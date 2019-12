Загитова наслаждается свободой, Фисенко напрашивается на драку, а Сергачев готовится влиться в Putin Team

Обзор Instagram татарстанских спортсменов

Для многих из нас предновогодняя пора — одна из самых активных и горячих в жизни, однако к спортсменам, судя по их социальным сетям, это относится меньше всего. Сезоны в разгаре, так что героям нашего обзора не до предпраздничных хлопот. Правда, нашлись и те, кто уже вовсю наслаждается свободой — футболисты ушли на перерыв в начале декабря, а Алина Загитова, недавно заявившая о приостановлении карьеры, занялась приятными ивентами, если не сказать светской жизнью. Самые любопытные посты татарстанских звезд в Instagram — в материале «Реального времени».

Алина Загитова наслаждается жизнью без соревнований

Instagram-жизнь Алины Загитовой с принятием решения о приостановке карьеры не закончилась — напротив, ее страница стала обновляться намного чаще. Видно, что фигуристка по-настоящему наслаждается свободой.

Сейчас она активно готовится к Новому году, не забывая выкладывать соответствующие фотографии. Сначала Алина опубликовала милое семейное фото, где на фоне наряженной елки она поздравляет свою младшую сестру Сабину и вручает ей в подарок последнюю модель IPhone: «С днем рождения, моя любимая сестренка Сабина. Будь счастлива».

А чуть раньше Загитова похвасталась своим мастерством в мужском мейкапе, который она на пару с Татьяной Навкой нанесла телеведущему Ивану Урганту в его вечернем шоу. Именно на этой передаче экс-фигуристки представили новое ледовое шоу, в котором будет участвовать Алина.

«Вы видели, какой мейкап мы сделали Ивану и Дмитрию??? — все посмеялись на славу. Итак, в этот раз мы с Татьяной Навкой пригласили зрителей на новое ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», которое пройдет в Москве».

Ну а последний «карусельный» пост Алина посвятила своему участию в матче хоккейной «Русской классики» на футбольном стадионе в Петербурге между местным СКА и ЦСКА. Загитова откатала показательное шоу в джерси сборной России перед многотысячной аудиторией, отметив, что никогда прежде такого опыта не имела.

«Сегодня я выступала на хоккейной площадке в Санкт-Петербурге, куда пришли 62 000 болельщиков хоккея на матч СКА — ЦСКА! Это рекорд в моей практике выступлений. Нереальная энергетика на трибунах, я получила огромное удовольствие!» — подписала пост Алина.

Листайте «карусель», чтобы насладиться прекрасной Алиной на «Газпром Арене».

Татьяна Навка пиарит «Спящую красавицу» как может

Новый партнер и наставница Алины прославленная фигуристка Татьяна Навка тоже не забыла посвятить своему походу к Урганту целую серию постов.

Сначала она выложила шутливую афишу, где Иван представлен в качестве участника одного из сказочных ледовых шоу, на которых сейчас специализируется Татьяна, — с короной и соответствующим гримом.

В тот же день режиссер «Спящей красавицы» запулила в Instagram и совместное селфи с Загитовой из гримерки телецентра Останкино.

Ну а добила свой сериал бывшая спортсменка пятнадцатиминутной вырезкой программы «Вечерний Ургант», где Татьяна и Алина отвечают на вопросы ведущего.

Михаил Сергачев — новый кандидат в Putin Team? Политические дебаты на странице хоккеиста

Один из трех воспитанников татарстанского хоккея в НХЛ (наряду с братьями Свечниковыми) и единственный нижнекамец за океаном Михаил Сергачев на прошедшей неделе отметился на своей странице и довольно специфическим юмором, и отчасти провокацией.

Хоккеист по-своему поздравил всех с приближающимися Рождеством и Новым годом, опубликовав фото, на котором он и его девушка позируют в свитерах с традиционным рождественским узором, вот только вместо привычных оленей на них размещено изображение президента России Владимира Путина в головном уборе Санты. «Merry Putmas» гласит надпись на свитере (в оригинале Merry Christmas — «С Рождеством», — прим. ред.).

Позже выяснилось, что фото было сделано на вечеринке «уродливых свитеров». Сергачев между тем решил пойти дальше и подписал свой пост «not so ugly sweaters» («не такой уж страшный свитер», — прим. ред.).

Комментарии к посту хоккеист изначально закрыл, видимо, прогнозируя шквал негодования и критики от американской и канадской аудитории. Однако через пару дней возможность оставить свое мнение подписчикам все же вернул — и мнения комментаторов предсказуемо разделились.

