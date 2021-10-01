«Лимиты исчерпаны» — заявки регионов на субсидии по стройкам школ приостановили

Одна из причин — резкое удорожание стройматериалов. В программу вошли лишь 43 субъекта, Татарстан — не успел

Фото: Максим Платонов

Министерство просвещения России приостановило прием заявок регионов для участия в заключительном в этом году отборе на предоставление федеральной субсидии для строительства школ на условиях концессии. «Изначально субъекты анонсировали одно количество проектов, а по факту получилось другое [большее количество]. Лимиты были исчерпаны, плюс наложилась проблема удорожания строек», — объяснил замминистра просвещения России Андрей Николаев. На панельной дискуссии в рамках «Российской недели ГЧП-2021» федеральные игроки дали понять, что «тянуть за уши» регионы в преодолении дефицита школ на местах не собираются. «ПроШкола» в регионы не заходит, ее зовут», — заявила ее гендиректор Алиса Денисова, отвечая на вопрос одного из регионов. Татарстан, кстати, планирует подать заявку на строительство 14 школ общей стоимостью около 25 млрд рублей, но возможно, что попадет в программу только в следующем году. Подробности — в материале «Реального времени».

«Мы понимаем, что задачу нужно решать здесь и сейчас»

Руководство Минпросвещения России представило первые результаты отбора заявок регионов на федеральную субсидию для запуска концессионных соглашений по строительству школ. Федеральная программа была запущена в феврале этого года для преодоления нарастающего дефицита учебных заведений вследствие демографического подъема конца 2000 годов. В рамках программы и с учетом ресурсов «ВЭБ.РФ» до конца 2024 года в нашей стране должны построить не менее 1 300 новых школ для миллиона с лишним учащихся.

Подобного большого количества объектов образования не строили со времен СССР, но половину из них регионам предлагается строить на условиях концессии с федеральной субсидией. Итоги первой волны отбора заявок на их получение огласили накануне в Москве на тематической панельной сессии в рамках «Российской недели ГЧП-2021». Услышать отчет приехали представители органов власти из разных регионов.

Прежде чем перейти к обсуждению итогов первого этапа программы замминистра просвещения России Андрей Николаев еще раз объяснил, почему федеральные власти приняли решение строить половину школ через инфраструктурную ипотеку. По его словам, если опираться только на бюджетные ресурсы, то локализовать дефицит школьных мест удастся лишь к 2029 году, то есть с опозданием на 5 лет.

Если опираться только на бюджетные ресурсы, то локализовать дефицит школьных мест удастся лишь к 2029 году. Фото: edu.gov.ru

— Пик количества школьников в стране наступит в 2024—2025 годах, и это произойдет во всех субъектах, — привел он прогнозные данные. — Их численность вырастет сразу на 2,5 млн человек по сравнению с 2019 годом.

Между тем уже сейчас школы перегружены, а значительная часть детей учатся во вторую смену. А через 2-3 года ситуация станет еще сложнее. «Есть четыре региона России, где обучение детей в школах идет в три смены», — сообщил замминистра, заверив, что здесь проблема обязательно будет решена.

— И в этой парадигме мы стали искать выходы, и наиболее удачным нам показалось создание модели по концессионному строительству школ, — пояснил он.

В Минпросвещения РФ рассчитывают, что заемный частный капитал поможет создать к 2024 году полноценную образовательную инфраструктуру. «После 2024 года наступит плато, а после численность школьников пойдет на спад по 1% в год, а после 2029 года — ускоренно по 3% в год. Мы понимаем, что задачу нужно решать здесь и сейчас. Если выделять только бюджетные ресурсы, то построить необходимое количество школ успели бы только к 2029 году», — заключил он.

По 60 млрд рублей на субсидии

На всю программу федеральным бюджетом выделено 234,7 млрд рублей на выдачу субсидий регионам. Теоретически получается по 60 млрд рублей ежегодно на капитальные гранты. В этом году было проведено два отбора — весной и летом. Как сообщил Андрей Николаев, было одобрено 74 проекта (школы) со сроками сдачи в конце 2022 года. Общий объем затрат оценивается в 89 млрд рублей. Из них 33 млрд — федеральные субсидии, 55 млрд рублей — частные, 1,4 млрд — средства из региональных бюджетов. «Инфраструктура общего образования создается с таким мультипликатором, где на 1 рубль региона на этапе капгранта приходится 30 рублей из федерального и 50 рублей частного», — отметил он. По данным гендиректора «ПроШколы» Алисы Денисовой, изъявили готовность взять школьную ипотеку 43 региона из 85.

По данным Алисы Денисовой, изъявили готовность взять школьную ипотеку 43 региона из 85. Фото: facebook.com/rosinfra

Действительно, до ввода школы финансовая нагрузка на регионы минимальна, но после ее сдачи регион входит «школьную ипотеку», то есть обязан возмещать частные вложения в течение 15 лет. По этой причине при получении федеральной субсидии нет конкуренции — главное, чтобы регион был готов тянуть ежемесячные платежи конциденту. Кстати, их несколько — федеральный оператор «ПроШкола», Сбербанк, «Газпромбанк».

