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Союз кинематографистов РТ

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Общая информация

Союз кинематографистов РТ является отделением общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» , был образован в 1981 году.

Цель создания - защита специальных, авторских, смежных и трудовых прав, интеллектуальной собственности и профессиональных интересов своих членов, оказание помощи в создании и улучшении условий их творческой деятельности.

Основные задачи СК РТ:

- Формирование новой идеологии.

- Формирование общественного мнения относительно Союза кинематографистов.

- Создание и прокатная поддержка конкурентноспособных фильмов во всех существующих жанрах современного кинематографа.

- Воспитание нового поколения татарстанских кинематографистов, которые в будущем смогут достойно сменить нынешнее поколение.

Руководитель - Ягафаров Ильдар Рашитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г.Казань, ул.Петра Алексеева, 3
  • Телефон: (843) 295-09-32
  • Email: soyzkinort@mail.ru
  • Сайт: www.unikino-rt.ru

Дата последнего обновления: 05.10.2017

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