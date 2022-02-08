«Таскать в этнологический музей и показывать Салавата Юлаева — что в Уфе делать?»

Станет ли Уфа одним из центров речных круизов России, и есть ли перспектива развития этого направления?

Правительство России утвердило Концепцию развития круизного туризма до 2024 года, в рамках которой предусмотрено развитие речной инфраструктуры. Уфа также попала в список городов, которые будут принимать круизные лайнеры, что сейчас трудно представить, учитывая плачевное состояние «Башкирского речного пароходства». Какие меры потребуются для возрождения речных круизов в республике, насколько это возможно и рентабельно — разбирался корреспондент «Реального времени».

«Всегда полная посадка, 12 пассажирских теплоходов было»

В подписанной премьер-министром России концепции представлен потенциальный круизный маршрут: г. Москва — Соловецкие острова — г. Москва — г. Нижний Новгород — г. Уфа — г. Нижний Новгород (по рекам Волге, Каме, Белой). В документе отмечается, что данный маршрут входит в раздел организации круизов по рекам с недостаточными пропускными способностями. Уровень воды в Белой снизился в 2010-х годах, предположительно после строительства Юмагузинского водохранилища. Судоходство в летнее время по главной реке Башкортостана практически невозможно. Многие годы обсуждают необходимость углубления дна Белой.

Новость о возможном возрождении речных круизов вызвала широкий резонанс в Башкортостане. Многие жители вспомнили 90-е годы, когда суда ходили по Белой все лето, круизы и прогулки на теплоходах были одним из популярных видов отдыха, а «Башкирское (тогда Бельское) речное пароходство» в те годы не испытывало проблем.

Алексей Кузнецов 30 лет назад работал штурманом на теплоходе «Юрий Гагарин». Мужчина рассказал «Реальному времени», что в те годы в распоряжении пароходства было 12 пассажирских судов.

— Всегда полная посадка, 12 пассажирских теплоходов было. Популярны были круизы, Уфа — Москва 16 дней, туда-обратно, Уфа — Астрахань 18 дней, соответственно. Да и малый речной флот тоже пользовался популярностью, часовые прогулки, двухчасовые, цены были приемлемые, и молодые отдыхали, и пенсионеры, семьями, — рассказал речник.

«Требуется поддержание гарантированных глубин всю навигацию»

Специалисты называют обмеление Белой основной проблемой, которая сейчас мешает развитию речного туризма. В последние годы большие теплоходы могут заходить в Уфу только весной, когда уровень реки повышен после таяния снега.

— Основная проблема с круизным судоходством в Башкирии на сегодня — недостаточные глубины на реке Белой. В весеннее время по большой воде в Уфу могут проходить даже трехпалубные теплоходы, но с середины лета глубин зачастую не хватает даже для двухпалубных. Требуется поддержание гарантированных глубин всю навигацию, — рассказал «Реальному времени» председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.

Эксперт в сфере речного транспорта, в прошлом генеральный директор «Башкирского речного пароходства» Павел Юрченко отмечает, что обмеление Белой — лишь один из вопросов, требующих решения. Когда река еще была достаточно полноводной, даже один теплоход мог приносить большую прибыль:

— Тут две разные проблемы. То, что в Белой воды мало — это один вопрос, ее сегодня мало, завтра много. Но вот ситуация такая, что у «Башкирского пароходства» было 10 пассажирских судов круизных, и все это накрылось медным тазом. В лучший год, в 2014 году, в навигации, когда все было хорошо, теплоход «Башкортостан» чистой прибыли принес 5 миллионов. За всю навигацию, один теплоход — 5 миллионов. Подобные двухпалубники, которые при более-менее нормальной воде могут заходить в Уфу у них 48 членов экипажа, то есть это три смены вместе со стюартами и всеми остальными и 100 пассажиров. Это если нормальный комфортный круиз. То есть их можно напихать как селедок в бочку и 300 человек, если просто перевезти из точки в точку. А вот в круизном варианте — человек 100, это вся экономика.

«Единственное, что окупалось у нас — «банкетоходы»

Павел Юрченко в беседе с «Реальным временем» обращает внимание, что создавать круиз ради круиза — бессмысленно, и в современных реалиях такой вариант не будет пользоваться популярностью. По мнению эксперта, нужно учитывать специфику достопримечательностей Уфы и республики.