«Putin is not very popular person in USA and you know it but you still did it. I don't think anyone wants to see that Munsters face (Путин не очень популярен в США, и вы это знаете, но вы все равно это сделали. Я не думаю, что кто-то хочет видеть лицо этого монстра, — прим. ред.)», — прокомментировал один из подписчиков. «Putin and Trump are the only real men left (Путин и Трамп — последние настоящие мужчины, — прим. ред.)», — написал другой пользователь.

«Это вечеринка uglysweaters, там должны быть веселые свитера, я русский, и все канадцы и американцы посчитали это смешным, а русские сразу негатив льют, хотя даже не понимают, что к чему», — ответил под одним из комментариев сам Михаил.

Данис Зарипов — спортсмен года — 2019. Заслуженно?

Капитан «Ак Барса» впервые за два с лишним месяца обновил свою страницу в Instagram, выложив «карусель» фотографий с церемонии награждения «Спортсмен года» в Казани, где и получил главный приз на пару со сноубордисткой Миленой Быковой.

Между тем решение наградить 38-летнего хоккеиста выглядело не совсем очевидным. В прошедшем сезоне Зарипов пропустил треть игр «Ак Барса», а его команда вылетела в первом же раунде плей-офф в противостоянии с «Авангардом» (0-4 в серии). Но, видимо, «на безрыбье…» пришлось выбирать из наиболее заслуженных.

Спортивный год в Татарстане оказался непривычно скуп на победы — из всех команд золото национального чемпионата взяли лишь мужское и женское «Динамо» по хоккею на траве. Да и в индивидуальных видах спорта трофейная «засуха». Так что свою награду Зарипов, по всей видимости, получил «по совокупности заслуг» перед Татарстаном.

«Всех победителей поздравляю с полученными наградами», — подписал капитан «барсов» свой пост.

А мы напомним, что «Реальное время» получило на той же церемонии свою награду как «Самое спортивное издание РТ».

Михаил Фисенко напрашивается на драку с бойцом UFC



Возможно, самый вспыльчивый и непредсказуемый хоккеист Континентальной хоккейной лиги Михаил Фисенко из «Ак Барса» вновь «распалился» из-за высказываний со стороны. На этот раз форварду казанцев не понравились слова отечественного бойца-тяжеловеса UFC Дмитрия Смолякова. Последний считает, что футболисты и хоккеисты получают слишком большие деньги и принимают наркотики.

В ответ на это Фисенко вызвал Смолякова на бой. Правда, для этого бойцу придется подождать окончания карьеры нападающего «Ак Барса».

«Дмитрий Смоляков дал интервью, сказав, что хоккеисты и футболисты спускают свои зарплаты на наркотики, мало проявляют характер, и затронул тему возможного боя. Не буду говорить за футболистов, но обязательно позову Дмитрия на одну из наших игр @hcakbars, чтобы он своими глазами увидел, что мы бьемся на льду, так же как и бойцы в клетке, и без характера никуда. P.S. По поводу возможного боя, готов рассмотреть после карьеры. Заднюю не дам)», — подписал Фисенко свой пост.

Вода и кофе в руках у хоккеиста, судя по всему, призваны продемонстрировать, что наркотики хоккеисты не принимают, а ограничиваются традиционными стимуляторами.

«Рубиновые» наслаждаются «заслуженным» отдыхом в Азии



Не успел отшуметь последний в нынешнем году тур Российской премьер-лиги, как футболисты «Рубина», закончившие первую часть сезона, прямо скажем, неважно, стали «пулять» отпускными фотокарточками, от которых веет соленым воздухом.

Например, Александр Зуев и Евгений Марков — отдыхают они в разных точках планеты, но оба, кажется, вполне довольны своими текущими делами. Первый наслаждается серфингом в голубой воде где-то в Азии. «Только позитив», — подписал полузащитник «Рубина» свое релаксирующее фото. Для позитива, признаем, у Александра есть все основания — за четыре месяца, проведенных в Казани, у него ровно ноль голов и столько же голевых передач.

Марков же проводит отпуск с семьей на Мальдивских островах, а именно на острове Болифуши. Последние фотокарточки нападающего «Рубина» прямо-таки источают нежность к его годовалой дочке — вот и в посте, сделанном в местном отеле, Евгений демонстрирует свое чадо в пышном детском платьице. Смотрим и умиляемся.