Переработкой иловых осадков Казани займется фирма без экологического сертификата

«7 дней»: от приезда Путина в Казань до неразрешенных проблем с иловыми полями

Фото: Максим Платонов

Главным событием прошедшей недели стал рабочий визит президента России в Казань. Владимир Путин встретился с мусульманским духовенством, познакомился с возможностями новейшего стратегического бомбардировщика Ту-160, поговорил о российском студенчестве и встретился с триумфаторами «Дакара-2018». Еще одним важным моментом для казанцев стал выбор «Водоканалом» фирмы, которая займется переработкой иловых осадков. Решение вызвало резонанс и жаркие дебаты среди экспертов. Эти и другие сюжеты легли в основу информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ.

Владимир Путин об исламе в России

24 января впервые за последние два с половиной года президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Уфу и вечером того же дня отправился в Татарстан. За эти два дня глава государства успел пообщаться как с главами республик и представителями духовенства, так и с простыми рабочими и студентами. Одним из первых пунктов в татарстанской программе для президента стала встреча с главными муфтиями религиозных организаций России и руководителями Болгарской исламской академии. Для президента страны, как и для всей мусульманской уммы России, разговор важнейший. Но в нем не было острых углов и подводных камней, Владимир Путин сразу расставил акценты.

— Традиционный ислам является важнейшей частью традиционного культурного кода. Мусульманская умма, вне всякого сомнения, — важная часть российского многонационального народа, — подчеркнул Владимир Путин.

У традиционного ислама в России должны быть свои крепкие опоры, качественное религиозное образование — одна из таких составляющих. Это образование всегда было очень глубоким, имело большую историю, отметил Владимир Владимирович. Но за советский период многое было утрачено, выхолощено. Многое нужно создавать заново, но опять-таки с опорой на богатый исторический опыт. В этом плане проект Болгарской исламской академии, запущенный в сентябре прошлого года, имеет во всех смыслах стратегическое значение.

«Традиционный ислам является важнейшей частью традиционного культурного кода. Мусульманская умма, вне всякого сомнения, – важная часть российского многонационального народа», — подчеркнул Владимир Путин. Фото Михаила Фролова (prav.tatarstan.ru)



— Я с самого начала поддержал эту идею, которую руководство Татарстана выдвинуло, и этим активно занялся Минтимер Шарипович. После ее создания у нас создана вся триада: медресе, вузы, академия, — сказал Владимир Путин.

Сейчас это крупнейший исламский центр, причем не только в России, но и на просторах всего СНГ. Здесь готовят магистров и докторов наук. Раньше получить мусульманское образование в стране можно было в медресе и в специальных исламских вузах. И готовили там только бакалавров. Для продолжения обучения молодежь уезжала за границу. Теперь качественное академическое исламское образование можно получить в России, в Татарстане. На этом аспекте президент Владимир Путин сделал особый акцент.

— Годы идут, и возраст действующих муфтиев заставляет задумываться о том, что нужно готовить смену. Готовить на собственной национальной базе, — отметил Владимир Путин.

Грамотно выстроенная система исламского образования, многоуровневая — с медресе, вузами и высшим звеном в виде Болгарской академии — лучшая профилактика от проникновения на территорию России различных экстремистских течений. И здесь, по мнению экспертов, впереди еще много работы. Но то, что Болгарская академия идеально вписывается в концепцию национальной безопасности — уже хороший знак. К тому же не стоит забывать исторический аспект. Болгар издревле был местом сосредоточения именитых ученых-богословов. И то, что исламская академия появилась на земле Татарстана, — это торжество исторической справедливости.

Уже на следующий день после этой встречи Владимир Путин не мог не внести некоторые изменения в программу своего пребывания в Казани. Визит в больницу к приболевшему экс-президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву стал одним из наиболее трогательных и живых моментов визита Путина. Президент России пожелал Минтимеру Шариповичу здоровья и поделился впечатлениями и от встречи, и от перспектив, которые открываются перед Болгарской академией.

