За «техосмотр без заезда» будут штрафовать: подготовлен законопроект, ужесточающий процедуру ТО

Продавцам диагностических карт онлайн грозит наказание вплоть до лишения свободы

В правительство России на днях внесут законопроект, предусматривающий ужесточение прохождения процедуры технического осмотра. Изменения планируется ввести как в сам закон о техосмотре, так и в уголовный и административный кодексы. Пункты ТО предлагают оборудовать системами фотофиксации, чтобы искоренить услугу «ТО без заезда», водителей, не получивших диагностическую карту, — штрафовать, а людей, продающих техосмотр онлайн, — наказывать вплоть до лишения свободы. Автомобилисты законопроект оценивают негативно, по их словам, это приведет к коррупции. Владельцы официальных пунктов ТО в целом «за», за исключением одного — отдавать ведение базы ЕАИСТО в руки РСА, который сейчас, по их мнению, потворствует получению ТО онлайн. Подробности — в материале «Реального времени».

За «ТО без заезда» водителей оштрафуют на 800 рублей

В ближайшее время законопроект, над которым длительное время работали операторы техосмотра, страховщики и представители Минпромторга, отправится на утверждение в правительство РФ. Предполагается внести изменения сразу в ФЗ «О техосмотре», УПК РФ и КоАП РФ — таким образом, нововведения коснутся и автовладельцев, и операторов техосмотра.

Для первых предлагают ввести штраф в размере 800 рублей за управление автомобилем с непройденным техосмотром. Причем налагаться он будет не только сотрудниками ГИБДД, но и с помощью камер автоматической фиксации.

Для операторов ТО за нарушение ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО) штраф: от 30 до 50 тысяч рублей — на должностных лиц, на юрлиц — до 300 тысяч рублей.

За оформление диагностической карты для автомобиля, не прошедшего ТО: штраф для должностных лиц — 5—10 тысяч рублей, для юрлиц — 100—300 тысяч.

За внесение в ЕАИСТО заведомо недостоверных сведений авторы законопроекта предлагают ввести уже уголовную ответственность. Если эти действия повлекут тяжкие последствия — вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Тут имеется в виду ДТП с жертвами, если будет доказано, что причиной стало техническое состояние транспортного средства.

Налагаться штраф будет не только сотрудниками ГИБДД, но и с помощью камер автоматической фиксации. Фото Максима Платонова



Половина автовладельцев покупают диагностические карты

То, что неисправность автомобиля может быть причиной ДТП, — почти недоказуемый факт, сетует генеральный директор «Таттехконтроля» Марат Ярмиев, отчасти это служит причиной беспорядка, который сейчас творится в сфере ТО.

— Машина выехала на полосу встречного движения и совершила ДТП. Пишут, что водитель не справился с управлением, не учел дорожных условий и так далее. Я ни разу не видел, чтобы написали, что причина ДТП — техническая неисправность, что автомобиль занесло из-за неравномерного торможения колес, — говорит Ярмиев, который состоит в группе, работавшей над законопроектом.

По его словам, статистика подобных ДТП растет с 2011 года, когда техосмотр вывели из-под надзора ГИБДД и появилось много частных пунктов, которые на неисправности закрывают глаза, а то и вовсе присылают диагностические карты по электронной почте. Практически половина автовладельцев оформляют ТО онлайн.

— В 2016 году в Татарстане ГИБДД было зарегистрировано 1,3 млн автомобилей. Есть новые, которые не проходят ТО, но есть и такси, и автобусы, которые дважды в год должны проверяться. Мы посчитали примерно — это около 1—1,1 млн автомобилей. А операторами Татарстана был проведен техосмотр 602 тысяч автомобилей. То есть от 400 до 500 тысяч диагностические карты просто купили, — говорит Ярмиев.

То, что неисправность автомобиля может быть причиной ДТП, — почти недоказуемый факт, сетует Марат Ярмиев, отчасти это служит причиной беспорядка, который сейчас творится в сфере ТО. Фото Максима Платонова

Как страховщики и «бумажные операторы» наладили «одно окно»

Продажей диагностических карт занимаются не только так называемые «бумажные операторы». «Сегодня открыть пункт можно, сидя за компьютером, не имея базы. Копии документов кидаешь в РСА, вам присылают документы, что вы можете проводить ТО», — говорит Ярмиев.

Причем этим, по словам эксперта, занимаются и сами страховые агенты, которые сейчас фактически наладили систему «одного окна», когда при покупке полиса за определенную плату выписывают диагностическую карту.

— Идет только покупка логина и пароля ЕАИСТО. Страховому агенту «бумажный оператор» предлагает логин и пароль для внесения вашего автомобиля в базу. Страховой агент берет с водителя деньги, часть, как только в базе появляется информация о машине, перечисляет ему, остальное оставляет себе. Вот он весь бизнес, который не облагается налогом, — говорит Ярмиев.

Очевидно, что борьба за чистоту ТО со стороны официальных операторов имеет еще и экономическую подоплеку. Они потратились на оборудование, сотрудников, а деньги идут мимо. Чтобы не разориться, официальные операторы ТО сдерживают цены и закрывают глаза на мелкие неисправности. Если проверять будут, как в бытность, когда структуру контролировала ГИБДД, туда просто никто не приедет. Законопроект предусматривает дополнительные траты для пунктов техосмотра — например, оборудование системами фотофиксации, но это не пугает легальных операторов. Расходы незначительные, сильный рост цен не повлекут.

— Кратного повышения не будет. Хотя у нас с 2012 года сумма не менялась — 400 рублей, а за пять лет все подорожало, — говорит Ярмиев.

Продажей диагностических карт занимаются не только так называемые «бумажные операторы». Фото osagoonline.info



Водители против техосмотра, а владельцы пунктов ТО против РСА

В ходе общественного обсуждения законопроект получил скорее отрицательную оценку. 2191 голос «против», 418 — «за». Автовладельцы считают, что это повлечет коррупцию и дополнительные финансовые издержки. По закону водитель и так обязан следить за исправностью автомобиля.

«Выгод и преимуществ не видно. Появятся большие очереди и запись на прохождение техосмотра. И кроме потери времени и денег, еще появится потеря нервов. Чтобы избежать этого, наиболее «креативные» будут лезть на техосмотр вне очереди, опять же уплачивая деньги за ускоренное обслуживание. А это уже взяточничество и коррупция».

«Если страховые компании принимают данную ситуацию, то они и несут материальные затраты. Это их коммерческий риск. А что касается работы техосмотра без аккредитации, то для этого существуют штрафы налоговой или незаконное предпринимательство по УК РФ».

«Отменить техосмотр. Есть сервисные книжки у машин — требуйте прохождения техобслуживания по регламенту», — комментируют пользователи портала regulation.gov.ru.

Операторов техосмотра в законопроекте смущает только один пункт — ведение базы ЕАИСТО предполагается передать Российскому союзу страховщиков. «ЕАИСТО не может быть в руках частной организации — Союза автостраховщиков, который полностью дискредитировал себя, не только не противодействуя страховщикам ОСАГО в продажах диагностических карт, а фактически потворствуя им в этом», — пишет владелец пункта ТО. Разработчики законопроекта объясняют, что функции оператора ЕАИСТО РСА передают, чтобы не создавать дополнительной нагрузки для бюджета страны и в целях возможности интеграции АИС ТО с АИС ОСАГО.

В любом случае законопроект может быть изменен, впереди еще три слушания в Госдуме.