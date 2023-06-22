Как эстонские нацисты присоединились к Гитлеру

Союз с Германией предваряла насильственная ассимиляция в Эстонии

Фото: Максим Платонов/Реальное время

Дата начала Великой Отечественной войны напомнила о том, что на стороне нацистской Германии воевали и граждане Советского Союза, предавшие свою страну. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассмотрел этот вопрос в контексте спортивной отрасли.

Прибалтийский спорт

Прозападные сайты полны высказываний об оккупационном характере нахождения трех прибалтийских республик в составе Советского Союза. Во времена СССР на их территории строили города (Электреняй, Снечкус в Литве), заводы, фабрики и производственные комбинаты, создавали целые индустрии, но сегодня подрастающее поколение здесь будут учить лишь тому, что было сорок лет оккупации.

Нельзя отрицать, что прибалтийский спорт внес огромный вклад в развитие российского и советского. Началась эта история еще во времена Российской империи, когда спортивные делегации олимпийцев 1908 и 1912 года были насыщены прибалтийскими спортсменами, преимущественно латышами. Вернувшись в Советскую Россию, уже в рамках советского проекта, в 1939 году, прибалты после Второй мировой войны помогали развивать множество спортивных дисциплин. Прежде всего хоккей, в котором была сильна Латвия, и рижское «Динамо» сразу же стало одной из сильнейших команд в СССР, а его выходцы Харий Меллупс и Роберт Шульманис перешли в созданную при Союзе команду «Динамо» из Риги, затем были переведены в команду Василия Сталина — ВВС, и в ее составе погибли в авиакатастрофе 1952 года.

Эстонцы также были точечно сильны в хоккее, как будущий вратарь московского «Динамо» Карл Лиив, в футболе, как тренер футбольного «Спартака» Альберт Вольрат. А литовцы традиционно солировали в баскетболе, и на Олимпиаде 1952 года квартет Степас Бутаутас и Альгирдас Лагунавичюс, Казимир Петкявичюс и Стасис Стонкус помог сборной СССР завоевать серебро. Там вообще прибалты были на первых ролях, поскольку в составе играли еще два эстонца и латыш. Что любопытно, у новоиспеченных граждан СССР не переделывали имена-фамилии, более того, названия спортивных команд, образовавшихся уже при Союзе, они придумывали на местный лад. За исключением «Динамо», все-таки это было милитаризированное общество, представлявшее МВД и МГБ.



Фото: Максим Платонов/Реальное время

А вот Эстония вначале наделила себя правами на эстонизацию страны, а потом и воспользовалась этим правом, насильственно переделывая в эстонцев и русских, и немцев, и евреев. Получив независимость в 1918 году, бывшая «колония» Швеции, а затем провинция в Российской империи начала политику эстонизации примерно с 1920 года, в год принятия Конституции Эстонии. Поначалу это был добровольный процесс, растянувшийся на 14 лет (с 1921 по 1934 год), а уже с этого периода насильственный, когда премьер-министром страны стал Константин Пятс, проживший 44 года из своих 60 в Российской империи. Мама — Ольга Туманова — принадлежала к русской нации, сам он был православным, более того, поначалу придерживался левых убеждений и даже был приговорен к смертной казни как участник Первой русской революции. Примерно такая же история, как у «коллеги» из Польши Юзефа Пилсудского, видного польского революционера времен Российской империи, не вылезавшего из царских застенков. Его старший брат участвовал в покушении на Александра II и был приговорен к повешению, как и старший брат Владимира Ленина — Александр Ульянов. Приход к власти двух бывших революционеров сделал их со временем настоящими диктаторами.

Как процесс эстонизации помог еврею воевать за нацистов



В итоге из миллиона жителей республики «эстонизировались» порядка 250 тысяч человек, то есть каждый четвертый. Легче всего этот процесс перенес чемпион Эстонии по спортивной гимнастике Георгий Кузнецов, который рос приемным сыном в эстонской семье, где его переименовали в 1939 году в Юри Ярвета, ставшего известным советским актером. Именно под этим именем его запомнили миллионы телезрителей по фильмам «Мертвый сезон», «Король Лир», «Солярис».

Эстония начала отправлять своих спортсменов на Олимпиады при первой возможности, еще с 1920 года. Среди трех дебютантов тогда был немец Альфред Шмидт, стартовавший в тяжелой атлетике. В 1936 году, уже по окончании спортивной карьеры, он стал Айном Силлаком. Еще один борец Кристиан Троссман на Олимпиаду 1936 года поехал уже под новой, эстонской фамилией Палусалу. Пловцы Борис и Эгон Розенберг (взяли фамилии Роолайд), легкоатлет Эвальд Арман (Аарма), конькобежец Кристфрид Бурмайстер (Пуурмайстер), боксер Эвальд Сееберг (Сеепере) отказывались от немецкой идентичности. Не щадили и русских: лыжник Василий Красиков (Велло Кааристо), борец Роман Карелин поменял только фамилию на Каристэ, ни евреев: боксер Николай Матсов (Нигуль Маатсоо), борец-классик Роман Штейнберг поменял только фамилию на Кивимяги.

Русских, среди переименованных спортсменов, кстати, не так уж и много, это футболист Александр Герасимов (Кальвет) и хоккеист Георгий Крюков (Крууль), который, кстати, дождался очередного возвращения Эстонии в состав уже СССР, но обратно менять фамилию не стал. Как и его партнер по команде — советский эстонец Карл-Рудольф Силберг, ставший Силлаком.

