Мальта и Катар: где спортсменам можно подшабашить без отрыва от работы

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Рассказав о возможности подработки для баскетболисток, мы не могли обойти вниманием и мужчин-спортсменов. В сегодняшние трудные времена «Реальное время» нашло для них сразу два вида спорта и чемпионата, где можно подшабашить безболезненно для основной команды. Это чемпионаты Мальты по водному поло и Катара по волейболу.

Мальтийский «крест»

Обычное время проведения ватерпольного чемпионата Мальты — с середины июня по середину сентября. В 2020 году сроки на месяц смещаются: с 21 июля по 14 октября. В принципе, это не должно стать серьезной проблемой для тех ватерполистов, кто сможет договориться с руководством родных клубов. Сезон в водном поло как раз и нацелен на старт в середине осени, а значит, ватерполистам-шабашникам уже удастся набрать к нему форму, получив игровую практику в чемпионате Мальты.

Это один из самых титулованных и слабейших чемпионатов Европы — одновременно! Парадокс объясняется тем, что на Мальте действует лимит на легионеров, поэтому команды приглашают к себе суперигроков. Россиянин Сергей Маркоч, тренировавший местную команду, вспоминал, что у него одновременно играли два трехкратных олимпийских чемпиона. Один из них — Тамаш Мольнар из Венгрии. Потом на Мальте играл Александр Чирич, который впоследствии тренировал сборную Ирана. Играл на Мальте и нынешний наставник сборной Черногории Владимир Гойкович, причем это были годы, когда он в «зимний» период защищал цвета казанского «Синтеза». Не случайно эта команда пять раз подряд становилась чемпионом страны.

— Сказочные были времена, — вспоминал Маркоч. — С меня в ресторанах даже деньги отказывались брать.

Тем не менее даже в таком составе подопечные Маркоча вряд ли оказали бы сопротивление, допустим, командам Германии, Турции или Франции. А это далеко не фавориты европейского клубного водного поло. Дело в том, что практически вся клубная Европа стремится максимально заполнить составы команд легионерами, активно пользуется сменой спортивного гражданства. Особенно активно рекрутирует в свою сборную Италия: у них есть австралиец, кубинец, в нынешнем составе сборной — испанец и француз Мишель Бодегас. Кстати, в 2018 году он тоже играл на Мальте, защищая цвета команды «Шлиема». Все просто: француз пережидал карантин, связанный со сменой спортивного гражданства, и у него освободился летний период, который он ранее посвящал играм за сборную.

Но один француз — Аурельен Кузин — все-таки решился на смену гражданства и стал выступать за сборную Мальты.

Россиянин Сергей Маркоч, тренировавший местную команду, вспоминал, что у него одновременно играли два трехкратных олимпийских чемпиона. Фото ugramegasport.ru

Какой спортивный эффект от чемпионата Мальты?

Пока никакого. Мальта продолжает оставаться аутсайдером европейского водного поло, поскольку не стремится к максимальной выгоде своего уникального проекта. Заметное изменение — одно: местный чемпион «Валетта» решился на дебют в Лиге чемпионов, но сделал это уже без легионеров. А потому результаты оказались плачевными, все четыре матча закончились поражениями. Сыграй они в составе, где солируют серб с грузинским паспортом Борис Вапенски и россиянин Дмитрий Холод, результат наверняка был бы иным. Во всяком случае, не проигрывали бы 5:25, как случилось в матче с черногорским «Ядраном».

Да, в чемпионате Мальты поигрывают и россияне. До недавнего времени их было трое: собственно, Холод, Константин Аверка в «Марсаскале» и экс-синтезовец Иван Нагаев в «Масаклоке». Россиянам, заметим, проще всего играть на Мальте, поскольку зачастую наша сборная не играет на крупных международных турнирах — таких как Олимпиада или чемпионат мира. Это — в отличие от венгров и экс-югославов, которые могут поехать на Мальту, только если их проигнорируют тренеры сборных.

Есть еще грузины, тренер Йован Попович, работающий со сборной страны, и полевой игрок Марко Елака, натурализованный для выступления в этой самой сборной. Попович тренирует «Нептунес», Елака играет против него за «Эксилес».

Кстати, в отношении «командировочных» тренеров и игроков в их досье так и пишут: нынешняя команда в чемпионате Мальты и привычное место работы. Допустим, в досье у Йована Поповича значится и «Нептунес», и все сборные Грузии, которые он курирует.

Следует заметить, что легионеры играют только в высшей лиге Мальты, в первой иностранцы могут работать только в тренерском штабе. В стране не стремятся к максимально быстрому эффекту от своего странного чемпионата, выбивающегося из привычного для водного поло графика.

Какой в этом экономический эффект? Трудно сказать. Основная статья доходов Мальты — это туризм, а водное поло априори не способно собрать большую аудиторию. С другой стороны, благодаря климату, на Мальте нет смысла тратиться на строительство плавательных комплексов, можно проводить соревнования в открытых бассейнах. И если уж в ресторанах готовы были бесплатно кормить ватерпольного тренера, значит, водное поло там смотрят, любят — и слава Богу.

