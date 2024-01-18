Юлия Купор: «Если писать о русской хтони без юмора, то захочется повеситься»

Гостья нового выпуска «Книжной полки» — автор романа «Экземпляр» Юлия Купор

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru Юлией Купор

В конце прошлого года в издательстве «Дом историй» запустилась серия с книгами современных русскоязычных авторов. И одним из первых произведений этой серии стал роман Юлии Купор «Экземпляр». В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова обсудила с писательницей ее книгу, а также они поговорили о том, почему о русской хтони иногда нужно писать с юмором.

Мистическая драма о добре и зле

Действие романа происходит в маленьком уральском городке Воскресенске-33. Его нет ни на одной карте, в нем не работают привычные нам сервисы. Да и в целом в городе происходит какая-то чертовщина. Здесь нарушены законы времени, герои периодически обнаруживают, что застряли во временной петле. С самими персонажами тоже не все в порядке. Они то ли живые, то ли мертвые.

Писательница Юлия Купор:

— Для меня это в первую очередь история о добре и зле. Этим романом я хотела осмыслить, что такое зло, как оно выглядит, каким порой милым и обаятельным может быть. Обычно мы ищем зло где-то вокруг, но глядя в зеркало, мы тоже можем увидеть лицо зла. Вот о чем этот роман.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Действительно, очевидное зло в романе «Экземпляр» — это мэр Воскресенска-33 Роберт Векслер. Он такой современный Воланд. У него, как и у булгаковского дьявола, очаровательная адская свита — молодая и красивая помощница Ясмина, водитель Аристарх Левандовский, который похож то ли на Нео из «Матрицы», то ли на Виктора Пелевина, а также Арлекино, который как будто влетел в роман из сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча. Сама Юлия рассказала, что отсылки к «Мастеру и Маргарите» Булгакова в романе неслучайны. Она любит это произведение и ей легко было работать со знакомым материалом. Многие булгаковские герои стали прототипами для «Экземпляра».

«Раз мне выпала возможность «пообщаться» с Булгаковым, я решила ее использовать, немножко даже полемизировать с ним. Все-таки в «Мастере и Маргарите» Воланд — это не главное зло. Главное зло там — люди. Так и в «Экземпляре», мэр, возможно, — не главное зло» — отметила Юлия Купор.

«Воскресенск-33 — это русский Твин Пикс»

Идея города, которого нет на карте и в котором происходят мистические события, появилась у Юлии Купор еще в начале «нулевых». Тогда она начала активно пробовать себя в писательстве. Этот город периодически всплывал в том или ином ее раннем произведении. Но ему никогда не уделялось достаточно внимания. Когда же к Юлии пришло понимание, что город должен быть полноценным персонажем, пазл истории сложился в единую картину.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Писательница Юлия Купор:

— Воскресенск-33 — это русский Твин Пикс. У меня была задумка перенести реалии сериала на российскую действительность. Потому что у каких-то вещей меняется только фасад. К примеру, американский Walmart можно поменять на российскую «Пятерочку», но основа останется. Это маленький город и его жители.

К тому же Воскресенск-33 — это метафора России. Хотя город и расположен где-то на Урале, в нем есть все от обычного российского городка в любой точке страны. И не только. Он очень похож на отдаленные районы той же Москвы. Воскресенск-33 — это концентрат российской действительности, одинаковый практически для всех.

Жуткая, но смешная русская хтонь

Погружаясь все глубже в сюжет романа, а заодно и в образ города, сложно отделаться от фразы «русская хтонь». Мрак, депрессия, безнадега — все это считывается в «Экземпляре». По атмосфере он очень похож на сериал «Топи», где четверо московских молодых людей отправляются искать себя в глуши Русского Севера. Но когда они добираются до пункта назначения, то вместо собственного «Я», находят чертовщину, безвременье и мистику. В глухой вымирающей деревне живут то ли люди, то ли мертвецы. И уже непонятно, сами-то герои живы вообще. Аналогичные впечатления и от Воскресенска-33 с его жителями. Разница лишь в том, что классическая русская хтонь — это всегда депрессивное чтение или просмотр (если речь о кинематографе). Но в романе Юлии Купор моментами сложно удержаться от смеха.

Юлия Купор на презентации своей книги на Международной ярмарке Non/fiction №25 в Москве (декабрь, 2023 года) realnoevremya.ru/катерина Петрова

Писательница Юлия Купор:

— Если писать о русской хтони без юмора, то захочется сначала выпить, а потом повеситься. Потому что она очень мрачная, безнадежная, ничего веселого в ней нет. Но эту книгу возьмет в руки читатель, а я несу своего рода ответственность за время, которое он проведет с моим романом. Какой бы мрачняк писатели ни создавали, мы обязаны развлекать читателя. Мой способ сделать читателю хорошо — если не рассмешить, то хотя бы повеселить. Да и я бы сама сошла с ума, если бы писала о русской хтоне без юмора. Если посмеяться над этой жутью, то, может быть, станет легче.

Кроме этого, в новом выпуске «Книжной полки» мы поговорили про любовь к фильмам Дэвида Линча, обсудили отсылки на современных русскоязычных авторов, а Юлия Купор рассказала, о чем будет ее следующая книга.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».