— Вопрос второй — а что показывать в Уфе? Хорошо, круиз допустим будет Москва — Уфа. В советское время, во-первых отпуска были длинные, 2-3 недели, можно было просто квасить в каюте, это понятно, но по приходе в Уфу что показывать людям? Еще с того времени, как я был директором пароходства, я всегда говорил, что если развивать что-то, то нужно не такой флот покупать, а скажем, как в Казани суда на воздушной подушке человек на 25. Картина следующая: эти суда по любой воде, даже если не заниматься дноуглублением, могут зайти в Агидель, как уже заходили. Весной могут и до Уфы подняться по паводку. Дальше — пусть это будет даже зима. Если у вас приходит туристический автобус — 50 человек. Пассажиры вмешаются на два судна на воздушной подушке, которые хоть лед, хоть ледоход, хоть вода — они вдоль Белой идут, допустим, в то же Юмагузино, там есть какая-то экзотика, что показать. Потому что Юмагузинское — это безумно красивые места. Но по воде туда кроме как на этой технике никак не дойдешь. Но для «Башкирского пароходства» покупать круизные суда — это абсолютно безумная вещь, — убежден он.

Юрченко подчеркивает, речной флот в любом случае потребует модернизации. Просто выпустить старые прогулочные теплоходы не получится. Современный пассажир ценит удобство и комфорт.

— Единственное, что окупалось у нас — это так называемые «банкетоходы», то есть корпоративы проводить и прочие мероприятия. Там они окупались по большей части за счет буфета. Часовые прогулки. Вот тут вопрос, если тебе приспичило в туалет на этом теплоходе, ты открываешь дверь, то это деревенский застоялый нужник, грохот, то есть не прикоснуться ни к стене, ни к чему, другая техника нужна. Катания часовые и банкетоходы — это вот именно местный флот. А завлекать круизеров сторонних — нужна какая-то программа. Таскать их в этнологический музей и показывать Салавата Юлаева — вот что в Уфе делать? Это надо куда-то дальше двигаться. Вот в этом проблема.

Говоря о возможной популярности круизов в другие города, собеседник издания предполагает, что потенциальных покупателей будет непросто найти, так как речные круизы — весьма специфический вид отдыха:

— Когда у БРП еще 3 судна оставалось, пароходство продавало путевки всю зиму на это жило, и покупали их в основном пенсионеры, которые еще с советских времен помнят, как они в круиз ходили. Люди просто проводят время, сидят на скамеечке и смотрят на окрестности или просто пьют в каюте. Потому что в плане транспорта, доехать, например, от Уфы до Казани, надо 2 суток только спускаться вниз до Агидели, потом 3 суток подниматься обратно, то есть около 5 дней до Казани. Круиз — это проведение времени на судне, это не цель — доплыть. То есть допустим из Питера там в Кижи или на Валаам — да, там цель доехать до точки, посмотреть что-то. А речные круизы в этом плане — это времяпровождение на теплоходе. И вопрос чем его занять. Если ты делаешь каюту люкс на таком теплоходе, то двухнедельные круизы будут стоить около 100 тысяч на человека. Но люди, которые могут заплатить такие деньги, лучше в Турцию съездят. Другой контингент абсолютно.

«Башкирское речное пароходство» признали банкротом 27 апреля 2017 года. Фото vk.com

Перспективным, по мнению Юрченко, может стать водная экскурсия из Уфы по природе Башкортостана. Такой отдых будет и дешевле в организации, и популярнее у туристов:

— В Башкирии шикарные водные места, Юмагузино, Павловка, но это нужно организовывать привлекательность для туристов на месте, причем круглогодично. Это проще в аэропорту группу встретить автобусом, подвезти к речке, посадить на 2 таких судна и от точки до точки. Через 4 часа остановились на какой-нибудь кемпинг, переночевали, там бани, юрты, шашлыки, кумыс и пошли дальше. То есть какая-то программа должна быть организована. И причем если суда будут на воздушной подушке, это можно сделать круглогодично. Они пойдут по льду, если пологий берег они и в поле могут выйти.

«Башкирское речное пароходство» признали банкротом 27 апреля 2017 года. В августа прошлого года глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что предприятие будет выведено из банкротства и сохранено:

— Все-таки для себя мы решили сохранить эти два предприятия, «Башкирское речное пароходство» и «Судоремонтный завод». На данный момент идет мучительный переход из стадии банкротства на восстановление. К сожалению, за это время были потеряны и активы, я имею в виду материальную базу предприятия, было распродано много судов. Сейчас мы будем стабилизировать работу предприятия, летом оно будет зарабатывать на песке, зимой — на техническом обслуживании судов, — озвучивал планы глава республики.