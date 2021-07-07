День в истории: Евтушенко в Казани, пакет Яровой и первый дорожный чек

Чем примечательна дата 7 июля

Фото: Игорь Ширшов

Сегодня, 7 июля, в России — День авиалесоохраны, а также праздник Ивана Купалы. Для казанцев этот день памятен приездом и выступлением поэта Евгения Евтушенко 7 лет назад. В разные годы в эту дату: Россия и Франция заключили Тильзитский мирный договор; в Риме напечатали сказку «Пиноккио»; в Америке запатентовали первый дорожный чек; открылась Пагуошская конференция, положившая начало международной кампании за ядерное разоружение. 7 июля родились революционерка Вера Фигнер, австрийский композитор и дирижер Густав Малер, русский дрессировщик и цирковой артист Владимир Дуров, немецкий писатель Лион Фейхтвангер, русский и французский художник Марк Шагал. Умерли старший сын царя Петра I царевич Алексей, автор основного закона электрической цепи Георг Ом, основатель компании Nestle Генри Нестле, английский писатель Артур Конан Дойл, обладательница двух «Оскаров», актриса Вивьен Ли, музыкант, основатель группы Pink Floyd Сид Барретт. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День рождения Фигнер и Бакирова, творческий вечер Евтушенко

В 1852 году в деревне Никифорово Тетюшского уезда Казанской губернии родилась Вера Фигнер, член исполкома «Народной воли», участница одного из покушений на российского императора Александра II. «Когда я вышла в 17 лет из института, во мне в первый раз зародилась мысль о том, что не все находятся в таких благоприятных условиях, как я. Смутная идея о том, что я принадлежу к культурному большинству, возбуждала во мне мысль об обязанностях, которые налагает на меня мое положение по отношению к остальной некультурной массе, которая живет изо дня в день, погруженная в физический труд и лишенная того, что называется благами цивилизации…», — писала она в своих мемуарах.



Россинский В.И. Портрет Веры Николаевны Фигнер. Авторская литография. Бумага, карандаш. 19х15 см.1916 год. Источник: wikimedia.org

После убийства Александра II она оказалась единственным неарестованным участником преступления и приняла участие в покушении на военного прокурора в Одессе. Однако в 1883-м ее все же задержали и судили. Фигнер грозила смертная казнь, но ее заменили бессрочной каторгой. Она написала двухтомный «Запечатленный труд» об истории русского революционного движения, в 20-е годы ХХ столетия выступила создательницей Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев.



Сегодня 101 год исполнился бы композитору, заслуженному деятелю искусств ТАССР и РСФСР, народному артисту Татарстана Энверу Бакирову. «Это был настолько энергичный и общительный человек, что через некоторое время он начинал читать в местных библиотеках лекции, заниматься музыкой с детьми, создавать коллективы художественной самодеятельности и даже открыл несколько музыкальных школ», — вспоминала о нем его дочь Гульнара. В творческом наследии Бакирова более 300 произведений, среди них балет «Су анасы» («Водяная»), за который он удостоился госпремии ТАССР им. Габдуллы Тукая. Бакиров одним из первых обратился к разработке вопросов методики преподавания музыки в татарских школах, фактически он является первым автором учебно-методических пособий по музыке на татарском языке.



30 лет назад не стало Рашида Нигматуллина — председателя Верховного Совета ТАССР, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, доктора физико-математических наук, профессора и экс-ректора КАИ. Своими исследованиями ученый внес весомый вклад в создание молекулярной электроники и основал известную в стране и за ее пределами научную школу. В годы ректорства Нигматуллина в КАИ открыли факультет автостроения и факультет технической кибернетики и информатики, построили спортивный корпус, два студенческих общежития и здание автофакультета. Погиб профессор в результате несчастного случая при невыясненных обстоятельствах. В Казани в его честь названа одна из улиц, а на здании корпуса №5 КАИ установлена мемориальная доска.

