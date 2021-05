Капризов может довести «Миннесоту» к финалу, а возвращение Кучерова и Овечкина откладывается

В Национальной хоккейной лиге определились последние участники Кубка Стэнли — 2021. Последним участником кубковых сражений стал «Монреаль Канадиенс».

Таким образом, определились и первые пары: «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс», «Бостон Брюинз» встретится с «Вашингтоном», «Каролина» — с «Нэшвиллом», а «Флорида» в дерби штата сразится с действующими чемпионами «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Именно эта пара кажется на сегодня самой интересной из всех известных. Практически невозможная история для отечественного хоккея, но в НХЛ действующий обладатель Кубка Стэнли будет начинать путь за новым в гостях, на льду «Флориды». Далеко не избалованная большими победами «Флорида» сумела выдать мощный финал сезона и заняла вторую строку в Центральном дивизионе, вырвав это право у соседей по штату. В двух последних очных матчах с «молниями» «пантеры» одержали две побед с общим счетом 9:1.

В новых условиях вряд ли у кого-то может повернуться язык назвать фаворитами «Тампа».

И тут кроется очень большая проблема для российского представительства «молний». Именно Андрей Василевский играл в воротах в этих матчах, и именно на его «совести» 9 шайб в двух последних играх.

Пять шайб (1:5 — победа «Флориды») российский вратарь пропустил два дня назад и еще четыре накануне (0:4). Причем вторую шайбу «Флорида» забросила в меньшинстве после ошибки Андрея при игре за воротами.



Впрочем, Василевский завершил гладкий чемпионат с 31 победой, и это лучший на момент показатель в лиге здесь и сейчас. У него 5 «сухих» игр в 42 матчах при 92,5% отраженных бросков.

Вообще у действующих обладателей Кубка Стэнли к старту плей-офф накопились огромные проблемы. Помимо растерявшего уверенность основного голкипера это еще и дыры в составе. Никак не восстановится от травмы Никита Кучеров. Хоккеист уже приступил к тренировкам вместе с командой, но учитывая, сколько он пропустил (почти весь регулярный чемпионат), ждать, что он сходу примется клепать шайбы, не приходится. Возможно, вернется и Стэмкос, но с ним та же проблема, что и с Кучеровым. Команда подходит к плей-офф без полноценных лидеров и разоружена.

Похожие с Кучеровым проблемы испытывает и самый звездный и результативный россиянин за океаном — Александр Овечкин. Оправившись от травмы, он не то, что далек от своей лучшей формы: форвард «Вашингтона» практически не появляется на льду. Лишь на прошлой неделе он выходил заниматься отдельно от команды, немного раскатался, побросал и ушел со льда. Судя по всему, в первом раунде он «столичным» не помощник.

Alex Ovechkin (lower body) skating before the Capitals optional morning skate. First time on the ice in any organized capacity since Monday pic.twitter.com/MEB3Tgub7T