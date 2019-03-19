«Почему беспредельщики за один день могут поставить павильон, а власти за один день его увезти не могут?»

В Казани не сумели демонтировать 350 ларьков, размещенных на территориях жилых домов

Фото: Максим Платонов

Спорили о том, федеральный или местный законодатель должен защитить собственников многоквартирных жилых домов от захвата их территории под незаконные объекты нестационарной торговли (ОНТ), представители Госдумы РФ, федерального Минпромторга, муниципальных властей и татарстанские предприниматели на вчерашнем круглом столе в Минпромторге республиканском. Кроме того, представители МСБ просили установить разумный потолок платы за аренду места и требовали узаконить передачу этого места «по наследству». За обсуждением изменений в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» следила корреспондент «Реального времени».

«Чтобы локти не кусать»



— Законопроект разрабатывался в недрах правительства Российской Федерации очень долго, четыре с лишним года, — предварила обсуждение кратким выступлением перед журналистами зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ Альфия Когогина. — Он вызвал достаточно широкий общественный резонанс. Я инициировала его обсуждение в Татарстане, потому что закон разрабатывается для регионов. Чтобы потом нам не кусать локти, сейчас его надо обсудить.

Когогина пояснила, что изменения должны коснуться всех видов нестационарной торговли — от ларьков до передвижных лавок, вплоть до того, что теперь предприниматель сможет установить лоток на мопед, велосипед и «торговать свежайшей продукцией».

Когогина пояснила, что изменения должны коснуться всех видов нестационарной торговли — от ларьков до передвижных лавок



— Нам, с одной стороны, надо дать больше прав предпринимателям для торговли своей продукцией, качественной продукцией, — подчеркнула зампредседателя думского комитета. — А с другой, должно быть государственное регулирование, чтобы не пострадал потребитель и облик городов не ухудшался. Поэтому проект нужно обсудить со всеми участниками процесса.

Корреспондент «Реального времени» напомнила еще об одной стороне, которая сейчас страдает от несанкционированной передвижной торговли, — жителях многоквартирных домов, на придомовой территории которых и поблизости базируются ОНТ, создавая серьезные неудобства. Однако Альфия Когогина возразила:

— Законопроект получился слишком детальным, а должен быть рамочным, прямого действия. Следует дать больше прав муниципалитетам и субъектам Российской Федерации, пусть они решают, как им действовать. Ваш вопрос абсолютно правомерен, но отвечать на него должны муниципалитеты.

Плюс 250 тысяч рабочих мест, плюс 220 миллиардов

Ожидаемые результаты от внесения поправок анонсировал в начале заседания круглого стола замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Сергей Лобанов. По его словам, планируемые изменения помогут создать по всей России 250 тысяч рабочих мест и обеспечить приток частных инвестиций в торговлю в размере 100 млрд рублей. Он также сообщил, что законопроект ориентирован на долгосрочное предоставление предпринимателям торговых мест — «на 5—7 лет с продлением действия договоров».

По словам Сергея Лобанова, планируемые изменения помогут создать по всей России 250 тысяч рабочих мест и обеспечить приток частных инвестиций в торговлю в размере 100 млрд рублей



Совокупный экономический эффект от принятия нового закона Лобанов оценил «минимум в 220 млрд рублей». Он пояснил, что в связи с оживлением передвижной торговли, по оценкам департамента развития внутренней торговли, в течение нескольких лет может быть реализовано до 50 тыс. торговых автомобилей, в результате чего российский автопром получит заказ на 80 млрд рублей. Не менее чем на 60 млрд рублей будет продано оборудования для ОНТ. Развитие ОНТ также стимулирует появление новых АЗС и развитие другого сопутствующего бизнеса.

По итогам принятия изменений в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» Сергей Лобанов прогнозировал реконструкцию в общей сложности 100 тысяч и появление новых 150 тысяч передвижных торговых объектов в различных регионах России. А рост дополнительных продаж продовольственной продукции местных производителей он предсказал на уровне 4,5 млн тонн.

Лобанов также выступил за то, чтобы проведение аукционов, установление требований к внешнему виду ОНТ и «правил игры» в части их размещения было передано на усмотрение местных властей.

Попробуй прогони!

