Игровая неделя: претензий к Apple все больше, старый Hitman раздадут бесплатно, а у PS 5 — первая реклама

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Второй раунд корпоративной борьбы Apple и Epic Games

Мегаскандал в IT- и игровой индустрии, связанный с блокировкой игры Fortnite, продолжается и даже набирает обороты. В частности, Facebook на неделе обвинил Apple в нанесении вреда бизнесу своей комиссией в 30%. 14 августа соцсеть запустила функцию платных трансляций, благодаря которой можно проводить стримы, получая деньги от зрителей — по мнению Facebook, это поможет бизнесу пережить пандемию COVID-19. Однако Google и Apple берут комиссию с платежей, при этом Google позволил Facebook использовать свои методы оплаты, а Apple — нет. Facebook не пошла на открытый конфликт — компания напомнила, что считает Apple «своим хорошим партнером», но выразила несогласие со схемой распределения выручки.

Реакции Apple на это высказывание обнаружить не удалось, но зато компания сделала новое заявление по ситуации с Epic Games, с которой все и началось. Напомним, Epic Games внедрил в свою самую популярную игру Fortnite возможность покупок не через App Store — в ответ Apple удалил игру, Epic Games подали в суд, а Apple пригрозил вообще удалить аккаунты компании и закрыть доступ к инструментам разработки для iOS. На неделе же Apple заявил, что Epic Games может сохранить аккаунты, если выпустит обновление для Fortnite, которое будет отвечать правилам магазина (то есть с платежами через App Store). В общем, конфликт раскручивается, и чем все закончится — пока непонятно, кому-то явно придется уступить. Отметим при этом, что вопросов у других компаний в последнее время становится все больше именно к Apple.

Бесплатный старый Hitman и новый — как будущий эксклюзив Epic Games Store

Тем временем магазин Epic Games Store продолжает бесплатную раздачу игр. С 27 августа по 3 сентября там можно будет забрать игру Hitman 2016 года и сборник игр Shadowrun Collection. В него входят Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall — Director's Cut и Shadowrun Hong Kong — Extended Edition. Как пишут на сайте Epic Games Store, Shadowrun Returns — это тактическая пошаговая ролевая игра. «В поисках загадочного убийцы, обитающего в метроплексе Сиэтла, вы побываете в мрачных трущобах и самых влиятельных корпорациях города. Чтобы докопаться до истины, вам придется действовать очень осторожно, заручиться помощью других раннеров и овладеть передовыми технологиями и магией», — говорится в описании.

А вот раздача Hitman будет происходить в связи с тем, что разработчики Hitman 3 договорились с Epic Games о временной эксклюзивности игры в магазине — в течение одного года после выхода. «Эта сделка даст нам возможность создать игру так, как мы ее задумывали, и выпустить для нашего сообщества без компромиссов», — приводит слова разработчиков dtf. Игра выйдет на компьютерах, а также на Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 и в Google Stadia. Выпуск запланирован на январь 2021 года, анонсирована игра была в июне 2020 года.

Первая реклама PlayStation 5 и слухи о ремастере Need for Speed: Hot Pursuit

Недавно Sony опубликовала первый рекламный ролик новой приставки PlayStation 5, которая должна выйти в конце года. Компания в ролике показывает отрывки из игры и обещает, что можно будет «испытать новый уровень погружения». В ролике заявляют, что у приставки будет тактильная отдача, адаптивные курки, 3D-аудио. А вот конкретная дата выхода по-прежнему не называется, так что ролик можно считать своего рода тизером к PlayStation 5.

Появились на неделе и слухи о новых играх — а точнее, о переиздании Need for Speed: Hot Pursuit. Как пишет 3Dnews, в британской версии интернет-магазина Amazon нашли страницу пока не анонсированного ремастера игры 2010 года. Судя по информации с Amazon, в продажу игра поступит уже 13 ноября 2020 года, а выйдет она только для Xbox One и Nintendo Switch — хотя раньше также говорилось про компьютеры и PlayStation 4. В оригинальной игре (кстати, тоже являющейся переизданием Need for Speed III: Hot Pursuit, вышедшей в 1998 году) можно играть как за гонщика, так и за полицейского.