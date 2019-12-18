Илья Бер: «Цените свой лайк, а особенно — репост. Задумывайтесь о том, что вы читаете»

Телеведущий, игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?» о мире фейков

Как бороться с фейковыми новостями, можно ли распознать откровенную неправду на просторах интернета? И какое отношение к распространению выдуманной информации имеют рядовые пользователи социальных сетей? Об этом на публичной конференции «Слишком большие данные» в формате TEDx в Иннополисе рассказал телередактор, публицист, бывший обозреватель «РИА Новости», главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером» (с 2008 по 2019 год) и игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?» Илья Бер. Его вступление — в материале «Реального времени».

«Я знаю, что я ничего не знаю, но другие не знают даже этого»



Здравствуйте! Не так давно, друзья, люди осознали, что мы живем в мире полном лжи, непроверенной информации и ужаснулись. Американцы закричали, что фейковые новости выбрали им ужасного Трампа. Британцы завопили, что фейковые новости выпихивают их из теплой, дружной семьи европейских народов. Если вы не поняли о чем я, то это про Брексит.

В России приняли закон о непроверенной фейковой информации, который не только запрещает ее распространение, но еще и штрафует. Оно и не удивительно, потому что недавно Владимир Путин заявил, что наши проблемы сегодня не в получении информации, а в том чтобы убедиться в ее достоверности.

Раз закон вышел, то расходимся, да? Проблема решена, что вы смеетесь? Разве нет? Я тоже думаю, что нет. Во первых давайте признаемся друг другу, что законами и ограничениями, запретами бороться с информацией невозможно. Прежде чем обсудить, как нам выжить в мире фейков, давайте вернемся к началу и задумаемся, что на самом деле изменилось, действительно ли мир в последние годы так испортился?

По моему опыту самые лучшие эксперты в мире — это бабушки и дедушки у подъезда. Эти люди знают ответы на все вопросы, они уверены в своей правоте и всегда готовы нас чему-либо научить

«Термин «газетная утка» пришел к нам из XIX века».

В прошлом люди были образованнее, грамотнее, как вы думаете? Я думаю, что нет. В прессе не было ошибок, газетных уток? Сам термин «газетная утка» пришел к нам из XIX века. Почему мы сейчас заговорили об этом, как о какой-то глобальной угрозе. Сократ говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю, но другие не знают даже этого». Что бы человеку древности понять всю глубину своего незнания, нужно было стать как минимум Сократом.

В наше время очень много экспертов. По моему опыту самые лучшие эксперты в мире — это бабушки и дедушки у подъезда. Эти люди знают ответы на все вопросы, они уверены в своей правоте и всегда готовы нас чему-либо научить. Правда, в последнее время я познакомился с еще более крутым экспертом — это моя трехлетняя дочка. Ее зовут Аня, она мне все время сообщает, что я все говорю неправильно, а она мне рассказывает, как все на самом деле.

Вернемся к теме. Вы все знаете болезнь рак. Врачи говорят, что эта болезнь существовала всегда. Она сопровождала человечество на протяжении всей его истории, только раньше про него люди не знали, потому что не могли рак диагностировать, а многие до него не доживали.

«Люди всегда жили в мире ошибок, глупости и лжи»

В XX веке стали до этой болезни доживать. К чему я? Так вот, с фейковыми новостями похожая история. Люди всегда жили в мире ошибок, глупости и лжи, но раньше они даже не имели шанса про это узнать и осознать масштаб проблемы. Теперь, благодаря скорости распространения информации и доступа к ней, об этом узнали, осознали и приуныли. Мне кажется, что унывать не стоит. Расскажу про свой опыт.

Я начал профессионально заниматься проверкой информации 15 лет назад, когда я поступил редактором в телепередачу «Своя игра». Если кто не знает ее — это когда три человека в мантии отвечают на вопросы. Хорошо помню, как для меня все начиналось. У нас в офисе были словари, энциклопедии, справочники и компьютеры, подключенные к интернету. Наша задача была каждый день писать и проверять тонны вопросов по разным темам от астрофизики до балета.

Как это сделать? Хорошо, когда нужный факт есть в одной из энциклопедий, а если нет, то нужно зайти в интернет. Но нас никогда не учили, как проверять информацию в интернете, как ее там искать. Никто в редакции не знал каким ресурсам стоит доверять, а каким не стоит. Википедия тогда только появилась, ее качество и полнота, особенно на русском языке, оставляли желать лучшего.