В беседе с работниками Казанского авиазавода Владимир Путин пожелал всем успехов. Фото kremlin.ru



Возрождение «Белого лебедя» и запуск установок на ТАНЕКО

Во время казанского вояжа Владимир Путин сделал еще ряд ключевых заявлений. Визит президента не мог обойтись без посещения такого предприятия ВПК, как Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев». Для Путина на заводе организовали демонстрационный полет модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М «Петр Дейнекин».

Настоящее возрождение легендарного «Белого лебедя», так в народе называют ракетоносец Ту-160, началось в 2015-м. При этом Путин отметил, что это по всем показателям совершенно уникальная и модернизированная версия прежнего бомбардировщика.

— Это, по сути, совсем другой самолет: и авионика, и все, вы сами знаете, — это вообще другая машина. Внешне выглядит так же, но двигатель и дальность полета, мощность — все другое. И это, конечно, большой успех этого молодого и уже опытного коллектива, — отметил Путин.

Казанский авиазавод сегодня вырулил на полосу стабильного развития и имеет гарантированные перспективы в виде тех же заказов от Минобороны. Как подтверждение, в день визита президента РФ в Казани подписали государственный контракт о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М для нужд Министерства обороны России. В беседе с работниками Казанского авиазавода Владимир Путин пожелал всем успехов, и не только в этом направлении.

— У нас существует целая программа постепенной диверсификации военных производств с тем, чтобы новейшее оборудование, которое здесь, в этом цехе, есть, могло быть использовано не только в интересах обороны и безопасности, не только на нужды Министерства обороны, но и для производства продукции двойного и гражданского назначения, — наметил перспективы Владимир Путин.

В режиме видеоконференции президент России Владимир Путин дал старт к пуску двух новых установок на комплексе ТАНЕКО. Фото Марселя Бадыкшина (prav.tatarstan.ru)



Задел советского периода в промышленности и экономике Татарстан сегодня успешно развивает на новом технологическом уровне. Это касается не только авиастроения, машиностроения, но и такой ключевой для республики отрасли, как нефтепереработка. Причем сегодня в Нижнекамске развивается целый кластер совершенно новых производств, созданных с нуля.

В режиме видеоконференции президент России Владимир Путин дал старт к пуску двух новых установок на комплексе ТАНЕКО.

— Мы по-настоящему благодарны, что в стране созданы такие возможности, которые позволяют строить такие красавцы-заводы, — с благодарностью сказал генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

О подробностях развития региона в целом и отдельных его инвестиционных и экономических проектах Рустам Минниханов доложил Владимиру Путину в ходе двусторонней встречи. Она также прошла в Казани.

Диалог со студентами

Визит Владимира Путина в Казань совпал с праздником студенчества в России. Поэтому президент прямиком с Казанского авиазавода отправился в Казанский федеральный университет — один из старейших вузов России. Впрочем, с недавних пор у КФУ два дня рождения. Один — знаменательная дата — ноябрь 1804 года, год основания университета, другой —2010 год, когда вуз получил статус федерального. Всего в стране 10 федеральных университетов, Казань в этом ряду среди лидеров, отметил Владимир Путин. Причем лидерство это обеспечивают не только высокие образовательные стандарты, мощная инфраструктура КФУ, но и развитые научно-исследовательские центры. А за ними, между прочим, будущее, в том числе в такой перспективной отрасли, как биомедицина. В Казани Владимиру Путину показали некоторые возможности инжинирингового центра по разработке медицинских симуляторов, их применение для обучения студентов.

— Федеральные университеты призваны стать флагманами промышленного, социального, технологического развития целых территорий России, ну и, соответственно, целых отраслей. Должны содействовать освоению огромных пространств нашей страны, в том числе таких стратегически важных для России, как Арктика, Сибирь, Дальний Восток. И именно поэтому мы направили на развитие наших образовательных центров значительные финансовые ресурсы, — с гордостью заявил Владимир Путин.

