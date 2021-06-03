Кредитная нагрузка россиян достигла исторического максимума — что дальше

Страну ждет новый вал личных банкротств?

Фото: Илья Репин

Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум, достигнув 11,9% располагаемых доходов населения. В начале года показатель был на уровне 11,7%, сообщили в Банке России. За год пандемии и коронакризиса уровень задолженности граждан вырос на 1 процентный пункт (п.п.). В основном — за счет необеспеченных потребительских кредитов. Грозит ли России «долговой пузырь» на рынке кредитования физиков — в очередной статье для нашего издания пишет колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин.



Кредитная нагрузка россиян достигла исторического максимума. Ждет ли нас вал личных банкротств?

С ноября 2014 по ноябрь 2019 годы доля россиян, имеющих кредиты одновременно в четырех и более банках, увеличилась вдвое. Доля таких заемщиков составила 6%. Еще у 23,3% кредиты были в двух банках, а у 9,1% — в трех. При этом статистика не включает в себя клиентов Сбербанка.

Снижение доходов населения на протяжении многих лет (с 2014 года) и стремительный рост кредитования привели к закредитованности. Причем людей не остановила даже пандемия — в кризис люди продолжили активно брать кредиты, не особо думая, из каких источников планируется погашение.

На апрель 2021 года мы получили абсолютный рекорд по долговой нагрузке — 11,7%, только за прошедший год увеличившейся на 0,8%. Объемы кредитов за год выросли на 13,5%, а реальные доходы упали на 3,5%. Причем это официальные цифры. На мой взгляд, падение реальных доходов было куда существеннее (на 10—15%), так как процветающий серый рынок труда нигде не находит отражение.

Ипотека, особенно льготная государственная программа, обеспечила основной прирост. Беззалоговое кредитование на втором месте. Кредитная политика банков и микрофинансовых организаций позволяла выдавать средства даже тем клиентам, у которых на обслуживание долгов уходит до 80% дохода. Напоминаю, что взвешенной политикой в этом случае является цифра в 50%. Это показывает, насколько финансовые организации распустили свои требования в последние годы. В итоге на апрель 2021 года средний размер просроченного долга вырос на треть, достигнув 138 тысяч рублей. Доля просроченных займов в общем объеме кредитования стабильно остается на уровне 4,7% (по данным ЦБ РФ), но сам объем таких долгов уже достиг 1 триллиона рублей.

Ипотека, особенно льготная государственная программа, обеспечила основной прирост. Фото: Максим Платонов

Как следствие — рост обращений клиентов в банки с целью реструктуризации имеющихся кредитов.

По состоянию на осень 2020 года около 3 млн человек обратились с такими запросами и банки изменили условия погашения по 1,79 млн кредитов на сумму порядка 807 млрд рублей. 25% от обратившихся так и не смогли вернуться в график погашения по итогам — это порядка 201 млрд рублей плохих долгов, судьба которых будет решаться уже не в банках.

Уже сейчас начинают говорить о так называемом «долговом пузыре» на рынке кредитования, который свидетельствует об экономических рисках и социальной напряженности в обществе. Долг российских семей по отношению к ВВП вырос с 15,6% в 2016 году до 21,2% в 2020 году. Цивилизованным способом сдувания пузыря во всем мире является процедура банкротства. У нас она тоже имеется, и на суммы до 500 тысяч рублей даже ввели упрощенную процедуру — без обращения в арбитражный суд по месту жительства. Внесудебная процедура имеет ряд сложностей, которые не дают возможность заемщикам пройти ее быстро и эффективно. Одним из требований является наличие закрытых исполнительных производств по кредитным долгам, что практически невозможно в силу специфик работы ФССП. То есть инструмент вроде дали, но дальше разбирайтесь, как хотите. В итоге количество банкротств по упрощенной схеме мизерное! Стандартная же процедура предусматривает оплату услуг юристов (порядка 100—120 тыс. рублей), финансового управляющего (25 тыс. рублей), дополнительных расходов (на публикации, почтовые расходы, расходы по реализации имущества с торгов). По-хорошему, надо обладать бюджетом в 150-170 тыс. рублей, чтобы пройти стандартную процедуру. Людям, попавшим в долговую яму, такие суммы просто зачастую не по карману. Получается замкнутый круг. Не удивлюсь, если скоро банки выведут новый продукт на рынок — «кредит наличными на оплату процедуры банкротства». Гулять так гулять.

