Мухамедшин Рустем Хафизович

Общая информация

Родился 23 мая 1969 г. в г. Казань.

Образоавание:

— 1986, 1992 гг. — Казанский финансово-экономический институт, специальность «Финансы и кредит»,

— 1994 г. — Berkeley College (США), программа «Marketing, Finance and Accounting».

Трудовая деятельность:

— 1992 по 1998 гг. — экономист, старший экономист в коммерческих организациях.

— 1998 по 2020 гг. — руководящие должности в налоговой службе РТ.

— апреля 2021 г. по настоящее время — директор, НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан».

Награды и звания:

— 2010 — почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан»;

— Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), знаком отличия «Почетный работник ФНС России» (2014 г.), медалью федеральной налоговой службы «За заслуги» II степени (2019 г.)

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