Телемост — замечательное изобретение, которое сделало диалог президента со студентами со всей России максимально эффективным. Фото kremlin.ru



Новые технологии сегодня везде. Телемост — замечательное изобретение, которое сделало диалог президента со студентами со всей России максимально эффективным. На связь вышли коллективы федеральных университетов из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Калининграда, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга. Так удалось обсудить самые актуальные для студенчества темы — академической мобильности, трудоустройства студентов после учебы, работы программ обмена.

Праздник российского студенчества в Казани в этот день отметили ярко, красочно и масштабно. «Вместе вперед!» — это и название всероссийского форума студенческих клубов, и его девиз, призыв к действию. В будущем активисты студенческого движения действительно намерены стать единой командой. Они ратуют за объединение студенческих организаций страны в единую Национальную лигу студенческих клубов, которая должна стать чем-то вроде студенческой сборной России.

— Благодаря студенчеству, благодаря молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее, — сказал, обращаясь к молодежи, Владимир Путин.

Гонка на пределе

Еще одним эпизодом в программе пребывания Владимира Путина в Казани стала встреча с триумфаторами «Дакара-2018», легендарной командой «КАМАЗ-мастер».

«Дакар» славится тем, что до финиша соревнования в среднем добирается меньше половины участников. Самым тяжелым в истории стало соревнование 1986 года, где смогли финишировать лишь 21% участников. В самом легком, в 2013-м, финиш увидели 67% участников.

«Дакар» является одной из самых опасных автомобильных гонок на планете — за все время соревнований погибло более 70 человек, включая гонщиков и зрителей, в том числе и создателя ралли Тьерри Сабин.

Рекордное количество побед в зачете нации в категории автомобилей и мотоциклов принадлежит Франции, в категории квадроциклов — Аргентине, а в категории грузовиков — России.

У Владимира Путина свой «Дакар» — предвыборный марафон в разгаре, но время для встречи с героями самого престижного в мире ралли-марафона он нашел. Фото Михаила Фролова (prav.tatarstan.ru)



Этот «Дакар» спортсмены признали самым экстремально сложным за последнее десятилетие. Песчаные ловушки Перу не пощадили практически никого, затем боливийское высокогорье и опять пески и бездорожье, но уже аргентинские. Множество переворотов, поломок, пожаров и прочих нештатных ситуаций. Две недели гонки, дистанция более 8 тыс. километров, 4 часа на сон.

В этом году финиш преодолели чуть больше половины участников. Не пощадил 40-летний «Дакар» ни звезд, ни фаворитов. Семикратный обладатель «Золотого бедуина» Владимир Чагин позже скажет, что в этой гонке победил железный характер, а не железо.

Основное противостояние за лидерство в грузовом зачете еще со старта обозначилось между Эдуардом Николаевым и Федерико Виллагрой на IVECO, призером «Дакара». За два этапа до финиша разница в генеральной классификации составляла 1 секунду. Развязка наступила в предпоследний день гонки. У Виллагры полетела коробка передач, и он сошел с дистанции. А Николаев на машине со сломанным сцеплением финишировал, не оставив никому шанса на золото. Поэтому в день победы все разговоры были только о дне вчерашнем.

У Владимира Путина свой «Дакар» — предвыборный марафон в разгаре, но время для встречи с героями самого престижного в мире ралли-марафона он нашел.

— То, что вам 15 раз удается выиграть, — это что-то невероятное. Причем это командное достижение. Пилоты играют существенную роль, но без техники — результата бы уже не было. Это говорит и о предприятии, на котором производится техника, и об уровне подготовки спортсменов, — сказал Путин на встрече с участниками.

В Казани наконец-то взялись за решение проблемы нескольких десятилетий. Фото kzn.ru



Кто займется иловыми полями Казани?