Тем не менее мы пользовались всем, что попадалось под руку, ну а куда нам было деваться. Я помню нарыл в сети сайт, совершенно неизвестный мне «Радио Си» из Екатеренгбурга. Нарыл я там рубрику «Горячая десятка Анны Романовой». Это подборки разных фактов по любым темам, разные интересные факты. Я тырил из этих подборок факты, переделывал их в вопросы и в общем — не проверял.

Люди всегда жили в мире ошибок, глупости и лжи, но раньше они даже не имели шанса про это узнать и осознать масштаб проблемы. Теперь, благодаря скорости распространения информации и доступа к ней, об этом узнали, осознали и приуныли

«С каждым годом все проще искать информацию»

Еще одна проблема была, что у нас в редакции на английском языке никто читать и проверять информацию не умел, качество получалось соответствующее. В игру пролезала какая нибудь ерунда, если она касалась фактов из зарубежной жизни. Внимательные зрители часть ошибок отлавливали и на разных форумах не стеснялись в наш адрес в выражениях.

С каждым годом становилось все проще искать информацию, приходило понимание, как это делать быстро и с минимальными потерями. Появлялись интернет СМИ, отцифровывались книги, блоги и соцсети не только мешали и создавали информационный шум, но и помогали. У человека появлялась своя соцсеть, чтобы уточнить сложный вопрос, мы находили эксперта, как раз через эту соцсеть.

Не оставляя интеллектуальные игры, став главным редактором игры «Кто хочет стать миллионером», 10 лет назад я пошел в журналистику. В русской службе БИ-БИ-СИ, потом «РИА-новостях» мне постоянно приходилось работать с информацией, проверять ее и больше сталкиваться с фейковыми новостями. Оказалось, что принципы работы при проверке вопросов для интеллектуальных игр и журналисткой информации примерно одинаковые. Мой игровой редакторский опыт очень помог в журналистике.

Вымышленный психолог Джеймс Робертс

Дальше я настолько осмелел, что на волне информационной войны между Россией и Украиной решил, что пора бы уже пробрасывать, поделиться своими знаниями с другими людьми. Я разработал курс, читаю его студентам, школьникам иногда более широкой аудитории. Давайте покажу конкретные примеры.

Вот, например, заголовок и стартовая картинка из прошлогоднего материала вполне приличного издания. Речь там идет о результатах исследования американского института по изучению секса, гендера и репродукции. Они выяснили, что у большинства мужчин шовинистов маленький пенис. В статье также были ссылки на другие научные исследования, был даже представлен график вот этой взаимозависимости размера пениса от уровня толерантности.

Все было очень серьезно, хорошо написано, но на оригинальное исследование, о котором шла речь, ссылки не было. И не удивительно, потому что не было исследования. Как это можно понять? Прямо под заголовком, что там написано? Дата 1 апреля 2018 года. Я бы вам про него ничего бы и не сказал, если бы большое количество пользователей соцсетей, не купились бы и не начали эту историю обсуждать серьезно.

Дорогие люди, цените свой лайк, а особенно репост. Задумывайтесь о том, что вы читаете и откуда это берется. Один из самых популярных источников фейков, это псевдоцитаты известных людей

Были даже серьезные издания, которые эту историю не просто переопубликовали, причем не 1 апреля, а гораздо позже. Эта история про первооапрельские розыгрыши. А сейчас я вам покажу самый популярный фейк рунета про доктора Джеймса Роджерса про массачусетский эксперимент, у этого поста более сотни перепостов и это только в «Фейсбуке». Перед вами американский психолог Джеймс Роджерс, который лечил пациентов от паранойи нестандартным методом.

Ну, допустим, к нему приходил пациент и говорил, что везде кругом видит жуков. Доктор говорил: « Действительно, вы правы, вокруг ползают жуки, я это вижу, вы это видите, еще некоторое количество умных людей это видят, но есть заговор молчания, власти скрывают. Об этом не принято говорить. Давайте мы с вами договоримся, чтобы не смущать людей, мы больше никому об этом не будем рассказывать».

