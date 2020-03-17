«У Камилы Валиевой очень большой запас прочности»

Тренер Теймураз Пулин поделился впечатлениями от юниорского ЧМ по фигурному катанию

Юниорский чемпионат мира оказался последним на данный момент международным стартом в фигурном катании. После него состоялся лишь ЮЧМ в синхронном катании, но это «смежники», да в России провели детское первенство страны. Своими впечатлениями о будущих звездах в эксклюзивном интервью «Реальному времени» поделился тренер из Санкт-Петербурга Теймураз Пулин.

«Парное катание — это не только прыжки»



— Теймураз, с чем, на ваш взгляд, связан провал двух наших пар Артемьева — Назарычев и Ахантьева — Колесов в произвольной программе?

— Было так неожиданно и обидно — видеть падения с прыжков и выбросов, которые обычно у ребят получаются легко, без усилий. Конечно, можно объяснить дежурной фразой, — мол, не справились с нервами. Но, скорее всего, повлиял целый комплекс обстоятельств. Это и конец сезона — все-таки нелегко держать себя в форме столь долгое время, усталость накапливается, в том числе и психологическая. Это и желание победить, когда до звания чемпионов мира всего ничего, каких-то четыре минуты произвольного катания. Может быть, что-то еще, о чем посторонние никогда не узнают. Гадать бессмысленно, что получилось, то получилось. Тем не менее наши пары уже в который раз завоевали весь пьедестал. Пожелаем им в дальнейшем силы, самообладания и успешных выступлений.

— Чемпионами стали Панфилова — Рылов. Есть ли перспективы у пары, где у партнерши нет тройного прыжка?

— Хочу быть оптимистом в этом вопросе. Мне, как и большинству, конечно же, нравится любоваться красивыми многооборотными прыжками. Но парное катание — это не только прыжки. Давайте посмотрим на вопрос с точки зрения математики. В произвольной программе по мастерам — одиннадцать элементов. Из них прыжковых только два. На прошедшем чемпионате Европы наша пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, которая заняла первое место, за прыжковые элементы в сумме получила 13.72 балла, что дает лишь девять процентов от общей оценки, которая составила 152.24 балла.

Так что чисто теоретически, если Аполлинария с Дмитрием (Панфилова и Рылов, — прим. ред.) будут делать остальные девять элементов на +4 и +5 и накатают компоненты на 9.50—9.75, они вполне смогут составить конкуренцию, но лидерами в таких условиях быть очень сложно.

Фото youtube.com

Мне, как и большинству, конечно же, нравится любоваться красивыми многооборотными прыжками. Но парное катание — это не только прыжки

В целом сейчас политика ИСУ направлена на «утяжеление» удельного веса вторых оценок и смещение акцентов в сторону дорожек и вращений. Здесь нельзя не вспомнить американца Джейсона Брауна, который на прошедшем в Сеуле чемпионате четырех континентов занял второе место без единого четверного, пропустив вперед себя только Юдзуру Ханю.

— Там же выступала пара Бутаева — Берулава. Алина — казанская воспитанница, нам интересны ваши впечатления по девушке и паре в целом.

— Хорошая пара, красивая. Грамотные ребята, что называется, обученные. Не хочу выделять кого-то одного в паре — все, что скажу про Алину, так же справедливо и для Луки. Элементы исполняют уверенно, но не хватает лоска и раскрепощенности. Поэтому судьи оценивают исполнение на +1 и +2.

Потенциал у ребят есть, тренируются они у замечательных специалистов — Павла Слюсаренко и Александра Меньшикова, так что через какое-то время мы обязательно увидим их на пьедестале на самых серьезных соревнованиях.

«Глядя на них, вспоминаю стихи Гумилева»

— Если видели финал Кубка страны, хотелось бы впечатлений от прокатов серебряных призеров Кадыровой — Бальченко.

— Вот просто молодцы. Если не знать, то и не подумаешь, что они катаются вместе с сентября 2019 года, то есть всего полгода. И это при том, что опыт парного катания был только у Ивана, а Ясмина начала с чистого листа, хотя, по ее словам, она давно хотела перейти в пары. Да, большое желание, стремление к мечте способны творить чудеса. Вот такому прекрасному и вдохновляющему событию мы и стали свидетелями на финале Кубка России.

— В чем глобальная разница между учениками Мозер (Тарасова — Морозов, Пепелева — Плешков), Москвиной (Бойкова — Козловский, Вислобокова — Брюханов), Великовых (Мишина — Галямов, Ахантьева — Колесов), Тюковой (Панфилова — Рылов, Артемьева — Назарычев)?

— Думаю, можно ответить на этот вопрос, скрупулезно разобрав программы по элементам и проанализировав каждый созданный образ. И призвав на помощь все богатство русского языка, чтобы подобрать эпитеты к каждой паре. Но вряд ли это будет иметь прикладное значение.

