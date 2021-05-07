Ждем, что Мичков станет Овечкиным, а Мирошниченко — Ковальчуком

Оптимистичный взгляд на проигранный финал

Юниорская сборная России завоевала серебряные медали чемпионата мира по хоккею. Потенциально чемпионская команда не смогла прыгнуть выше головы, а Канада преобразовала свои недостатки в преимущества. «Реальное время» в своем итоговом репортаже констатирует, что Россия достойно держалась в финале, и прогнозирует, что мы можем надеяться на то, что в ближайшие пару лет у России будут хорошие юниорские, а главное, молодежные сборные.

Скипидарное начало, валидольная концовка

После проигранного финала Канаде — 3:5 — даже не хочется останавливаться на его деталях. На том, что мы дважды вели в начале матча, что Сергей Иванов, как и в полуфинале с финнами, отразил буллит, а гол Владимира Грудинина напомнил шайбу из советского кинофильма «Приключения Электроника». Режиссер того фильма Константин Бромберг мог бы сказать, что та знаменитая мизансцена не выдумка, просто ее воплощение на льду состоялось в 2021-м, когда практически все хоккеисты в один момент свалились у ворот канадской сборной. Только тогда Сыроежкин забил решающий гол, а сейчас Грудинин сократил разрыв в счете — 3:4. Увы, Иван Мирошниченко и Никита Чибриков, после прекрасно проведенного полуфинала с финнами, не могут записать себе в актив еще и финал, как и Матвей Мичков, хотя он и открыл счет. А скрытого лидера в этой команде не нашлось, хотя мы давили на ворота Канады практически весь второй период, проигранный при этом со счетом — 0:2. Были активнее в третьей 20-минутке, при этом даже на навал не сподобились, после замены вратаря, упустив выход одинокого канадца на пустые ворота. В итоге Канада — снова чемпион, спустя восемь лет, после победного финала в 2013-м. Мы вторые, обидно, но совсем не позорно, как в предыдущем финале с Канадой в 2008 году в Казани, проигранном со счетом — 0:8, о котором мы еще вспомним.

Касаемо Канады стоит отметить, что тренерский штаб «Кленовых листьев» сумел преобразовать недостатки сезона, который был отменен в Лиге Онтарио, в преимущества, сумев собрать всех сильнейших юниоров страны и подготовить команду через систему сборов и товарищеских поединков, то есть известным методом, ранее присущим только советским и чехословацким сборным. Теперь будет любопытно понаблюдать дальнейшее противостояние части этих сборных на ЮЧМ-2022 (у России способны сыграть голкипер Иванов, защитники Дуда и Сапунов, форварды Квочко, Мирошниченко и Мичков), а также на молодежных чемпионатах мира 2022 и 2023 годов.

Канада специально демонстрировала свое превосходство шведам

«Реальное время» посвятило юниорскому чемпионату мира один репортаж, спарив две стартовые встречи россиян с США и Финляндией, и стратегически это было верно. Оставшиеся три матча — два на групповом этапе плюс четвертьфинал — выдались проходными для нашей сборной, и интрига обнаружилась там, где не ожидалось. В четвертьфинале с Беларусью как-то все зашаталось при счете — 3:2, с учетом того, что соперники забросили две последние шайбы и завладели инициативой, но тут помощь пришла, откуда не ждали. Всеволод Гайдамак из четвертого, сдерживающего звена, отличился и в итоге убил интригу — 5:2. Беларусы, кстати, молодцы, они могут занести себе в актив разгром Швейцарии — 7:1, наказание Латвии, отказавшейся проводить с ними совместный чемпионат среди национальных команд, гол в стиле лакросс в исполнении Дмитрия Кузьмина, поражение от Канады — 2:5, и преимущество по броскам в игре с Россией — 32:29. Шестое итоговое место, разница шайб — 19:18, очень жаль, что такую Беларусь мы не увидим на молодежном чемпионате мира — 2022.

И еще: Беларусь — единственная сборная на чемпионате, которая прошла его достаточно ровно, хотя у нее был реальный взлет со Швейцарией. Впрочем, там альпийская команда была вынуждена выходить на лед спустя всего лишь 21 час после старта. В итоге они подсели к концовке. Именно эта же деталь объясняет тотальное преимущество финнов в стартовой игре с Россией. Почему нашу сборную бросили со старта под каток двух команд, входящих в число фаворитов ЮЧМ, до сих пор загадка? С учетом овертайма с США, самого матча, выдавшегося крайне энергозатратным, у россиян перед игрой с финнами было порядка 13 часов свободного времени, если учитывать еще затраты на приезд-отъезд с ледовой арены в гостиницу и обратно. Дальнейший календарь был просто суперкомфортным, когда на каждого соперника в группе наша команда выходила после дня отдыха, отсюда 6:1 с Германией и 11:1 с Чехией.