Основная статья доходов Мальты — это туризм, а водное поло априори не способно собрать большую аудиторию. Фото tourprom.ru

Чемпионат Катара по волейболу

Обычно чемпионат Катара планируется с октября по март. Здесь с датами сложнее: сезон в Катаре совпадает с сезонами во всех звездных лигах мира. К тому же сейчас в местном чемпионате остались несыгранными ряд матчей, это не позволило определить победителей сезона. Но в отличие от множества других стран в Катаре сезон решили доиграть. Остались два матча регулярного чемпионата и плей-офф с участием четырех сильнейших команд — вроде бы ничего страшного. Ведь и ранее многие звездные волейболисты приезжали в Катар поиграть, как на уик-энд. Собрались, сыграли в турнире (чаще всего это был Кубок страны), получили кэш — и разъехались по родным клубам.

Так что любители волейбола, заглянув в досье многих мировых звезд, могут сильно удивиться. Допустим, кубинец Робертланди Симон играет в Италии, что не мешает ему совершать краткие командировки в Катар: в 2014 году — в «Аль Райан», а в 2016 году — в «Эль Джайш». Или же болгарин Матей Казийски играл в 2013 и 2014 годах за «Аль Райан», одновременно выступая в чемпионатах Италии и Турции соответственно.

Россиян в чемпионате Катара было немного. Дмитрий Ильиных в «Аль Араби» и Александр Петров все в том же «Аль Райане» (пожалуй, последний можно назвать самым «казанским» клубом катарского чемпионата: кратковременные контракты с ним в разные годы подписывали Вильфредо Леон, Дэвид Ли и Эрвин Нгапет). Сейчас белгородец Роман Данилов защищает цвета «Аль Ахли». Правда, его шабашником назвать сложно — он играет на постоянной основе, как и многие его партнеры. А суперзвезды просто усиливают клубы в определенных турнирах. Эдакая вишенка (итальянского, кубинского или американского происхождения) на торте катарского производства.

Сам чемпионат Катара по волейболу в прошлом году отметил свое 40-летие, на которое «собрались» десять команд. Не только собрались сами, но и пригласили много гостей из-за рубежа. Правда, в последний сезон они не были такими звездными, как в прошлые годы, когда в Катаре играла практически половина звездных кубинцев, сбежавших с острова Свободы, половина сборных Бразилии и Италии, включая Ивана Зайцева.

Россиян в чемпионате Катара было немного. Дмитрий Ильиных в «Аль Араби» (на фото) и Александр Петров в «Аль Райане». Фото volleyball.ua

По сути, это была кредитная история заявок (не путать с арендой), которую ввели в обращение в футболе в США и Канаде пять десятков лет назад. Тогда в местную лигу, существовавшую только в летний период, хлынули футболисты из-за границы с целью подзаработать. К примеру, игрок сборной Шотландии Грэм Сунесс отбегал лето 1972-го в канадском «Монреаль Олимпик», специально созданном для участия в NASL. Такими же футболистами, «отданными в кредит», были англичане Майкл Диллон, Кейт Пойнтер, Клайв Чарльз, итальянец Луиджи Маскаланто. Был даже любопытный пример с Джимом Корси, который играл за «Монреаль» в футбол, за «Эдмонтон Ойлерс» — в хоккей, а потом стал легендарным вратарем хоккейной сборной Италии, будучи канадцем итальянского происхождения.

Спортивный эффект

Увы, Катар его не ощущает даже на азиатском континенте. Традиционные лидеры из Юго-Восточной Азии Япония, Корея, Китай сейчас пропустили вперед Иран, которому мало верховенства на континенте — он стремится к «мировому господству». Есть еще Казахстан и присоединившаяся к соревнованиям в Азии Австралия. На их фоне Катар выглядит едва ли не бедным родственником. Четвертое место на чемпионате Азии — 2015 пока стало потолком для местной сборной. Тем более что там очень осторожно относятся к процессу национализации конкретно в волейболе.

При этом во многих других видах спорта катарцы не церемонятся. Так, перед Олимпиадой-2000 в Сиднее они в прямом смысле слова скупили болгарскую сборную штангистов, заплатив местной федерации за шестерых спортсменов круглую сумму в миллион долларов. Последние пустили ее на подготовку второго состава, поскольку средств «братушкам» элементарно не выделялось. Эффект от этого «КАТАРакта» оказался кратковременным. На какое-то время новые спортсмены всем рекордам дали новые имена — допустим, Саид Асаф (экс-Ангел Попов), или Жабер Саид (экс-Яни Марчоков), но вскоре обе сборные — и Болгарии, и Катара — погрязли в допинговых скандалах.

Собрав сборную из двоих бывших черногорцев, испанца, кубинца, серба, француза, Катар стал вторым и отобрался на Олимпиаду в Рио. Фото pressball.by

Второе массовое «окатаривание» состоялось перед домашним чемпионатом мира 2015 года по гандболу. Собрав сборную из двоих бывших черногорцев, испанца, кубинца, серба, француза, Катар стал вторым и отобрался на Олимпиаду в Рио. А потом продолжил пополнять сборную — теперь уже выходцами из Сирии и Туниса.

Последний яркий пример — футбольная сборная, которая выиграла чемпионат Азии. Сейчас интерес к ней усиливается, ведь именно Катар примет футбольный ЧМ-2022. При комплектовании местной сборной объединили два подхода: скупку и воспитание иммигрантов смолоду. Четверых — француза Карима Будиафа, португальца Педру Мигела, суданца Хассана и алжирца Буалефа Хухи — скупили в зрелом возрасте, а часть юных иммигрантов из Египта, Судана и Танзании подготовили в местной академии футбола.

