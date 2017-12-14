Как Центробанк Бастрыкину на Мусина жаловался

Вместо подарка под Новый год следователи пообещали банкиру обвинение в окончательной редакции

Рождению новых эпизодов в деле «Татфондбанка» помогло письмо Центробанка в адрес Александра Бастрыкина, перемена мест госпитализации Роберта Мусина на его «посадку» не влияет, поскольку «общественные и публичные интересы» в данном случае «превосходят» его личные права и свободы. Последний вывод сегодня сделал Приволжский суд Казани, оставив бывшего министра финансов Татарстана и рулевого «Татфондбанка» с депутатским статусом в СИЗО до 16 февраля будущего года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Бердников нашел след «Севастопольских»



Судья Ильнур Гарифуллин сегодня рассматривал ходатайство о продлении ареста Роберту Мусину уже в четвертый раз. При этом он лично с банкиром ни разу так и не встретился. В апреле, июле и октябре, аккурат в день заседаний, обвиняемому, если верить данным санчасти ФСИН, становилось хуже. Не полегчало и сегодня. Справка медиков СИЗО свидетельствовала: у Мусина — гипертонический криз.

Интересы гособвинения на заседании представляла помощник районного прокурора Наталья Кожевникова, а вот Следком делегировал сразу троих сотрудников. Ходатайство о продлении ареста банкиру еще на 2 месяца впервые поддерживал старший следователь четвертого отдела Ильсур Сабирзянов. Группу поддержки адвоката обвиняемого cоставили несколько хмурых мужчин. А вот представители потерпевших на сей раз опоздали и ворвались в зал, когда процесс уже шел.

«Закройте дверь», — потребовал судья. Активист Дмитрий Бердников с извинениями прошмыгнул в зал, сначала на задний ряд, а потом и вперед, потеснив следователей. В перерыве заседания его соратницы традиционно подняли крик о причинах отсутствия Мусина, а сам Бердников накинулся на адвоката Алексея Клюкина, требуя прокомментировать некие связи банкира с ОПС «Севастопольские». Адвокат общаться с общественником не стал, а тот повторил про некий след «Севастопольских» в деле «ТФБ» еще несколько раз. Но конкретных объяснений не дал.

Интересы гособвинения на заседании представляла помощник районного прокурора Наталья Кожевникова. Фото Ирины Плотниковой



Расследование на финише, но до суда далеко

Два прошлых продления без Мусина запомнились списками вип-свидетелей, новыми данными о размере хищений, переваливших за 50,5 млрд рублей, с уводом средств ТФБ в офшоры. Сегодня следователи, по сути, выдали лишь одну новость — финиш близок. «В настоящее время активная фаза проведения следственных действий завершена», — заявил суду следователь Сабирзянов, оставшиеся мероприятия он назвал точечными, направленными на закрепление доказательной базы. А дальше озвучил: «В ближайшее время планируется предъявление обвинения Мусину Роберту Ринатовичу в окончательной редакции».

Следователь дал понять, что знакомить банкира с материалами дела, а в нем, по данным «Реального времени», уже больше 1000 томов, планируется в условиях несвободы. Срок ознакомления может затянуться на месяцы, если не на годы. На данный момент обвинение экс-главе «Татфондбанка» предъявлено лишь по первому эпизоду — мошенничество с уводом залога по кредиту Центробанка в 3,1 млрд рублей. Всего же в деле ТФБ 23 эпизода: 16 — по фактам злоупотребления полномочиями, 6 — по мошенничеству, 1 — по легализации имущества с уводом в офшор. Потерпевшими по делу признаны Центробанк, Агентство по страхованию вкладов и сам «Татфондбанк».

В Следкоме дали свою оценку действиям банкира, отметив, что его «профессиональный и тактический опыт» в данном виде деятельности, а также образование с дополнительным изучением международных стандартов «позволяли в полной мере оценить доходность, экономическую обоснованность и последствия совершаемых операций». Однако «совокупный анализ материалов дела свидетельствует, что вышеуказанные операции совершены умышленно, последовательно, при наличии сведений о невозможности самостоятельного финансового оздоровления кредитного учреждения и с конкретной целью — хищения денежных средств», — сообщил суду представитель следствия.

