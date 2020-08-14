Экономист: электромобили мир не спасут

Пандемия коронавируса подстегнула рынок электрокаров, однако не решит проблему загрязнения транспортом окружающей среды

Рынок электромобилей в мире в последние годы стремительно растет, и даже пандемия коронавируса не помешала рекордным продажам. Только в Великобритании в 2013 году насчитывалось всего 3,5 тыс. подключаемых к электросети автомобилей, а сейчас их 300 тыс. И это не предел. Развитие индустрии и рост показателей отрасли оценил в авторской колонке для издания The Conversation профессор экономики Университета Лидса Беккета Джейми Морган. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом этой статьи.



Коронакризис усилил интерес к электрокарам

Электромобили — один из самых быстрорастущих секторов автомобильной промышленности. Рекордные продажи достигаются, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Семь лет назад в Великобритании было всего 3500 подключаемых к сети автомобилей — сейчас их 300 000. Почти 120 000 из них работают исключительно от батарей. Многие считают текущий период, даже если он совпадает с пандемией, переломным моментом — изменение настроений потребителей, как ожидается, приведет к всплеску спроса на электромобили.

Все основные производители автомобилей в настоящее время выпускают электрические модели с аккумулятором, а многие правительства и муниципалитеты принимают законодательные и регулирующие меры, чтобы стимулировать их покупку. Текущий уровень пользования аккумуляторными электромобилями в Великобритании и во всем мире низкий — 6% новых автомобилей, проданных в Великобритании в июне. 2020 год был полностью электрическим, но темпы роста высоки. Ожидается, что отрасль будет готова к всплеску продаж, а электромобили на аккумуляторных батареях всерьез рассматриваются, как важный инструмент борьбы с изменением климата.

Все основные производители автомобилей в настоящее время выпускают электрические модели с аккумулятором. Фото habr.com

Экологически чистый транспорт имеет огромное значение по многим причинам, и не в последнюю очередь ради достижения целевых показателей по выбросам CO2 (оксид углерода) в атмосферу (основным источником которого является транспорт — прим. ред.). Но контекст имеет значение. Но исследовав документы, исходя из текущих тенденций, я могу сказать, что цифры, похоже, не сходятся. Если бы все существующие автомобили были просто заменены на электрокары, то все равно целый ряд проблем с вредными выбросами остался бы нерешенным. Вместо этого, похоже, нам понадобится радикальное сокращение владения личными автомобилями по мере перехода к более чистому транспорту в будущем. Этот факт недостаточно широко признан.

Это связано с тем, что фундаментальные проблемы являются социальными и политическими, а не просто технологическими.

С упрощенной технологической точки зрения электромобиль с аккумулятором может быть лучше, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, но это вовсе не означает, что для общества будет иметь смысл массово заменять один транспорт другим.

Также это не имеет смысла, если целью является радикальное сокращение выбросов оксида углерода, способствующее росту количества автомобилей в частной собственности, как внутри страны, так и во всем мире. Депутат от Партии зеленых Великобритании Кэролайн Лукас предлагает и показывают прогнозы по владению автомобилем в частной собственности, многие правительства, в том числе и правительство Великобритании ошибаются в этом вопросе. Больше всего внимания уделяется переходу на электромобили.

Электромобиль в дороге необходимо заряжать, привлекая для этого целый «энергетический микс» из источников энергии. Фото electrek.co

Скрытые выбросы

Электромобили не означают нулевые выбросы. Горнодобывающая промышленность и другие предприятия производят выбросы в атмосферу, а электромобиль в дороге необходимо заряжать, привлекая для этого целый «энергетический микс» из источников энергии.

Для каждого нового электромобиля может быть рассчитан «жизненный цикл» выбросов. «Реальные выбросы» при производстве и добыче полезных ископаемых постепенно «окупаются», если зарядка автомобиля производит меньше выбросов из энергобаланса, чем производит бензиновый или дизельный автомобиль. По оценкам авторов одного исследования в Великобритании, для такой окупаемости может потребоваться от двух до шести лет, поэтому могут пройти годы, прежде чем новый автомобиль действительно станет источником более низких выбросов.

У нас есть всего десять лет или около того, чтобы радикально сократить выбросы СО2 примерно наполовину от уровня 2017 года, и долгосрочная цель — чистый нулевой уровень выбросов к середине века. Текущая цель Великобритании добиться продаж автомобилей с минимальными выбросами к 2035 г. В Великобритании зарегистрировано более 31 миллиона автомобилей, которые проезжают в общей сложности почти 260 миллиардов миль в год. В настоящее время ежегодно регистрируется около двух миллионов новых автомобилей, и общее количество зарегистрированных автомобилей растет. На транспорт приходится около четверти выбросов в Великобритании.

Простой переход на электромобили предполагает, что их можно будет производить в достаточном количестве. Даже если это станет возможным, это отвлекает внимание от проблемы нашей постоянной зависимости иметь личное авто, создающее выбросы. В результате возникает так называемая «углеродная блокировка».

В абсолютном выражении у Китая больше всего электромобилей. Фото efut.ru

Более широкая картина

Ясно, что это проблема не только Великобритании, это глобальная проблема. По оценкам, в мире насчитывается более 1,5 миллиарда автомобилей, и с 1970-х годов их общее количество удваивается примерно каждые 20 лет. Сейчас Китай является крупнейшим рынком в мире с более чем 300 миллионами транспортных средств и 250 миллионами автомобилей, а только в 2018 году рост составил более 15 миллионов автомобилей.

В абсолютном выражении у Китая также больше всего электромобилей. И это иллюстрирует еще одну проблему. Рост числа частных автомобилей в Китае представляет собой новые источники выбросов, поэтому некоторая чистая экономия выбросов в будущем за счет выбора электромобилей будет «экономией» из новых источников выбросов. В данном случае, я хочу не выделить Китай, а продемонстрировать основную проблему текущей транспортной политики на глобальном уровне.

Я не утверждаю, что в настоящее время потребителю лучше не покупать электромобиль. Это системный вопрос, связанный с жизнеспособными альтернативами. Но на самом деле планета не интересуется нашими предпочтениями или тем, как наше общество эволюционировало, чтобы сделать автомобили такими важными для нас.

Переход на аккумуляторные электромобили и другие «автомобили со сверхнизким уровнем выбросов» кажется хорошим делом, поскольку это означает более чистый воздух и низкий уровень выбросов или их полное отсутствие во время вождения автомобиля. Но это не значит, что нужно вести политику, направленную на массовое приобретение частных транспортных средств.

Политикам необходимо уделять больше внимания разработке альтернатив нашей зависимости от частного транспорта. Фото hightech.fm

Таким образом, политикам необходимо уделять больше внимания разработке альтернатив нашей зависимости от частного транспорта. Это может происходить в самых разных формах: больше инвестиций в поезда и другой транспорт с низким уровнем выбросов; популяризация работы в своих местных сообществах, а не поездки на работу в другие города (то, что уже «продвигает» коронавирус); внедрение схем, поощряющих совместное использование автомобилей или кооперативы.

Обществу нужны осуществимые варианты решения проблемы, с помощью которых мы все можем сделать лучший выбор. Эксперты-советники при правительстве знают об этом. Но осведомленность общественности и политический акцент развиваются вместе.

Пандемия заставила нас по-другому думать о транспорте, как в положительном, так и в отрицательном ключе — новые инициативы по поощрению езды на велосипеде — это широко распространенный страх перед поездкой на поезде. Но в будущем позитивные изменения возможны только благодаря большей информированности и политике, а не только технологиям.