Опыт «Ростелекома»: как защитить людей от вируса, сохранить штат и не дать сотрудникам сойти с ума на удаленке

Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Как обеспечить сотрудникам комфортный переход на удаленный режим работы и сохранить штат в условиях повсеместной оптимизации? Что предпринять для безопасности тех, кто работает «в полях» в разгар пандемии? Возможно ли дистанционно сохранить чувство команды? На эти и другие вопросы в материале «Реального времени» отвечает директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Ирина Мальцева.

«Вижу цель — не вижу препятствий»

С началом пандемии перед работодателями встала масса вопросов, связанных с организацией бизнес-процессов в стремительно меняющейся реальности. По словам директора по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Ирины Мальцевой, уже в первые две недели вынужденной изоляции компании пришлось перевести на удаленку 8 тысяч сотрудников (более 40% штата в регионах Поволжья).



Первое, с чем столкнулась компания, — техническая сторона: как оперативно обеспечить сотрудников оргтехникой и подключением из дома, как отвечать на тысячи звонков в техподдержку, как вне офиса организовать все рабочие процессы…



— Нашлись простые решения. Сотрудники могли воспользоваться своей техникой. Тем, у кого ее не было, мы перевозили рабочие компьютеры домой. Была развернута горячая линия, появился чат-бот в мессенджере, запущен портал удаленной работы, где коллеги могли получить всю необходимую информацию и советы, — рассказала Ирина Мальцева.

Компания планирует сохранить удаленку и после окончания пандемии: сотрудникам предложат комбинированный режим работы, когда человек сможет работать поочередно дома и в офисе.

Компания планирует сохранить удаленку и после окончания пандемии. Фото: pixabay.com

— Еще один вызов — новая виртуальная реальность. За первые две недели пандемии в «Ростелекоме» было проведено 115 тысяч аудиоконференций и 20 тысяч видеоконференций. Эти цифры сопоставимы с объемом конференций за весь прошлый год, — делится спикер. — Было крайне важно научить сотрудников работать с новыми инструментами, для чего мы организовали специальный обучающий курс в нашем онлайн-университете. Он до сих пор очень востребован.

Здоровье превыше всего

Из-за всеобщей самоизоляции потребность людей в услугах ИТ- и телекоммуникационных компаний резко возросла, следовательно, большому числу сотрудников пришлось активно работать «в полях». Необходимо было обеспечить безопасность их здоровья и, конечно, защитить весь коллектив в целом.

— Нам пришлось очень быстро обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и внедрить цифровые способы коммуникации. — рассказала Ирина Мальцева. — С наступлением второй волны сложностей стало еще больше: сотрудники стали чаще болеть, а в некоторых регионах не хватает медикаментов. Мы создали специальную группу «Скорая помощь», которая помогает с поиском лекарств. Все сотрудники нашей компании могут также воспользоваться услугой телемедицины. Для тех, кто все же заболел, у нас предусмотрена доплата за больничный. А если случилось непоправимое, семья бывшего сотрудника получит от компании материальную помощь.

Сохраняем оптимизм!

Происходящие изменения не могут не сказаться на психологическом состоянии людей. Как измерить «пульс» компании? Как понять, что беспокоит сотрудников, достаточна ли поддержка? Разобраться с этими вопросами помогли регулярные опросы персонала по внутренним каналам компании. По словам Ирины Мальцевой, этот инструмент помогал оперативно менять внутреннюю политику в зависимости от запросов коллектива.

— Мы организовали специальный курс с известным психологом, где сотрудников учили справляться со стрессом. Старались сохранить вовлеченность и настрой коллег, например, не отменили ни одного запланированного корпоративного мероприятия — просто перенесли все в онлайн-формат, — делится Ирина Мальцева.

За время пандемии штат компании не сократился. Мероприятия по оптимизации либо отложили на более поздний период, либо вовсе отменили. Более того, за год приняли новых сотрудников.

— Компания ничего не меняла и в материальной составляющей. Дистанционка не сказалась на зарплате сотрудников. Наоборот, в первые месяцы работы мы материально поддерживали сотрудников, работавших «в полях», доплачивали им, — рассказала Ирина Мальцева.

К слову

Ирина Мальцева уверена, что своим успехам компания обязана сотрудникам, которые продолжали чувствовать себя командой, объединились и создали свою новую общую реальность.