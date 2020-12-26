В чем сила братьев Стругацких? Фантасты помогли России обыграть США

Василий Пономарев делает дубль, а Амиров и Подколзин как сквозь землю провалились: 5 итогов первого матча россиян на МЧМ

Сразу матчем с главным конкурентом по группе B стартовала Россия на канадском МЧМ. Восемь хоккеистов сборной США играли на чешском МЧМ и обыграли там россиян. В пользу американцев говорила и статистика — пять встреч подряд проигрывали наши сборные Соединенным Штатам на молодежных чемпионатах мира. Но не в этот раз: команда Игоря Ларионова переиграла американцев практически во всех компонентах. Как помогли нашим братья Стругацкие, а Максим Грошев выдал, возможно, лучшую передачу турнира, куда опять пропали главные звезды Амиров и Подколзин и почему МЧМ ничем не уступает взрослым чемпионатам мира — об этих и других итогах главного матча группы в разборе «Реального времени»

На МЧМ влетели без раскачки: пошло ли пекло на пользу?

Вечный вопрос — что лучше: окунаться в важный турнир с разбегу и против сильнейшего соперника или все же дать себе время раскачаться в играх с командами попроще — встал перед нашей сборной и на этот раз. Как правило, Россия встречалась с по-настоящему опасными командами на МЧМ уже ближе к концу группового этапа, но не в этот раз.

Главный тренер Игорь Ларионов, подводя итог матча с канадцами отмечал, что предстоящее противостояние с США по накалу и скоростям уступать ему не будет, но при этом отметил, что заход на турнир без раскачки — это даже хорошо, команда будет в тонусе.

«Это хорошо, мы сразу попадаем в эпицентр борьбы, планка поднимается очень высоко. Уровень игры, скорости позволяют сразу войти в колею без раскачки. Мы поняли, насколько серьезный уровень будет на этом турнире. Завтрашний матч будет такого же плана, как матч с Канадой, — на высоких скоростях, агрессивный, с активным давлением, на встречных курсах», — сказал наставник российской сборной «Чемпионату».

Более того, именно матч против Соединенных Штатов, скорее всего, и стал игрой за первое место в группе. Даже матч под самый Новый год со сборной Швеции не видится таким важным — «Тре крунур» потеряли группу своих ведущих хоккеистов, в том числе главную звезду Уильяма Эклунда, а на последней тренировке вообще участвовали семь хоккеистов.



Так что победа над США стала большой заявкой на победу в группе B. Самое важное теперь не расслабиться в играх с командами «второго эшелона». А терять очки с андердогами, выиграв у фаворитов, — это наши сборные всегда умели. Вот и получим ответ на вопрос — хорошо ли было начинать сразу с «пекла».

Победа над США стала большой заявкой на победу в группе B. Фото: vk.com/fhr

Аскаров пока нервничает. Первая пропущенная на турнире шайба на его совести

Период вратарского замешательства и неуверенности сопровождал старт дебютного матча для обеих команд. Россия и США по очереди перехватывали инициативу и поджимали соперника по несколько минут в чужой зоне, при этом в меньшинстве разрушая куда удачнее, чем созидая в большинстве.

В середине первого периода наше третье звено заперло американцев в их зоне и стало наращивать давление, что привело к дальнему броску Князева от левого борта — Василий Пономарев едва коснулся шайбы черенком клюшки, фактически никак не изменив ее траекторию, однако голкипер Спенсер Найт «смотрел хоккей», и игровой снаряд прошмыгнул мимо него в ворота. Впрочем, Найт и дальше продолжил чудить, сыграв свою роль в третьей и четвертой шайбах россиян, когда неудачно выходил из ворот и раздавал свои роковые для США передачи на партнеров.

Любезностью на любезность решил ответить Ярослав Аскаров, приняв бросок в область живота после броска Кэма Йорка и не сумев четко зафиксировать шайбу — она закатилась за линию без помех.

Дальше по ходу игры Аскаров не раз выручит, а первый крутой сейв в шпагате совершит уже через несколько минут, однако уверенности в его действиях не чувствовалось: Ярослав много метался из стороны в сторону, делал много лишних движений, а пытаясь прижать шайбу, искал ее за своей спиной в воротах. Спишем нервозность вратаря на дебютный матч турнира.

