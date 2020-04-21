«Помните игру «Царь горы»? У фигуристок сейчас такая же борьба»

Артур Гачинский — о работе тренером, ТЩК, Загитовой, «старушке» Туктамышевой и итогах сезона

Все самые известные воспитанницы Этери Тутберидзе, включая Загитову и Медведеву, а также самое крутое выступление в мировом фигурном катании в прошедшем сезоне, самоизоляция, компоненты и «ультра-си», онлайн-тренировки и многое другое — в интервью экс-фигуриста Артура Гачинского.

На прошлой неделе Совет Международного союза конькобежцев (ISU) объявил об окончательной отмене чемпионата мира — 2020 по фигурному катанию. Из-за коронавируса, конечно, будь он неладен. Таким образом, сезон-2019/20 завершен. Сезон, в котором была масса всего интересного. А с кем пуститься в воспоминания, как не с заслуженным и уважаемым человеком — бывшим спортсменом, а ныне тренером? Речь о серебряном призере чемпионата Европы-2012, бронзовом призере чемпионата мира — 2011, двукратном серебряном призере чемпионатов России, а ныне тренере в группе Алексея и Татьяны Мишиных. Да, это все об Артуре Гачинском.



— Вы родились в Москве, жили там какое-то время после переезда к Татьяне Анатольевне Тарасовой. Но большую часть времени провели в Петербурге, у Алексея Николаевича Мишина, сейчас здесь работаете. Какой город считаете «своим»?

— Санкт-Петербург. Он стал для меня родным. Столько лет прожито, столько всего здесь было. Люблю погулять по Сестрорецку, по набережной.

— Когда снимут самоизоляцию, поедете туда в первую очередь?

— Нет, в первую очередь поеду на работу, так как я по ней уже соскучился.

— На шоу Лизы Туктамышевой в начале марта видел вас в «Юбилейном» с мамой. Как она переживает нынешнюю ситуацию?

— Мы вместе сейчас в Ольгино. Занимаемся домашними делами: разобрали кабинет, разобрали сарайчик. Делаем то, чем не получалось заняться из-за работы. У нас закрытая территория, поэтому людей не так уж много.

— Про вашу маму все знают, что она шьет костюмы фигуристам. Сейчас она продолжает этим заниматься?

— Нет. Она, как и все законопослушные граждане, сидит дома без работы.

Фото Ильи Репина

Людям ведь в магазины все равно надо ходить, есть какие-то дела. Тем более мы не знаем в действительности все возможности этого вируса

— Вне ателье этим нереально заниматься?

— Может быть, и реально. Но мама шила костюмы для театров, а они сейчас закрыты, для фигуристов — но те на самоизоляции. Клиентуры нет. Сейчас не до шитья костюмов, задумываешься о других вещах.

— Каждое утро теперь начинается с просмотра коронавирусной статистики. В Петербурге за минувшие сутки выявили 424 новых случая COVID-19, что стало рекордом. Теперь в городе насчитывается уже 1,5 тыс. зараженных. Почему так? Из-за людей, не соблюдающих самоизоляцию?

— Самоизоляция есть, но людям ведь в магазины все равно надо ходить, есть какие-то дела. Тем более мы не знаем в действительности все возможности этого вируса: как распространяется, как действует, как влияет на организм… К сожалению, думаю, больные будут все равно появляться.

— Вы теперь тренер, у вас есть своя группа. Вы поддерживаете связь с ребятами, проводите какие-то беседы, вдруг они переживают и их надо успокоить?

— Их успокаивать не надо. Каждое утро начинается одинаково: завтрак, затем онлайн-тренировка. Все дети делают это в тех условиях, в которых пребывают. Нужно поддерживать физическую форму. В течение дня они еще занимаются и хореографией по онлайн-тренировкам. Видно только ноги. Хореограф дает какую-то комбинацию, — они повторяют. А вечером с другим хореографом проводится гимнастика, где ребята растягиваются и подкачиваются.

