Что не так с российскими фигуристами? Кажется, дело не только в психологии

Золото командного турнира Олимпиады под вопросом?

Представители российского мужского одиночного катания в очередной раз провалили выступление на международной арене. На этот раз на этапе Гран-при в Сочи, где решалась судьба путевок в финал турнира. Из раза в раз эксперты и болельщики не могут сойтись во мнении, в чем же причина неудач наших фигуристов. Ведь в других дисциплинах, в спортивных и танцевальных парах, не говоря уже о женщинах, результаты сборной остаются близкими к выдающимся. О возможных причинах падения мужской одиночки — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Почему мы в первую очередь говорим о Коляде

Этап Гран-при на олимпийском стадионе «Айсберг» в Сочи однозначно удался. Два полных российских подиума — у женщин и пар, три мировых рекорда, золото в танцах и серебро у мужчин. Выбивается разве что последний результат, но вовсе не из-за цвета медали, а из-за содержания. Михаилу Коляде удалось занять вторую строчку и пробиться в финал Гран-при, но радоваться результату получается не очень. Откровенно плохие выступления в обеих программах, срыв каскада, падение, степ-аут и вновь не самое дружелюбное общение с журналистами и уход от любых вопросов. Все бы ничего, у всех бывают плохие дни, если бы не одно но: у Михаила из таких дней состоит вся карьера.



Неофициально именно Коляда первый номер сборной и у него есть все для того, чтобы этому соответствовать. Природный талант, тренировки у одного из лучших тренеров мира Алексея Мишина и что немаловажно поддержка Федерации. Да, Коляде пришлось непросто после Олимпиады в Пхенчхане, тогда на него обрушилось много критики после упущенного золота в командном турнире. Но прошло уже почти четыре года, Коляда не выступал сезон, залечивал травмы, за это время случилось множество событий, в том числе и в его личной жизни, прошло много соревнований, были и победы, и неудачи, казалось бы воспоминания давно должны смениться другими. Но принципиально результаты и прокаты Коляды не меняются. Сам спортсмен никак не комментирует сложившуюся ситуацию, говоря лишь, что знает в чем причина его недочетов, но не собирается делиться с этим с общественностью.

Проблемы с психологией и давлением только у российских фигуристов?

Общественность же по большой части считает, что проблема в психологии спортсмена и в давлении, которое на него оказывают. И если в случае с Колядой с этим можно частично согласиться, то говорить, что на остальных представителей российского мужского одиночного катания оказывается такое же давление, было бы лукавством. И психология, и давление, и критика присутствуют в жизни каждого спортсмена, но почему они якобы так влияют именно на одиночников из России? Почему девочки, девушки, женщины выступающие на льду не позволяют негативным мыслям в своей голове управлять собой? Вот уж кто точно получает критику за любые ошибки на льду и вне его. Разве в свое время не обсуждали каждую помарку Алины Загитовой или не склоняли имя Евгении Медведевой? Разве сейчас не придумывают не очень приятные прозвища Александре Трусовой или не припоминают Алене Косторной ее острые фразы?

В конце концов, мужчины выступают не только в одиночном катании, но и в парных дисциплинах. Но там не наблюдается массовых проблем с психологией, хотя конкуренция и напряжение есть в любом виде. Тоже самое касается и фигуристов из других стран, никто не оправдывает их любые неудачи образом мышления и никто из фигуристов высокого уровня не позволяет себе на регулярной основе срывать прокаты. У нас же это явление имеет повальный характер. И касается это, конечно, не только Михаила Коляды, но и всех представителей одиночного мужского катания в сборной России.

В заключении данного пассажа хотелось бы отметить, что никто не отказывает фигуристам, независимо от пола, в волнении, ответственности за результат и инстинкте самосохранения. Но непонятно, почему квинтэссенция всего вышеперечисленного должна располагаться именно в российском мужском одиночном катании.

На наш взгляд неправильно говорить, что нынешнее поколение слабее предыдущего. Фото fsrussia.ru

Может быть причина в слабом поколении?