На прошлой неделе на сайте «Ростендер» была обнародована информация о результатах электронного аукциона на строительство нового комплекса по переработке иловых осадков Казани. С одной стороны, новость весьма приятная. В Казани наконец-то взялись за решение проблемы нескольких десятилетий. Однако выбор «Водоканала» у многих специалистов вызвал, мягко говоря, удивление. Корреспонденты «7 дней» разбирались в проблеме.

30 декабря, в канун нового года, когда весь народ уже томился в ожидании большого праздника, на электронном аукционе появились сразу два судьбоносных для Казани лота. В новогодние праздники «Водоканал» решил определиться окончательно и со строителями сооружения завода по переработке иловых осадков, и с поставщиками оборудования. Срок рассмотрения заявок от фирм составил 15 дней, 10 из которых, как известно, в России были выходными. В итоге на аукцион поступили всего две заявки от двух фирм, которые безоговорочно и беспрекословно были признаны победителями конкурса. Контракт на более чем 700 млн рублей на строительство помещения «Водоканала» по итогам тендера будет заключен с компанией ПАО «Томскгазстрой», а поставку технологического оборудования для объекта почти на 750 млн рублей будет осуществлять фирма АО «ГМС Нефтемаш». Конкуренты, которые просто оказались в неведении, в действиях руководства муниципального предприятия заподозрили нарушение антимонопольного законодательства и подали жалобу в федеральную антимонопольную службу.

Как оказалось, дело не только в коротких сроках. Многие конкурсанты, желающие побороться за право построить новый завод, выбыли из тендера еще на старте. По весьма непонятным причинам. В проектную документацию, которую для «Водоканала» разработала фирма «Ростовводоканал проект» были заложены конкретные технические параметры заранее определенной технологии. Хотя поисками лучшего технологического решения специалисты Энергетического университета занимались несколько лет. В итоге была проведена внушительная экспертная оценка четырех альтернативных технологий по 19 параметрам. Здесь было учтено все: и стоимость реализации проекта, есть ли у компании уже работающие собственные производства, и имеется ли экологическая сертификация на конечный продукт. Согласно данным, фирма, которая в результате выиграла тендер, а это компания «ГМС Нефтемаш», владеет незавершенным циклом переработки, то есть иловый осадок, в отличие от конкурентов, может только высушивать, а не утилизировать. Не является производителем оборудования, у нее нет собственных производств и, что немаловажно, не имеет научно-обоснованных подтверждений экологической безопасности конечного продукта, то есть экологического сертификата. Тем не менее «Водоканал» по неизвестным причинам решил, что это лучшее, что можно было бы предложить жителям Казани.

— Эта технология должна быть надежной, недорогой, потому что у нас есть рост тарифа, а также устраивать по всем экологическим стандартам, — объяснил первый заместитель генерального директора МУП «Водоканал» Марат Салахов.

— Появляется какая-то новая компания, которая не защищала свой проект, не показывала эффективность оборудования. И она выигрывает все тендеры, будет строить новый завод по технологии, от которой все давно отказались. Здесь явно торчат чьи-то уши, — считает руководитель группы экологического мониторинга ОНФ Зуфар Юнусов.

«Сушка проблему не решит. Поскольку появляется другая проблема – размещение высушенных осадков. На полигонах их размещать нельзя, так как они пожароопасны и никто еще не пробовал размещать их в нашей среде», — беспокоится Ильсур Гильмутдинов. Фото kazanfirst.ru



Возможно, это просто совпадение. Но факт остается фактом. Все фирмы, выигравшие тендер, являются звеньями одной цепи. Контракт почти на полтора миллиарда рублей получили компании, аффилированные с одной бизнес-структурой. И разработчик проекта завода «Ростовводоканал проект», и поставщик оборудования «ГМС Нефтемаш», и строитель сооружений ПАО «Томскгазстрой» являются фирмами, входящими в группу компаний ГМС.

