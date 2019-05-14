Тимати: «Кто ждет у себя на районе «Черную Пятерочку» и нас на открытие?»

Шах от BlackStar: успеет ли торговая сеть продать по 3 млн лимитированных бутылок Pepsi и пачек Lay’s?

Фото: предоставлено управлением по связям с общественностью X5 Retail Group

В начале апреля компания PepsiCo совместно с лейблом BlackStar запустила новый челлендж, выпустив лимитированную «черную» серию эксклюзивных продуктов: на прилавки попали три миллиона пачек чипсов Lay’s Black Star Burger и три миллиона бутылок Pepsi Dark Vanilla. Любопытно, разрабатывать концепцию коллаборации бренду помогали артисты лейбла — Тимати и Егор Крид, а найти эксклюзивные «черные» продукты пока можно только в магазинах сети «Пятерочка» (их, к слову, по стране уже порядка 14 тысяч). Более того, ретейлер пошел на смелый шаг, заключив рискованное пари с артистами BlackStar. Если до 31 мая весь объем ограниченной серии будет продан, то один из фирменных магазинов сети ждет капитальный рестайлинг — он станет «черным». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы это сделали, бро!!»

4 апреля в своем официальном аккаунте Instagram Егор Крид опубликовал видео, в котором они в одном из магазинов сети «Пятерочка» совместно с Тимати дали старт продаж новым эксклюзивным продуктам коллаборации с PepsiCo: чипсам Lay’s Black Star Burger и Pepsi Dark Vanilla.



С того момента ролик набрал порядка трех миллионов просмотров и десятки тысяч лайков, а по всем магазинам «Пятерочки» разошлись коробки и упаковки уникальной продукции с новыми вкусами. Эксклюзивные линейки были разработаны PepsiCo непосредственно с участием популярных артистов, с учетом их вкусов и предпочтений и, что особенно важно, только для торговой сети «Пятерочка». Lay’s Black Star Burger и Pepsi Dark Vanilla уже появились на полках всем известных магазинов у дома по всей России, но будут доступны покупателям лишь в ограниченный период времени.

Упаковки привычной продукции PepsiCo подверглись кардинальным изменениям. Этикетка Pepsi в обработке Black Star получила фирменную «печать» лейбла. Кроме того, оба артиста — Тимати и Егор Крид — приняли участие в специальной фотосессии, на продукты коллаборации нанесены их фото. Lay’s Black Star Burger помимо оригинального вкуса также получила новый стиль — полностью черная пачка иллюстрирована портретными фото популярных артистов.

Пари на шесть миллионов: Тимати и Крид в предвкушении

Всего через несколько дней после запуска коллаборации «Пятерочка» пошла на еще более смелый шаг. Сперва в соцсетях появились сообщения о неожиданном пари, заключенном федеральным ретейлером и артистами лейбла BlackStar — Тимати и Егором Кридом. По условиям челленджа, если до 31 мая сеть успеет продать весь объем ограниченной серии Lay’s Black Star Burger и Pepsi Dark Vanilla, а это шесть миллионов единиц, один из магазинов «Пятерочки» ждет капитальный ребрендинг — он должен будет перекраситься в фирменный цвет лейбла BlackStar и стать полностью «черным». 9 апреля «Пятерочка» выпустила официальный релиз, в котором подтвердила реальность пари, в очередной раз удивив всех поклонников Тимати и Крида.

Какой именно магазин из тысяч торговых точек «Пятерочки» ждет ребрендинг, пока остается интригой, но Тимати и Егор Крид уже разработали дизайн-макет нового стиля «Пятерочки», о чем во всеуслышание заявили в Сети. 18 апреля в официальном аккаунте Тимати в Instagram появился видеоролик, в котором артисты, вооружившись баллончиками с черной краской, перекрашивают брендированные вывески «Пятерочки» в пепельно-черный цвет. В посте к ролику Тимати обещает приехать на открытие «Черной Пятерочки» и спрашивает у поклонников, в каком городе они хотели бы видеть обновленный магазин.

«Здесь вопрос не столько в рекламе, и я не навязываю вам покупки этих наименований, хотя сам считаю, что Лейс со вкусом «Блэк Стар Бургера» и «Пепси Дарк Ванила» получились более чем достойными!!! Есть интерес бомбануть Пятерочку в чёрный цвет)) поднажмите!!! Мы с @egorkreed уже разработали дизайн!!! Кто ждет у себя на районе «Чёрную Пятерочку» и нас на открытие? В каком городе?» — спросил артист у своих фанатов (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Совсем скоро #черныйэксклюзив появится на полках «Перекрестка» и «Карусели»

С момента старта продаж лимитированной серии продуктов PepsiCo в «Пятерочке» в Instagram и других социальных сетях уже появилось несколько сотен постов и публикаций с хештегом #черныйэксклюзив. Продукты коллаборации были выпущены ограниченным тиражом и будут находиться «в обороте» всего несколько месяцев, поэтому пользователи по всей России разыскивают заветные «черные» пачки Lay’s и бутылки Pepsi с редкими вкусами и делятся находками в Сети.

По данным X5 Retail Group, на сегодня в сеть «Пятерочка» входят порядка 14 тысяч торговых точек по всей России. Компания уже успела обрадовать поклонников и фанатов BlackStar радостной новостью — известно, что в конце апреля лимитированная продукция станет доступна и в других сетях X5 Retail Group — «Перекрестке» и «Карусели», а это еще около тысячи торговых точек по всей стране!

Материал подготовлен совместно с управлением по связям с общественностью X5 Retail Group