По ходу игры Аскаров не раз выручит, а первый крутой сейв в шпагате совершит уже через несколько минут, однако уверенности в его действиях не чувствовалось. Фото: vk.com/fhr

Как братья Стругацкие помогли США обыграть

В перерыве после первого периода его герой Пономарев поделился, как справляется со скукой в «пузыре» Эдмонтона. Как оказалось, форвард привез с собой 10 килограммов книг, среди которых хоккеист выделил романы писателей-фантастов братьев Стругацких.

Очевидно, есть что-то мотивирующее в «Трудно быть богом», но Василий в этом матче давил на оборону американцев и решал моменты сверххладнокровно. Уже во втором периоде он воспользуется ошибкой Найта и защитника, завозившихся у лицевого борта, и сделает счет 3:1. Если бы не его две шайбы, игра могла закончиться совсем по-другому.

Но сначала уроженец Арска Максим Грошев сотворил лучшую передачу матча, а может, и всего группового этапа на турнире, одним движением из своей зоны выведя Бардакова один на один с Найтом. Захар мощно прошил голкипера американцев.

— Мы приехали в свою зону, отоборонялись хорошо, секунд 20 нас повозили, я увидел, что Макс отобрал шайбу, и просто убежал в удлинение, а Макс увидел. Там его заслуга, он отдал филигранно, возможно, через три клюшки. Мне оставалось только забить, — рассказывал в перерыве Захар Бардаков.

Сафонов — скрытый герой матча. Амиров и Подколзин — невидимки

Четвертая шайба форварда «Ак Барса» Ильи Сафонова, воспользовавшегося очередной ошибкой Спенсера Найта — лишь малая награда за его отдачу в игре. Илья успевал и назад возвращаться, чтобы помочь в обороне, и в чужой зоне прессинговать.

Bit of a miscalculation. @russiahockey capitalizes on getting Spencer Knight out of the crease and makes it 4-1. @usahockey makes a goalie change. Dustin Wolf will take over. #WorldJuniors pic.twitter.com/RWegjvlZFS — IIHF (@IIHFHockey) December 26, 2020



А за минуту до конца игры, когда американцы организовали финальный навал, именно Сафонов выиграл важнейшее вбрасывание в своей зоне после проброса, позволив в итоге Егору Чинахову поставить точку в матче голом в пустые ворота.

А вот главные номинальные звезды, от которых все ждут огня на турнире — Василий Подколзин и Родион Амиров вновь оказались в тени. Как и в матче с Канадой первое звено словно выключили из игры, и уфимско-питерская связка не сумела предложить ничего не самой уверенной американской обороне. Два проваленных матча с топ-сборными — это уже тревожный звонок.

МЧМ догоняет своего старшего брата по популярности

Постепенно и незаметно как-то сложился тренд, что молодежные чемпионаты мира по уровню ажиотажа и ожидания болельщиков ничем не уступают (и это как минимум) хоккейным чемпионатам мира взрослых. Турнир приятный — устраивается прямо под Новый год, и у многих уже ассоциируется с этим праздником как неотъемлемая традиция праздничной поры. Да и хоккеем молодые горячие парни радуют открытым и искренним — то, чего так не хватает современному «рельсовому» взрослому хоккею.

Об ажиотаже вокруг МЧМ в последние годы можно судить хотя бы по срезу обсуждаемости в медиа — первые полосы спортивных и неспортивных изданий пестрят броскими заголовками с цитатами от наших тренеров и игроков, а селебрити всячески пытаются приобщиться к трендовой теме в своих социальных сетях.

В мире спорта тоже стоит шум. Например, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова накануне матча записала видеообращение к команде, дав «напутственное слово» и в очередной раз подогрев разговоры среди болельщиков (как хоккейных, так и фигурных), что Алина все-таки встречается с кем-то из хоккеистов.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана фигуристка Алина Загитова пообещала болеть за нашу команду на молодёжном чемпионате мира #россиявмоемсердце pic.twitter.com/Zgb0WuANwl — Хоккей России (@russiahockey) December 25, 2020

Эрик Добролюбов