Фото: vest-news.ru

Ситуация в Татарстане

В Татарстане ситуация с просроченными кредитными долгами обстоит в целом неплохо: относительно остальной страны республика на 14-м месте по доле просроченной задолженности.

За 2020 год доля выросла до 3,47% от общего количества кредитов, увеличившись на 0,2%, что по себе не критично. Немного беспокоят цифры по размеру долга, приходящегося на одного экономически активного жителя республики: он вырос до 269 тыс. рублей, прибавив 16% за год. Средние цифры по РФ: доля просрочки — 4,38%, рост за год — 0,3%, размер долга на гражданина — 265 тыс. рублей.

Если брать общий объем розничного портфеля банков в РТ на уровне примерно 500 млрд рублей, то мы имеем потенциально плохих долгов на 17 млрд рублей. Сама по себе цифра колоссальная. Сколько из этого уйдет в окончательный дефолт — отдельный вопрос, но все же.

Доля проникновения кредитования (число заемщиков/число проживающего населения) составляет 30%. Здесь республика входит в топ-10 по стране: высшим показателем обладает Республика Тыва с 38,4%, а наименьшим — Ингушетия с 7,8%.

Уровень закредитованности (отношение средней величины задолженности на одного заемщика в регионе на отчетную дату к среднемесячному доходу в регионе за предыдущие четыре квартала) составляет 14%. Опять же, это близкий к среднему показателю по стране. Лидером является Республика Саха-Якутия с 33,3%, а наименьшим показателем обладает Республика Осетия-Алания с 6,8%.

В Татарстане ситуация с просроченными кредитными долгами обстоит в целом неплохо. Фото: realnoevremya.ru

Что ждет в будущем?

Неудивительно, что ЦБ РФ, наблюдая столь впечатляющие цифры во всех регионах, пришел к решению максимально «остудить» рынок кредитования. Новые ограничения вступают в силу — так называемые количественные лимиты на выдачу некоторых видов кредитов. Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам повысятся с 1 июля 2021 года.

Предлагается использовать единые методики расчета индивидуальных кредитных рейтингов физлиц — теперь рейтинг может ухудшиться даже в случае наличия просроченной задолженности более 90 дней на сумму от 500 рублей.

По сути, предпринимаются меры по закручиванию гаек как для банков, так и для заемщиков: когда за малейший огрех твой рейтинг не позволит спокойно обратиться за следующим кредитом.

На мой взгляд, было бы абсолютно полезно учить граждан финансовой грамотности — не только старшее поколение, но и школьников и студентов. Возможно, стоит ввести классы по финансовой грамотности, ведь кредитную историю теперь строят смолоду. Определение и размер оптимальной долговой нагрузки должны быть понятны и 15-летнему школьнику и 60-летней пенсионерке.

Самый простой способ решить проблему с закредитованностью — срочно увеличить экономический рост и обеспечить новые источники реальных доходов населения. На 2021 год прогноз роста доходов заложен на уровне 3%. С учетом падения за 2020 год особо интересного и прорывного в этой цифре нет.

Экономика в стагнации, есть небольшая надежда на сырьевой суперцикл, который принесет рост цен на сырьевые товары, мы уже видим плавный рост нефтяных котировок. Будем надеяться, что в скором времени, насытив бюджет за счет НДПИ, правительство выйдет с кошельком госзаказа и госпрограмм поддержки на рынок. Как я уже неоднократно писал в своих статьях, в России не работает «рука рынка» и монетаризм как таковой. Старый добрый бюджетный стимул видится как единственная сила, способная бороться с экономическим спадом.

Артур Сафиулин