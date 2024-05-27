«Слава богу, Марса Сарымовича здесь нет — он бы заинтересовался»

В Госсовете РТ пресекли жалобы бизнеса, что с районами было проще согласовать стройки в Казанской агломерации

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Новый порядок градостроительной деятельности в окрестностях Казани существенно усложнил жизнь девелоперам. С передачей полномочий от районов на уровень республики — в Минстрой РТ –на согласование проектов уходят месяцы. Кроме того, по 65% заявлений предпринимателей выносят отказ. В причинах разбирались на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и Экспертного Совета при Комитете. Бизнес увещевали — как раньше уже не будет, а Минстрой и Минцифру призвали усовершенствовать систему приема документов.



«Мы не первый регион, который принял данный закон»



После того, как в начале года часть градостроительных полномочий муниципалитетов перешла Минстрою РТ, здесь создали специальный Департамент. Структура заработает с 1 июля, она объединила сотрудников территориальных органов и отделов развития агломераций в семи административных центрах: Казанская — Казань, Заволжье — Буинск, Северо-Западная — Б. Сабы, Юго-Западная — Алексеевск, Альметьевская — Альметьевск, Камская — Нижнекамск, Северо-восточная — Мензелинск. Большинство укомплектовано кадрами на 90%, но сложности в реализации полномочий остаются.

— Связано это с порядком трудоустройства на государственную службу, срок составляет порядка 50 дней. Кроме того, отсутствует взаимозаменяемость специалистов на местах, — сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.

Сложности в реализации полномочий связаны с порядком трудоустройства на государственную службу, пояснил замглавы Минстроя РТ. предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Государственные услуги в сфере градостроительства помогает оказывать Институт пространственного планирования РТ, в штабе которого и провели заседание. Ведомство под руководством Олега Григорьева занимается разработкой документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования.

— Мы не первый регион, который принял данный закон. Такие проблемы возникли практически во всех субъектах, — заявил председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров, — На профильное министерство республики легла большая нагрузка, но нам было важно сегодня услышать, как закон действует, какие проблемы возникают при его реализации, а главное, — что необходимо сделать, чтобы урегулировать все вопросы.

«А как вы там друг друга понимали?»

Как сообщил Владимир Кудряшев, в Минстрой на 20 мая поступило более 9,2 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг. Основная часть связана с выдачей градостроительного плана земельного участка.

— Число отказов по заявлениям составляет порядка 65%. Значительная часть отказов связана с неполным пакетом документом заявителей, то есть с низким качеством подачи. Многие заявления подаются электронно, а после того как их получают наши сотрудники выясняется, что из 10 положенных документов нет и половины. Все это мешает нам принимать положительное решение по заявке, — пояснил он.

Как сообщил Владимир Кудряшев, в Минстрой на 20 мая поступило более 9,2 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг. предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Председатель Совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, член Общественной палаты РТ Фарид Сафин от лица бизнеса, занятого в строительной сфере, рассказал, насколько усложнилась работа и удлинились сроки согласования проектов. По его словам, проблемы начинаются уже с момента подачи документов. К примеру, Минстрой может отказать бизнесмену, если ГПЗУ было согласовано 2-3 года назад:

— Раньше каждый предприниматель работал с администрацией района, и они друг друга понимали. Мы на месте регулировали эти вопросы и устраняли быстро, если какие-то замечания были. А сейчас пока подаст документы, потом ждут, когда придет ответ. Еще ответ не совсем понятен. Начинают разбираться, и на это уходят дни, месяцы.

— Слава богу, что Марса Сарымовича здесь нет, иначе он бы заинтересовался: а как вы там друг друга понимали? — прервал его заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Слава богу, что Марса Сарымовича здесь нет, иначе он бы заинтересовался: а как вы там друг друга понимали?" — прервал его Юрий Камалтынов. предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Программ не должна создавать заявку при неполном пакете документов

Предпринимателям еще раз разъяснили, что закон принят для решения проблем с хаотичной застройкой пригорода. Минцифре и Минстрою РТ рекомендовали рассмотреть возможность усовершенствования системы электронного приема документов, не терять время на прием и рассмотрение неполного пакета документов.

— Когда заявители подают документы, необходимо чтобы система автоматически приняла, если надо 10 документов, то все 10, без этого программа не должна создавать заявку, — отметил Юрий Камалтынов.

Депутаты также рассмотрели законопроект о внесении изменений в республиканские законы о реализации прав граждан на жилые помещения по договорам социального найма и договорам найма жилищного фонда социального использования. Внесение изменений связано с уточнением перечня доходов граждан, учитываемых при признании их малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях социального фонда, уточнили парламентарии.

Предпринимателям еще раз разъяснили, что закон принят для решения проблем с хаотичной застройкой пригорода. предоставлено пресс-службой Госсовета РТ