Существует еще одна версия, которую называют в качестве оправдания неудач у мужчин-одиночников. Речь о якобы слабом поколении, которое сейчас выступает за сборную России. Конечно, когда в твоей истории есть живые легенды мирового фигурного катания, такие как Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, переплюнуть их по харизме и качеству катания очень тяжело. Но на наш взгляд неправильно говорить, что нынешнее поколение слабее предыдущего.

Наши фигуристы умеют многое. Есть и сильные технари, такие как Александр Самарин, и великолепные катальщики, такие как Михаил Коляда, есть фигуристы, которые могут сочетать в себе оба качества, например, Дмитрий Алиев. Макар Игнатов может поразить многообразием четверных прыжков, а Евгений Семененко и Марк Кондратюк собраться в нужный момент и принести стране третью олимпийскую путевку. Андрей Мозалев действующий чемпион мира среди юниоров, а Артур Даниелян действующий серебряный призер чемпионата Европы. И это далеко не полный список, у нас есть сильные фигуристы, а пробелы, которые существуют у любых спортсменов в мире, можно восполнить. Было бы желание.

Ответы на сложные вопросы всегда лежат на поверхности

И вот здесь, кажется, кроется разгадка. А что если все намного проще? Может быть, когда у тебя идеальные условия тренировок, ты получаешь зарплату как член сборной страны, тебе не нужно собирать пресловутые бутылки, чтобы помочь родителям, а рядом с тобой влиятельная Федерация фигурного катания, ты немного расслабляешься? Что если причина в отсутствии должного отношения к делу и низких требованиях к себе? Ведь когда ты профессиональный спортсмен (а по сути фигуристы все же профессионалы, хоть и в фигурном катании немного другая градация) имеет значение все. И то какую еду ты ешь, и твой режим дня, и количество, и качество твоих тренировок, и сколько раз на них ты отрабатываешь прыжки и прогоны своих программ. Например, Софья Самоделкина, если и преувеличила, то явно не слишком сильно, когда рассказывала, что прыгает по пятьсот акселей в день. А о том, как в «Хрустальном» прогоняют программы на каждой тренировке и вовсе ходят легенды.



Что если основную борьбу наши одиночники проигрывают еще до старта? Вдруг им недостаточно просто тренироваться, а необходимо именно грызть землю? Может ты снижаешь требования к себе, когда понимаешь, что лично тебя все устраивает? Что твоей группе нет шести претендентов на главные старты, а если на пятки наступают талантливые юниоры, то тебе вроде как и хватает одного четверного тулупа на две программы, чтобы выйти в финал Гран-при. Или когда ты талантливый фигурист, но несколько сезонов подряд не можешь привести себя в форму и буквально умираешь во второй половине произвольной программы. Но как будто не замечаешь, что если обычное ОФП не приносит результата, то можно обратиться к профессиональным тренерам по физической подготовке, а не к людям закончившим физкультурный ВУЗ по заочной программе. Все совпадения, как говорится, случайны.



Соперником Коляды станет молодой японский вундеркинд Юма Кагияма (единственный, который выиграл оба этапа в сезоне). Фото instagram.com/yuma_kagiyama15

Изменится ли ситуация в ближайшем будущем

Поскольку олимпийский сезон отличается от рядовых сезонов в фигурном катании, есть надежда, что форму нашим спортсменам будут наращивать ближе к главным стартам. Повторяем, у них для этого есть все. И знания, и талант, и квалифицированный тренерский штаб. Вопрос, когда это произойдет и получится ли это в итоге сделать. Следующий крупный турнир состоится в Японии, именно там пройдет финал Гран-при. Всего в нем примут участие одиннадцать представителей из России, включая Михаилу Коляду. Его соперниками станут молодой японский вундеркинд Юма Кагияма (единственный, который выиграл оба этапа в сезоне), ещё один японец Шома Уно, мультиквадисты из США Винсент Чжоу и Нейтан Чен, а также Джейсон Браун. Неплохая разминка для нашего фигуриста перед чемпионатом России.

А вот дальше уже не позавидуешь чиновникам из отечественной Федерации фигурного катания. После национального первенства им предстоит определиться с составом на главные старты сезона, включая Олимпийские Игры. И есть ощущение, что самый сложный выбор предстоит сделать именно в мужском катании. Иначе выражение «пхенчханские флешбеки» будет иметь совсем другое значение, нежели имеет сейчас.