Сбербанк: в регионах нет свободных участков под школы

Одной из первых перешла на школьные концессии Самарская область. Как рассказал министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов, им удалось попасть в первый отбор со сроками сдачи школ в 2022 году и во второй отбор со сроками в 2023 году. Всего планируется построить 12 школ на 20 млрд рублей. Несмотря на большой опыт, он попросил разработать для всех регионов единое типовое концессионное соглашение, чтобы не спотыкаться на пути каждому по отдельности. Во-вторых, он считает необходимым придерживаться единого подхода к определению генерального подрядчика.

«1 300 школ, это 1 300 конкурсов, но когда есть единый федеральный оператор, который вне конкурса входит в концессию, то возникает вопрос, кто и как быстро будет принимать, какова гарантия ввода объекта», — переживал он.

До появления в этом году федерального оператора «ПроШкола» («дочка» ВЭБ.РФ) крупным игроком являлся Сбербанк. Управляющий директор, руководитель Центра ГЧП Сбербанка Анна Багинская рассказала, что «Сбером» готовится к выходу свыше 80 школьных концессий. «Три уже в действии, 40 — до конца года и еще 40 — в начале будущего года». Концессионеры работают как дочерние компании «Сберинфра» — они зарегистрированы в Нижегородской области, Пермском крае, Марий Эл. Во всех регионах Сбербанк сталкивается с проблемой отведения земельного участка под школу и подведением к нему инженерных коммуникаций. Тут земельный участок переходит в собственность конциденту. По словам Багинской эту проблему надо решать уже сейчас, чтобы при заходе в третью волну отбора был запас по времени.

Анна Багинская рассказала, что «Сбером готовится к выходу свыше 80 школьных концессий. «Три уже в действии, 40 — до конца года и еще 40 — в начале будущего года». Фото: facebook.com/rosinfra

«Газпромбанк»: неужели придется везти строителей из Москвы

В свою очередь «Газпромбанк» опасается дефицита строительных подрядчиков в регионах и еще большего роста цен на строительные материалы. Об этом с тревогой говорил директор Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства «Газпромбанка» Александр Сараев. На настоящий момент с участием ГПБ заключены концессии на строительство 35 школ в северных регионах России (Хабаровск, Забайкальский край, Санкт-Петербург, Калининград). Общая сумма — 53 млрд рублей.

— В каждом регионе, который к нам обращается, очень остро стоит вопрос со строителями. Речь идет о компаниях-подрядчиках, — сообщил он, добавив, что молодежь уезжает из Забайкалья по окончании школы.

Вторая проблема, по мнению Сараева, связана с тем, что не во всех регионах правильно трактуют эту федеральную программу. «Доходит до смешного: регионы отказываются от выделенных субсидий, когда видят, что сумма придет меньше, а им придется покрывать больше расходов», — посетовал он. И привел пример, когда банк подготовил заявку, провел все расчеты, согласовал с руководством, а когда поступила субсидия, субъект отказался.

Во время сессии коммуникаций с залом первый заместитель главы Красноярска Роман Одинцов спросил, планирует ли Минпросвещения проводить третий донабор второй волны, который должен был пройти осенью.

— Недавно получили письмо, что отбор по выдаче субсидий откладывается на неопределенный срок. Так будет ли? — поинтересовался он.

Этот вопрос актуален и для Татарстана, который планировал подать заявку на строительство 14 школ в рамках концессии с федеральным оператором «ПроШкола» (ВЭБ.РФ). Если бы он не был отменен, то республика могла бы получить эти объекты к концу 2030 года.

Замминистра просвещения РФ Андрей Николаев подтвердил, что отбор заявок на получение субсидии приостановлен. Причина — лимиты исчерпаны из-за удорожания строительства.

— Произошел просто какой-то взрыв с ноября прошлого года и по настоящее время, — отметил замминистра, добавив, что колоссальное удорожание строительства не зависит от концессии.

По его словам, досрочная выборка лимитов связана с тем, что «субъекты анонсировали изначально одно количество проектов, а по факту получилось другое».

— Лимиты были исчерпаны, плюс к нему наложилась проблема удорожания строек, то что мы на второй отбор и выделяли, — пояснил он.

Андрей Николаев подтвердил, что отбор заявок на получение субсидии приостановлен. Причина — лимиты исчерпаны из-за удорожания строительства. Фото: edu.gov.ru

При этом он обнадежил, что нехватка денег может быть решена до конца года.

— Сейчас мы видим большую заинтересованность субъектов дополнительно построить объекты, поэтому на уровне правительства находимся в процессе поиска решения вопроса. Тут два варианта: либо перебросить определенный объем средств с 2024 года в более ранние сроки. Либо может быть дополнительные средства, связанные с общим удорожанием строительных материалов. Если одно из этих решений последует, то безусловно, этому донабору быть. Но если будет «подвес» ситуации, то мы наверное двинемся дальше, в 2022 год, — заключил Николаев.