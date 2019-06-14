«Безнадега привела меня к вере»: грустный повод вспомнить о Максиме Соколове

Трагедия в семье одного из лучших вратарей российского хоккея

Накануне стало известно, что супруга бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова найдена мертвой в своем доме в Ленинградской области. По предварительным данным, ее убил старший сын четы Соколовых, 18-летний действующий вратарь «СКА-1946" Максим, который, по сообщениям СМИ, пытался свести счеты и с младшим братом, а затем покончить с собой. О том, кто такой Максим Соколов-старший и почему именно с вратарями в мировом хоккее случаются удивительные, а теперь и по-настоящему страшные истории — в материале «Реального времени».

Факты, которые не укладываются в голове

В загородном доме титулованного российского хоккеиста, бывшего вратаря питерского СКА и омского «Авангарда», а ныне — тренера молодежной команды питерского «СКА-1946» Максима Соколова, работают следователи. В полицию позвонили соседи 47-летнего экс-вратаря.

По сообщению телеграм-канала Baza, младший сын Соколовых, 15-летний Арсений выбежал из дома в поселке и стал кричать, взбудоражив соседей, которые и нашли тело Ирины Соколовой. Рядом был обнаружен истекающий кровью 18-летний Максим. Он ранил себя в шею. Мальчик звал на помощь, крича, что его старший брат пошел на маму с ножом. Поняв, что брат убил мать, Арсений нанес ему еще несколько ударов холодным оружием, но Максим все равно выжил. Позднее подозреваемого госпитализировали в одну из петербургских клиник. Пока неизвестно, что послужило причиной совершения преступления, но предполагается, что между Максимом и его матерью произошла ссора.

Как стало известно «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге», с 2017 года чета Соколовых жила раздельно, хотя до этого 20 лет провела вместе. Однако Соколов-старший, который завершил карьеру в 2013 году, неоднократно говорил в интервью, что дорожит отношениями с женой и гордится сыновьями. Отметим, что Соколов-младший дебютировал за «СКА-1946» в январе этого года, успев провести два матча.

— ХК СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь, — сообщил накануне Twitter питерского клуба.

Соколов-младший дебютировал за «СКА-1946» в январе этого года, успев провести два матча. Фото nevasport.ru

Герой чемпионата мира и омского «Авангарда»

Максим Соколов — один из самых известных воспитанников петербургского хоккея. С 1992 по 2000 год он играл за СКА, который тогда не был в лидерах, а ходил, напротив, в аутсайдерах. Затем два сезона он провел в череповецкой «Северстали», из которой и попал на чемпионат мира 2002 года, принесший вратарю настоящую славу. Во многом благодаря уверенной игре Соколова сборная России вышла тогда в финал. В четвертьфинале были обыграны действующие трехкратные чемпионы мира чехи, а в полуфинале — финны. В серии послематчевых буллитов Максим творил настоящие чудеса. И это при том, что после предварительного этапа в сборную России мало кто верил. Но надежная игра голкипера вселила уверенность и в полевых хоккеистов, которые получили в итоге серебряные медали, уступив в финале словакам, собравшим довольно грозный состав именно на этот чемпионат мира. Для российского хоккея это была первая медаль за 9 лет.

Летом 2002-го Соколов подписал на хороших условиях контракт с «Авангардом», который в те годы патронировался «Сибнефтью» и олигархом Романом Абрамовичем. В Омске вратарь отыграл три сезона подряд, вернувшись позже в клуб в 2008 году. Главным успехом клубной карьеры игрока является чемпионство Суперлиги 2004 года — и именно Соколов считается его главным творцом. Омский клуб обыграл тогда магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии до трех побед на гостевом льду. Все решала серия буллитов, в которой Соколов отразил бросок главного буллитера российского хоккея тех лет Валерия Карпова. Во многом именно поэтому омские болельщики до сих пор в первую очередь ставят это золото в заслугу вратарю, а не, например, нападающему Ярославу Беднаржу, который забил победный буллит в том матче.

Всего за «Авангард» Соколов отыграл 145 матчей, пропустил 320 шайб, набрал 42 минуты штрафа. В сборной он был задействован на Олимпийских играх в Турине в 2006 году и на Кубке мира — 2004, куда его вызвал лично Зинэтула Билялетдинов. Решение было во многом спорным и широко обсуждалось, так как было принято считать, что в играх против «энхаэловцев» вратари из Суперлиги — слабые помощники.

— Конечно, если я не попробовал свои силы в НХЛ, карьеру нельзя назвать удачной, — рассказывал Соколов. — Возможно, удалось бы провести сезон или два за океаном на хорошем уровне. Ощутить это изнутри. К сожалению, не получилось из-за ряда факторов. Во-первых, я поздно раскрылся. Да и интерес из НХЛ возник достаточно поздно, когда мне исполнилось уже 30: была семья, работа. И я не стал ничего менять. В этом плане я довольно тягучий человек. Трудно принимаю решения, долго думаю над вопросом. Поэтому не сложилось. Если бы предложение из-за океана поступило раньше — обязательно уехал бы попробовать свои силы.

На высшем уровне вратарь провел 588 игр, пропустив 1 312 шайб. Последним его клубом в КХЛ был нижнекамский «Нефтехимик» в сезоне 2012/13. После того сезона Максим завершил карьеру и стал тренером подмосковного «Атланта», который еще играл в Мытищах, а позже прекратил существование. С мая 2014 года он вошел в тренерский штаб питерского СКА, а с сезона 2016/2017 стал старшим тренером молодежной команды «СКА-1946».