Фото fsrussia.ru

Вот просто молодцы. Если не знать, то и не подумаешь, что они катаются вместе с сентября 2019 года, то есть всего полгода

Да и все равно почти нереально передать словами чувства, которые возникают, когда с волнением наблюдаешь выступления замечательных спортсменов. Здесь, знаете ли, вспоминается стихотворение Николая Гумилева «Шестое чувство»: «...Но что нам делать с розовой зарей / Над холодеющими небесами, / Где тишина и неземной покой, / Что делать нам с бессмертными стихами?». Ну и еще немного лирики. Эти великолепные пары отличаются друг от друга ровно настолько, насколько каждый из них является личностью. Единственной и неповторимой. А усилия сплоченной команды в итоге создают синергетический эффект, когда результат значительно превосходит простую сумму личностей тренера и каждого партнера, что в итоге рождает индивидуальный почерк и оригинальный образ пары.



«Нельзя называть положение в парном катании кризисом»

— Межсезонье еще не наступило, а уже закончили сразу три пары — Столбова — Новоселов, Забияко — Энберт, Ефимова — Коровин. Что можно сказать напоследок, какие-то воспоминания по предыдущим прокатам?

— Ох, весь лирический запал потратил на предыдущий ответ. Одно могу сказать, всегда испытываю какую-то грусть, когда хорошие спортсмены объявляют о завершении карьеры. Но таков спорт, такова жизнь. Личности должны развиваться, искать свой путь, а для этого иногда приходится от чего-то отказываться, чтобы были силы открыть для себя и в себе новые грани и возможности.

— А еще ушли австралийцы Александровская — Виндзор, американцы Шимека — Книрим. Такие же медали, как в танцах, но действующих пар здесь меньше, потерь больше. Почему, на ваш взгляд? Это глобальный кризис парного катания?

— Нет, я бы не называл это таким угрожающим словом — кризис. Развитие всегда происходит волнообразно, за спадом идет следующий подъем. Опытные пары уходят, на смену им обязательно придут «молодые и дерзкие». Помните, несколько лет назад все стали гоняться за четверными выбросами? Потом мода на это прошла.

Необходима некая пауза для переосмысления накопленного опыта — это я сейчас в целом о парном катании говорю, чтобы сделать выводы и продолжить поступательное движение. Будет ли оно направлено в сторону усложнения технической части программы, или спортивные пары пойдут по пути развития компонентов и поиска новых выразительных средств, покажет время.

Фото youtube.com

Андрей в обеих программах смотрится очень здорово — уверенное, добротное катание, артистизм на достойном уровне, хотя в короткой очень хотелось бы увидеть больше эмоций — музыка так и просит

— Впечатления от юниоров — Мозалев, Гуменник. За счет чего первый обыграл Кагияму, а второй Грассля? И чем объясним провал «канадца» Гоголева? Есть ли тенденция в том, что результаты Гоголева, Шаботовой ухудшились после того, как они уехали из России?

— Я бы начал с общего впечатления о программах Мозалева и Кагиямы. Андрей в обеих программах смотрится очень здорово — уверенное, добротное катание, артистизм на достойном уровне, хотя в короткой очень хотелось бы увидеть больше эмоций — музыка так и просит. Юма в короткой программе был просто бесподобен и органичен — глаз не оторвать. Эта музыка позволяет полностью раскрыть широту его катания и мастерство владения коньком.

А произвольная, да, хороша, но до короткой не дотягивает. Собственно, это нашло отражение в оценках судей. При практически равном наборе Юма на каждом элементе получал на несколько десятых балла больше Андрея. А произвольная программа у японского спортсмена не задалась. Досадное падение с четверного тулупа из-за недокрута и «бабочка» — вместо тройного акселя всего лишь одинарный — и Юма теряет более восьми баллов.

Зацепила интересная хореография короткой программы Грассля. Много оригинальных находок и вращения нестандартные — приятно, когда видишь проявление фантазии. На оценку это не сильно влияет, но на общее впечатление — однозначно. Чем же выиграл Петр Гуменник? Чистотой проката. У него тоже были помарки при исполнении прыжков — судьи поставили галку на втором четверном тулупе и на тройном флипе, а это сразу потеря как минимум двух баллов. В целом он выглядел более чем достойно. Но Даниэль допустил чуть больше ошибок, что судьи не преминули отразить в своих оценках.

По поводу Степана Гоголева и Анастасии Шаботовой, вернее спада их результативности. При смене тренера вполне возможны некоторые трудности, связанные с изменением техники, с психологической подстройкой к новому наставнику. И, на мой взгляд, на пути к глобальным улучшениям необходимо пройти этап локальных ухудшений.

Фото instagram.com/kamilavalieva26

Девушка талантливая, с прекрасным прыжковым набором, тонко чувствующая музыку

— Какие чувства вызвала победа Камилы Валиевой у девушек? По оценкам у нее было лучше, чем у Александры Трусовой на ЧЕ. Возможны ли какие-то сравнения юниорских соревнований со взрослыми?

— Чувство — только радость. Девушка талантливая, с прекрасным прыжковым набором, тонко чувствующая музыку. И у нее такой запас прочности, что, несмотря на сложнейший набор элементов в программах, Камила очень точно передает характер и настроение музыки с помощью пластики.

