В уфимские автобусы хотят пускать только привитых

Появятся ли в общественном транспорте столицы Башкирии QR-коды?

Общественность Уфы и Стерлитамака взбудоражена новостями о возможном введении антиковидных ограничений на пользование городским общественным транспортом для невакцинированных. Горожане уверены, что реализовать задумку не получится. Последует ли Уфа примеру Казани? Подробности и мнения экспертов в материале «Реального времени».

Защитить пассажиров и жителей города

Профсоюз работников автомобильного транспорта в Башкортостане предложил властям Уфы и Стерлитамака ввести обязательную проверку QR-кодов для пассажиров городского общественного транспорта. В письме руководства профсоюзной организации сообщается, что такая мера поможет остановить распространение коронавируса и позволит защитить транспортников и пассажиров.

— В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья граждан и работников автомобильного транспорта, а также стимулирования жителей города Уфы к вакцинации предлагаю проработать вопрос с компаниями, осуществляющими пассажирские перевозки по городу, о необходимости требования к предъявлению пассажирами QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации, — говорится в письме на имя мэра Уфы Сергея Грекова.

Председатель профсоюза Марат Давлетшин уверяет, что на этот шаг он пошел после многочисленных просьб водителей автобусов, которые с самого начала пандемии просили позаботиться об их безопасности.

Можно будет переезжать жить на работу



Озвученное предложение поддержки у горожан не нашло.

Динара Хурматуллина предполагает, что новшество существенно повлияет на работу общественного транспорта: «Введут коды, и будет автобус по городу в час пик ехать часа три, пока на каждой остановке коды проверят. Можно будет переезжать жить на работу».



Алсу Мухаметзянова сомневается в том, что инициативу возможно будет реализовать, по мнению уфимки, поток людей в часы пик слишком велик: «Не смешите, утром автобусы битком, кто проверять будет?»



«Это же сколько времени они будут заходить в автобус, если каждого досконально проверять?» — задается вопросом Алексей Иванов.

Горожане сомневаются в реалистичности эффективного внедрения инициативы, ведь если подождать в очереди на входе в торговый центр возможно, то со следующим по маршруту транспортом все гораздо сложнее. Скорость движения из-за проверок может существенно замедлиться. И самое главное — неясно, на кого возложат миссию по проверке QR-кодов.

Будет социальный взрыв

Схожими вопросами задаются и специалисты в транспортной сфере. Генеральный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Наталья Тептерева удивлена не только самой инициативой, но и ее источником:

— Очень удивлены подобным инициативам от профсоюза, который многие годы не давал о себе знать и на своем сайте выпускал по две-три новости в месяц, как правило, поздравительного характера. Я осознаю, что эта организация есть, но почему мы о ней только сейчас услышали? Уместно ли сейчас таким образом пиариться? Если такие меры введут в общественном транспорте, то будет социальный взрыв. Я, если честно, не представляю себе саму процедуру использования QR-кодов для того, чтобы попасть в общественный транспорт.

По мнению Натальи Тептеревой воплотить проверки в жизнь нереально:



— Представьте себе посадку пассажиров в автобус при условии проверки кодов... Да еще и в городе Уфе, где с общественным транспортом и так все очень плохо. На каком основании, по нормам какого закона водитель либо кондуктор будут требовать предъявить паспорт? Или QR-код может быть любого назначения?

Трудновыполнимо технически и не имеет смысла

Эксперт по кризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев полагает, что введение проверок QR-кодов не только трудновыполнимо технически, но и не имеет большого смысла:

— Не имеет смысла, потому что даже просто уже общепризнанный факт, что иммунитет после прививки формируется далеко не сразу, то есть человек может и заражать, и заражаться, несмотря на наличие кода, и если сюда добавить давку в автобусах, особенно в час пик, то сделать это проще чем где-либо, даже с кодом. С технической точки зрения, сделать это очень сложно. Логически проверять их нужно на входе, если есть реальная задача получить эффект, а не поставить галочку. Учитывая то, что даже если пассажиры добровольно согласятся предъявлять документ, удостоверяющий личность, то время посадки вырастет в разы, при этом на каждой остановке.

По мнению Олега Арефьева, в таком случае увеличится время в пути, нарушатся графики, повысится и градус недовольства горожан. А в долгосрочной перспективе инициатива может ударить и по общей привлекательности общественного транспорта, которая и так не очень высока:

— Вырастет время, автобусы начнут опаздывать, плотность пассажиров от этого в них только повысится, напряжение и скандалы. Большая часть пересядет на такси и свои машины, которые будут парализовывать узкие места районов, которых, увы, у нас очень много. И главное, нужно понимать, что если мы сейчас переформатируем пассажиропоток в пользу такси и личного транспорта, то собрать его обратно будет очень проблематично, что нанесет серьезный удар по экономике перевозок в дальнейшем, которая у нас и так очень и очень слабенькая.



Чтобы снизить число заболевающих в общественном транспорте, необходимо повышать количество машин на маршрутах, иначе обеспечить хоть какое-то соблюдение социальной дистанции в салоне будет невыполнимой задачей, уверяет эксперт.

Фото: proural.info

— Что реально нужно делать? Критично, в разы увеличить количество автобусов на линии, выдать, к примеру, на год карты маршрутов всем желающим в том объеме в котором они просят, под взаимное обязательство перевозчиков закрывать слабые направления необходимым количеством автобусов. При увеличении на линии автобусов, в них можно будет пытаться обеспечить определенную социальную дистанцию. Я бы еще рассмотрел создание отдельных автобусов — «чистых от ковида», которые ходят по определенному графику, в которых можно проверять эти коды, с определенными поправками на время приобретения иммунитета, и которые как раз предназначались бы для того, чтобы пенсионеры могли в них доехать до больницы, без особого риска, или те, кто фанатично боится заразиться, и, собственно, имеют на это право. Таких автобусов хватит по паре штук на каждом маршруте, нанести на них отличительные знаки и вперед.

В настоящий момент QR-коды на транспорте в Башкортостане требуются лишь для проезда в междугородних автобусах. На городских маршрутах ограничений пока нет. От пассажиров требуется ношение масок и соблюдение социальной дистанции.