Снова «Динамо» впереди планеты всей

Прорываем международную спортивную блокаду

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Завершившиеся в Казани первые Динамовские спортивные игры подсказывают спортивному и политическому руководству страны путь выхода из тупика, в который ведет олимпийское движение нынешнее руководство МОК. Спортивная редакция «Реального времени» в очередной раз поздравляет «Динамо» со столетием и отмечает главного актора побед динамовцев Татарстана.

«Международные динамовские олимпийские игры»

Динамовские старты в Казани изначально стали называть в шутку «Международными динамовскими олимпийскими играми». Первый заместитель ОГО ФСО «Динамо-РТ» Салават Гайсин так объяснял суть подобного заявления: «Никогда подобные соревнования «Динамовские спортивные игры» не проводились. Изначально было название Спартакиада, тем более что она проводится в МВД. Но коллегиально решили, что необходимо провести что-то необычное».

Комментируя Гайсина, отметим, что в этом есть и победа татарского бахвальства над скромностью и скрытый смысл. Понятно, что современными помпезными Олимпийскими играми старты динамовцев в Татарстане не сравнишь, и стран немного — пять, и участников порядка двух тысяч, и видов спорта 11, что в три раза меньше, чем в Париже-2024. Но скрытый смысл заключается в том, что на старты в Казани открыто приехали не только Беларусь, но и Таджикистан, Узбекистан, которые отмечают вместе с Россией 100-летие их совместного спортивного общества «Динамо». И то, что Международная ассоциация динамовских организаций не поддалась нажиму МОК, и динамовцы России выступают под государственным флагом, и еще в прошлом году представители казахстанского общества «Динамо» приезжали к нам на «Кубок дружбы», тем самым, увеличивая количество стран-участниц этих первых международных стартов.

Салават Гайсин объяснял, что никогда подобные соревнования «Динамовские спортивные игры» не проводились. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Поэтому сейчас мы с пониманием отнеслись к тому, что на стартах не было спортсменов Казахстана, но совместное столетие «Динамо» отмечал в Казани представитель этой страны. Третье — динамовцы соревнуются как специализированных соревнованиях сотрудниках полиции, так и не олимпийских — пляжный и мини-футбол, самбо, и во вполне себе олимпийских дисциплинах — легкая атлетика, плавание, волейбол. Это настоящий спорт, а не спортоимитатор в качестве фиджитал-игр, которым так увлекся Минспорта РФ. Не прекращающиеся международные контакты с иностранцами из ближнего зарубежья, соревнующимися на «Международных динамовских олимпийских играх» должны перерасти в контакты с представителями дальнего зарубежья, которые планируют приехать в Россию на первые игры стран БРИКС.

Ольга Павлова: «Для участия в международных стартах от спортсменов требуют заполнения некой декларации»

Политик, общественный деятель, в прошлом известный тренер Ольга Павлова в недавнем своем выступлении отметила, что для участия в международных стартах от российских и белорусских спортсменов требуют заполнения некой декларации «в которой первым пунктом идет, что этот спортсмен не будет представлять армию или аффилированные структуры, а также службу безопасности». Иначе говоря, принадлежность к спортивным обществам «Динамо» (служба безопасности) и к спортивному клубу ЦСКА. Наше издание посвящало целый цикл статей, когда на Олимпиадах участвовало целое созвездие немецких и финских спортсменов, которое не просто воевало во второй мировой, а состояло в рядах СС и НСДАП. Почему-то это не было препятствием для тогдашнего руководства МОК, не возмущает этот факт и нынешнее руководство.

Еще один факт, дающий понимание о картине допуска — недопуска спортсменов на международные старты, это состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию в Болгарию. В женской сабле выступят Алена Лисина и Анна Смирнова, в женской шпаге — Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, в мужской шпаге — Артем Саркисян. Для понимания, эта четверть от общего числа российских фехтовальщиков, которые получили статус нейтральных спортсменов, имеющих право на участие в международных стартах. Среди тех, кто имеет статус, но не поедет на ЧЕ, нет ни одного мало-мальски звездного спортсмена, поскольку практически все российские олимпийцы Токио-2020 представляли «Динамо» (как олимпийская чемпионка из Казани Марта Мартьянова) или ЦСКА (Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и т.д.). Поэтому известную песню группы «Тату» «нас не догонят» можно смело переделывать в «нас не допустят» и голосить так перед каждым мало-мальским стартом. Среди кандидаток фигурировала еще Валерия Кобзева, но спортсменку «зачистила» федерация фехтования Украины, нашедшая в ее небогатой карьере криминал в том, что она лайкала какие-то посты в интернете, посвященные спортклубу ЦСКА, и накапавшая об этом в международную федерацию. Мы снова посоветуем обратить внимание на нашу статью трехлетней давности «Германия точно осудила нацизм», чтобы читатель смог сравнить страшное преступление Кобзевой с невинными грешками немецких эСэСовцев.

