Магазины будущего: как технологии помогают продавать

Разбираем пять основных проблем, с которыми сталкивается руководство торговых сетей, и возможные способы их решения

Торговые сети традиционно оказываются в числе флагманов по внедрению новых технологий. Владельцы розничного бизнеса используют все возможные инструменты для снижения издержек и повышения прибыли. С развитием новых технологий у ретейлеров появилась возможность выявлять закономерности в поведении покупателей, демонстрировать свой товар любителям интернет-шопинга, эффективно управлять запасами на складе и т. д. Об этом рассказывает в своей колонке «Реального времени» руководитель отдела продаж сервисов группы компаний Softline в ПФО Константин Смирнов.

Новый подход к аналитике



Пять основных проблем, с которыми сталкивается руководство торговых сетей, — это неэффективность в планировании закупок, неоптимальное использование складских ресурсов, мошенничество со стороны персонала (теневые транзакции и списания товара), а также неоптимальное расположение товара на полках и работа касс. Все эти проблемы можно решить при помощи инструментов бизнес-аналитики.

Для эффективной работы торговой сети необходимо ежедневно анализировать ключевые показатели ее работы: количество посетителей, средний чек, популярность тех или иных товаров и т. п. и сравнивать их с плановыми. Системы бизнес-аналитики могут в автоматическом режиме собрать все данные из систем заказчика, таких как 1С, ERP, СКУД, кассовых терминалов, файлов EXEL и других источников. После сбора данные будут обработаны и представлены в удобной графической форме. Таким образом, все, кому предоставлен доступ, будут получать аналитику о состоянии в удобном режиме, вплоть до режима реального времени. Если мы хотим получить детализацию по тому или иному показателю, нам достаточно один раз кликнуть мышкой. В итоге значительно сокращается время и трудозатраты на подготовку отчетности, ее анализ и, как итог, принятие управленческого решения.

Бизнес-аналитика помогает минимизировать возможность ошибок в планировании и прогнозировании будущей деятельности и, как следствие, избежать проблемы больших товарных остатков и невостребованных трудовых ресурсов.

Часто ретейл сталкивается с проблемой неоптимального распределения товара по торговым точкам — это решается модулем предиктивной аналитики, который может собрать информацию по продажам каждой позиции во всех торговых точках сети, обработать ее в автоматическом режиме, используя встроенные алгоритмы, и выдать рекомендации по перераспределению товара.

И наконец, аналитика помогает стимулировать спрос. Например, произведя анализ чеков за определенный период времени, можно понять, какие группы товаров наиболее популярны, проанализировать временные интервалы между покупками тех или иных позиций, обозначить основные тренды и использовать эти данные при выкладке товара.

«Бизнес-аналитика помогает минимизировать возможность ошибок в планировании и прогнозировании будущей деятельности и, как следствие, избежать проблемы больших товарных остатков и невостребованных трудовых ресурсов». Фото mirdostupa.ru



Для анализа потребительского поведения можно использовать также искусственный интеллект. Все больше компаний приходят к тому, что самым важным показателем при работе с покупателями являются не социально-демографические признаки, а особенности их поведения — что и как часто люди покупают в данной сети, чем их привлекает тот или иной товар, пользуются ли услугами сети их близкие и друзья, в каких еще магазинах они совершают покупки.

Производя многомерную сегментацию всех покупателей своего магазина и разделяя их на сегменты, компании проще понять, как увеличить число посещений и средний чек в том или ином сегменте, какие покупатели для сети наиболее ценны и каким способом можно на них воздействовать, увеличивая частоту посещений и средний чек. Все эти сведения можно добыть, применяя возможности искусственного интеллекта.

Рутина остается в прошлом

Роботизация — тоже распространенное в ретейле явление. Уже сейчас крупными мировыми компаниями внедряются робо-кассы, обсуждаются проекты, когда люди будут класть товар в корзину, оснащенную системой, способной определить содержимое и стоимость. В этом случае нам и касса не нужна. Появляются роботы-помощники, работающие в торговом зале. Пока им не хватает автономности и функционала, но это вопрос времени. В Японии примеры подобных магазинов есть уже сейчас.

Если внедрение аппаратных роботов пока не носит массовый характер по причине высокой цены, то технологии Robotic Process Automation (RPA) может позволить себе даже небольшая компания. Данная технология позволяет имитировать работу человека в программном обеспечении, избавляя сотрудников от необходимости производить рутинные операции (например, вручную считать ТМЦ), и сейчас активно развивается на российском рынке.