Фото: wikipedia.org

— С Казанью так связана моя жизнь, моя поэзия, что я чувствую здесь себя как дома, — эти слова в 2014 году в свой последний визит в татарстанскую столицу произнес поэт Евгений Евтушенко. Семь лет назад он выступил на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля с программой «Жизнь как приключение», где прочел свои стихи и поэмы. До этого он успел пообщаться с казанцами в рамках народного проекта «Литературные дворики».



Столицу Татарстана и ее главный вуз Евтушенко в своем творчестве воспел еще в 1970-м. «Спасибо, стены города Казани, за то, что вы мне столько рассказали», — писал он в поэме «Казанский университет».

В 2017 году муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и председатель регионального отделения Русского географического общества Дмитрий Шиллер подписали соглашение о сотрудничестве по изучению историко-культурного наследия республики, его популяризации и о пополнении сведениями библиотечных и архивных фондов. Самигуллин тогда заявил, что это может послужить сохранению богатого духовного достояния татарского народа.

В 2019-м экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Антона Шибалова финишировал вторым в рамках первого этапа «Шелкового пути» с результатом 35 минут 28 секунд. На первом месте оказался белорусский экипаж Сергея Вязовича, который преодолел дистанцию за 34 минуты 32 секунды.

Год назад правительственная комиссия по транспорту одобрила предложения по трассировке трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Положительное заключение получила и организационная схема управления этого проекта, который включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также является частью создаваемого транспортного коридора Европа — Западный Китай. В этом году власти решили продлить скоростную автодорогу Москва — Казань до Екатеринбурга.



Победа русского флота в Чесменском сражении, Тильзитский мир

В 1770 году флот Российской империи одержал знаменательную победу в крупнейшем морском сражении над турецкой флотилией в Чесменском сражении. В честь триумфа императрица Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой выбили лишь одно слово — «Былъ», что означало «Был турецкий флот, а нет его теперь». В 2012 году президент России Владимир Путин подписал поправки в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», по которым 7 июля, День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении, пополнило перечень дней воинской славы страны.

И. Айвазовский. «Че́сменский бой». 1848. Источник: wikipedia.org

В 1807 году в Тильзите Россия и Франция подписали мирное соглашение. Его условия в ходе личных встреч выработали Алек­сан­д­р I и На­по­ле­о­н Бонапарт. В тайном пункте соглашений прописывалось, что стороны обязуются помогать друг другу во всякой наступательной и оборонительной войне. Пруссия по договору лишилась значительной части территорий, по­лу­чен­ных ею по раз­де­лам Ре­чи По­спо­ли­той: на од­ной из земель соз­да­ва­лось Вар­шав­ское кня­же­ст­во, которое фактически становилось протекторатом Наполеона. Другая часть «на веч­ные вре­ме­на» переходила Рос­сии, на ней создали Бе­ло­сто­кскую об­ласть. Тильзитский мир, невыгодный Александру I, потерял свою силу после начала в 1812-м Отечественной войны.

Пять лет назад президент Владимир Путин подписал «пакет Яровой» — ряд антитеррористических законопроектов: ужесточилась ответственность по статьям о терроризме и экстремизме, за помощь нелегальным мигрантам. Предусматривались новые статьи, например, за склонение к массовым беспорядкам. Закон обязал провайдеров выдавать ФСБ ключи для расшифровки информации, а также хранить списки всех переданных пользователем сообщений в течение года.



В 2018 году сборная России по футболу в серии послематчевых пенальти уступила Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 2:2. В составе российской сборной отличились Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115-я минута). У хорватов голы на свой счет записали Андрей Крамарич (39-я минута) и Домагой Вида (101-я минута). В серии после матчевых пенальти победу со счетом 4:3 одержала команда Хорватии. Решающий одиннадцатиметровый удар реализовал Иван Ракитич.

