Мухамедшин Рустем Хафизович
Общая информация
Родился 23 мая 1969 г. в г. Казань.
Образоавание:
— 1986, 1992 гг. — Казанский финансово-экономический институт, специальность «Финансы и кредит»,
— 1994 г. — Berkeley College (США), программа «Marketing, Finance and Accounting».
Трудовая деятельность:
— 1992 по 1998 гг. — экономист, старший экономист в коммерческих организациях.
— 1998 по 2020 гг. — руководящие должности в налоговой службе РТ.
— апреля 2021 г. по настоящее время — директор, НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан».
Награды и звания:
— 2010 — почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан»;
— Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), знаком отличия «Почетный работник ФНС России» (2014 г.), медалью федеральной налоговой службы «За заслуги» II степени (2019 г.)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, 55
- Телефон: (843) 293-16-94
- Email: info@garfond.ru
Дата последнего обновления: 29.09.2024