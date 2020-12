В чем сила братьев Стругацких? Фантасты помогли России обыграть США

Вечный вопрос — что лучше: окунаться в важный турнир с разбегу и против сильнейшего соперника или все же дать себе время раскачаться в играх с командами попроще — встал перед нашей сборной и на этот раз. Как правило, Россия встречалась с по-настоящему опасными командами на МЧМ уже ближе к концу группового этапа, но не в этот раз.

Главный тренер Игорь Ларионов, подводя итог матча с канадцами отмечал, что предстоящее противостояние с США по накалу и скоростям уступать ему не будет, но при этом отметил, что заход на турнир без раскачки — это даже хорошо, команда будет в тонусе.

Более того, именно матч против Соединенных Штатов, скорее всего, и стал игрой за первое место в группе. Даже матч под самый Новый год со сборной Швеции не видится таким важным — «Тре крунур» потеряли группу своих ведущих хоккеистов, в том числе главную звезду Уильяма Эклунда, а на последней тренировке вообще участвовали семь хоккеистов.



Так что победа над США стала большой заявкой на победу в группе B. Самое важное теперь не расслабиться в играх с командами «второго эшелона». А терять очки с андердогами, выиграв у фаворитов, — это наши сборные всегда умели. Вот и получим ответ на вопрос — хорошо ли было начинать сразу с «пекла».

Период вратарского замешательства и неуверенности сопровождал старт дебютного матча для обеих команд. Россия и США по очереди перехватывали инициативу и поджимали соперника по несколько минут в чужой зоне, при этом в меньшинстве разрушая куда удачнее, чем созидая в большинстве.

В середине первого периода наше третье звено заперло американцев в их зоне и стало наращивать давление, что привело к дальнему броску Князева от левого борта — Василий Пономарев едва коснулся шайбы черенком клюшки, фактически никак не изменив ее траекторию, однако голкипер Спенсер Найт «смотрел хоккей», и игровой снаряд прошмыгнул мимо него в ворота. Впрочем, Найт и дальше продолжил чудить, сыграв свою роль в третьей и четвертой шайбах россиян, когда неудачно выходил из ворот и раздавал свои роковые для США передачи на партнеров.

Любезностью на любезность решил ответить Ярослав Аскаров, приняв бросок в область живота после броска Кэма Йорка и не сумев четко зафиксировать шайбу — она закатилась за линию без помех.

Дальше по ходу игры Аскаров не раз выручит, а первый крутой сейв в шпагате совершит уже через несколько минут, однако уверенности в его действиях не чувствовалось: Ярослав много метался из стороны в сторону, делал много лишних движений, а пытаясь прижать шайбу, искал ее за своей спиной в воротах. Спишем нервозность вратаря на дебютный матч турнира.

В перерыве после первого периода его герой Пономарев поделился, как справляется со скукой в «пузыре» Эдмонтона. Как оказалось, форвард привез с собой 10 килограммов книг, среди которых хоккеист выделил романы писателей-фантастов братьев Стругацких.

Очевидно, есть что-то мотивирующее в «Трудно быть богом», но Василий в этом матче давил на оборону американцев и решал моменты сверххладнокровно. Уже во втором периоде он воспользуется ошибкой Найта и защитника, завозившихся у лицевого борта, и сделает счет 3:1. Если бы не его две шайбы, игра могла закончиться совсем по-другому.

Но сначала уроженец Арска Максим Грошев сотворил лучшую передачу матча, а может, и всего группового этапа на турнире, одним движением из своей зоны выведя Бардакова один на один с Найтом. Захар мощно прошил голкипера американцев.

— Мы приехали в свою зону, отоборонялись хорошо, секунд 20 нас повозили, я увидел, что Макс отобрал шайбу, и просто убежал в удлинение, а Макс увидел. Там его заслуга, он отдал филигранно, возможно, через три клюшки. Мне оставалось только забить, — рассказывал в перерыве Захар Бардаков.

Четвертая шайба форварда «Ак Барса» Ильи Сафонова, воспользовавшегося очередной ошибкой Спенсера Найта — лишь малая награда за его отдачу в игре. Илья успевал и назад возвращаться, чтобы помочь в обороне, и в чужой зоне прессинговать.

Bit of a miscalculation. @russiahockey capitalizes on getting Spencer Knight out of the crease and makes it 4-1. @usahockey makes a goalie change. Dustin Wolf will take over. #WorldJuniors pic.twitter.com/RWegjvlZFS