«Таскать в этнологический музей и показывать Салавата Юлаева — что в Уфе делать?»
Станет ли Уфа одним из центров речных круизов России, и есть ли перспектива развития этого направления?
Правительство России утвердило Концепцию развития круизного туризма до 2024 года, в рамках которой предусмотрено развитие речной инфраструктуры. Уфа также попала в список городов, которые будут принимать круизные лайнеры, что сейчас трудно представить, учитывая плачевное состояние «Башкирского речного пароходства». Какие меры потребуются для возрождения речных круизов в республике, насколько это возможно и рентабельно — разбирался корреспондент «Реального времени».
«Всегда полная посадка, 12 пассажирских теплоходов было»
В подписанной премьер-министром России концепции представлен потенциальный круизный маршрут: г. Москва — Соловецкие острова — г. Москва — г. Нижний Новгород — г. Уфа — г. Нижний Новгород (по рекам Волге, Каме, Белой). В документе отмечается, что данный маршрут входит в раздел организации круизов по рекам с недостаточными пропускными способностями. Уровень воды в Белой снизился в 2010-х годах, предположительно после строительства Юмагузинского водохранилища. Судоходство в летнее время по главной реке Башкортостана практически невозможно. Многие годы обсуждают необходимость углубления дна Белой.
Новость о возможном возрождении речных круизов вызвала широкий резонанс в Башкортостане. Многие жители вспомнили 90-е годы, когда суда ходили по Белой все лето, круизы и прогулки на теплоходах были одним из популярных видов отдыха, а «Башкирское (тогда Бельское) речное пароходство» в те годы не испытывало проблем.
Алексей Кузнецов 30 лет назад работал штурманом на теплоходе «Юрий Гагарин». Мужчина рассказал «Реальному времени», что в те годы в распоряжении пароходства было 12 пассажирских судов.
— Всегда полная посадка, 12 пассажирских теплоходов было. Популярны были круизы, Уфа — Москва 16 дней, туда-обратно, Уфа — Астрахань 18 дней, соответственно. Да и малый речной флот тоже пользовался популярностью, часовые прогулки, двухчасовые, цены были приемлемые, и молодые отдыхали, и пенсионеры, семьями, — рассказал речник.
«Требуется поддержание гарантированных глубин всю навигацию»
Специалисты называют обмеление Белой основной проблемой, которая сейчас мешает развитию речного туризма. В последние годы большие теплоходы могут заходить в Уфу только весной, когда уровень реки повышен после таяния снега.
Эксперт в сфере речного транспорта, в прошлом генеральный директор «Башкирского речного пароходства» Павел Юрченко отмечает, что обмеление Белой — лишь один из вопросов, требующих решения. Когда река еще была достаточно полноводной, даже один теплоход мог приносить большую прибыль:
— Тут две разные проблемы. То, что в Белой воды мало — это один вопрос, ее сегодня мало, завтра много. Но вот ситуация такая, что у «Башкирского пароходства» было 10 пассажирских судов круизных, и все это накрылось медным тазом. В лучший год, в 2014 году, в навигации, когда все было хорошо, теплоход «Башкортостан» чистой прибыли принес 5 миллионов. За всю навигацию, один теплоход — 5 миллионов. Подобные двухпалубники, которые при более-менее нормальной воде могут заходить в Уфу у них 48 членов экипажа, то есть это три смены вместе со стюартами и всеми остальными и 100 пассажиров. Это если нормальный комфортный круиз. То есть их можно напихать как селедок в бочку и 300 человек, если просто перевезти из точки в точку. А вот в круизном варианте — человек 100, это вся экономика.
«Единственное, что окупалось у нас — «банкетоходы»
Павел Юрченко в беседе с «Реальным временем» обращает внимание, что создавать круиз ради круиза — бессмысленно, и в современных реалиях такой вариант не будет пользоваться популярностью. По мнению эксперта, нужно учитывать специфику достопримечательностей Уфы и республики.
Юрченко подчеркивает, речной флот в любом случае потребует модернизации. Просто выпустить старые прогулочные теплоходы не получится. Современный пассажир ценит удобство и комфорт.
— Единственное, что окупалось у нас — это так называемые «банкетоходы», то есть корпоративы проводить и прочие мероприятия. Там они окупались по большей части за счет буфета. Часовые прогулки. Вот тут вопрос, если тебе приспичило в туалет на этом теплоходе, ты открываешь дверь, то это деревенский застоялый нужник, грохот, то есть не прикоснуться ни к стене, ни к чему, другая техника нужна. Катания часовые и банкетоходы — это вот именно местный флот. А завлекать круизеров сторонних — нужна какая-то программа. Таскать их в этнологический музей и показывать Салавата Юлаева — вот что в Уфе делать? Это надо куда-то дальше двигаться. Вот в этом проблема.
Говоря о возможной популярности круизов в другие города, собеседник издания предполагает, что потенциальных покупателей будет непросто найти, так как речные круизы — весьма специфический вид отдыха:
— Когда у БРП еще 3 судна оставалось, пароходство продавало путевки всю зиму на это жило, и покупали их в основном пенсионеры, которые еще с советских времен помнят, как они в круиз ходили. Люди просто проводят время, сидят на скамеечке и смотрят на окрестности или просто пьют в каюте. Потому что в плане транспорта, доехать, например, от Уфы до Казани, надо 2 суток только спускаться вниз до Агидели, потом 3 суток подниматься обратно, то есть около 5 дней до Казани. Круиз — это проведение времени на судне, это не цель — доплыть. То есть допустим из Питера там в Кижи или на Валаам — да, там цель доехать до точки, посмотреть что-то. А речные круизы в этом плане — это времяпровождение на теплоходе. И вопрос чем его занять. Если ты делаешь каюту люкс на таком теплоходе, то двухнедельные круизы будут стоить около 100 тысяч на человека. Но люди, которые могут заплатить такие деньги, лучше в Турцию съездят. Другой контингент абсолютно.
Перспективным, по мнению Юрченко, может стать водная экскурсия из Уфы по природе Башкортостана. Такой отдых будет и дешевле в организации, и популярнее у туристов:
— В Башкирии шикарные водные места, Юмагузино, Павловка, но это нужно организовывать привлекательность для туристов на месте, причем круглогодично. Это проще в аэропорту группу встретить автобусом, подвезти к речке, посадить на 2 таких судна и от точки до точки. Через 4 часа остановились на какой-нибудь кемпинг, переночевали, там бани, юрты, шашлыки, кумыс и пошли дальше. То есть какая-то программа должна быть организована. И причем если суда будут на воздушной подушке, это можно сделать круглогодично. Они пойдут по льду, если пологий берег они и в поле могут выйти.
«Башкирское речное пароходство» признали банкротом 27 апреля 2017 года. В августа прошлого года глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что предприятие будет выведено из банкротства и сохранено:
— Все-таки для себя мы решили сохранить эти два предприятия, «Башкирское речное пароходство» и «Судоремонтный завод». На данный момент идет мучительный переход из стадии банкротства на восстановление. К сожалению, за это время были потеряны и активы, я имею в виду материальную базу предприятия, было распродано много судов. Сейчас мы будем стабилизировать работу предприятия, летом оно будет зарабатывать на песке, зимой — на техническом обслуживании судов, — озвучивал планы глава республики.
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