В сборной Соколов был задействован на Олимпийских играх в Турине в 2006 году и на Кубке мира — 2004, куда его вызвал лично Зинэтула Билялетдинов. Фото belarushockey.com

«Хоккейная жизнь не способствует тому, чтобы находиться в семье и воспитывать детей»

Во время игровой карьеры Соколов слыл очень спокойным, начитанным и рассудительным человеком. В 2011 году, в возрасте 39 лет, он рассказал о том, что привело его к вере:

— Не уверен, что сам жизненный процесс имеет вектор обратимости. Меня очень расстраивает все происходящее в нашем обществе. А хоккей — часть мира, в котором мы живем. Тот же утонувший корабль у берегов Казани показывает в микроструктуре процессы, существующие у нас: жажда наживы, полное отсутствие системы, взяточничество… Требуется много сил в каждом человеке, чтобы это изменить.

— А если брать Россию и весь мир — есть еще шанс спастись человечеству?



— Сложно судить. Я не политолог, не социолог, не демограф. Но, однозначно, направление, в котором мы движемся, — неправильное. Впрочем, думаю, что тот, кто хочет сохранить себя, свою семью и детей, имеет еще шанс. Но это большой труд.

Без сомнения, я многое потерял. Наверное, даже больше, чем предполагал. Приобрел же опыт, который не купить за деньги, — как жизненный, так и спортивный. Но идеализм, наполнявший меня в юности, растерян. Сейчас я уже не смотрю на мир сквозь розовые очки, он полон грозовых туч...

Это если говорить о нашем нынешнем прибежище. Ну а чтобы достичь Царствия Небесного, надо постоянно над собой работать, сделать много хорошего и стать другим человеком. И еще абстрагироваться от тех пьедесталов, что нам жизнь предлагает. Вообще я не суеверен, но мистичен. Мистицизм — это слепая вера в свои убеждения. И многие книги мне в этом помогли, в том числе и те, которые трудно назвать христианскими. Тот же Стивен Кинг. Есть у него такой роман «Безнадега». Там много ужасных составляющих, но и очень ярко нарисована линия веры. Это как-то меня сильно задело. Плюс моя жизнь меня совершенно не устраивала. Я хотел жить по-другому, чувствовал, что теряю себя, свою сущность. Начал поиски того, что бы помогло измениться к лучшему, и это в итоге привело меня к православной вере. Крестился уже взрослым — в 21 или 22 года — и только затем жизнь стала приобретать те очертания, которые я хотел. Безнадега привела меня к вере, можно и так сказать.

Принято считать, что хоккейные вратари — это особенные люди, «себе на уме». Так, талантливейший российский вратарь начала 2000-х Андрей Медведев внезапно прервал карьеру и начал работать официантом в одном из ночных клубов Москвы. А совсем недавно хоккейный мир всколыхнула история шведского голкипера Робина Ленера, который едва не покончил с собой из-за депрессии, однако продолжил играть в текущем сезоне НХЛ, завязав с алкоголем и таблетками.

Последним клубом Соколова в КХЛ был нижнекамский «Нефтехимик» в сезоне 2012/13. Фото gpncup.ru

Сам Максим Соколов, еще будучи действующим хоккеистом, говорил, что у его сыновей есть проблемы в воспитании. Он рассуждал о проблемах молодых игроков, и, по всей видимости, с одной из них и столкнулся в итоге его сын:

— Впрочем, все-таки у нынешнего поколения другая, спокойная жизнь, они не видели того, что видел я. Когда начинал карьеру, времена были тяжелые: хоккеисты не получали денег, выступали практически бесплатно. Сами носили форму, станки, клюшки, во время переездов приходилось все на себе перевозить, как грузчику. А когда тебе двадцать лет — и семьдесят килограммов веса, очень трудно. То есть ты выходишь на лед, а затем дополнительно работаешь носильщиком…

Сейчас же хоккеисты получают сразу хорошие деньги, бывает, даже чересчур большие, и это портит некоторых уже в начале пути. Они более изнеженные. Их цель в жизни более ярко выражена и носит, скажем так, более меркантильный характер. Никакие жизненные ценности им не привиты, и они не имеют иммунитета против того, что творится сегодня в мире. Информация, ее развращенность и материальность — стоит на первом месте в мире. Они не знают, что в жизни каждого есть более важные ценности, чем поверхностная мишура. Отсюда у игроков сейчас больше эгоизма, самовлюбленности. Раньше ради команды, ради ребят, которые рядом с тобой, ты мог пожертвовать всем, даже жизнью.

— А с детьми у вас есть взаимопонимание?



— Не совсем. Сейчас сложный процесс взросления. Их переход из детства в отрочество проходил без меня. Я в это время много играл в других городах. Да и вообще хоккейная жизнь не способствует тому, чтобы находиться в семье и воспитывать детей. Постоянно переезды, приедешь ночью, утром просыпаешься, а дети уже в школе. Они приходят — я еду на тренировку, затем игра, сборы и так далее. Я вот только недавно чуть-чуть нащупал какие-то ходы, чтобы их отодвинуть от того направления, в котором они двигались.