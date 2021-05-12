Капризов может довести «Миннесоту» к финалу, а возвращение Кучерова и Овечкина откладывается

Все расклады перед Кубком Стэнли. За кем следить и переживать в плей-офф НХЛ

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Уже 15 мая стартует новый розыгрыш Кубка Стэнли, в котором сыграет аж 22 российских игрока. Даже учитывая, что прошлогодние финалисты с мощным русским представительством в лиге Худобина, Радулова и Гурьянова «Даллас» в плей-офф не попали, там будет за кем проследить. В первую очередь это новая российская звездочка НХЛ Кирилл Капризов и восстанавливающиеся Александр Овечкин и Никита Кучеров. Спортивная редакция «Реального времени» подготовила все расклады перед стартующим плей-офф НХЛ.

Флоридское противостояние станет украшением первого раунда Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге определились последние участники Кубка Стэнли — 2021. Последним участником кубковых сражений стал «Монреаль Канадиенс».

В Центральном отобрались «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз» и «Нэшвилл Предаторз». А вот прошлогодние финалисты «Даллас» без травмированного Александра Радулова так и не сумели проскочить в матчи на вылет.

В Восточном дивизионе в плей-офф вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз».

В канадском Северном дивизионе, помимо «Монреаля», в Кубок Стэнли вышли «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Виннипег Джетс».

А в Западном дивизионе вновь сыграет за свой первый трофей «Вегас Голден Найтс», а также «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».



Таким образом, определились и первые пары: «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс», «Бостон Брюинз» встретится с «Вашингтоном», «Каролина» — с «Нэшвиллом», а «Флорида» в дерби штата сразится с действующими чемпионами «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Именно эта пара кажется на сегодня самой интересной из всех известных. Практически невозможная история для отечественного хоккея, но в НХЛ действующий обладатель Кубка Стэнли будет начинать путь за новым в гостях, на льду «Флориды». Далеко не избалованная большими победами «Флорида» сумела выдать мощный финал сезона и заняла вторую строку в Центральном дивизионе, вырвав это право у соседей по штату. В двух последних очных матчах с «молниями» «пантеры» одержали две побед с общим счетом 9:1.

В новых условиях вряд ли у кого-то может повернуться язык назвать фаворитами «Тампа».

Овечкин и Василевский не в форме. Проблемы россиян перед стартом Кубка Стенли

И тут кроется очень большая проблема для российского представительства «молний». Именно Андрей Василевский играл в воротах в этих матчах, и именно на его «совести» 9 шайб в двух последних играх.

Пять шайб (1:5 — победа «Флориды») российский вратарь пропустил два дня назад и еще четыре накануне (0:4). Причем вторую шайбу «Флорида» забросила в меньшинстве после ошибки Андрея при игре за воротами.



Впрочем, Василевский завершил гладкий чемпионат с 31 победой, и это лучший на момент показатель в лиге здесь и сейчас. У него 5 «сухих» игр в 42 матчах при 92,5% отраженных бросков.

Вообще у действующих обладателей Кубка Стэнли к старту плей-офф накопились огромные проблемы. Помимо растерявшего уверенность основного голкипера это еще и дыры в составе. Никак не восстановится от травмы Никита Кучеров. Хоккеист уже приступил к тренировкам вместе с командой, но учитывая, сколько он пропустил (почти весь регулярный чемпионат), ждать, что он сходу примется клепать шайбы, не приходится. Возможно, вернется и Стэмкос, но с ним та же проблема, что и с Кучеровым. Команда подходит к плей-офф без полноценных лидеров и разоружена.

Похожие с Кучеровым проблемы испытывает и самый звездный и результативный россиянин за океаном — Александр Овечкин. Оправившись от травмы, он не то, что далек от своей лучшей формы: форвард «Вашингтона» практически не появляется на льду. Лишь на прошлой неделе он выходил заниматься отдельно от команды, немного раскатался, побросал и ушел со льда. Судя по всему, в первом раунде он «столичным» не помощник.

Alex Ovechkin (lower body) skating before the Capitals optional morning skate. First time on the ice in any organized capacity since Monday pic.twitter.com/MEB3Tgub7T — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) May 8, 2021

Кирилл Капризов может дотащить «Миннесоту» до финала конференции

Пожалуй, лучший новичок лиги Кирилл Капризов сумел полностью перезапустить команду вечных неудачников «Миннесота Уайлдс».

51 (27+24) у Кирилла после 54 проведенных матчей в дебютном сезоне НХЛ, хорошее время в большинстве и статус главной звезды «Миннесоты». Именно Капризов сегодня представляется главным претендентом на «Колдер Трофи», и в американской прессе это обсуждается уже едва ли не как свершившийся факт.

До сегодняшнего дня в гонке бомбардиров-новичков за Кириллом держался Джейсон Робертсон из «Далласа». Но, во-первых, техасская команда не прошла в плей-офф, и на этом путь Робертсона закончен, в то время как Капризову еще будет что показать в сезоне. Да и играет он в другой роли: его команда намного меньше от зависит от форварда — далеко не звезда.

В первом раунде «дикарям», скорее всего, предстоит сыграть с «Колорадо Эвеланш», в котором играет другой российский вундеркинд Андрей Свечников. Это противостояние может быть интересно тем, что столкнутся два россиянина с разными путями в НХЛ. Если 21-летний Андрей уехал за океан сразу с юниорского уровня и пробился в Национальную хоккейную лигу через низшие молодежные и юниорские лиги, то Капризов подождал, набрался мощи в КХЛ и приехал уже действующей на родине звездой.

Именно эти два хоккеиста стали главными звездами прошедшей недели в НХЛ по версии русскоязычного сайта лиги. Капризов набрал 8 (4+4) очков в четырех матчах и стал самым результативным россиянином недели. Второй российской звездой минувшей недели стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. 21-летний форвард на прошлой неделе забил два гола и сделал две результативные передачи.

Ждать до старта Кубка Стэнли осталось недолго, и, похоже, нас ждет новый обладатель главного трофея.