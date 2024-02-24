Клиника Сотонина и погром в Раифе

«Крот Казанский» рассказал о философском маршруте по столице Татарстана

В новом эпизоде видеопроекта «Крот Казанский», посвященного Казани и Поволжью, историк Иван Ротов побеседовал с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры философии КГАВМ Ириной Гузельбаевой, которая также является сертифицированным гидом и иногда водит экскурсии по «философской Казани». В подкасте они рассказали о забытых, но очень любопытных персонажах, связанных с этой сферой жизни. Видео создано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

О «сотонинщине» 1930-х годов

Как вспоминает Гузельбаева, идея водить подобные экскурсии возникла в 2017 году с подачи КФУ и была приурочена ко Дню философии. Один из персонажей этого маршрута — Константин Иванович Сотонин, уроженец Рыбной Слободы.



— Это философ-исследователь, скажем так, начала XX века и раннего советского времени, — говорит Гузельбаева. — О нем говорилось мало в силу специфики его воззрения, его идей.



При этом Сотонин окончил казанскую гимназию в 1912 году, потом — историко-филологический факультет университета. В послереволюционное время он начал развивать свой экспериментальный подход к пониманию философии, которая у него была близка к психологии. Он даже учился в институте Бехтерева, чьи идеи его очень увлекли. В университете он преподавал философию, психологию, эстетику, научную организацию труда.

Сотонин с женой скриншот realnoevremya.ru

На российском уровне о Сотонине студенты философских факультетов знали через труды Александра Маковельского, поскольку под его редакцией в его сборнике «Досократики» публиковались некоторые переводы Сотонина.

Одной из тем Сотонина была философия «косметики». Название ее — отсылка к эстетизации, «косметике» как «порядку, космосу». Сотонин, по словам Гузельбаевой, искал ответ на вопрос: что делать человеку с неудовлетворенностью и какими способами ее преодолевать. Один из ответов — через искусство.

Другая идея Сотонина — это «философская клиника». В 1930 году в газете «Красная Татария» вышла огромная разгромная статья: мол, в Восточном педагогическом институте под прикрытием науки злобный человек совращает молодежь. Появился термин «сотонинщина»: пропаганда ценности индивидуализма без внимания к идее классовой борьбы. Сотонина арестовали, ему вынесли приговор за организацию нелегального философско-политического кружка.



После к политическим обвинениям добавляются уголовные, что вполне объяснимо, ведь Сотонин считал, что философов должны готовить на медицинских факультетах и не исключал фармакологических методов лечения. Ученый получил три года тюрьмы, после работал химиком недалеко от Казани, вновь был арестован, умер приблизительно в 1944 году, на свободе.



Отец — религиозный философ, сын — чекист



Другой любопытный казанский философ — Виктор Иванович Несмелов. О нем Гузельбаева рассказывает рядом с бывшим зданием Казанской духовной академии на улице Ершова. Академия въехала после возведения нового дома в 1848 году.

Несмелов в нем преподавал, уже в 33 года был профессором. Он занимался наукой о человеке.

— Несмелов через человека пояснял природу Бога, а не наоборот, — говорит Гузельбаева, отмечая, что его идеи были схожи с философией мыслителей позднего Возрождения.

Несмелов продвигал идею примирения разума и веры, указывая, что вера и наука постигают разные стороны бытия, разные аспекты, а значит, без религии невозможно познать этот мир.

— Несмелов оставался религиозным философом, при этом не отвергая материалистического познания мира и научного познания мира, — резюмировала Гузельбаева.

В Казани есть улица Несмелова. Она названа в честь его сына Валентина, который вместо Гегеля выбрал Маркса. И стал чекистом. В 1918 году Несмелов с коллегами из ЧК поехал в Раифу на обыск, поскольку была информация, что там прячется белогвардеец.

— Чекистов пустили, потому что монахи знали — это сын известного богослова, — указывает Гузельбаева. — В монастыре чекисты устроили погром. Монахи ударили в колокол, из села Бело-Безводное прибежал народ и устроил самосуд… В память о погибших красноармейцах был воздвигнут памятный знак на въезде в Раифский монастырь. Он и сейчас стоит там, уже в обновленном виде.



О других героях, Горьком, Толстом, Герцене, вы можете узнать, послушав подкаст.