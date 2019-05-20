Не кнутом, а пряником: перевозчики Казани просят условий для легализации бизнеса

Масштабные проверки такси связали не с ростом ДТП, а с желанием властей записать в самозанятые больше водителей

ГИБДД Казани в минувшую субботу провела массовые проверки легковых такси. В отделе пропаганды сослались на рост числа смертельных ДТП по вине перевозчиков, но, по данным источников, рейды были продиктованы и другими мотивами — стремлением пополнить ряды самозанятых таксистами. Об этом говорят и в самих таксомоторных компаниях, приводя скорее положительную статистику по авариям с участием их водителей. По мнению перевозчиков, основная цель проверок — выявить как можно больше нелегалов, чтобы способствовать их выводу из тени. Подробности — в материале «Реального времени».

Что проверяли

Помимо роста смертности в ДТП с участием водителей такси, важная причина прошедших в Казани рейдов — выявление нелегальных перевозчиков и даже водителей без прав, говорит старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Казани Оксана Кононенко. Некоторые незаконно устанавливают «шашки» и другие опознавательные элементы такси на свои автомобили.

Информацию обо всех выявленных нарушениях направили в республиканский минтранс, который и курирует выдачу разрешений на деятельность такси. На их же сайте размещен реестр выданных разрешений на таксомоторные перевозки.

— ГИБДД будет проверять такси в Казани на предмет технического состояния и наличия разрешений (лицензий) на работу. Данные по тем, у кого есть разрешения, передадут к нам в минтранс РТ. Со злостными нарушителями, по вине которых происходят ДТП, будем вести работу и принимать жесткие меры — зачем городу такие таксисты? — прокомментировала накануне рейда пресс-секретарь министерства Наиля Клевлеева.

В субботу проверяли наличие разрешений на деятельность такси (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ), водительских прав (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ); отсутствие фактов неисполнения водителем решений судов о лишении прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ) и так далее. Обращали внимание и на соблюдение периодичности прохождения технического осмотра (для легковых такси это каждые 6 месяцев).

Московский опыт

Проверок в таком масштабе в республике еще не проводилось. Госинспекция вдохновилась опытом московских проверок, предполагает региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин: «В Москве не так давно по таксистам поработали, много что выявили интересного, наши, видимо, решили у себя попробовать».

В столице совместная акция полиции и ГИБДД «Нелегальное такси» проходила в течение недели в марте. У водителей проверяли машины, документы, путевые листы. «Они выявили лишенцев, тех, кто разыскивается. У кого-то штрафов куча. Тех, кого выявили, я думаю, они с дорог убрали, хотя бы этих [нарушителей] не будет», — продолжает собеседник, но отмечает, что «разовая акция к глобальным [изменениям] не приведет — это должно [проводиться] постоянно».



Информация о предстоящей проверке в пятницу довольно быстро распространилась по соцсетям, некоторые водители написали, что 18 мая в таких обстоятельствах работать не будут. По словам представителя сервиса «Везет» Юлии Варламовой, отказов от выхода на линию в субботу из-за проверок не было.

«Мы уверены, что легальным перевозчикам бояться нечего. Мы поддерживаем инициативу ГИБДД, так как она в первую очередь направлена на безопасность всех участников дорожного движения», — добавляет собеседница. Не отказывались от работы в день проверки и в сервисе «Максим», говорит начальник отдела по связям с общественностью компании Павел Стенников.

«Такие вещи нужно проводить не громогласно — объявлять об этом не нужно, а делать в режиме тайного покупателя. Эффект неожиданности теряется. Нужно потом объявить, что провели операцию, уже постфактум, это было бы намного эффективнее», — сетует Хайруллин.

«Такие вещи нужно проводить не громогласно — объявлять об этом не нужно, а делать в режиме тайного покупателя», — сетует Хайруллин. Фото Елены Саляховой / tatar-inform.ru

«Наличие разрешений на перевозку пассажиров легковым такси, наличие медосмотров и путевых листов предусмотрено транспортным законодательством, и обязанность наших партнеров-перевозчиков — соблюдать требование законодательства», — говорит представитель «Яндекс.Такси» и Uber Наталья Рожкова (у компании нет своих автомобилей, она сотрудничает с перевозчиками, в том числе с таксопарками и ИП).

В компании приветствуют любые подобные проверки — они помогают выявить недочеты в работе партнеров, продолжает Рожкова: «Кроме того, по мере возможности в некоторых регионах мы сами проводим такие контрольные проверки, собираем обращения от клиентов наших приложений и мониторим жалобы пассажиров в соцсетях. Тех партнеров, у которых выявлены нарушения, отключаем от заказов как минимум до их устранения».

Безопасное такси

Наш анонимный источник указывает на то, что высказывание инспекции об увеличении смертности в ДТП именно с участием перевозчиков несправедливо, цель мероприятия — найти нелегалов и заставить их стать самозанятыми. Тем более что в планах республики до конца года довести число самозанятых до 60 тыс. человек. Пока такое число предпринимателей приходится на все 4 пилотных региона, в которых действует проект.

Внутренняя статистика сервиса «Максим» не подтверждает тренды, на которые ссылается инспекция: «В абсолютном большинстве городов у нас в прошлом и текущем годах вообще нет ДТП с пострадавшими», — отмечает Стенников.

Собеседник приводит данные корпоративной программы со страховыми случаями в РФ: в 2018 году в России произошло 57 ДТП (среди городов Татарстана 1 случай — в Бугульме; «лидеры» — Ярославль с 8 ДТП и Тула с 7). Из них только 17 — по вине водителей такси, 37 — по вине других участников дорожного движения. Также в течение года произошло 7 нападений на водителей такси, из них 2 — без предварительного конфликта. За год ни один из водителей такси не напал на пассажира, отмечается в информационном листе.

Аналитический центр при правительстве РФ провел исследование таксомоторной отрасли. По его результатам, такси оказалось в три раза безопаснее личного авто. Фото rt.rbk.ru

Самозанятые как выход

«Бороться надо с причинами, а не с последствиями — государство должно изменить правила, создать такой климат для предпринимательства, когда самим перевозчикам было бы выгодно легализоваться», — говорит он. Например, в Татарстане запустили эксперимент по самозанятости, но самозанятым водителям не позволено получать разрешения на работу в такси. «Сохраняется диспаритет ответственности — сегодня штрафы для легальных таксистов в 10 раз больше, чем для нелегальных. И таких препятствий для нормальной работы водителей много. Рейды не решают их», — добавляет он.

В 2015—2018 годах (в 2018 — первые 9 месяцев) Аналитический центр при правительстве РФ провел исследование таксомоторной отрасли. По его результатам, такси оказалось в три раза безопаснее личного авто, а шанс попасть в ДТП на такси оказался ниже в 4,7 раза, чем на личном автомобиле. «Число погибших в пересчете на общее количество ДТП с такси постоянно сокращается. В 2015 году оно составляло 8,8%, в 2016 и 2017 — соответственно 7,6% и 6,2%, а за 9 месяцев 2018 года — 5,7%. Аналогичный показатель у личного транспорта составил 13% в 2015 году и 11% за анализируемый период 2018 года. Среднее число раненых на одно ДТП с такси также снижается», — указано в релизе по итогам исследования.