Проблема иловых полей нарастает как снежный ком. Участники экспертной группы в полном недоумении, как «ГМС Нефтемаш» мог оказаться победителем? С чем связан выбор «Водоканала»? Почему городское муниципальное предприятие, существующее за счет коммунальных платежей, выбирает весьма сомнительную, по мнению экспертов, технологию? Ведь компания «ГМС Нефтемаш» иловые осадки предлагает только высушить, то есть уменьшить их в объеме. Ни о какой дальнейшей утилизации речь не идет.

— Сушка проблему не решит. Поскольку появляется другая проблема — размещение высушенных осадков. На полигонах их размещать нельзя, так как они пожароопасны и никто еще не пробовал размещать их в нашей среде, — беспокоится прокурор Татарской межрайонной прокуратуры РТ Ильсур Гильмутдинов.

Почти за полтора миллиарда рублей в Казани будет построен завод, не решающий глобальной проблемы иловых полей. Тогда как среди претендентов были фирмы, готовые за эту же сумму иловый осадок не только высушить, но и термоутилизировать. То есть, проще говоря, сжечь на специальных экологически сертифицированных установках, без вреда для окружающей среды. А далее полученную золу использовать в народном хозяйстве. Термически необработанный иловый осадок, который, как известно, по своей природе является обычными фекальными отходами, даже в высушенном виде на открытом воздухе размещать нельзя. Биологическая масса под воздействием влаги может вновь набрать объем.

Но пока никакие доводов специалистов не могут повлиять на ход разворачивающихся событий. На днях МУП «Водоканал» уже получило предписание со стороны природоохранной прокуратуры. По информации Минприроды России, материалы по новому проекту на государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзор не поступали. Экспертизу, которую должны были провести еще на проектной стадии. А технология уже выбрана, тендер проведен, результаты известны. В соответствии с федеральным законом это нарушение влечет за собой привлечение к административной ответственности.

Знаковое событие 2017 года, которое вошло в историю не только Татарстана, но и России, — включение Успенского собора Богородице-Успенского Свияжского монастыря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото Михаила Козловского

Главные события культурной отрасли в 2017 году

Предыдущая неделя была богата на коллегии. Сразу шесть министерств и ведомств оценивали итоги проделанной работы и определялись с задачами на этот год, в том числе и Министерство культуры. Конкретно для культурной сферы перспективы открываются колоссальные. Общий бюджет отрасли в прошедшем году составил 13,7 млрд рублей. В том числе из республиканской казны было выделено 8,9 млрд. В общем объеме расходов расходы на культуру составили 4,9%.

На коллегии озвучили цифры: за последние 3 года капитально отремонтированы 114 клубов. За 6 лет построено 257 новых объектов на селе. В этом году запланировано капитально отремонтировать 42 объекта культуры и возвести 28 новых.

— Республика внесла очень большую лепту, очень большие средства потратила, чтобы восстановить эту клубную сеть. Для нас очень важно, чтобы там экспонировалось изобразительное искусство, — отметила директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

В планах музея — выставки в сельских клубах. Подводя итоги прошлого музейного года, Розалия Нургалеева отметила, проведено более сотни выставок и лекториев. Идет работа по модернизации Галереи современного искусства. Музею переданы два исторических здания. На Баумана, 3 начата работа по созданию центра Русского музея. В доме Михляева-Дряблова, что у Петропавловского собора в Казани, разместится образовательный центр Музея изобразительных искусств.

По словам помощника президента РТ Олеси Балтусовой, в 2017 году был дан старт реставрации музеев в Елабуге, в Казани Музей изобразительных искусств, музей Тукая, Шарифа Камала — уже на стадии завершения. Событием культурной жизни республики стала постановка на реставрацию городского музея Лаишево.

Знаковое событие 2017 года, которое вошло в историю не только Татарстана, но и России, — включение Успенского собора Богородице-Успенского Свияжского монастыря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

— Год был успешным, сыграли много премьер, — отметил директор Казанского академического русского Большого драматического театра Александр Славутский. В этом году, рассказал Славутский, есть задумка провести Качаловский фестиваль — привезти в Казань спектакли ведущих коллективов страны.

