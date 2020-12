Россия обыграла Австрию, но к команде Ларионова есть несколько вопросов

Четыре итога для сборной России после трех матчей на МЧМ

Матч с не самой опасной Австрией должен был стать последней репетицией для сборной России перед решающим противостоянием с Швецией и плей-офф турнира. Поэтому сегодня важно было отработать те грешки, которые у команды Ларионова не получалось устранить по ходу турнира — в первую очередь это слабое большинство и голевое молчание ударного звена. Решить эти проблемы удалось, но лишь частично. О том, как Амиров и Подколзин наконец расколдовали ворота в Эдмонтоне, каким образом наша сборная подарила австрийцам первый гол турнира и почему Аскаров вновь уступил место казанскому голкиперу, — в материале «Реального времени».

Первое звено наконец-то стало забивать, но Амиров по-прежнему лишь тень себя

В предыдущем материале после матча со сборной США мы отмечали, что звено Василия Подколзина и Родиона Амирова никак себя не показало ни в «товарняке» с Канадой, ни в стартовой игре с американцами.

Во встрече со сборной Чехии Игорь Ларионов наконец-то решился на некоторые реформы — в первой тройке вместо Амирова вышел Егор Афанасьев, однако в течение игры наставник россиян вновь стал постепенно выпускать на лед уфимско-питерскую связку в первозданном виде, и она снова ничем не отличилась.

А четыре потери уже в первые три смены у Амирова как бы намекали, что это далеко не тот Родион, который блистал на Кубке Карьяла. При этом обнаружился еще один неприятный момент — Родион панически боится стыков, и как только «пахнет жареным», в борьбу не идет, а отбрасывается.

Однако Профессор все-таки проявил настойчивость и вновь сделал ставку на эту связку в расчете, что нападающие разойдутся в игре с соперником попроще, а там и дело пойдет лучше. Ставка сыграла. Первая тройка нападения Амиров — Хуснутдинов — Подколзин уже в первом периоде разгулялись на славу: все трое забросили свои шайбы, а капитан команды оформил дубль и поучаствовал в четвертой шайбе Хуснутдинова.

Амиров, впрочем, забил свой дебютный гол на турнире лишь с буллита за грубый фол на Егоре Чинахове, так что о каком-то прорыве говорить пока не стоит.

Rodion Amirov converts the first penalty shot of the 2021 #WorldJuniors against Austria, Vasili Podkolzin just added another to make it 2-0 for @russiahockey pic.twitter.com/Fe2CHe0wwR — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

С игры у Родиона шайба по-прежнему не идет, хотя моментов в игре с австрийцами было предостаточно. Даже в стопроцентной голевой ситуации в третьем периоде, когда Родиону выдавали шайбу под клюшку на пятак и оставалось лишь подставить, свой лучший сейв в матче выдал Якоб Бранднер, вытащивший не самый уверенный бросок в упор.

Российское большинство оставляло желать лучшего, но с Австрией расчехлились

До своего очного противостояния именно эти две команды ни разу не реализовывали большинство на турнире. И если с австрийцами все более-менее понятно — не того калибра команда, чтобы вынуждать фолить на себе, да еще и «убивать» при розыгрыше лишнего (всего две попытки за три матча), то к российской эффективности при розыгрыше численного превосходства были большие вопросы. Команда Ларионова не реализовала ни одной попытки из пяти имевшихся — общее время игры в большинстве составило 8 минут 54 секунд.

Свое первое большинство в матче сегодняшнем россияне получили лишь в третьем периоде и, немного повозившись, наконец-то забили. Это казанец Артемий Князев дальним броском прошил Бранднера после расстановки в зоне австрийцев.

From with @russiahockey extends the lead to 5-1 with a pinpoint shot from Artemi Knyazev #WorldJuniors pic.twitter.com/PUCqGxEdE0 — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

Гол такой команде в большинстве — не ахти какой показатель, но расколдовать неудачную статистику было необходимо. Пойдет ли дело теперь?

Аскаров вновь не потянул статус бесспорного первого номера

Перед стартом нынешнего МЧМ, как и перед предыдущим чемпионатом мира в Чехии, когда речь заходила о вратарской линии, разговор, как правило, сводился к фигуре Ярослава Аскарова. На обоих МЧМ на питерского армейца возлагались роль первого номера и большие надежды.

В Остраве, однако, Ярослав быстро потерял стабильное место в основе, и Амир Мифтахов стал подменять его еще на групповом этапе. В итоге казанский вратарь выиграл конкуренцию и отыграл в финале с канадцами.

На этот раз история, похоже, повторяется, и, что парадоксально, конкурентом питерского вратаря вновь оказался человек из системы «Ак Барса». Не произвел Аскаров впечатление надежного и, самое главное, спокойного и уверенного первого номера. В каждом из трех первых матчей в Канаде (с учетом товарищеского с хозяевами) он нервничал и много метался во вратарской зоне.

Артур Ахтямов занял место в воротах в игре с более слабой Австрией, неплохо отыграв первый период. Наша команда позволила сопернику нанести 9 бросков — со всеми Артур справился. Однако Россия — щедрая душа, и в середине второго периода первое звено всей пятеркой уехало в чужую зону и прозевало контратаку — австрийцы убежали и оформили свой первый гол на турнире. Вопросов к Ахтямову нет, но осадок остался, да и «сухарь» загублен.

Austria is on the board! Senna Peeters gets his country's first goal of the 2021 #WorldJuniors on a great feed from Marco Kasper, cutting @russiahockey 's lead to 4-1 pic.twitter.com/c5QrA1kMpt — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

Проводить ровные матчи все еще не умеем

К сожалению, ни один из матчей в Эдмонтоне, в том числе контрольный с Канадой, команда Игоря Ларионова не провела на одном уровне, без проседаний. С хозяевами игра получилась рваной и больше сводилась к осторожному разведывательному хоккею. Американцы переломили ход встречи в третьем периоде и едва не нагнали российскую сборную в концовке, а с Чехией вообще мало что получалось.

Хорошей возможностью отыграть все 60 минут на одном доминирующем уровне была игра с Австрией, но и здесь оказалось не без провалов. Проведя мощный первый период, вторую 20-минутку наша команда сопернику отдала. Мало того что она уступила в отдельно взятом периоде (0:1), так еще это оказалась первая шайба, которую Австрия вообще забила на турнире. Кроме того, сборная России первой не сумела поразить ворота австрийцев в каждом периоде.

Неумение проводить матчи ровно обычно аукается в решающих поединках на выбывание. Последняя попытка сыграть без «ям» и при этом проверить себя с сильным соперником — уже завтра утром.

Эрик Добролюбов