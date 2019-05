Тимати: «Кто ждет у себя на районе «Черную Пятерочку» и нас на открытие?»

View this post on Instagram

Мы это сделали, бро!! Представляем вам нашу лимитированную коллабу совместно с Pepsi и Lay's с уникальными вкусами — Lay's Black Star Burger и Pepsi Dark Vanilla. Побалуйте себя! Ищи #ЧерныйЭксклюзив только в магазинах Пятерочка по всей стране! ????????????