— Давайте вернемся на какое-то время назад, когда были тренировки и соревнования. Вы сами признавались, что после серебра чемпионата Европы-2012 «словили звезду». Как помогает личный опыт? Что говорите ученикам, чтобы не было подобного?

— А нагрузку увеличиваю, чтобы не зазнавались (смеется). Чтобы они забывали о том, что где-то хорошо выступили. Ведутся беспрерывные беседы о том, что, если мы даже заняли какое-то призовое место, — на этом нельзя останавливаться. Нужно выучить что-то новое в период между соревнованиями. За одним хорошим стартом должно быть еще пять (улыбается). Все впереди.



Фото 1tv.ru

Наверное, самое крутое — это выступление Нейтана Чена в произвольной программе в финале Гран-при. Когда он под «Рокетмэн» выполнил абсолютно все, еще и чисто

— Вы — молодой тренер. Тем более по сравнению с Алексеем Николаевичем. Чувствуете какую-то разницу в отношении к вам со стороны учеников? В чем-то больше себе позволяют, где-то спорят?

— Нет. Честно, ничего такого не замечал. На этой стороне все спокойно.

— Как вам в новой роли? Уже свыклись окончательно, перестроились? Или по-прежнему тянет на лед все показать самому, а не объяснить на словах?

— Некоторые вещи, конечно, можно легко объяснить на словах. Но иногда бывает так, что ребенок что-то не до конца понимает. Речь не об исполнении тройных прыжков, акселей и еще чего-то. Я на это, конечно, еще способен, но сразу прыгнешь — кости могут полететь (улыбается). Но что касается дорожек шагов, скольжения или каких-то мелочей, то я это все показываю, чтобы ребята понимали, как это должно выглядеть. Крюки, выкрюки, сложные повороты — все это показываю. Чтобы они понимали, что к показываемому ими можно еще много чего прибавить. Тем более нет предела совершенства в скольжении.

— Тем более сейчас, когда без элементов ультра-си ты можешь что-то добрать по баллам за счет компонентов.

— Конечно. Нужно подстраиваться и адаптироваться к правилам. Есть и сложные заходы, и сложные выходы, скользить надо правильно, без потери скорости, не должно быть скрежета и зубцов.



— В четверг официально объявили об отмене чемпионата мира, так что сезон завершен. Какое главное событие сезона-2019/20 для вас?

— Наверное, самое крутое — это выступление Нейтана Чена в произвольной программе в финале Гран-при. Когда он под «Рокетмэн» выполнил абсолютно все, еще и чисто. Это было просто поразительно. Еще бы отметил наших девочек, которые всех покорили. И, конечно, Лиза Туктамышева, которая доказала, что «старушки» тоже могут прыгать четверные и тройные акселя.

— Давайте по порядку. 335,30 балла Нейтана Чена в финале Гран-при — это как вообще?

— Это звучит ужасающе (смеется). Тем более получить их на таких соревнованиях.



Фото isu.org

Они настолько разные, что каждой можно отдать за что-то предпочтение

— Кому вы отдаете предпочтение — Чену или все-таки Юдзуру Ханю?

— Выберешь кого-нибудь, и в тебя полетит море критики. Любят люди критиковать тех, кто высказывает свое мнение. Но мне больше нравится Нейтан.

— Почему?

— Мне нравятся стиль катания, подача программы. Он более веселый. Нет, наверное, не так… Просто у меня захватывает дух. Юдзуру больше думает о результате, больше сконцентрирован на том, чтобы все сделать. Не говорю, что это плохо. Это хорошо. Но Нейтан кажется более раскрепощенным. Мне это нравится.

— Идем дальше. Ученицы Этери Тутберидзе, не проигравшие ни одного турнира.

— Это было что-то невероятное!

— Здесь есть предпочтения: Алена Косторная, Анна Щербакова или Александра Трусова?

— Они настолько разные, что каждой можно отдать за что-то предпочтение.



