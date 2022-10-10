Наталья Малых: «Санкции, рост налогов и мобилизация спровоцируют отток средств из ПИФов»

Аналитик ФГ «Финам» — о скором спаде популярности паевых инвестиционных фондов

Рекордный объем средств вложили россияне в ПИФы — в сентябре чистый приток средств в эти фонды составил 8,4 млрд рублей, или на 3 млрд больше по сравнению с августом. Это максимальный показатель с начала года. При этом чистый приток средств в ПИФы наблюдается 4-й месяц подряд, поступило почти 17 млрд. Хотя за период с февраля по май чистый отток средств из фондов составил 45,8 млрд рублей. В чем причина популярности ПИФов и как долго она продлится — в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает аналитик ФГ «Финам» Наталья Малых.



Не обычный экономический кризис, а трансформация экономики

С начала августа фондовый рынок акций начал восстанавливаться вслед за облигациями на фоне геополитического затишья и низких процентных ставок, и розничные инвесторы поверили в перспективы рынка. ПИФы стали получать больше средств от розничных инвесторов, и в сентябре приток достиг максимума за этот год — 8,4 млрд руб., хотя в сравнении с 2020—2021 гг. объемы инвестиций все еще низки.

Сложившаяся ситуация — это не обычный экономический кризис, а трансформация экономики с сопутствующим масштабным военным конфликтом, и поэтому логично, что аппетит к риску уже не тот, что раньше. Поэтому инвесторы осторожны и по-прежнему предпочитают менее рискованные варианты. Предпочтения сохранялись на стороне облигационных фондов, которые и получили основной объем средств. Облигации в этом году были востребованы не только как низкорискованный продукт, но и в связи с циклом понижения процентной ставки Центробанком от пиковых 20%. И на рынке инструментов с фиксированной доходностью это был вариант с более выгодной доходностью — даже гособлигации предлагали более высокую ставку, чем крупные банки.

Компании, сохранившие практику выплаты дивидендов, лучше котируются

Акции, в свою очередь, потеряли свой бывший блеск после начала СВО. Инвесторы понимают, что доходность инвестиций по большому счету будет определяться успехами России в противостоянии с Западом. Риски сейчас высоки, но при этом в среднесрочной перспективе они слабо компенсируются. Многие компании приостановили выплату дивидендов, и наш рынок перестал быть мировым лидером по дивидендной доходности. Часть компаний раскрывает мало информации из-за санкций. Поэтому акции получили свою часть капитала, но все еще мало в сравнении с докризисными временами, несмотря на дешевизну бумаг.



Небольшому оживлению спроса на акции способствовало несколько факторов. После серии понижения ставки ЦБ доходности облигации уже реализовали практически полностью потенциал повышения, а в банках стали истекать «антикризисные» вклады, открытые под высокий процент в начале СВО. И инвесторы стали искать более интересные варианты. Притоку средств на рынок акций немало способствовало решение «Газпрома» в конце августа выплатить промежуточные дивиденды за 2022 год с доходностью свыше 20%, что намного лучше ставок по облигациям и депозитам. Дивиденды много значат, и мы видим, что компании, сохранившие практику выплаты дивидендов, в целом котируются лучше остальных.

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С октября увидим другую картину

Хотя отмечалась позитивная динамика по притоку в ПИФы последние 4 месяца, в октябре мы можем увидеть совсем другую картину, уже с оттоком средств. В последнюю декаду сентября произошло сразу несколько негативных для рынка капитала событий, которые нарушили достигнутое хрупкое равновесие.

С 20 сентября Индекс МосБиржи обвалился на 20% к концу месяца, а в моменте падение достигало 25% после сообщений о проведении референдумов в Юго-Восточной Украине, частичной мобилизации и решении правительства повысить налоговую нагрузку для сырьевых экспортеров (нефтегаз, удобрения, уголь) для того, чтобы из их сверхприбылей профинансировать госрасходы. Санкции последовали не очень жесткие, но больший эффект на капитализацию рынка будет иметь рост налогов, которые сократят будущие возможности компаний по выплате дивидендов, и частичная мобилизация, после которой можно ожидать перехода потребителей в режим экономии и сбережений.

Соответственно, с октября мы можем увидеть другую картину, особенно по акциям. Облигации, в свою очередь, особенно государственные, менее уязвимы в этом плане из-за более предсказуемого потока купонов и низкого риска.

Наталья Малых