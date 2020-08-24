Список персон

Солуянов Юрий Иванович

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Родился в 25 сентября 1939 г. в г. Горький.

Образование

1961 г. — Горьковский политехнический институт.

Трудовая деятельность

1961 по 1968 гг. — мастер, начальник участка Альметьевского управления треста «Татэлектромонтаж».

1968 по 1973 гг. — главный инженер, начальник управления Нижнекамского управления треста.

1973 по 1977 гг. — начальник Второго Казанского монтажного управления.

1977 по 1982 гг. — главный инженер треста «Татэлектромонтаж».

1982 по 1993 гг. — управляющий «Татэлектромонтаж».

1993 г. — генеральный директор ОАО «Татэлектромонтаж».

Награды

Заслуженный строитель ТАССР (1989 г.). Почётный строитель России (1998 г.). Почетный монтажник. Почетный гражданин Казани (2011 г.). Лауреат премии ЦК профсоюзов работников строительства и промматериалов РФ (2000 г.).

Профессор Казанского государственного энергетического университета, доктор технических наук.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420126, г. Казань, Ф.Амирхана, 21
  • Телефон: +7(843) 237-70-03
  • Email: info@tatem.ru
  • Сайт: https://tatem.ru/

Дата последнего обновления: 24.08.2020


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