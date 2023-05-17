Елена Вяльбе — о доминировании норвежцев: «Мне плевать»

Татарстанские лыжники ударно отметили очередное чемпионство

Сборная Татарстана по лыжным гонкам по итогам нынешнего сезона в шестой раз стала обладателем командного Кубка России, причем сделала это пятый раз подряд. Это тотальное доминирование, но нынешние победы гораздо ценнее предыдущих, о чем подробно расскажет в своем материале журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Золото золоту рознь!

Субботняя Казань активно готовилась к очередному спортивному уик-энду. Съемочная машина федерального спортивного телеканала попалась вашему корреспонденту в начале пути, а фанаты футбольного «Рубина», готовившиеся к очередному матчу любимой команды, встретились уже в конце маршрута, у торгово-развлекательного комплекса, где итоги очередного победного сезона подводили доминаторы российских лыж — руководство, тренерский штаб и члены татарстанской сборной по лыжным гонкам.

В лыжах существует командный зачет, который, наверное, не совсем понятен обычным любителям спорта, но очень важен для руководства федераций. Именно командный зачет определяет степень развития лыжного спорта в регионе, поскольку звезда может вырасти где угодно, иногда даже вопреки логике, а командная победа определяет масштаб развития вида спорта. Более того, отсутствие в этом году международного календаря подсказывает, что другие регионы в завершившемся сезоне максимально усилились лидерами, ранее гонявшимися исключительно на чемпионате мира, Универсиадах и этапах Кубка мира, а в 2023 году они стартовали только на чемпионате страны и этапах Кубка России. Александр Большунов и Денис Спицов, Наталья Непряева и Юлия Ступак, их партнеры по мужской и женской сборным в этом году стали конкурентами татарстанцев, но даже это не помешало сборным нашей республики выиграть и пригласить на празднование побед президента федерации лыжных гонок Елену Вяльбе, прославленных лыжников прошлого Александра Завьялова и Николая Зимятова.

Начали «за здравие»

Девушки умопомрачительной красоты спускались с лестницы ТРК, как будто догадываясь, что на встречу им идет отец всех побед татарстанских лыж, президент республиканской федерации Ильшат Фардиев. Ильшату Шаеховичу только дай повод пошутить, каждую из красавиц приобнял, каждую из чемпионок поцеловал, рассыпаясь в комплиментах. Лыжницы — они же трудяги, весь год бегали, выкашливая на финише «легкие», размазывая сопли, валяясь затем без сил на финише, чтобы сейчас блистать во всех смыслах этого слова: в умопомрачительных вечерних платьях, со сногсшибательными прическами. Кто чемпионы — вы чемпионы!

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе остается верна себе. Каждый раз на вопрос очередного журналиста о ее комментариях в адрес международных событий в лыжном спорте вне контекста выступления россиян, она «жестит» в сторону скандинавов, заявив сейчас, что «мне плевать», на вопрос об их ощущениях во время соревнований, на которых нет России. Это уже такая часть «обязательной программы», позволяющая представителям СМИ не заморачиваться с заголовками.

Позиция Вяльбе не меняется, она правильна в своей принципиальности, но не верна с точки зрения изучения пространственных ощущений. Елена Валерьевна также отговорилась на вопрос журналиста, «Не знаю, что там в плавании», а это существенно снижает аналитические возможности. Российский спорт возвращают на международную арену, уже есть ряд видов, где это возвращение оправданно (бокс, самбо, фехтование), и ряд видов, где оно выглядит странно (велоспорт, гребля на байдарках и каноэ, таэквондо). Допуск тяжелой атлетики вообще шокирует, но это отдельный рассказ, а вот то, что лыжные виды спорта до сих по на обочине, как и все зимние дисциплины, это реквием. Да, норвежцы в целом заслуживают оправданного недовольства со стороны России, но это прежде всего за счет того, что скандинавы суют свой нос туда, куда не следует, и пытаются рулить процессами там, где не представляют из себя ничего существенного. Вносят изменения в правила фигурного катания, не имея в этой дисциплине ни одного действующего спортсмена, как и в фехтовании, где норвежцы активно противодействуют вопросу возвращения российских спортсменов на фехтовальные дорожки. В этих видах спорта Норвегия равно НИКТОжеству. А вот в лыжных дисциплинах как ни крути это доминатор и следить за ними необходимо.

За лесом не видно деревьев

Корреспондент «Реального времени» в этот раз решил не беспокоить Вяльбе вопросами, догадываясь, что на праздничном мероприятии вопросы должны звучать как тосты, ответы — как алаверды. И Елена Валерьевна должна будет утопить чемпионский Татарстан в здравицах. Тем не менее она сама подняла те проблемы, которые видны невооруженным глазом. У нас чемпионская команда, но нет лидеров.

— У вас нет Большунова, Спицова, Устюгова, Андрей Ларьков заканчивает и нет таких сильных девочек, а данная победа была достигнута за счет большой команды, которая иногда всех «убивает» своим количеством, — била Вяльбе фактами наотмашь. — Сама победа говорит еще и том, что в республике идет очень динамичное развитие лыжных гонок, что видно по количеству детей, участвующих в различных соревнованиях.