Фото: Максим Платонов/Реальное время

Вернемся к буржуазной Эстонии. Немцы-футболисты Вильхельм Эльман (Эдуард Ээльма), Отто Райнфельдт (Райнло), Херберт-Фридрих Сеегнер (Саарне), Отто Силбер (Силлапере), баскетболисты Валдеко Велт (Валдмае), Альберт Шульц (Ало Суурна) составляли костяк национальной сборной Эстонии.

Любопытно, что процесс эстонизации коснулся и тех немцев и русских, которые стали высокопоставленными чинами в гитлеровской армии, когда Германия оккупировала Эстонию. В массе своей они вместе с большим количеством членов Белого движения эмигрировали в Эстонию, под патронат бывшего революционера, а с приходом гитлеровцев, вступили в немецкую армию. Еврею Иосифу Мюльбаху эстонские имя-фамилия Йохан Майсма помогли пережить оккупацию и даже быть призванным в Вермахт в 1944 году. Что любопытно, сам президент Пятс по вхождении Эстонии в состав союзных республик СССР был помещен в психиатрическую больницу в Казани, где числился как пациент по прозвищу Президент.



Надо понимать, что у многих прибалтов была возможность уехать, когда туда пришла советская власть, что, собственно, сделали все литовские баскетболисты американского происхождения, которые ранее помогли сборной Литвы выиграть чемпионаты Европы 1937 и 1939 года. Их родители эмигрировали в США еще из Российской империи, затем сыновья вернулись в буржуазную Литву, после чего снова уехали, как только Литва стала Советской. Правда, один из их партнеров по сборной Ральф Викстен не уехал, принял советское гражданство, успел поиграть за литовские советские команды, но с началом войны стал офицером в немецких войсках. И уже по окончании войны бежал в Германию, затем в Канаду, где продолжил заниматься баскетболом и на излете карьеры стал вице-чемпионом Канады.

Как солдат Вермахта работал в «Сталинской молодежи»

Футболисты Вальтер Неэрис и Виктор Пийзанг были убиты, воюя в рядах Красной армии. Их партнер по сборной Эстонии Эвальд Миксон был назначен начальником таллинского гестапо. Принимал непосредственное участие в расправах над евреями, лично замучив насмерть более тридцати человек и приказав уничтожить еще полторы сотни. В 1944-м Миксон сбежал в Швецию, откуда отправился в Венесуэлу. Из-за неполадок с мотором Миксон пришвартовался в исландском порту Хафнафьордур. Там Эвальд встретил мать-одиночку, взял себе исландское имя Эдвальд Хинрикссон, женился на новой подруге, получил в 1955 году гражданство, стал известным футбольным и баскетбольным тренером. Родил двух сыновей.

Старший, полузащитник Йоуханнес (родился в 1950 году), в середине семидесятых блистал в составе «Селтика». Его брат Атли, родился в 1957-м, играл за клубы «Боруссия» (Дортмунд) и «Фортуна» (Дюссельдорф). Оба Эдвальдссона многократно играли в сборной Исландии, а Атли Эдвальдссон был ее главным тренером в отборочном цикле ЧЕ-2004. Их отца в начале девяностых годов вывела «на чистую воду» израильская разведка. Но Исландия его не выдала, там нацистский преступник и умер в 1993 году, спокойно дожив до 82 лет.

Фото: Максим Платонов/Реальное время

Лейтенант Вермахта Бенно Абрам попал в плен к американцам, откуда его освободили уже на следующий год после окончания войны. Приехал в Эстонию, поступил на медфак в Тарту, после окончания которого работал врачом, в том числе спортивным, с 1968 по 1976 годы возглавлял хирургическое отделение. Его прошлое в немецкой армии открылось уже после развала СССР. Как и прошлое Дмитрия Прантса (Пранца), которого мобилизовали в немецкую армию, что помогло ему избежать уголовного преследования. После войны он продолжил занятия спортом и стал чемпионом республики по метанию диска и толканию ядра, 16 лет выступал в спортивном обществе «Динамо», после спортивной карьеры работал фотокорреспондентом.

В Сети можно найти интервью со спортсменом-фотографом, который сетовал на то, что ему приходилось лицемерить (!) на работе при жизни Сталина, работая в еженедельнике «Сталинская молодежь» (ныне «Молодежь Эстонии»). И это бывший солдат Вермахта, пусть и мобилизованный, притом что советские солдаты, побывавшие в плену, затем в немецких концлагерях, после освобождения зачастую отправлялись в советские лагеря. Как пример, судьба сразу трех футболистов, воевавших в рядах советской армии: Рихард Куремаа, Эльмар Тепп, Хейнрих Уукиви. Все они попали в немецкий плен, а по освобождении были приговорены в СССР к расстрелу. Куремаа заменили расстрел на 10 лет лагерей. Он отбыл девять лет, освободившись за год, до окончания срока, и по возвращении тренировал «Спартак» из Вильянди, Теппу и Уукиви заменили расстрел на 15 лет заключения, и оба умерли в 1943 году, один в тюрьме, другой во время этапирования. Если вспомнить достаточно безоблачное существование в СССР еще трех эстонских коллаборантов — футболиста Николая Каубиша, автогонщика Вейно Паазика и баскетболиста Арво Путмакера, получается, что для эстонцев служба в гитлеровских войсках была безопасней, чем в рядах РККА.



Джаудат Абдуллин