Пациент уходил домой, ему становилось легче, а иногда он переставал видеть этих жуков. Коллеги Джеймса Роджерса не оценили красоты метода, у него отозвали лицензию и приговорили к смертной казни. Но до нее дело не дошло, потому что несчастный доктор совершил самоубийство. Перед смертью он написал прощальное письмо.



«Дорогие люди, цените свой лайк, а особенно репост»

Это все выдумка, целиком и полностью, но почему то сотни тысяч людей не проверили информацию. Это даже фотография не доктора, а известного американского журналиста. Невозможно проверять все истории, скажете вы, здесь что важно, одно дело, вы прочитали историю и пошли дальше, но второе — вы поставили лайк, третье — сделали репост. Вы, тем самым, стали звеном в цепочке распространения фейковой информации. И это — ваша ответственность, хотите вы этого или нет.

Дорогие люди, цените свой лайк, а особенно репост. Задумывайтесь о том, что вы читаете и откуда это берется. Один из самых популярных источников фейков, это псевдоцитаты известных людей. Есть даже такой мем «Проблемы цитатов в интернете». Недавно, моя коллега прислала мне пример такой фейковой цитаты, приводится высказывание Будды «Боль неизбежна. Но страдание — личный выбор каждого».

И предложила мне использовать эту цитату в виде кейса для студентов. Я согласился, но сначала решил проверить историю сам. Давайте вместе со мной пройдем по шагам и посмотрим, как ее можно проверить и что я в итоге выяснил. Сначала я забиваю в гугле саму фразу со словом Будда, убедился, что эту фразу многие приписывают именно Будде. Дальше я убрал слово Будда, оставил только фразу, получил кучу сайтов с ссылками на Мураками, сборник 2007 года.

Посмотрел, там эту фразу приписывают марафонцу, пока в русском языке больше ничего не нашлось, но мир этим не ограничивается. Хоть Мураками пишет на японском, он много лет жил в Лондоне и США. Я перевел фразу на английский язык и запустил англоязычный поиск, часть ссылок про Будду, часть про Мураками.

Далее я добавил к этом запросу слова фейк и оригинал. Внезапно мне выдается целый сайт, который называется Fake Buddha Quote. Оказывается, фейковых цитат у Будды очень много. Авторы сайта говорят, что мысли в целом совпали с буддистской философией, но сама фраза впервые встречается в литературе в 1980-х годах, то есть первоисточник точно не Мураками, потому что его книга вышла в 2007 году.

Сейчас очень много профессиональных плавсредств, которые позволяют не утонуть в океане информации. Узнавайте о них, берите и используйте

В 1983 году цитата стала эпиграфом к книге «Обещания нового дня». В ней были медитации на каждый день. А впервые эта цитата была упомянута в 1080 году в книге «12 шагов» об алкоголе. Проверяем цитаты, есть сайт «Гугл букс», там оцифрованы миллионы книг и можно проводить поиск прямо по фразам. Забил фразу, отсортировал по годам, действительно, обе эти цитаты в книжках есть.

Но я почитал краткую биографию писательницы Кейси, она смога излечиться от алкоголизма и начала писать книги. Она выпустила первую свою книгу в 1982 году после прохождения этой программы, с этой фразой она и столкнулась. Это, конечно, моя гипотеза, а о фактах я вам рассказал. Может быть через много лет, еще что-нибудь выяснится.

«Раньше у людей не было шансов узнать правду»

Проверять информацию, не покупаться на фейки можно научиться. Недавно американские учение доказали, даже небольшое повышение внимательности людей и критичного отношения к читаемым текстам, аж на 30 процентов позволяет отличить явную ложь от правды. Сейчас очень много профессиональных плавсредств, которые позволяют не утонуть в океане информации. Узнавайте о них, берите и используйте. Раньше у людей не было шансов и обмануть их можно было проще простого.

Я заявляю вслед за академиков Зализняком, что истина существует, и сейчас самое оптимистичное в истории человечества время для ее поисков. Всегда стоит быть начеку и не терять критичности восприятия. Помните высказывание Путина, о котором я говорил в самом начале: «Проблемы сегодня не в получении информации, а в том, чтобы убедиться в ее достоверности». Так вот, извините, я вас обманул. Путин ничего такого не говорил. Перед вами еще один пример фейковой цитаты. Это мои собственные слова, направленные вам. Спасибо, всем огромное!