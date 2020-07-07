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В США футболист подписал рекордный контракт в истории спорта

10:59, 07.07.2020
В США футболист подписал рекордный контракт в истории спорта
Фото: twitter.com/Chiefs

Футбольный клуб из США «Канзас-Сити Чифс» оформил самый крупный контракт в истории мирового спорта. Его обладателем стал квотербек команды Патрик Махоумс.

Рекордный контракт с игроком подписан сроком на 10 лет. Он вступит в силу, начиная с сезона 2022 года. По его условиям, Махоумс заработает 503 миллиона долларов.

24-летний игрок американского футбола является самым молодым квотербеком в истории НФЛ, который стал MVP в матче за Супербоул.

На данный момент наиболее крупным контрактом в истории спорта считается договор с американским бейсболистом Майком Траутом, выступающим за «Лос-Анджелес Энджелс». Соглашение рассчитано на 12 лет и 430 миллионов долларов.

Напомним, ранее нападающий сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим за свою профессиональную карьеру один миллиард долларов.

СпортОбщество
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