«Все больше компаний приходят к тому, что самым важным показателем при работе с покупателями являются не социально-демографические признаки, а особенности их поведения — что и как часто люди покупают в данной сети». Фото iot.ru

Одной реальности мало

На розничном рынке наблюдается интересная тенденция: оффлайн-магазины стремятся увеличить свою клиентскую базу в интернет-пространстве, а онлайн-магазины, наоборот, открывают физические точки присутствия в попытке захватить часть рынка традиционной торговли. И в том, и в другом случае в качестве инструмента взаимодействия между брендом и потребителем могут выступать технологии виртуальной и дополненной реальности.

Так, многие интернет-магазины открывают инновационные шоу-румы, чтобы увеличить узнаваемость своего бренда и завоевать лояльность покупателей (например, основываясь на «wow-эффекте»). Поскольку проникновение потребительских VR-устройств пока невелико, магазины могут создавать небольшие шоу-румы (Room-Scale VR) на своей территории. Создается единое иммерсивное пространство — не столько для шопинга, сколько для взаимодействия с брендом.

Интернет-магазины по сравнению с традиционными имеют такой недостаток, как отсутствие физического взаимодействия с товарами и общения с продавцом. Это основная причина низкого значения коэффициента конверсии посещаемости в продажи на сайте — 3% (у оффлайн-магазина оно составляет 30%). VR-технологии способны вполне успешно восполнить эти пробелы и на практике перевернуть концепцию Try Before You Buy: например, предложить на тест-драйв дорогой автомобиль или провести виртуальный тур по новостройке в Казани потенциальному покупателю из Самары.

Так называемый виртуальный 3D-шопинг пока находится на начальном пути развития, хотя крупные ретейлеры предпринимают заметные шаги для его популяризации. Например, Walmart летом текущего года запустила сервис 3D-шопинга в Интернете. В специальном разделе на сайте ретейлера клиенты могут «зайти» в спроектированную квартиру, в которой расставлены вещи, доступные для мгновенного приобретения. Во время исследования дома покупатели нажимают на интересующие их предметы, чтобы получить о них дополнительную информацию.

«Так называемый виртуальный 3D-шопинг пока находится на начальном пути развития, хотя крупные ретейлеры предпринимают заметные шаги для его популяризации». Фото slashgear.com

Для тех, кто строит сам

Технология 3D-моделирования зданий является достаточно новой для ретейла и в настоящее время массово не используется. На данный момент не многие российские ретейлеры строят свои магазины самостоятельно, большая часть предпочитает выкупать уже готовые площади. Тем не менее в перспективе эта технология может оказаться очень полезной.

С помощью специализированного инженерного программного обеспечения для создания и обработки моделей специалисты могут «расставлять» и «перемещать» макеты в торговом зале, подбирать оптимальные варианты оснащения в соответствии с отраслевыми и корпоративными стандартами, а также и анализом покупательских предпочтений. Основным преимуществом такой системы перед традиционными инструментами является то, что в онлайн-режиме сотрудники могут визуализировать виртуальные макеты помещений и значительно ускорить процессы согласования, в том числе на предмет соблюдения противопожарных требований с МЧС, а строители могут заблаговременно замечать коллизии и сокращать количество ошибок.

«Волшебной палочки» не существует

Несмотря на очевидные преимущества использования новых технологий, нельзя воспринимать их как волшебную палочку, которая поможет сделать ваш бизнес эффективным в считанные недели. Действительно, технологии — это ключевой инструмент, который позволяет бизнесу меняться и становиться успешным.

На данный момент наибольшую прибыль на рынке показывают те игроки, которые научились работать с диджитал, либо изначально начали развитие в новом формате. Тем не менее единого рецепта успеха не существует. Цифровую трансформацию необходимо начинать с поиска так называемых бизнес-инсайтов: найти в бизнес-модели функции и сервисы с наибольшим потенциалом роста.

Следующий этап — формулировка цели (долгосрочного бизнес-челленджа): например, если вам нужно повысить выручку на 9%, важно определить факторы, влияющие на данный показатель и воздействовать на них ежедневно. Искать возможности при этом лучше всего с вовлечением собственных сотрудников и надежного партнера по цифровой трансформации бизнеса.