— Что вам нравится в каждой из них?

— У Саши Трусовой нравится спортивная составляющая. Ее программы всегда максимально насыщенны с технической стороны. Четыре четверных прыжка — это круто! Даже мужики таким набором не похвастаются (улыбается). У Алены есть какая-то харизма, не знаю, как это назвать по-другому. Выходит на лед красивая, симпатичная девочка, которая красиво катается, выдает эмоции, у нее есть два тройных акселя. Всегда улыбается, на позитиве, все делает легко. За ней приятно наблюдать. Если брать Аню Щербакову, то это симбиоз Алены и Саши. Аня тоже улыбается, она миленькая, она легкая, при этом выдает четверные лутцы. Для меня необычно говорить такое про девочек — выдает четверные лутцы. Даже смешно (смеется).

— Скоро ждем четверных акселей?

— У девочек — не знаю, а мальчики будут эту вершину покорять. Когда мы катались, были молодыми — нам нужны были два четверных тулупа и два тройных акселя, и это было бы круто. Мы покоряли эту вершину. Сейчас мужчины выполняют все четверные прыжки — это вау, обалдеть! О таком можно было только мечтать. А теперь это делают все, стремятся к этому. Значит, дальше придется удивлять четверным акселем.



Фото navka.show

Я не хочу говорить, что ей надо уходить или, наоборот, докатываться. Решать должна сама Алина. Делать то, чего она хочет. Если она будет готова соревноваться и показывать хорошие результаты — то пожалуйста

— Что насчет квада Лизы Туктамышевой?

— У Лизы пусть и неудачная, но попытка исполнения четверного тулупа была — на чемпионате России. Еще и тройной аксель. Так что ждем его теперь в следующем сезоне.

— Вы Лизу назвали «старушкой», хотя ей всего 23 года.

— Вы так говорите, «всего». Она же самая старая (смеется).

— По сравнению с 15—16-летними, конечно. Но продолжу придерживаться линии, что ей всего 23.

— Всего. Но наш вид спорта так помолодел, что когда я выхожу на какие-то показательные выступления, мне, наверное, уже палочку выдавать надо (смеется).

— Из событий минувшего сезона, безусловно, стоит сказать о приостановке карьеры Алиной Загитовой. Вы были к подобному готовы?

— Да, вполне.



— Именно потому, что она все выиграла и нет других стимулов?

— Нет. По причине появления молодого поколения. Помните такую игру, как «Царь горы», когда надо бы с вершины кого-то скинуть и встать на его место? Вот сейчас идет такая же борьба среди фигуристок. В минувшем сезоне мы наблюдали за борьбой этой «сумасшедшей троицы» (Косторной, Щербаковой и Трусовой, — прим. «Спорт день за днем»). Это было здорово. И приостановление карьеры Алиной Загитовой связано с этим. По ходу сезона ее программы были не так стабильны, как раньше, были взлеты и падения. Возможно, она взяла паузу, чтобы немножечко отдохнуть. Если были проблемы с весом, а она уже стала женственной девушкой, с этим тоже надо было свыкнуться.

— Так, а есть ли смысл возвращаться, если в фигурном катании можно остаться и в рамках различных шоу?

— Я не хочу говорить, что ей надо уходить или, наоборот, докатываться. Решать должна сама Алина. Делать то, чего она хочет. Если она будет готова соревноваться и показывать хорошие результаты — то пожалуйста. Нам не стоит ей указывать.

— Конечно. Но вы ведь тоже — завершали карьеру, а потом возвращались. Значит, в какой-то степени Алину можете понять.

— Да, было дело. Когда останавливаешься, все равно хочется адреналина. Но через какое-то время возникают какие-то новые цели, которых хочется достичь. Тем более нервов, когда ты тренируешь спортсменов, тратится еще больше, чем когда ты выступал сам.



