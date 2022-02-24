«При втягивании России в войну с Украиной наша экономика будет уничтожена»

Эксперт — о новом санкционном витке в отношении нашей страны и вариантах развития событий

В «Реальном времени» уже выходили статьи о возможных дополнительных санкциях в случае обострения ситуации на украинском направлении в виде отключения России от глобальной системы SWIFT, запрета на поставку электроники и компонентов к ней и других финансовых ограничений. В связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР часть этого пакета была озвучена и принята. Колумнист нашего издания, экономист с многолетним банковским опытом предлагает рассмотреть, как ужесточение санкционного режима повлияет на нашу экономику и чего ожидать в дальнейшем.

Что мы имеем на текущий момент?



Надо отметить, что пока мы видим умеренный вариант пакета санкций без особо резких движений, способных пошатнуть не только экономику России, но и всю мировую систему. В частности, США добавили в санкционный список SDN (блокировка активов, изоляция от долларовой системы) госкорпорацию ВЭБ, «Промсвязьбанк» (оборонный банк) и 42 дочерние структуры этих организаций. Например, «Росэксимбанк», «Фабрику проектного финансирования», АО «Ангстрем-Т» (производитель микросхем), «ИнфраВЭБ», ПФК ЦСКА, «Российский экспортный центр» (РЭЦ), угольный холдинг «Сибуглемет», экспортное страховое агентство ЭКСАР, VEB Asia Limited, «ВЭБ-лизинг», «ПСБ Авиализинг», «ПСБ Лизинг» (включая пять связанных с компанией судов, которые будут арестованы).

Внося столь большое количество дочерних структур, США хотят пресечь практику, когда попавшая под санкции материнская компания меняла структуру собственности подконтрольных компаний, сокращая участие до менее 50%. Это позволяло снять санкции с «дочек». Теперь этот трюк не пройдет. Это, конечно же, ужесточение правил.

Расширены санкции и в отношении российского государственного долга (так называемого суверенного). Американским финансовым институтам запрещены любые сделки на первичном или вторичном рынке с российскими рублевыми облигациями федерального займа (ОФЗ) и с российскими валютными суверенным евробондами (по сути, государственные облигации в валюте, обращающиеся на рынках других стран), выпущенными после 1 марта 2022 года.

Расширены санкции и в отношении российского государственного долга (так называемого суверенного). Фото minfin.gov.ru

Российский сектор финансовых услуг внесен в список отраслей, против участников которых возможны блокирующие санкции при дальнейшем обострении ситуации.

Помимо этого, были введены персональные санкции против сыновей трех высокопоставленных чиновников, которые сами занимают достаточно высокие позиции.

Что касается санкций со стороны ЕС, то стоит ожидать примерно того же набора, так как позиции и решения согласовываются между США и Европой, они выступают единым фронтом.

Последствия новых санкций

Стоит сразу отметить, что пока это очень умеренная реакция со стороны Запада, так как в полную мощь санкции не были включены. Ограничения коснулись банков, которые не функционируют как классические банки по своей сути. Что ВЭБ, что ПСБ имеют более узкий фокус, чем крупнейшие госбанки. ВЭБ в последние годы изменил структуру фондирования (с внешних источников на внутренние), снизил внешний долг и перестал быть значимым для правительства с точки зрения финансирования затратных политических проектов. Санкции против ВЭБ не окажут значительного влияния на банковский сектор. ПСБ же был переформатирован в свое время под нужды оборонного сектора с четким пониманием высокого риска санкций и был готов к дальнейшим ударам.

В более ранних предложениях об «отключении России от доллара» в качестве потенциальных объектов санкций назывались 12 банков, включая «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк». Возможно, при дальнейшей эскалации мы увидим и их в санкционных списках. Это будет очень весело, в кавычках. Сейчас же мы видим введение запрета на обработку транзакций в американских банках для двух банков. Это призвано нанести ущерб госбанкам, но не бьет по сырьевому экспорту, так как российские компании могут продолжать обслуживаться через другие банки.

Последствия возможного в дальнейшем отключения нашей страны от системы SWIFT будут еще более катастрофичными. Фото: SWIFT

Полное отключение всей российской финансовой системы от расчетов в долларах приведет к автоматическому отказу в расчетах в других валютах и больно ударит по нашей внешней торговле, мы сможем покупать и продавать товары через китайские банки, например. Но последствия возможного в дальнейшем отключения нашей страны от системы SWIFT будут еще более катастрофичными, а именно:

Невозможность проводить международные платежи. Сделать это будет крайне затруднительно. На ум сразу приходят наши экспортоориентированные компании, для них это будет шок. Мы зависим от SWIFT из-за многомиллиардного экспорта углеводородов, номинированных в долларах США. Отключение приведет к серьезному торможению международных расчетов, что повлечет за собой нарушение цепочек поставок, рост цен на импорт и временный дефицит некоторых товаров. Компании малого и среднего бизнеса столкнутся с замедлением платежей и расчетов с поставщиками и покупателями. Из-за того, что все три дата-центра SWIFT находятся вне России (Нидерланды, Швейцария, США), все сообщения российских банков уходят в них, даже если платеж предназначен другому российскому банку. Можно это заменить письмом или факсом и отправиться в каменный век банковского обслуживания. Удорожание и резкое замедление финансовых потоков в эпоху глобальной торговли и международных технологических и сбытовых цепочек нанесет приличный удар по бизнесу. Для банков снижение транзакционной активности и необходимость поиска альтернатив приведет к падению доходов и росту расходов.