Глубокую озабоченность ситуацией с несанкционированным размещением ОНТ на территории Казани выразил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

В настоящее время сложилась негативная практика массового размещения павильонов на территории жилых домов, на которую полномочия органов самоуправления напрямую не распространяются, констатировал Ильдар Шакиров



— Казань стремится найти баланс интересов предпринимателей и горожан. Мы имеем схему размещения ОНТ, которая вмещает в себя 740 мест, мы определили порядок размещения сезонной мобильной торговли, которая включает в себя 300 мест. И законопроект в целом мы поддерживаем. Но за прошлый год в Казани было выявлено порядка 1 000 незаконных киосков. Из них 500 мы демонтировали, а 350 расположены на придомовых территориях. В настоящее время сложилась негативная практика массового размещения павильонов на территории жилых домов, на которую полномочия органов самоуправления напрямую не распространяются. При этом санитарные требования напрямую запрещают размещать ОНТ на территории земельных участков жилых домов.

Шакиров пояснил: убрать несанкционированный объект со своей территории муниципалитет может быстро, а с территории жилого дома — только через суд. И суды эти затягиваются минимум на год, потом еще уходит время на исполнение судебного решения, а потом предприниматель убирает павильон, но вскоре вновь ставит его где-нибудь поблизости, и чиновникам приходится заново затевать судебную канитель:

— Через короткое время мы имеем тот же павильон на том же месте!

Замруководителя исполкома Казани попросил «урегулировать ситуацию законодательно» на уровне всей России сразу, но Сергей Лобанов возразил, что у муниципалитетов и так достаточно прав, чтобы изгнать ларьки и торговые прицепы из дворов.

— Вы верите, что они действительно не могут убрать из дворов несанкционированную торговлю? — прокомментировал впоследствии ситуацию «Реальному времени» предприниматель Евгений Иосипов. — Не хотят — другое дело!

Иосипов подчеркнул, что многие идут в предприниматели вынужденно, не по призванию, а «чтобы не умереть с голода»



Где кончается семейный бизнес

— Незаконное размещение ОНТ говорит о том, что есть дефицит законных торговых мест, — заметил Сергей Лобанов.

Косвенным подтверждением этому стали выступления татарстанских предпринимателей, которые эксперт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Татарстан Юлия Каплевская предварила предложениями от бизнес-омбудсмена — не предъявлять к ОНТ избыточных требований и предоставить предпринимателям возможность вести кратковременную передвижную торговлю в общедоступных местах без объявления на эти места аукционов.

Известная казанская «цветочница» Анастасия Шевченко поставила ребром вопрос об устранении весомого законодательного препятствия к ведению семейного бизнеса. Сейчас закон не позволяет бизнесменам передавать выигранное на аукционе право торговать на определенном месте ни близким родственникам, ни на основе договора субаренды.

Шевченко активно поддержал в своем выступлении Евгений Иосипов, который заметил, что «человек может состариться, умереть», — и сейчас вместе с ним обречен и строившийся годами бизнес, который кормит не только его, а всю его семью: «Семья-то чем виновата?»

Анастасия Шевченко поставила ребром вопрос об устранении весомого законодательного препятствия к ведению семейного бизнеса



Если по-честному, это — беспредел

Иосипов подчеркнул, что многие идут в предприниматели вынужденно, не по призванию, а «чтобы не умереть с голода», а сегодняшние жестко регламентированные условия работы на рынке приводят к тому, что микробизнесмены вынуждены уходить со сцены, уступая место сетям, и это несправедливо.

Представитель сети «Арыш мае» Динар Нигматуллин напомнил разработчикам поправок к закону о подземных «минах», подрывающих благосостояние владельцев ОНТ, — инженерных сетях, владельцы которых в любой момент могут потребовать убрать павильоны, если под ними или рядом с ними проходят коммуникации, и о проблемах, создаваемых недобросовестными конкурентами.

— Рядом с моими павильонами перед Новым годом появляются несанкционированные точки продажи фейерверков, — рассказал владелец сети «Хорошоу» Расул Садриев. — Мне они не страшны, потому что у меня же фейерверки и покупают. Но они не соблюдают технику безопасности, и когда что-то загорится, меня найдут, а их нет! Почему беспредельщики за один день могут поставить павильон, а власти за один день его увезти не могут?

Расул Садриев: «Почему беспредельщики за один день могут поставить павильон, а власти за один день его увезти не могут?»



Другие предприниматели поддержали его: «Ассортимент соседних точек не должен пересекаться, это недобросовестная конкуренция!»

А самый ярким «фейерверком» на этой встрече прогремела новость от Евгения Иосипова, который сказал, что надо все-таки ограничить аппетиты муниципальных властей, которые берут несообразную плату за торговое место — в 7—10 раз выше, чем арендная плата за эту же самую землю, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости:

— Надо бы ограничить, брать хотя бы не больше, чем в два раза, а то 20—30 процентов прибыли предприниматель должен отдавать…