и перечень услуг, которые становились доступны клиенту, расширялись и уже не требовали посещения клиентами офисов банка. В период ограничений мы оказались готовы к возникновению пиковых запросов на удаленные каналы. Главной оценкой успешности этого развития является то, что доля пользователей дистанционного банковского обслуживания физических лиц выросла с 50 до 73%. Среди юридических лиц она составляла 97% в начале прошлого года. Если раньше система дистанционного банковского обслуживания использовалась для проведения расчетных операций или заказа простейших услуг, то сейчас порядка 90% всех услуг, которые есть в банке, могут осуществляться через дистанционные каналы. Например, те же предприниматели могут открыть расчетный счет, не посещая банк, что раньше в принципе было невозможно. Могут отслеживать свои валютные платежи в рамках внешней экономической деятельности.

Тем не менее мы продолжаем развивать наши интернет-сервисы и их функциональность. Причем мы их наполняем не только банковскими услугами, но и дополнительными сервисами, помогающими предпринимателям. Например, внедряем услуги, которые облегчат бухучет предприятия, валютные операции. Для физлиц в мобильном банке видны не только банковские счета, депозит либо кредит, который он взял, но и брокерские счета. Сейчас такой тренд, что делается акцент на функциональность и удобство приложения, которое будет еще пополняться другими банковскими, страховыми, брокерскими и иными услугами.

— Фактически полный переход на удаленное оказание услуги.

— В целом такая тенденция имеет место. Тем не менее банк в классическом понимании, к которому мы привыкли, еще долго будет существовать. Заметно выросла финансовая грамотность населения, увеличивается потребность в индивидуальном и грамотном подборе сочетаний страховых, сберегательных и инвестиционных продуктов. При помощи грамотного планирования люди будут достигать значимых материальных и денежных целей, таких как обретение финансовой независимости или личное пенсионное обеспечение. В онлайн полностью уйдут массовые продукты для физлиц, сотрудники банковских офисов будут меньше заниматься рутинными операциями, в большей степени оказывая услуги по персональному финансовому планированию.