Сделать это будет крайне затруднительно. На ум сразу приходят наши экспортоориентированные компании, для них это будет шок. Мы зависим от SWIFT из-за многомиллиардного экспорта углеводородов, номинированных в долларах США. Отключение приведет к серьезному торможению международных расчетов, что повлечет за собой нарушение цепочек поставок, рост цен на импорт и временный дефицит некоторых товаров. Компании малого и среднего бизнеса столкнутся с замедлением платежей и расчетов с поставщиками и покупателями. Из-за того, что все три дата-центра SWIFT находятся вне России (Нидерланды, Швейцария, США), все сообщения российских банков уходят в них, даже если платеж предназначен другому российскому банку. Можно это заменить письмом или факсом и отправиться в каменный век банковского обслуживания. Удорожание и резкое замедление финансовых потоков в эпоху глобальной торговли и международных технологических и сбытовых цепочек нанесет приличный удар по бизнесу. Для банков снижение транзакционной активности и необходимость поиска альтернатив приведет к падению доходов и росту расходов. Пострадает репутация. Мы вступим в ряды клуба, где находятся Иран и Северная Корея. Многие иностранные банки и компании откажутся от работы в стране автоматически.

Мы вступим в ряды клуба, где находятся Иран и Северная Корея. Многие иностранные банки и компании откажутся от работы в стране автоматически. Валютный шок. Отключение отправит рубль в нокдаун. ЦБ будет вынужден либо повышать ключевую ставку в несколько раз, либо тратить валютные запасы, спасая рубль. Девальвация приведет к росту стоимости импорта и, как следствие, к инфляции. Здесь стоит провести параллель с Ираном, его отключили от SWIFT в 2012 году. С тех пор местная валюта обесценилась 3,4 раза. ВВП упал в три раза из-за потери половины доходов бюджета от экспорта углеводородов и потери 30% внешней торговли. Если применить данный сценарий к России, то к концу 2023 года доллар будет стоить 150 рублей.

Отключение отправит рубль в нокдаун. ЦБ будет вынужден либо повышать ключевую ставку в несколько раз, либо тратить валютные запасы, спасая рубль. Девальвация приведет к росту стоимости импорта и, как следствие, к инфляции. Здесь стоит провести параллель с Ираном, его отключили от SWIFT в 2012 году. С тех пор местная валюта обесценилась 3,4 раза. ВВП упал в три раза из-за потери половины доходов бюджета от экспорта углеводородов и потери 30% внешней торговли. Если применить данный сценарий к России, то к концу 2023 года доллар будет стоить 150 рублей. Распродажа инвесторами российских бумаг. Это приведет к серьезной просадке российского фондового рынка и к убыткам банков, которые являются крупными держателями корпоративных и государственных бумаг, и частных инвесторов.

Что касается санкций в отношении российского государственного долга, то это дополнительно ограничит возможности Минфина по размещению евробондов. Если ЕС присоединится к американским санкциям против сделок на вторичном рынке российского государственного долга, то исчезнет смысл и возможности по выпуску еврооблигаций (доля европейских инвесторов в них всегда была высока). Последний раз Россия занимала таким образом в мае 2021 года в евро, так как в долларах уже было невозможно. Будет ли ЕС запрещать своим инвесторам и участие на рынке рублевых ОФЗ, остается открытым вопросом. Пока что официальные санкционные акты не опубликованы.

Будет ли ЕС запрещать своим инвесторам и участие на рынке рублевых ОФЗ, остается открытым вопросом. Фото pxhere.com

Вообще, рынок ОФЗ уже живет в режиме ограничений с 2019 года, когда США запретили покупку российского долга, выпущенного в валюте при первичных размещениях. В 2021 году санкции покрыли и первичные размещения в рублях. В итоге мы наблюдаем падение доли иностранных инвесторов с 34,9% в 2020 году до 19% в конце 2021 года. Но надо отметить, что в условиях фискального профицита и большого объема резервов на международный рейтинг РФ данные ограничения не повлияют.

В то же время более жесткие санкции скажутся на страновом рейтинге, за которым будут снижены и рейтинги крупных банков и компаний. Вместе с ослаблением рубля это усложнит обслуживание внешних долгов. На конец 2021 года совокупный долг частного сектора составил 381 млрд долларов (примерно 27% от ВВП страны). Из них 80 млрд долларов — это банки, остальное — компании. В 2022 году предстоит погасить обязательства компаний на 69 млрд долларов, банков — на 44 млрд долларов.

В заключении хотелось бы отметить, что понятны три сектора российской экономики, по которым будут нанесены удары. Это технологический, оборонный, финансовый. Пока что мы видим ограниченные санкции в этих секторах. Технологический сектор пока вообще никак не ограничивался. В зависимости от дальнейшего развития событий на Украине мы можем увидеть полномасштабные ограничения во всех указанных секторах, отключение от системы SWIFT, ужесточение экспортного контроля в отношении России с присоединением к этим мерам азиатских партнеров США и ЕС.

Если ситуация заморозится в текущем состоянии, то в краткосрочной перспективе мы увидим падение рубля, обвал на российских фондовых рынках. Особого урона для экономики не произойдет. Но при втягивании России в полноценную войну с Украиной наша экономика будет реально уничтожена. Помощь Китая эфемерна в данном случае, она возможна только в виде фрагментарной и не решит всех проблем. Нужен ли нам восток Украины такой ценой, это вопрос ко всем гражданам страны.

Артур Сафиулин