Стоит ли инвестировать в Co-Li металлы: подводные камни рынка лития и кобальта

Фото: Ринат Назметдинов

Настоящий бум электротранспорта предрекают эксперты в ближайшие годы. Так, согласно докладу Международного энергетического агентства, если в 2020 году по дорогам Земли колесило 11,2 млн электрокаров, то к концу нынешнего десятилетия цифра по прогнозам вырастет до 145 млн. Причем цены на электромобили уже начали расти, недавно Илон Маск оправдывался подорожанием сырья, а именно лития и кобальта — ключевых материалов в батареях электрокаров. Стоимость этих металлов выросла более, чем вдвое. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем в очередной статье для нашего издания предлагает обсудить вопрос — стоит ли инвестировать в Co-Li металлы и каких подводных камней стоит опасаться.

Спрос на литий вырастет в 40 раз, на кобальт и никель — в 20 раз

Сегодня хотелось бы поговорить о растущем спросе на литий и кобальт, которые являются основным материалом для электрических батарей. Логично предположить, что в свете широкого распространения электротранспорта всех мастей (от самокатов до автомобилей), спрос на эти металлы поднимет их биржевую цену, а также котировки добывающих компаний. Давайте разберемся, так ли это и что вообще происходит на рынке.

С развитием всевозможных технологий меняется и характер спроса на ресурсы — потребность в нефти и газе падает, на первый план выходят литий, кобальт, никель и другие металлы. Без этих металлов невозможны современные аккумуляторы, на которых работают все гаджеты.

Есть три вида батарей: никель-металлогидридные; свинцово-кислотные; литий-ионные. Самый надежный и перспективный в данный момент — последний вариант. Эксперты сходятся во мнении, что рынок основного сырья для этого аккумулятора — лития крайне разбалансирован и нестабилен, в силу ряда причин. Об этом чуть позже.

Логично предположить, что в свете широкого распространения электротранспорта всех мастей (от самокатов до автомобилей), спрос на эти металлы поднимет их биржевую цену. Фото: Ринат Назметдинов

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) спрос на литий вырастет в 40 раз к 2040 году, на кобальт и никель в 20 раз. Но, мировые запасы очень ограничены и инвестиции в развитие добычи этих металлов в нынешних объемах недостаточны. Как следствие, по всем экономическим канонам, нас ждет взрывной рост цен на металлы. Высокие цены не помогут снизить удельные затраты на производство батарей — то, чего ждет весь мир, по сути. Посудите сами, замена батареи на автомобиле Тесла будет стоить сумму в половину стоимости самого автомобиля.

Через два года все мировые автоконцерны начнут продавать свои электрокары

В мире есть 14 млн тонн подтвержденных запасов лития, с годовой добычей по миру в размере 35-38 тысяч тонн. Примерно 40% от этого объема идет на производство аккумуляторов, 26% используется при изготовлении керамики и стекла, 13% на выпуск смазочных материалов, 7% идет в металлургию, 4% на выпуск систем кондиционирования, по 3% используются в медицине и производстве полимеров. С учетом того, что выпуск керамики и стекла не будет расти больше чем на 6-8% в год, основным драйвером спроса на литий будет рынок аккумуляторов для мелких (бытовая электротехника, смартфоны, ноутбуки), крупных мобильных, стационарных платформ (так называемые накопители энергии). Мелкие платформы потребляют всего 2% от годового объема добытого лития, основной расход идет на крупные платформы. Это связано с масштабным переходом к возобновляемым источникам энергии и электротранспорту. Крупные мобильные платформы это электромобили, автобусы и грузовики. Для автомобильной так называемой «тяговой» батареи нужно в 50 000 раз больше лития, чем для смартфона. Для Теслы Model S нужно 52,5 кг лития, в то время как для IPhone всего 1 грамм. Колоссальная разница! А ведь, все мировые автоконцерны к 2023 году собираются начать продажи своих электромобилей. Это примерно 15 млн новых электромобилей к 2025 году, на что потребуется 98 000 тонн лития. Напомню, сейчас годовой объем добычи по миру составляет 35-38 000 тонн. И это только на автомобили.

Главным потребителем лития будут так называемые крупные стационарные платформы. Эти батареи высокой емкости и мощности призваны хранить энергию, полученную из возобновляемых источников. Один большой аккумулятор такого типа требует 1 тонну лития, в одном энергохранилище может быть до 10 тысяч таких аккумуляторов. При таком потреблении, мы рискуем остаться вообще без лития. По прогнозам экспертов, технологии, позволяющие обходиться без лития, появятся только через 10 лет. При этом цена на литий-ионные батареи постоянно падает — в 2018 году цена была 195 долларов за батарею мощностью в киловатт, к 2025 году прогноз снижения до 90 долларов. До 2025 года ежегодный прирост потребления лития для стационарных платформ составит 40%, потребляя ежегодно до 202 000 тонн металла.

Крупные мобильные платформы это электромобили, автобусы и грузовики. Фото: Ринат Назметдинов

Проблемы добычи сырья

Существенной проблемой индустрии является трудность добычи — разработка и начало эксплуатации месторождения занимает до 5 лет, так как месторождения находятся в солончаках и чтобы выйти на конечный продукт надо провести массу итераций, потратить порядка 14 млн. долларов. Горнорудный путь добычи гораздо дороже — месторождение обходится в 85 млн. долларов. По оценкам экспертов, к 2025 году мировая добыча вырастет до 320 000 тонн. Но, с учетом длины разработки, инвестиции в проекты нужны уже сейчас, что не происходит в полном объеме. Причиной явилось то, что до 2018 года цены на литий и кобальт росли постоянно, начиная с 2009 года и сложился дисбаланс — предложение превысило спрос, как следствие цены упали в 2019-20 годах. Производители не сочли нужным вкладываться в новые проекты после этого.

Теперь же, ситуация изменилась и спрос будет долго превышать возможное предложение на рынке. Например, цена кобальта выросла на 69% за последний год, цена лития выросла на 127% за последний год. К сожалению, данные металлы не имеют ликвидных фьючерсных контрактов на бирже и, для инвестирования в этот сегмент, частным инвесторам придется покупать бумаги добывающих и перерабатывающих компаний. Давайте посмотрим, что интересного есть на рынке и к кому стоит присмотреться.

Лидерами на рынке являются следующие компании — Albermale (Чили) с долей на мировом рынке 18%, Ganfeng с долей 17%, SQM (Чили) с долей 14%, Tianqi с долей 12%, Livent с долей 5%. Другие компании занимают 34% рынка совокупно.

Чилийские компании Albermale, SQM имеют самую низкую себестоимость добычи лития. А компания Livent, на мой взгляд, является самой интересной в этом сегменте, так как ее бизнес сосредоточен сугубо на добыче и переработке лития. Почему мы говорим только о литии и не включаем производителей кобальта? Ответ прост — более половины добычи руды этого металла происходит в Конго (очень нестабильный регион мира), а более половины переработанного металла производится в Китае. Как следствие, очень сложно найти подходящих эмитентов для инвестирования.

По оценкам экспертов, к 2025 году мировая добыча вырастет до 320 000 тонн. Фото reference.com

В следующих материалах, мы разберем компании рынка лития более подробно, выберем наиболее интересного эмитента с точки зрения финансовых показателей и включим его акции в наш модельный портфель. С учетом того, начинается очередной сырьевой суперцикл (ссылка на статью), будет интересно понаблюдать за столь перспективным металлом и его производителями.

Артур Сафиулин