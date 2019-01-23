Скидку — потребителю: в России могут изъять продукты из перепродажи

В ответ на желание повысить ретробонусы поставщики просят запретить сетям оптовую торговлю

Фото: Антон Журавлев

Ретейлеры не могут найти общий язык с поставщиками. После того как первые попросили смягчить ограничения и фактически повысить ретробонусы, вторые заявили, что торговые сети занимаются недобросовестной практикой и перепродают товары, полученные с большой скидкой, мелким магазинам. В результате производители теряют часть рынка, а максимально привлекательная цена не доходит до потребителя. Подробности в материале «Реального времени».

Ретейлерам дают отпор

Производители попросили правительство запретить торговым сетям заниматься оптовой и мелкооптовой торговлей. Соответствующее письмо они направили вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Обращение — фактически ответ на действия ретейлеров, которые в конце декабря встретились с Козаком и попросили внести поправки в закон о торговле. В частности, речь идет о том, чтобы смягчить ограничения и разрешить ретейлерам исключить из ретробонусов затраты на логистику.

Ретробонусы — вознаграждение, которое поставщик должен выплатить торговой сети за то, что сеть приобретает у него товар. В сумму вознаграждения включена плата за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров. Поставщики называют ретробонусы завуалированным и узаконенным откатом. В 2016 году Госдума пошла навстречу отечественным производителям и снизила размер ретробонусов с 10% до 5%.

Недобросовестная практика: сети пошли в опт

Поставщики выражают беспокойство — возможные поправки в закон о торговле могут привести к дополнительным расходам. Кроме того, их волнует заход торговых сетей в сегмент альтернативной розницы через оптовую и мелкооптовую продажу. Получила распространение практика, когда сети открывают оптовые подразделения, где впоследствии перепродают продукты небольшим магазинам и распространяют на них скидки от поставщиков. В результате в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета увеличивается доля присутствия сети, а производители лишаются возможности донести скидки до конечного потребителя. Перепродажа продуктов и товаров торговыми сетями возможна, если между поставщиком и сетью есть такой договор, но зачастую ретейлеры этим пренебрегают.

— Поставка товара в канал, который не был согласован сторонами, является недобросовестной практикой. Такое решение было принято на заседании комиссии по применению Кодекса добросовестных практик. Отступать от этого решения, осуществляя несогласованные с поставщиком продажи товара в оптовом и мелкооптовом сегментах, неправильно. Поставщик предоставляет сети скидки для их трансляции конечному покупателю через полку сети, а сеть может вместо этого распространить скидки на свое оптовое подразделение. Это создает несправедливые условия работы для независимых дистрибьюторов и может разрушить рынок дистрибуции в целом. Это негативно отразится на поставщиках, ведь большую часть доходности их бизнеса приносит именно работа с альтернативной розницей через сеть дистрибьюторов. Кроме того, полученная сетью глубокая скидка на товар, а значит, максимально привлекательная цена в данном случае не дойдет до потребителя. А в условиях низкой покупательной способности она могла бы стать стимулом к повышению продаж по той или иной категории, — дал комментарий «Реальному времени» Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Положительный эффект для конкуренции

Предложение поставщиков не нашло поддержки со стороны ретейлеров. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей более 20 крупных торговых сетей России, «Реальному времени» заявили, что не поддерживают предложение поставщиков, которое ставит под удар само понятие свободы предпринимательской деятельности. Претензии ретейлеры высказывают и по поводу открытия фирменных магазинов производителями.

— Это, конечно, не может находить поддержку. Развитие такой логики выводит нас, например, на вопросы о выходе производителей в розничный бизнес путем открытия фирменных магазинов. Кроме того, для некоторых торговых сетей модель мелкооптовой торговли, где покупателем выступает сегмент HoReCa, является базовой, основной. Таким образом, весьма вероятно негативное влияние на малый бизнес — особенно в гостинично-ресторанном сегменте или малоформатной розничной торговле. Не будем забывать в то же время о положительном эффекте для конкуренции от появления на существующих рынках новых игроков, — поделились мнением с «Реальным временем» в Ассоциации компаний розничной торговли.

Также АКОРТ просит скорректировать методику расчета рыночной доли сетей, поводом для этого, вероятно, послужило предложение Федеральной антимонопольной службы снизить максимальную долю рынка для торговых сетей в регионах с нынешних 25% до 15%.

— Мы считаем, что даже 25%-ный порог дискриминирует торговлю, и мы выступаем против этого. Объективные экономические условия требуют не понижать этот порог, а уточнять, приводя нормы законов в соответствие с реалиями.

АКОРТ просит скорректировать методику расчета рыночной доли сетей, поводом для этого, вероятно, послужило предложение Федеральной антимонопольной службы снизить максимальную долю рынка для торговых сетей в регионах с нынешних 25% до 15%. Фото Романа Хасаева



Очевидно, что между сетями и производителями назрел конфликт. Решить или усугубить который должны поправки в закон о торговле. Разработать и внести их в правительство должны до 1 апреля 2019 года.