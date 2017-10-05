Союз кинематографистов РТ
Общая информация
Союз кинематографистов РТ является отделением общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» , был образован в 1981 году.
Цель создания - защита специальных, авторских, смежных и трудовых прав, интеллектуальной собственности и профессиональных интересов своих членов, оказание помощи в создании и улучшении условий их творческой деятельности.
Основные задачи СК РТ:
- Формирование новой идеологии.
- Формирование общественного мнения относительно Союза кинематографистов.
- Создание и прокатная поддержка конкурентноспособных фильмов во всех существующих жанрах современного кинематографа.
- Воспитание нового поколения татарстанских кинематографистов, которые в будущем смогут достойно сменить нынешнее поколение.
Руководитель - Ягафаров Ильдар Рашитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г.Казань, ул.Петра Алексеева, 3
- Телефон: (843) 295-09-32
- Email: soyzkinort@mail.ru
- Сайт: www.unikino-rt.ru
Дата последнего обновления: 05.10.2017