Ольга Павлова в недавнем своем выступлении отметила, что для участия в международных стартах от российских и белорусских спортсменов требуют заполнения некой декларации. Фото: realnoevremya.ru

Александр Плюшкин: «Я могу говорить о «Динамо» целый день, продолжить ночью и на следующий день»

Легенда татарстанского «Динамо» Александр Плюшкин на юбилейной пресс-конференции рассказывал, какую роль в его спортивной жизни сыграло «Динамо»: «Я более 60 лет нахожусь в рядах моего любимого общества «Динамо», а потому могу говорить о нем целый день, продолжить ночью и на следующий день. А началось все с того, что в возрасте 12 лет я пришел заниматься волейболом в клуб им. Менжинского, самый лучший на тот момент спортивный зал в Казани (речь идет о 1960 годе, — прим. ред.). Потом попробовал себя в вольной борьбе на стадионе «Динамо», занимался боксом, плаванием, лыжным спортом. Справедливости ради, надо сказать, что в те времена многие спортивные объекты были старыми, переделанными из каких-то других помещений. Например, наш борцовский зал был перестроен из ресторана. При возвращении, когда я стал чемпионом Казани среди юношей в тяжелом весе, мне мой наставник Вячеслав Васильевич Токмаков сказал, что «Саша, я не хочу, чтобы ты занимался у меня. Ты всю жизнь будешь в тяжелом весе и чем старше будешь становиться, тем больше будешь накапливать удары по голове, то чревато последствиями. Вот у меня вчера был товарищ, Василий Трофимович Глухих, который тренирует гребцов-академиков. Иди лучше туда, у тебя получится. За 2 года станешь мастером спорта». В итоге через 2 года я выиграл Спартакиаду РСФСР и стал пятым на Спартакиаде СССР практически как и предсказал мой наставник».

Завершить рассказ о «Динамовских спортивных играх» мы хотим впечатлениями главного судьи динамовских стартов Сергея Рожкова, который заметил, что «Когда соревнования перерастали местный уровень, то всегда обращались к нам в плане помощи при проведения мероприятия. Когда судишь на местном уровне, подчас хватает одного судьи на площадке, а федеральный уровень, это двое судей, секретарь, главный судья, все, что приближено к профессиональному уровню, и уже давно наработано в республиканской федерации футбола, в департаменте мини-футбола как его структурное подразделение».

В хоккейном «Динамо» — новый тренер, в стрелковом «Динамо» — новый чемпион



Пока действующие сотрудники спортивного общества «Динамо РТ» соревновались с соперниками по прикладным и неолимпийским видам спорта, их профессиональные коллеги тоже, как говорится, не дремали. Начнем с того, что в команде по хоккею с мячом появился новый тренер Игорь Загоскин, под руководством которого хоккеисты возобновили тренировки. Выйдя из отпуска, они собрались на базе родного стадиона «Ракета», откуда в июле отправятся на сборы в Зеленодольск. А вот другой хоккеист впервые стал чемпионом России... по стендовой стрельбе. В этом нет ничего удивительного, Воспитанник спортшколы «Ак Барса», серебряный призер первенства России Сергей Демин-младший в стрелковом комплексе «Лисья нора» (Московская обл.) впервые для себя выиграл личный чемпионат России в стрельбе в упражнении сккит. В этом же упражнении его коллега по женской сборной Елизавета Евграфова заняла 3-е место. В личном турнире в трапе у сборной Татарстана одно серебро у Кирилла Багрова и бронза у Татьяны Саранской. В командных соревнованиях в трапе татарстанцы завоевали серебро у женщин, бронзу у мужчин и в смешанных парах (миксте).

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Араик Маргарян: «С Сафаровым работаешь не за страх, а за совесть»

Главный тренер хоккейного «Динамо-Ак Барс» Араик Маргарян в День России был участником торжественных мероприятий, в том числе посвященных 100-летию спортивного общества, с которым он связан последние 20 лет. Ранее Араик Арташевич рассказывал о том человеке, который для него и олицетворяет ФСО «Динамо-РТ», о руководителе спортивного общества Асгате Сафарове.

— Для любого тренера необходима еще поддержка руководства, важно взаимопонимание. И мне очень повезло в этом плане. Я всегда ощущал поддержку и со стороны руководства общества «Динамо РТ», и лично нашего председателя — Асгата Сафарова. Он болеет, в хорошем смысле этого слова, спортом, хоккеем на траве. Это вирус, который не вылечишь. Доверие таких людей окрыляет, и хочется его оправдывать, — сказал Маргарян.

— В ведении спортивного общества «Динамо РТ» четыре коллектива по спортивным игровым видам спорта (волейбол — мужчины и женщины, хоккей с мячом, хоккей на траве), представляющие Татарстан на чемпионатах страны. И на моей памяти случился 2016 год, совпавший с юбилеем Асгата Ахметовича, когда все команды стали чемпионами страны. Вы найдете еще такое региональное спортивное общество, такого председателя, чтобы он мог похвастаться подобным? Нет такого. То, чего не смогли другие, сумел Сафаров. С ним работаешь не за страх, а за совесть.

Когда ты видишь, что для твоей команды созданы самые прекрасные условия для тренировок и быта, председатель ФСО «Динамо РТ» с готовностью откликается на все твои просьбы, внимательно следит за выступлениями хоккеистов, постоянно по-отечески их пестует. Как и чем можно ответить такому человеку? Выходишь после встречи с ним окрыленный, горы свернуть хочется. Совершенно искренне говорю, не будь у меня такого руководителя, не добиться нам тех побед, которыми мы сегодня по праву гордимся. А какой прекрасный Центр хоккея на траве построен в Казани по инициативе и поддержке Асгата Ахметовича, подобного ему и в Европе не сыщешь. Удивляюсь, откуда он берет на все силы и время. По напутствию Асгата Ахметовича, любая победа — это очередная ступенька для дальнейшего восхождения на пьедестал успеха. Главное — не останавливаться на достигнутом, всегда воплощать в жизнь динамовский лозунг: «Сила в движении!».

Джаудат Абдуллин