Айрат Сибагатуллин особое внимание уделил состоянию современного эстрадно-исполнительского искусства. Фото Олега Тихонова

Директор фонда «Живой город» Инна Яркова подчеркнула, в республике особое внимание уделяют талантливой молодежи. Выпускники, оканчивая творческий вуз, попадают в некий вакуум. Сразу в профессиональный театр не берут. Так вот для них открыто множество проектов, среди них и Центр драматургии, и Творческая лаборатория «Угол». К слову, в прошлом году на поддержку молодежной креативной индустрии было направлено более 180 млн рублей.

У татарского ТЮЗа появился новый дом.

— В честь десятилетия Победы в Великой Отечественной войне построили кинотеатр «Победа», после этого передали казанскому Дому офицеров, — рассказал о новом здании директор театра Мансур Ярмиев. После реставрации вместо 560 кв. м стало 3800. Когда здание на Гладилова признали ветхим, труппа на время переехала в театр «Экият». И вот он — радостный момент. В ближайшее время госкомиссия должна завершить приемку здания.

Говоря на коллегии о задачах на 2018 год, министр культуры РТ Айрат Сибгатуллин особое внимание уделил состоянию современного эстрадно-исполнительского искусства. А премьер-министр РТ Алексей Песошин дал ряд поручений. В 2018 году необходимо активизировать работу по созданию при министерстве центра поддержки развития волонтерства в сфере культуры, оперативно разработать документ, направленный на поддержку молодых специалистов, прибывающих на работу в сельскую местность. Также Алексей Песошин отметил, что в Татарстане будет создан новый телеканал для детей на татарском языке «Шаян ТВ».

Единственная память

В прошедшем 2017 году было сразу несколько круглых дат, связанных с именем героя Советского Союза Михаилом Петровичем Девятаевым. Так, сто лет исполнилось со дня его рождения, 15 лет — со дня его смерти и 60 лет — со дня награждения его звездой Героя.

Дочь Михаила Петровича Девятаева, Нэлли Михайловна Девятаева, выросшая в доме по улице Сеченова в Казани, в последнее время уже не так часто бывает здесь. Квартира, в которой семье Девятаевых так и не удалось устроить дом-музей Героя, давно принадлежит чужим людям. На доме, впрочем, есть табличка, весьма скромная, сообщающая, что все же это особенное здание. Двор потихоньку приходит в упадок, хотя идея о том, чтобы заняться им наконец и разбить тут сквер имени Девятаева, существует давно. О том же мечтают сегодня и соседи, прожившие рядом с легендарным человеком многие годы.

В этом году в Казани не раз вспоминали о легендарном подвиге героя. Фото Максима Платонова

С именем Девятаева связано развитие скоростного флота в Татарии. В 1957-м он стал первым капитаном «Ракеты» — судна на подводных крыльях. Есть теплоход «Герой Девятаев». Но памятника, которому, наверное, самое место на площади у речного вокзала, нет. Не появился он у нас даже в год столетия Героя.

Безусловно, в этом году в Казани не раз вспоминали о легендарном подвиге летчика. Только все идеи, что высказываются на вечерах памяти, так и остаются идеями. На берегу Волги, на 774-м километре, стоит многим хорошо известная дача — дача семьи Девятаевых, построенная Михаилом Петровичем «от и до» собственными руками. Этот дом и участок, пожалуй, единственное из того, что нам осталось в память об этом человеке. Единственное, к чему мы еще можем прикоснуться. Семья давно готова просто отдать этот участок совершенно даром, при условии, что здесь разместится музей. Возможно, музей Героя, а, возможно, и просто музей советского времени. Но идея, к сожалению, пока никем не востребована.

— Мне не нужна доска, я отца своего прекрасно помню. Мне нужно, чтобы это было прекрасно и по-настоящему и могло бы вызвать у людей некие чувства, — говорит сын Михаила Девятаева.