А вот дальше Ильсур Сабирзянов обронил интригующую фразу о том, что, по мнению следствия, изменение или отмена ареста VIP-фигуранту в настоящее время преждевременны. Представитель прокуратуры Наталья Кожевникова позицию Следкома поддержала.

От адвоката отсутствующего банкира поступило ходатайство освободить Мусина под домашний арест. Фото Олега Тихонова



Защита Мусина: ущерб по эпизоду ЦБ отсутствует

От адвоката отсутствующего банкира поступило встречное ходатайство — освободить Мусина под домашний арест. Сам Мусин даже прислал суду письменное обещание, что в случае избрания такой меры обязуется проживать по домашнему адресу в квартирке 520 квадратов на улице Тельмана. Напомним, сейчас эта недвижимость также находится под арестом.

Защитник Алексей Клюкин напомнил, что под стражей Мусин находится уже 9 месяцев, а объем предъявленных ему еще в марте обвинений так и не увеличился. «За это время сделки, по которым он обвинялся уже были признаны арбитражным судом недействительными, и решение вступило в силу, а тот залог (по кредиту ЦБ, — прим. ред.), что был неликвидным — вернулся, — сказал адвокат. — Фактически ущерб по этому делу отсутствует».

Изучив представленные в суд доказательства причастности своего клиента к преступлениям, Клюкин заявил, что они получены с февраля по июнь. А новых за эту осень нет вообще. Зато за тот же период у Мусина появились новые основания опасаться за свое здоровье — после октябрьского продления ареста его еще дважды госпитализировали в гражданские клиники. В последний раз врачи горбольницы №12 диагностировали у него уровень артериального давления 110 на 100 и предупредили о возможности инсульта. Адвокат озвучил еще несколько диагнозов своего клиента, отметив, что в утвержденный правительством РФ Перечень заболеваний, препятствующий содержанию за решеткой, они не входят, однако в совокупности осложняют состояние Мусина.

Вспомнил защитник и аргумент о том, что выявленные деяния относятся к сфере предпринимательской деятельности и носят экономический характер, с чем не спорят ни следствие, ни прокуратура. А значит, к банкиру в соответствии с позицией Верховного суда РФ арест не применим.

В финале заседания свое слово попытался сказать Бердников. Однако слушать его судья не стал и скрылся в совещательной комнате. Фото Ирины Плотниковой



Арест как эффективное средство контроля

Из оглашенных в суде материалов выяснилось, что Центробанк держит в курсе своей работы председателя Следкома РФ — в адрес самого Бастрыкина направлялось обращение о выявлении признаков противоправных действий с капиталами «Интехбанка». Напомним, эпизоды с выводом активов «Интеха» и «Советского» были возбуждены еще летом. А на днях, замглавы Следкома по РТ Владимир Циома поделился: сумма выведенных руководством ТФБ средств может превысить 100 млрд рублей. Тогда как объем арестованного по делу имущества фигурантов пока составляет лишь 5 млрд рублей, из которых 4,6 млрд — средства организаций.

На заседании также выяснилось, что по делу ТФБ обвиняются также экс-зампред банка Рамиль Насыров, топ-менеджеры «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и Денис Семенов, тогда как директор «Новой нефтехимии» Рамиль Сафин пребывает в статусе подозреваемого.

В финале заседания свое слово попытался сказать и Бердников. Однако слушать его судья Гарифуллин не стал и скрылся в совещательной комнате. А вернувшись, продлил арест больному банкиру еще на 2 месяца. По мнению судьи, состояние здоровья Мусина не гарантия того, что на свободе он не станет давить на свидетелей и иным образом препятствовать следствию.

Более того, освобождение «повлечет существенное снижение эффективности мер контроля» за подследственным», указал судья Гарифуллин. А в данном случае «общественные и публичные интересы, в том числе связанные с расследованием, превосходят» личные права и свободы отдельно взятого банкира.