К этой оценке присоединился и Александр Завьялов, гость в Татарстане настолько частый, что имеет право на экспертное мнение по поводу качественных изменений, происходящих в лыжном спорте республики.

— В первый мой приезд в Татарстан, я запомнил, что в республике девять центров, развивающих лыжный спорт, а сейчас их уже более сорока. Сами посчитайте, насколько за 4 года, фантастически выросла массовость в числе занимающихся. И в тренировочной группе Олега Перевозчикова (а это один из вариантов сборной страны) шестеро представителей Татарстана. Есть и то, что молодежь потихоньку подрастает, покидает составы молодежной сборной, но, надеемся, их место займут те, кто подрастает в этих центрах развития лыжного спорта.

Да, к словам Вяльбе и Завьялова сложно что-то добавить, поскольку сейчас в Татарстане нет явных лидеров. Увы, накануне возможного ухода из спорта Андрея Ларькова и Алии Иксановой мы чемпионы — без чемпионов. Комплексная победа сборной республики не должна скрывать то, что в случае международного сезона нам практически некого было бы послать на чемпионат мира, проблемы возникли бы с попаданием в молодежный и юниорский составы сборных, за исключением разве что студенческой сборной России.

«Нефтехимику» в этом году пятьдесят!

Отсутствие сопричастности к победам татарстанских лыжниц лишило корреспондента РВ возможности пообниматься с чемпионками, зато представило шикарную возможность пообщаться с теми, кто стоял у истоков этих побед. Если Фардиев — отец побед сегодняшних, то нижнекамский спортклуб «Нефтехимик» — дед всех побед, который отметит в этом году свое 50-летие. Именно «Нефтехимик» в начале века сконцентрировал у себя всю женскую сборную республики в полном составе, не дав ей развалиться, а татарстанским лыжах угаснуть, благодаря чему новоиспеченный президент федерации лыжных гонок Ильшат Фардиев приходил не на «выжженную землю», а в вид спорта, который «выдавал» на гора медали с международных Универсиад и чемпионатов мира. В этом плане надо сказать «спасибо» и спортклубу и его многолетнему руководителю Сергею Клипачеву, приютившим татарстанских лыжниц в годы, когда им было не до вечерних платьев и причесок.

— У нас в команде выступали сестры Иксановы — Алия и Лилия, Диляра Сабирзянова и казанская лыжница Ольга Агеева, которая защищая цвета нашего клуба, выполнила норматив мастера спорта международного класса, — пустился в воспоминания Клипачев.— Это я вспомнил основу, плюс Эльмира Гаянова, Альбина Зинатуллина, и трое детей нашего наставника Владимира Перетурина. Сын Алексей, дочь Татьяна, а также Лиля, все мастера спорта по лыжам, а Лиля еще и МС по биатлону, куда она затем перешла. И вот такой командой мы дважды занимали четвертые места в женской эстафете, однажды не добрав до бронзовых медалей какие-то секунды. Это было бы, конечно же, феноменально, когда призером становится не просто сборная региона, а эстафета, собранная в одном только спортклубе. В спорте иногда так случается, что ты как будто на качелях. То нет ничего, то тебя вверх подбрасывает, если тренеры хорошо работают, поколение сильное подбирается. Про поколение я уже сказал, про Перетурина тоже, а ему еще помогали Сергей Бочкарев, Валерий Голованов, Леонид Савосин. Что касается спортклуба, то он входил в систему ДСО, Добровольно-спортивного объединения «Труд».

Вышеназванный Савосин, уроженец Тетюшского района, также с удовольствием вспомнил, как работал в спортклубе.

— «Нефтехимик» был создан в 1973 году, а уже через год и я подъехал туда на работу в качестве молодого специалиста, по окончания профильного образования. Мой однокашник Виктор Сазонов, в будущем тренер по легкой атлетике, предложил мне приехать в Нижнекамск, бурно развивавшийся в те годы город, где есть хорошая спортивная инфраструктура, имеется свой лагерь. Мы работали с коллегами Василием Валдавиным, Анатолием Николаевым, Виктором Смирновым, за проведение мероприятий в системе ГТО, за другие соревнования отвечал Роберт Гаев, в легкой атлетике запомнился Юрий Жадовский. В конечном итоге, когда я покидал Нижнекамск, то город считался самым лыжным в республике.

— Нижнекамск является одним из важных районов для развития лыжного спорта республики, по поводу чего мы дважды встречались с мэром города, обсуждали с Раисом республики Рустамом Миннихановым, согласно которым есть план о строительстве там муниципальной лыжной школы, при поддержке федерации. Эти планы осуществятся в ближайшие пары лет, а пока продолжим эксплуатировать старую базу, — резюмировал планы по одному из центров развития лыжных гонок в Татарстане Ильшат Фардиев.



Джаудат Абдуллин, фото minsport.tatarstan.ru