Чехи огребли от нас по полной программе, затем пробкой вылетели из четвертьфинала, попав под канадский каток, но в группе были очень конкурентны с Финляндией и США, немцы пободались с американцами, но были раздавлены финнами — 0:10. Беларусь и Латвия достойно смотрелись с Канадой, 2:5 и 2:4 соответственно, но то, что сделали «Кленовые листья» со Швецией, иначе как с пометкой «с 18 лет» нельзя показывать: 20:2 по итогам двух матчей, второй из которых был полуфинальным. Не иначе как Канада заблаговременно объяснила «Тре крунур», чтобы на молодежном чемпионате мира она не вздумала вставать у нее на пути. Но еще более удивительно выглядело то, что Швеция собралась и всю свою досаду излила в бронзовом матче на финнов, не оставив от тех камня на камне — 8:0. Хотя доселе финны в обоих матчах с россиянами выглядели как несгибаемые воины.



Три доминирующих тройки

У наставника российской сборной Альберта Лещева все было нормально с нападающими. Мирошниченко — Свечков — Юров, Чибриков — Иванов — Полтапов, Бучельников — Квочко — Мичков так или иначе выходили на лед, чтобы вести игру с позиции силы. И только четвертая тройка, где постоянно находились два казанца Дмитрий Кателевский и Иван Меховов, была типично сдерживающей, причем партнеры у них часто менялись. То Даниил Лазутин, то Гайдамак, то Иванцов. Неудивительно, что казанцы практически не отличались в нападении, только у Кателевского один гол в ворота Чехии. Но у Альберта Лещева, и это очевидно, была задача — «спрятать» слабости своих защитников, поскольку в линии обороны отдельные ее провалы сочетались с общей ее ненадежностью. Показательным выглядит полуфинал с Финляндией, где наши умудрились привезти себе выход один на один, окончившийся буллитом, и это при игре в большинстве, а Артем Дуда ошибся так, что после этого на одинокого вратаря Сергея Иванова вываливались сразу два финна. При этом Дуда мог демонстрировать высокий класс, образцово-показательно отбирая шайбу у лидера противника Бреда Ламберта. Подчас мы не справлялись даже с такой задачей, как выброс шайбы из зоны, к примеру, в двух матчах с финнами, когда они меняли вратаря на шестого полевого, россияне в общей сложности провели практически десять минут в своей зоне, пропустив при этом три гола. Да, из-за того, что не состоялся сезон в Хоккейной лиге Онтарио, у России не было квартета ведущих защитников Артема Грушникова («Гамильтон»), Павла Минтюкова («Сажина»), Алексея Прокопенко («Гатино»), Даниила Соболева («Виндзор»). Но все-таки не представлялось, что остальные наши оборонцы настолько ненадежны, что еще более обнажило проигранный финал с Канадой.

Если тот же Дуда и Сапунов могут в качестве оправдания сослаться на то, что моложе остальных партнеров, то остальные защитники нынешнего юниорского набора могут и пролететь мимо следующего МЧМ, особенно если учитывать, что у Ларионова уже есть в наличии Кирсанов, Кузнецов, Мухамадуллин, Чайка. А вот нападение нынешней юниорской сборной уже можно активно использовать на МЧМ-2022. Преимущество сборной Лещева еще в том, что в ней нет очевидно слабых игроков, «блатных», от которых пришлось бы избавляться Игорю Ларионову и его тренерскому штабу в молодежной команде.

Американский «колхоз»

Ну и напоследок нельзя в очередной раз не проехаться по организации турнира в США, что особенно стало заметно с полуфиналов, когда за трансляцию взялась компания ТСН. Автор этих строк руководил одним из пресс-центров юниорского ЧМ-2008 в Казани и может сравнивать подноготную подобного турнира по принципу как должно быть, и американскую картинку, как оно есть. Самая большая сложность Казани-2008 оказалась в отсутствии тогда в пресс-центре англоязычного переводчика со знанием хоккейной терминологии. Первоначальная кандидатура делала круглые глаза, когда слышала термины, типа «пятачок», «овертайм», само собой не понимала, как эти термины переводить. К счастью на помощь в переводе приходил тогдашний тренер сборной Беларуси Владимир Цыплаков, экс-игрок «Ак Барса». Он же, увы, покойный, сетовал на засилье в его команде «блатных», что было еще более очевидно, глядя на тогдашний состав сборной России. Кстати, один из тех сборников сейчас играет в… футбол на чемпионате Татарстана, защищая цвета команды «Эверест» из Высокогорского района. Но к нему меньше всего претензий, не сам же он отобрал себя в ту сборную.

В итоге, из Казани-2008 вышли беларус Кирилл Готовец, финн Теему Хартикайнен, швед Антон Ландер, россиянин Кирилл Петров, и это мы еще не упоминаем многочисленных энхаэловцев, что скрасило все шероховатости того ЮЧМ. Нынешний же «выхлоп» должен быть богаче раза в два, чтобы в будущем положительно вспоминать ЮЧМ-2021 со всеми огрехами в его организации и демонстрации. Понятно, что американцам все можно, вплоть до того, чтобы селить олимпийцев в будущей тюрьме (Лейк-Плэсид-1980) или же устраивать общий туалет на Олимпиаде (Атланта-1996), а уж про юниорский хоккей они вообще могут не заморачиваться. Только, к счастью, в памяти от Плейно и Фриско останутся еще и видеозаписи матчей, демонстрирующие, как убого это может смотреться в век технологий, когда организаторам откровенно наплевать на все и всех.