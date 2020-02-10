Как проблема выпаса скота в Болгаре обернулась мордобоем с участием директора музея-заповедника

Руководителя Болгарского музея-заповедника подозревают в рукоприкладстве по отношению к депутату горсовета

Фото: spas-rt.ru (Рамиль Зиганшин на фото справа)

«Некультурная» история случилась в историко-культурном центре Татарстана — древнем Болгаре, прославившемся полтора года назад на всю Россию благодаря «нестандартному» поведению местного священника Владимира Головина. Тогда обошлось без уголовщины, а сейчас в Чистопольском межрайонном следственном отделе расследуют дело, возбужденное в отношении нынешнего директора Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиля Зиганшина. По версии следствия, 30 сентября 2019 года он, тогда еще замдиректора заповедника, одним ударом сломал челюсть депутату Совета муниципального образования «город Болгар» Игорю Пахомову. О предыстории конфликта, зигзагах следствия и роли коров в политической жизни древнего города-музея — в материале «Реального времени».

Чья корова мычала



«Реальному времени» стало известно о конфликте в Болгаре, огласки которого официальные ведомства избегают уже полгода. 30 сентября в центре города встретились тогдашний директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, а ныне глава Спасского муниципального района Фаргат Мухаметов и депутат Совета муниципального образования «город Болгар» Игорь Пахомов. Со слов Пахомова, он разговаривал с Мухаметовым о наболевшей проблеме горожан — отсутствии пастуха.

— У нас город маленький, а рабочих мест мало, и многие живут тем, что держат скотину, — рассказал «Реальному времени» Пахомов предысторию конфликта. — Городское стадо большое, у меня самого восемь коров — личное подсобное хозяйство. А пасти это стадо некому. Пастух уволился, когда исполком окончательно отказал ему в доплате к сумме, которую он собирал с владельцев, гоняющих свой скот в стадо. Ему до 2019 года город платил «минималку», а потом перестал, и он все просил, просил, чтобы с зарплатой разобрались, а потом плюнул и уволился.

По мнению депутата горсовета, заниматься поисками пастуха должен был руководитель исполкома, но Алексей Тюленев (на фото) был в тот момент под арестом. Фото spasskiy.tatarstan.ru

По мнению депутата горсовета, заниматься поисками пастуха должен был руководитель исполкома, но Алексей Тюленев был в тот момент под арестом в связи с его уголовным делом:

— Так что городские коровы к тому времени были без пастуха уже месяц. В августе в Болгаре проходил традиционный рыцарский турнир, а их никто не пас, и никто внимания на это не обращал. Они бродили по всему городу, туристы даже на их фоне фотографировались. Мои коровы там не ходили, у меня электропастух им не дает разбредаться с пастбища. А другие были. Но утром директор заповедника приезжал, который сейчас главой района стал, а днем он и Зиганшин подъехали на личной машине Мухаметова, и он подошел ко мне и высказал претензию насчет коров. Я ответил, что моих коров в этом стаде нет и что спрашивать надо с Тюленева, это он ничего не делает, до сих пор не нашел пастуха для городского стада. Надо же понимать, что нельзя с августа коров в зимнее стойло загонять! Я не скандалил, просто сказал. А тут подошел Зиганшин и с размаху меня по лицу ударил!

«Секретное» уголовное дело и «варварство»

Одного этого удара хватило, чтобы сломать оппоненту Мухаметова челюсть. Свидетели, наблюдавшие мордобой издалека, рассказали «Реальному времени», что угрожающих движений никто из стоявших с Пахомовым и сам Пахомов перед этим не делал, бурной ссоры меж ними не было и все они были трезвыми. Дескать, двое стояли — говорили, из-за машины выскочил третий, ударил и отошел прочь.

По словам Игоря Пахомова, после этой короткой, но впечатляющей разборки, местные медики направили его в Казань — в РКБ, а там хотели сразу сделать операцию. Но он отказался от госпитализации — не на кого было оставить личное хозяйство, вернулся в Болгар, и «собрали» ему челюсть уже в местной больнице на следующий день.

Вопрос о пастухе, по словам Пахомова, так и не решился. Фото rt.rbc.ru

Поскольку все произошло средь бела дня на центральной улице города на глазах многочисленных свидетелей, затруднений в расследовании дела о мордобое между замдиректора заповедника и депутатом горсовета не ожидалось. Но они возникли.

— Уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшее длительное расстройство здоровья) в отношении Зиганшина возбудили 15 октября, но ни постановление о возбуждении дела, ни постановление о признании меня потерпевшим мне на руки не выдавали буквально до последних дней, — сообщил «Реальному времени» Игорь Пахомов. — Мы были вынуждены перед Новым годом поехать за ними в Чистополь, где дело расследуется, но мне опять ничего не выдали. Только после жалобы в Следственный комитет России и в Следком Татарстана в деле поменяли следователя. Новый следователь на днях выдал мне все документы.

А вопрос о пастухе, по словам Пахомова, так и не решился:

— Жителей Болгара штрафами вынудили держать скотину дома: в тот день, когда меня ударили, заповедник загнал скотину, и хозяев [пришли за своими коровами] оштрафовали. Скоро лето, вопрос о пастухе так и не решен, скоро он опять повиснет в воздухе. А что делать людям? Это же варварство — держать скотину в стойле круглый год!

В Следственном комитете на запрос «Реального времени» об уголовном деле в отношении директора музея отреагировали лаконично: «Мы разбираемся в ситуации». Фото Ирины Плотниковой

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«Реальное время» было готово представить директору Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамилю Зиганшину высказать свою точку зрения на конфликт с Пахомовым, однако он через секретаря передал, что отказывается от комментариев. Звукозапись разговора с секретарем имеется в распоряжении редакции.

В Следственном комитете на запрос «Реального времени» об уголовном деле в отношении директора музея отреагировали лаконично: «Мы разбираемся в ситуации».

А в республиканском Минкульте на вопросы об отношении руководства ведомства к мордобою в музее-заповеднике и перспективах его директора в случае, если суд вынесет ему обвинительный приговор, ответили следующее:

«Министерству культуры Республики Татарстан не были известны факты, изложенные в Вашем запросе. В соответствии со статьей 14 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда».

Между тем за маленькой, казалось бы, частной склокой скрывается большая проблема Болгара — скотину здесь держат почти в каждом втором-третьем дворе. Вот только надолго ли? Если местные власти так и не решат проблему с выпасом городского стада, многие будут вынуждены пустить коров под нож. Тогда о какой поддержке личных подсобных хозяйств и крестьянских подворий будут рапортовать в районе?