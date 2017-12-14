Как Центробанк Бастрыкину на Мусина жаловался
Вместо подарка под Новый год следователи пообещали банкиру обвинение в окончательной редакции
Рождению новых эпизодов в деле «Татфондбанка» помогло письмо Центробанка в адрес Александра Бастрыкина, перемена мест госпитализации Роберта Мусина на его «посадку» не влияет, поскольку «общественные и публичные интересы» в данном случае «превосходят» его личные права и свободы. Последний вывод сегодня сделал Приволжский суд Казани, оставив бывшего министра финансов Татарстана и рулевого «Татфондбанка» с депутатским статусом в СИЗО до 16 февраля будущего года. Подробнее — в материале «Реального времени».
Бердников нашел след «Севастопольских»
Судья Ильнур Гарифуллин сегодня рассматривал ходатайство о продлении ареста Роберту Мусину уже в четвертый раз. При этом он лично с банкиром ни разу так и не встретился. В апреле, июле и октябре, аккурат в день заседаний, обвиняемому, если верить данным санчасти ФСИН, становилось хуже. Не полегчало и сегодня. Справка медиков СИЗО свидетельствовала: у Мусина — гипертонический криз.
Интересы гособвинения на заседании представляла помощник районного прокурора Наталья Кожевникова, а вот Следком делегировал сразу троих сотрудников. Ходатайство о продлении ареста банкиру еще на 2 месяца впервые поддерживал старший следователь четвертого отдела Ильсур Сабирзянов. Группу поддержки адвоката обвиняемого cоставили несколько хмурых мужчин. А вот представители потерпевших на сей раз опоздали и ворвались в зал, когда процесс уже шел.
«Закройте дверь», — потребовал судья. Активист Дмитрий Бердников с извинениями прошмыгнул в зал, сначала на задний ряд, а потом и вперед, потеснив следователей. В перерыве заседания его соратницы традиционно подняли крик о причинах отсутствия Мусина, а сам Бердников накинулся на адвоката Алексея Клюкина, требуя прокомментировать некие связи банкира с ОПС «Севастопольские». Адвокат общаться с общественником не стал, а тот повторил про некий след «Севастопольских» в деле «ТФБ» еще несколько раз. Но конкретных объяснений не дал.
Расследование на финише, но до суда далеко
Два прошлых продления без Мусина запомнились списками вип-свидетелей, новыми данными о размере хищений, переваливших за 50,5 млрд рублей, с уводом средств ТФБ в офшоры. Сегодня следователи, по сути, выдали лишь одну новость — финиш близок. «В настоящее время активная фаза проведения следственных действий завершена», — заявил суду следователь Сабирзянов, оставшиеся мероприятия он назвал точечными, направленными на закрепление доказательной базы. А дальше озвучил: «В ближайшее время планируется предъявление обвинения Мусину Роберту Ринатовичу в окончательной редакции».
Следователь дал понять, что знакомить банкира с материалами дела, а в нем, по данным «Реального времени», уже больше 1000 томов, планируется в условиях несвободы. Срок ознакомления может затянуться на месяцы, если не на годы. На данный момент обвинение экс-главе «Татфондбанка» предъявлено лишь по первому эпизоду — мошенничество с уводом залога по кредиту Центробанка в 3,1 млрд рублей. Всего же в деле ТФБ 23 эпизода: 16 — по фактам злоупотребления полномочиями, 6 — по мошенничеству, 1 — по легализации имущества с уводом в офшор. Потерпевшими по делу признаны Центробанк, Агентство по страхованию вкладов и сам «Татфондбанк».
В Следкоме дали свою оценку действиям банкира, отметив, что его «профессиональный и тактический опыт» в данном виде деятельности, а также образование с дополнительным изучением международных стандартов «позволяли в полной мере оценить доходность, экономическую обоснованность и последствия совершаемых операций». Однако «совокупный анализ материалов дела свидетельствует, что вышеуказанные операции совершены умышленно, последовательно, при наличии сведений о невозможности самостоятельного финансового оздоровления кредитного учреждения и с конкретной целью — хищения денежных средств», — сообщил суду представитель следствия.
А вот дальше Ильсур Сабирзянов обронил интригующую фразу о том, что, по мнению следствия, изменение или отмена ареста VIP-фигуранту в настоящее время преждевременны. Представитель прокуратуры Наталья Кожевникова позицию Следкома поддержала.
