Недоимки нет: автоматическое списывание штрафов ГИБДД помогло приставам Татарстана

Правительство Татарстана поручило ужесточить борьбу с алиментщиками, задолжавшими 2 млрд рублей брошенным детям

Запрет на выезд за границу и арест имущества оказались самыми действенными «орудиями» судебных приставов против должников, констатировал сегодня на годовой коллегии и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Игорь Безуевский, возглавивший ведомство после ухода Радика Ильясова. Благодаря этому «арсеналу» судебные приставы смогли «закрыть» с полным взысканием каждое второе исполнительное производство, вернув взыскателям 12,6 млрд рублей. А между тем неоплаченные штрафы ГИБДД стали автоматически списываться у тех должников, которые имеют счета в Сбербанке, сообщил первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин. Подробности в репортаже «Реального времени».

Татарстанцы не платят штрафы добровольно



Неоплаченные штрафы, из-за которых количество исполнительных производств растет как снежный ком, продолжают вызывать головную боль у судебных приставов. Эту проблему на годовой коллегии поднял заместитель председателя Верховного суда РТ по административным делам Роман Гафаров. Он привел следующую тревожную статистику. По данным Управления судебного департамента в Республике Татарстан, общая сумма наложенных судами административных штрафов в 2016 году составила 2,89 млрд рублей, в 2015 году — 2,62 млрд рублей, и лишь в этом году тенденция пошла на спад — начислено штрафов на 1,3 млрд рублей. «Уменьшение произошло более чем в 2 раза», — констатировал Роман Гафаров.

Однако взыскиваемость штрафов остается минимальной. Как показывает судебная статистика, исполнение судебных постановлений по делам об административных правонарушениях остается на очень низком уровне. По словам Гафарова, уплачено добровольно около 190 млн рублей штрафов, взыскано же по итогам года только около 42 млн рублей, или около 1,5%. Как правило, не взыскиваются и не оплачиваются значительные штрафы — начиная от 20 тысяч рублей для физических лиц и от 100 тысяч рублей для юридических лиц.



А между тем за неуплату административного штрафа в установленный срок полагается наказание в соответствии со ст. 20.25 ч. 1 КоАП, которая предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. По словам Романа Гафарова, количество дел, связанных с неуплатой штрафов, относительно стабильно. В 2017 году их было почти 54 тысячи, наложено штрафов на 719,1 млн рублей, или 56% от общей суммы, а в 2016 — 60 тысяч дел с общей суммой штрафов, наложенных по вынесенным постановлениям за неисполнение этой обязанности, 2,026 млрд рублей, или 78%.

Рустам Нигматуллин отметил, что по нагрузке на одного пристава Татарстан является безусловным лидером в ПФО, а среди 89 регионов РФ занимает 10-е место. Фото tatarstan.ru



Единственное, по каким штрафам нет недоимки, так это штрафы ГИБДД. Теперь они автоматически стали списываться у тех должников, которые имеют счета в Сбербанке. «Большая работа проведена в сфере безопасности дорожного движения. Организована возможность электронного списания денег средств должников со счетов, открытых в Сбербанке. Организовано СМС–оповещение должников на региональном уровне», — сообщил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Добавим, что еще в прошлом году проблема неоплаченных штрафов ГИБДД стояла достаточно остро. По данным УГИБДД по РТ, судами было наложено 434 млн руб., из них взыскано 238 млн руб., или 55%. Хуже только с долгами алиментщиков.

Первые в ПФО

Если верить отчету главного судебного пристава Татарстана, то долги татарстанцев (имеются в виду частные лица и компании) растут в геометрической прогрессии. По словам и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Игоря Безуевского, в 2017 году на исполнении судебных приставов находилось 2,2 млн исполнительных производств на общую сумму 67 млрд рублей. Общая численность исполнительных производств подскочила в прошлом году на 12%, или на 230 тысяч дел, констатировал он.

Одновременно с этим нагрузка на одного пристава «потяжелела» до 4,5 тысячи дел, указал он. Позже первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин заметил по этому поводу, что по этому показателю Татарстан является безусловным лидером в ПФО, а среди 89 регионов РФ занимает 10-е место.

Если верить отчету главного судебного пристава Татарстана, то долги татарстанцев (имеются в виду частные лица и компании) растут в геометрической прогрессии

«Сборы» приставов в 2017 году составили 12,6 млрд рублей

Тем не менее армия Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан разобрала должников, что называется, «по косточкам». Как сообщил Игорь Безуевский, окончено и прекращено 49,2% исполнительных производств, то есть каждое второе дело должника было закрыто с возмещением его долгов. Для сравнения: в среднем этот показатель по стране составляет 46,5%, о чем похвастался докладчик.

При закрытии дел судебные приставы изъяли у должников 12,6 млрд рублей, перечислив в консолидированный бюджет 4 млрд рублей. По словам Игоря Безуевского, перечисления в бюджет выросли на 400 млн рублей, но, если сравнивать с 12%-ным ростом количества исполнительных производств, то задел на будущее у судебных приставов просто невероятный — есть что искать и с кого взыскивать.

За границу не пускать, за руль не садиться

И.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан признал, что мало кто добровольно отдает долги по решению суда. Так что без арсенала специальных средств воздействия не обойтись. Лучше всего «денежным» должникам «помогает» введение запрета на выезд за границу.

Как сообщил Игорь Безуевский, в прошлом году было вынесено 99 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд из страны. Почти 100 тысяч татарстанцев не смогли улететь по делам или на отдых. Обычно эта мера применяется к тем, кто уклоняется от уплаты алиментов, тем, кто задерживает зарплату, и к прочим должникам. В результате было взыскано 3,2 млрд рублей, сообщил и.о. главного судебного пристава РТ. Заметим, что это четверть от всей взысканной суммы в 2017 году. «В остатке» у судебных приставов находится 21 тысяча исполнительных производств за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей на сумму 2 млрд рублей. Первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин призвал приставов прибегать к крайним мерам и возбуждать уголовные дела против должников, так как уровень исполнения этих дел составляет всего 40%. «Необходимо усилить работу по взысканию алиментов, окончено лишь 40% этих дел с фактическим исполнением. Здесь нужно применять уголовное преследование», — порекомендовал он.

Лучше всего «денежным» должникам «помогает» введение запрета на выезд за границу, констатировал Безуевский



Гораздо реже судебные приставы лишали права на вождение автомобилем — 3,6 тысячи должников были временно ограничены в этом праве, еще 22 тысячи предупреждены. Но и «сборы» приставов оказались, что называется, кот наплакал — всего 158 млн рублей. Арест имущества как средство «тяжелой артиллерии» позволил им выручить 2 млрд рублей от всей суммы в 4,2 млрд рублей.

«Нельзя не сказать и о проблемах, — в заключение отметил Безуевский. — Есть проблема с наложением ареста на имущество в рамках исполнительных производств. Это эффективная мера, и мы считаем, что она должна применяться в большем объеме. Имеются факты нарушения сроков регистрации документов по исполнительным производствам, и тем самым нарушаются права и интересы обеих сторон. По этой причине возросло количество представлений со стороны прокуратуры».