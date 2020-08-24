Солуянов Юрий Иванович
Общая информация
Родился в 25 сентября 1939 г. в г. Горький.
Образование
1961 г. — Горьковский политехнический институт.
Трудовая деятельность
1961 по 1968 гг. — мастер, начальник участка Альметьевского управления треста «Татэлектромонтаж».
1968 по 1973 гг. — главный инженер, начальник управления Нижнекамского управления треста.
1973 по 1977 гг. — начальник Второго Казанского монтажного управления.
1977 по 1982 гг. — главный инженер треста «Татэлектромонтаж».
1982 по 1993 гг. — управляющий «Татэлектромонтаж».
1993 г. — генеральный директор ОАО «Татэлектромонтаж».
Награды
Заслуженный строитель ТАССР (1989 г.). Почётный строитель России (1998 г.). Почетный монтажник. Почетный гражданин Казани (2011 г.). Лауреат премии ЦК профсоюзов работников строительства и промматериалов РФ (2000 г.).
Профессор Казанского государственного энергетического университета, доктор технических наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420126, г. Казань, Ф.Амирхана, 21
- Телефон: +7(843) 237-70-03
- Email: info@tatem.ru
- Сайт: https://tatem.ru/
Дата последнего обновления: 24.08.2020