Защита Мусина: ущерб по эпизоду ЦБ отсутствует
От адвоката отсутствующего банкира поступило встречное ходатайство — освободить Мусина под домашний арест. Сам Мусин даже прислал суду письменное обещание, что в случае избрания такой меры обязуется проживать по домашнему адресу в квартирке 520 квадратов на улице Тельмана. Напомним, сейчас эта недвижимость также находится под арестом.
Защитник Алексей Клюкин напомнил, что под стражей Мусин находится уже 9 месяцев, а объем предъявленных ему еще в марте обвинений так и не увеличился. «За это время сделки, по которым он обвинялся уже были признаны арбитражным судом недействительными, и решение вступило в силу, а тот залог (по кредиту ЦБ, — прим. ред.), что был неликвидным — вернулся, — сказал адвокат. — Фактически ущерб по этому делу отсутствует».
Изучив представленные в суд доказательства причастности своего клиента к преступлениям, Клюкин заявил, что они получены с февраля по июнь. А новых за эту осень нет вообще. Зато за тот же период у Мусина появились новые основания опасаться за свое здоровье — после октябрьского продления ареста его еще дважды госпитализировали в гражданские клиники. В последний раз врачи горбольницы №12 диагностировали у него уровень артериального давления 110 на 100 и предупредили о возможности инсульта. Адвокат озвучил еще несколько диагнозов своего клиента, отметив, что в утвержденный правительством РФ Перечень заболеваний, препятствующий содержанию за решеткой, они не входят, однако в совокупности осложняют состояние Мусина.
Вспомнил защитник и аргумент о том, что выявленные деяния относятся к сфере предпринимательской деятельности и носят экономический характер, с чем не спорят ни следствие, ни прокуратура. А значит, к банкиру в соответствии с позицией Верховного суда РФ арест не применим.
Арест как эффективное средство контроля
Из оглашенных в суде материалов выяснилось, что Центробанк держит в курсе своей работы председателя Следкома РФ — в адрес самого Бастрыкина направлялось обращение о выявлении признаков противоправных действий с капиталами «Интехбанка». Напомним, эпизоды с выводом активов «Интеха» и «Советского» были возбуждены еще летом. А на днях, замглавы Следкома по РТ Владимир Циома поделился: сумма выведенных руководством ТФБ средств может превысить 100 млрд рублей. Тогда как объем арестованного по делу имущества фигурантов пока составляет лишь 5 млрд рублей, из которых 4,6 млрд — средства организаций.
На заседании также выяснилось, что по делу ТФБ обвиняются также экс-зампред банка Рамиль Насыров, топ-менеджеры «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и Денис Семенов, тогда как директор «Новой нефтехимии» Рамиль Сафин пребывает в статусе подозреваемого.
В финале заседания свое слово попытался сказать и Бердников. Однако слушать его судья Гарифуллин не стал и скрылся в совещательной комнате. А вернувшись, продлил арест больному банкиру еще на 2 месяца. По мнению судьи, состояние здоровья Мусина не гарантия того, что на свободе он не станет давить на свидетелей и иным образом препятствовать следствию.
Более того, освобождение «повлечет существенное снижение эффективности мер контроля» за подследственным», указал судья Гарифуллин. А в данном случае «общественные и публичные интересы, в том числе связанные с расследованием, превосходят» личные права и свободы отдельно взятого банкира.
комментарии
2. чтоб там не было я с тобой...
3. если бы не был таким плохим, то подписался бы, да половину нацальников долбанёт инфаркт, а так надо же быть ...э .. выдержанным, так скажем;
4. интересно, а с заключением то можно будет ознакомиться...э хотя бы после ..?
5. Так что Вам надо держаться уважаемый Роберт Ринатович, чтоб и про Вас можно было бы сказать, как товарищ Сталин сказал о всех, но в первую очередь о русском народе:"Выстояв, мы победили"..
6. а всё жмотность, жмотность и ещё раз жмотность и самое такое для тех, кто считает себя небожителями - Роберт то устоит, а остальные то из гопкомпании?
7. и зачем надо было рушить работающий механизм? так кто выше по квалификации сейчас в Татарстане, рейтинг банкиров есть?