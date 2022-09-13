Анна Буйлакова: «Потребительский сектор справляется с кризисом, высокий сезон впереди»

Фото: Максим Платонов

Потребительский сектор России подвержен некоторым косвенным геополитическим рискам и вызовам после начала СВО, однако в целом выглядит неплохо, отмечает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. В очередной авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассказывает о более устойчивом положении продовольственных ретейлеров, спаде спроса и предложения на товары длительного пользования и прогнозирует ситуацию на рынке до конца года.



Сокращение спроса как следствие снижения реальных доходов

Стабильнее прочих компаний потребительского сектора выглядят продовольственные ретейлеры из-за фокуса на внутреннем потреблении и относительно низкой импортозависимости. Непродовольственный ретейл в среднесрочной перспективе выглядит менее уверенно на фоне снижения спроса на товары длительного пользования из-за ухудшения потребительских ожиданий и сокращения предложения. На экспортеров сельхозпродукции давит слабый рубль (относительно уровней 2020—2021 гг.), экспортные квоты и «плавающие» пошлины, которые, вероятно, не позволяют в полной мере воспользоваться ростом мировых цен на продовольствие.

Инфляция замедляется в России с пикового значения 17,8% г/г в апреле из-за снижения цен на плодоовощную продукцию, крепкого рубля, снижения спроса на товары длительного пользования. Рост цен сдерживается также снижением внутренних цен на зерно и подсолнечное масло из-за экспортных ограничений.

Стабильнее прочих компаний потребительского сектора выглядят продовольственные ретейлеры. Фото: Карина Аброськина

Сокращение реальных располагаемых доходов (денежных доходов, скорректированных на инфляцию, за вычетом регулярных платежей) в период с января по июль 2022 года составило 0,8% г/г, по оценкам Росстата.

Сокращение спроса как следствие снижения реальных доходов. Население переходит на бережливое потребление, первыми сокращаются траты на товары вторичного спроса, такие как досуг, элементы роскоши, товары длительного пользования (бытовая техника, автомобили и т. п.). Спрос на товары первой необходимости (продукты питания, медикаменты, товары для детей) остается более стабильным. Оборот розничной торговли в России во втором квартале 2022 года в сопоставимых ценах сократился на 9,8% г/г. При этом больше просела торговля непродовольственными товарами (-16,6% г/г), чем продуктами (-1,8% г/г).

На уход дистрибьюторов ретейлеры ответили поиском альтернатив

Розничная торговля подвержена сезонности, исторически пик продаж приходился на четвертый квартал. Динамика продаж высокого сезона может принести больше ясности, как себя чувствуют покупатели и продавцы. Мы предполагаем, что розничные сети могут предоставить больше информации касательно их инвестиционных планов и, возможно, дивидендов по итогам высокого сезона.

Просадки в ассортименте розничных организаций из-за отказа некоторых производителей отгружать товар в Россию и разрывов цепочек поставок. Наличие товара на полке — один из главных факторов успеха розничных сетей, и компании направили силы на восстановление логистических связей и восполнение ассортимента.

Продовольственный сегмент выглядит более стабильно из-за наличия большей части компонентов на локальных рынках и возможности изменять рецептуру. Хотя в производстве продовольствия и остаются импортозависимые элементы, например импортная молочная сыворотка для производства детских смесей, импортные семена или техника для АПК. Надо отметить, что американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при введении санкций против России по аналогу с Ираном сделало «поблажку» на торговлю сельхозтоварами, АПК-техникой, ее запасными частями и медицинскими товарами.

Ситуация с товарами длительного пользования в перспективе немного сложнее. Бытовая и персональная техника или автомобили в основном либо импортируются готовые к продаже, либо собираются в России с использованием импортных комплектующих. На уход некоторых производителей или дистрибьюторов ретейлеры ответили поиском альтернативных поставщиков из новых регионов, увеличением прямых импортных закупок, изменением логистических маршрутов. Компания «М.Видео» сообщила, что запустила собственный импорт с поставщиками из Китая, ОАЭ, Турции, Узбекистана, Казахстана, при этом доля таких продаж растет — в июле они достигли 5% от общих продаж, тогда как во втором квартале в среднем составляли лишь 0,4%.

Автомобили в основном либо импортируются готовые к продаже, либо собираются в России с использованием импортных комплектующих. Фото: Максим Платонов

В перспективе: консолидация рыночных долей крупнейших игроков и диверсификация бизнеса

Легализация параллельного импорта (ввоз в страну оригинальных товаров без согласия на то правообладателей) может оказать содействие российским сборщикам техники и автомобилей. Однако сегмент непродовольственной торговли выглядит более рискованным по сравнению с продовольственным, потому что товарные запасы, сформированные до СВО, будут распроданы, а бренды, пришедшие на их замену, покупатели могут воспринять с меньшим энтузиазмом.

Например, по опросу «М.Видео», всего 26% покупателей готовы пробовать новые или не очень известные бренды бытовой техники и электроники без каких-либо предварительных условий. Большая часть покупателей готова рассмотреть такие покупки, только если у товара более низкая цена или нет аналогов.

В целом потребительский сектор себя чувствует неплохо, оборот продовольственного ретейла выглядит стабильно как на текущий момент, так и в среднесрочной перспективе. Непродовольственная розница выглядит менее уверенно в среднесрочной перспективе ввиду больших рисков со стороны предложения и спроса. Хотя отметим, что, в частности, «М.Видео» показала солидные результаты за первое полугодие. Динамика продаж высокого сезона (четвертый календарный квартал) может привнести больше ясности относительно самочувствия розничных продавцов и покупателей.



Всего 26% покупателей готовы пробовать новые или не очень известные бренды бытовой техники и электроники без каких-либо предварительных условий. Фото: Максим Платонов

Продолжается «ребалансировка» сил. Возможно, самые знаковые зарубежные компании уже сделали свои шаги, и поток громких новостей об уходе очередного крупного интернационального игрока немного поутихнет к концу года. Однако мы не отрицаем вероятность того, что зарубежные компании продолжат избавляться от российских активов в пользу долгосрочных партнеров, конкурентов, местного менеджмента или третьих сторон. На этом фоне мы предполагаем увидеть консолидацию рыночных долей крупнейших игроков и диверсификацию бизнеса.

Бумаги продовольственных ретейлеров показали смешанную динамику с начала года, но в целом динамика восстановления котировок была лучше, чем у широкого рынка. Под большим давлением находились расписки X5, Fix Price, «ОКЕЙ» (хотя котировки последней взлетели на фоне объявления дивидендов). Акции «Магнита», одного из немногих российских эмитентов, вернулись к докризисным уровням, целевая цена по ним — 6 330 руб. в перспективе до конца 2023 года, что подразумевает апсайд 15,3% и рейтинг «Покупать». Также динамику лучше прочих конкурентов показали акции «Ленты».

Анна Буйлакова