Фото: Дарья Исаева/sport-express.ru

Два года назад Россия впервые в истории выиграла чемпионат мира по пляжному волейболу. В Гамбурге Олег Стояновский и Вячеслав Красильников обыграли в финале немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера. Игра завершилась со счетом 3:0 (19:21, 21:17, 15:11). До этого россияне в 2007 году завоевали серебряные медали, а в 2017 году — бронзовые.

Образование Нагорно-Карабахской автономной области, первая Пагуошская конференция

В 1881 году в Риме в «Газете для детей» впервые опубликовали известную во всем мире сказку «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» (итал. Le avventure di Pinocchio. Storia d'un burattino), написанную Карло Коллоди (Лоренцини). Через 2 года ее выпустили отдельным изданием. Сказку перевели на 87 языков мира. В 1906 году ее опубликовали в России, указав, что перевод сделан с 480-го итальянского издания. Главному герою произведения, деревянному длинноносому мальчику Пиноккио, в итальянском городишке Коллоди установлен памятник.

130 лет назад в США компания American Express запатентовала первый в истории дорожный чек. Их выпускали номиналом $10, $20, $50 и $100. При приобретении чека гражданин ставил свою подпись в верхнем углу. Расписываться приходилось и при его обналичивании. Делать это было необходимо во избежание подделок. В первый год American Express продала только 248 чеков на общую сумму $9120, однако уже к 1909 году годовой объем продаж вырос до $23 млн. Американские дорожные чеки стали прообразом современных кредитных карт.

Фото: rus.team

В 1923 году в составе Азербайджанской ССР была образована Нагорно-Карабахская автономная область. За 2 года до этого в ответ на притязания Армянской ССР относительно этой части Кавказское Бюро ЦК Российской коммунистической партии (б) издало постановление: «Принимая во внимание необходимость национального примирения между мусульманами и армянами, важность экономических связей Верхнего и Нижнего Карабаха и постоянные связи Верхнего Карабаха с Азербайджаном, оставить Нагорный Карабах в пределах Азербайджанской ССР и дать Нагорному Карабаху широкую автономию с административным центром — городом Шушой». Согласно переписи населения от 12 января 1989 года, население НКАР составляло примерно 189 тыс. человек, 139 тыс. из которых — армяне (73,5%), 48 тыс. — азербайджанцы (25,3%) и около 2 тысяч (1,2%). — представители других национальностей. В конце 1980-х годов армяне обратились к руководству Советского Союза с просьбой установить на территории НКАО власть Армянской ССР, это привело к столкновениям между представителями двух общин. В прошлом году в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт официально именуемый в Азербайджане «Отечественной войной», затем конфликтующие стороны объявили о полном прекращении огня с 10 ноября.



64 года назад, в 1957 году, в канадском местечке Пагуош прошла первая встреча 22 ученых из 10 стран, на которой обсуждались важнейшие аспекты мировой политики, в частности угроза ядерной войны. В ней приняли участие и советские ученые: физик Дмитрий Скобельцын, химик Александр Топчиев, биофизик и радиобиолог Александр Кузин. «Мы все убеждены в том, что человечество должно ликвидировать войны или стать жертвой катастрофы, что нужно решить дилемму противостоящих друг другу группировок держав и гонки вооружений, и что установление прочного мира будет означать начало новой и триумфальной эры для всего человечества», — гласило публичное заявление по итогам Пагуошской конференции. Ученые Пагуошского движения в последующем внесли весомый вклад в подготовку и заключение основополагающих международных актов в сфере разоружения и контроля над вооружениями, в том числе Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой и Договор о нераспространении ядерного оружия.

Фото: histrf.ru

В прошлом году футбольный клуб из США «Канзас-Сити Чифс» оформил самый крупный контракт в истории мирового спорта. Его обладателем стал квотербек команды Патрик Махоумс. Контракт вступит в силу, начиная с сезона 2022 года. По его условиям, Махоумс заработает $503 миллиона. Рекордный контракт с игроком подписан сроком на 10 лет.