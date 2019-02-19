Почти половина банков сократили объем кредитных портфелей

Драйверами спроса на кредиты в 2018 году были ипотека и беднеющее население

За 2018 год портфель банковских кредитов физическим лицам и компаниям вырос на 5,9 трлн рублей, однако «авторами» этого роста были в основном крупнейшие банки, тогда как почти у половины игроков объем портфелей сократился. При этом население наращивает свои обязательства гораздо быстрее, чем юридические лица. Бизнес, хотя и начинает оправляться от кризиса, пока нуждается только в «коротких» деньгах. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Жители слабых регионов наращивают долг



К 1 января этого года общая задолженность населения России и нефинансовых компаний перед банками подобралась к отметке 48,3 трлн рублей — что примерно на 6 трлн (14%) больше, чем на начало 2018-го.

В течение года банки с усердием кредитовали тех, кто проявлял интерес к кредитам. Проявляли его по большей части физические лица, изнуренные непрекращающимся падением доходов: объем их задолженности рос в два-три раза быстрее, чем долг организаций.

На начало года портфель кредитов населению в целом по банковскому сектору составлял почти 14,9 трлн рублей, а его рост относительно января 2018-го достигал 22,4%. Ссудный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (32,3 трлн рублей) за год вырос гораздо скромнее — на 10,3%.

Номинально самые большие обязательства по кредитам сегодня имеют жители Москвы, Московской области, Омской области, Санкт-Петербурга и Тюменской области — благополучных регионов со сравнительно высоким уровнем жизни. В большинстве из них задолженность населения в 2018 году росла среднероссийскими темпами.

Резкий всплеск задолженности, между тем, произошел в ряде экономически слабых субъектов: Республике Тыва (в 2 раза в годовом выражении), Алтайском крае (в 2,2 раза), Забайкальском крае (в 3,1 раза) и Хакасии (в 4,6 раза). Самый существенный прирост долга физлиц-резидентов — в 6,6 раза — зафиксирован в уже упомянутой Омской области.

В некоторых регионах с низким уровнем жизни кредитование физических лиц росло, сильно опережая средние темпы — это факт констатирует Александр Проклов из агентства «Национальные кредитные рейтинги». Это, без сомнения, говорит о том, что люди в таких регионах вынуждены финансировать свои первоочередные нужды за счет банков, добавляет он.

Ипотека объясняет не все

Часть стремительного роста обязательств населения можно списать на ипотечное кредитование, которое весь прошлый год било рекорды. В то же время на рублевую и валютную ипотеку сейчас приходится только 43% от общего долга физлиц перед банками. К тому же, по данным ЦБ, выдачи новых необеспеченных кредитов растут ненамного медленнее, чем ипотечных (в декабре прошлого года динамика составляла 22,5%).

Портфель кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заметнее всего вырос в Красноярском крае (в 5,4 раза), Алтайском крае (в 4,6 раза), Иркутской области (в 4,4 раза), Магаданской области (в 3,8 раза) и Хакасии (в 3,1 раза). При этом более чем в трети регионов РФ (35) он сократился.

По мнению Проклова, вероятность того, что в 2019 году темпы кредитования в рознице и в корпоративном сегменте сравняются, невелика: «Конечно, ЦБ обращает внимание на проблему слишком быстрого роста долга физических лиц, и, скорее всего, эти темпы замедлятся. Тем не менее в условиях падения доходов кредиты остаются востребованными у населения, и значит, потребительское кредитование будет и дальше расти».

«Кредитная активность корпоративных клиентов очень сильно зависит от ситуации в экономике, от того, какие ожидания у клиентов в отношении экономического роста», — говорит директор по развитию кредитных продуктов «Альфа-Банка» Марина Полякова. По ее ощущениям, активность бизнеса, особенно малого и среднего, постепенно восстанавливается после кризисного спада.

«Совокупный кредитный портфель по банковской системе, который еще 2-3 года назад стагнировал, начинает расти. Это значит, что клиенты адаптировались к новым условиям и понимают, что надо вкладываться в развитие бизнеса. Спрос на кредиты со стороны компаний и предпринимателей оживает, хотя надо признать, что клиенты в основном кредитуются на пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, а на долгосрочные инвестиционные проекты по-прежнему смотрят осторожно», — отмечает Полякова.

Мелкие банки теряют портфели

Что до конкретных банков, то картина по ним такова. Самыми крупными портфелями кредитов располагают игроки из топ-5: Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк» «Россельхозбанк» и «Альфа-Банк». На начало этого года на них в совокупности приходилось 36,5 трлн рублей обязательств физических и юридических лиц.

Сбербанк в 2018 году увеличил свой совокупный портфель на 2,7 трлн, или на 17%. Кредитный портфель ВТБ вырос без малого на 4 трлн рублей (71%). Рост у «Газпромбанка» и РСХБ составил соответственно 11 и 14%, а портфель «Альфа-Банка» прибавил 27%.

Сбербанк в 2018 году увеличил свой совокупный портфель на 2,7 трлн, или на 17%. Фото Олега Тихонова



Некоторые участники рынка особенно активно проявили себя в одном из сегментов. К примеру, у ВТБ портфель кредитов населению за год вырос в 8,8 раза. Также серьезный рывок здесь совершил подконтрольный «Роснефти» «Всероссийский банк развития регионов», чей портфель вырос почти в 2,5 раза.

В случае с юридическими лицами заметный рост (более чем в 2 раза) портфеля показал санируемый банк «Траст», на базе которого ЦБ создает так называемый «Банк непрофильных активов», а также «Совкомбанк» и «Тинькофф Банк» (рост в 1,4 раза).

Но в целом по сектору ситуация была далеко не такой ровной. Из 446 кредитных организаций, имевших кредитные портфели, почти у половины (47%) они сократились. Среди крупных игроков потери были у ФК «Открытие» (за год его портфель ужался на 20%), банка «Дом.РФ» (-44%), а также «БМ-Банка», входящего в группу ВТБ (-47%). Однако наибольшее количество потерь пришлось на мелкие банки.

Не очень удачно шли дела и у татарстанских игроков: 10 из 14 зарегистрированных в республике банков растеряли часть своих портфелей. В результате их совокупный кредитный портфель сократился с 310,2 млрд рублей в начале прошлого года до 295,5 млрд в январе 2019-го. Улучшить результат удалось лишь «Ак Барс» Банку (+8%), «Тимер Банку» (+64%), «Автоградбанку» (+12%) и «ИК Банку» (рост в 2,5 раза).

Кредитный портфель банков на 1 января 2019 года

№ Наименование банка на 1 января 2019, тыс.руб. на 1 января 2018, тыс.руб. Изменение, тыс. рублей Изменение, % 1 Сбербанк России 18 589 564 427 15 879 842 991 2 709 721 436 17% 2 ВТБ 9 550 917 828 5 574 379 181 3 976 538 647 71% 3 Газпромбанк 4 192 227 647 3 783 696 878 408 530 769 11% 4 Россельхозбанк 2 155 744 411 1 892 395 027 263 349 384 14% 5 Альфа-Банк 2 043 538 850 1 612 320 223 431 218 627 27% 6 Московский Кредитный Банк 1 744 046 851 1 577 033 866 167 012 985 11% 7 Национальный Клиринговый Центр 1 190 350 004 963 601 032 226 748 972 24% 8 ЮниКредит Банк 880 676 888 697 478 821 183 198 067 26% 9 Промсвязьбанк 724 133 467 675 597 115 48 536 352 7%