Фото instagram.com/sofia_samodurova

Этот пубертат неминуемо приходит ко всем. У нее минувший сезон был неудачным, пускай вычеркивает его, забывает неудачные соревнования

— Победа Виктории Синициной и Никиты Кацалапова над Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном на чемпионате Европы — настоящая сенсация. Французы пять лет подряд никому не проигрывали. Судьи устали от их побед?

— Я могу только порадоваться за Никиту и Вику, потому что они долго шли к этому. Тем более обыграли безоговорочных фаворитов. Вика и Никита — молодцы, больше я ничего говорить про танцы не буду (смеется).

— Потому что особо в них не разбираетесь?

— Конечно (улыбается). Если бы я что-то понимал, то, безусловно, дал свой комментарий. Но…



— Еще она тема. Минувший сезон помимо всего прочего запомнится историей с коньками Евгении Медведевой. Из-за поломки одного из них она снялась с произвольной программы на чемпионате России. Давайте перенесемся почти на десять лет назад. Вы откатали произвольную программу на чемпионате мира в Москве, затем на лед вышел японец Такахаши и…

— И я не смотрел за его прокатом, потому что радовался чистому своему в раздевалке. Но я, конечно, узнал, что у него повылетали шурупы из лезвия конька. Карта везения в тот день ему в руку не захотела падать. От этого никто не застрахован. Женя Медведева правильно говорила, что не возят фигуристы с собой по две пары коньков на соревнования. Есть одни на сезон. Они ломаются — покупаем новые или нам их выдают. Раскатать коньки — очень сложно. Мозоли, косточки, это все в кровь… А кто-то надел — и поехал. У кого, извиняюсь, ноги куколки, а у кого — копыта (улыбается). И у меня такие ситуации были несколько раз, когда ломались лезвия или рвался ботинок. Что поделать? Либо ноги плохие, либо коньки неудачные (смеется).

— Хотелось большего от Сони Самодуровой, все-таки она была чемпионкой Европы. Но минувший сезон можно смело вычеркивать из ее послужного списка. Чего ждать от нее в следующем сезоне? Все-таки вы на одном катке тренируетесь.

— Надеюсь, что все ее неудачи и проблемы с весом позади. Этот пубертат неминуемо приходит ко всем. У нее минувший сезон был неудачным, пускай вычеркивает его, забывает неудачные соревнования. Сейчас старшая группа занимается онлайн и ОФП, и хореографией. Нет только льда. Надо продолжать тренироваться и показывать себя.



Фото instagram.com/artur_gachinskii

Когда самоизоляция только началась, мы проводили тренировки в «Юбилейном». По-моему, 27 марта мы пришли поработать, прошло два часа, и все закрылось. 28-го объявили, что теперь сидим дома

— Как быть с чемпионатом мира в 2021 году? Допустить на него, как это обычно происходит, по результатам чемпионатов России и Европы или тех, кто отобрался на отмененный чемпионат мира-2020?

— Справедливо сделать отбор на следующем чемпионате России. Чего вспоминать минувший, он же уже прошел? Сейчас пройдет на удивление большой период межсезонья, можно что-то новое показать, что-то новое выучить. Посмотреть, как поменяются, подрастут или нет все девочки и мальчики.



— Будет обидно тем, кто отобрался на отмененный ЧМ, если они не отберутся на тот, что пройдет в марте 2021 года.

— Я эту точку зрения понимаю. Но справедливо провести новый отбор.

— Кто сильнее именно сейчас — тот и едет.

— Да, я за спортивный принцип.

— Изначально говорилось, что, возможно, 30 апреля фигуристам разрешат вернуться на лед. Какая ситуация сейчас? Алексей Николаевич или Татьяна Николаевна что-то говорили на этот счет?

— Нет, никакой новой информации нет. Когда самоизоляция только началась, мы проводили тренировки в «Юбилейном». По-моему, 27 марта мы пришли поработать, прошло два часа, и все закрылось. 28-го объявили, что теперь сидим дома. До сих пор никакой конкретики нет.

«Спорт День за Днем»