«Большой Брат» для торговых сетей и free sky для беспилотников: во что предлагает инвестировать IT-парк

С начала 2019 года бизнес-инкубатор казанского IT-парка пополнился шестью новыми резидентами

Фото: Максим Платонов

В декабре бизнес-инкубатор, некогда открывший рынку разработчика системы контроля ПДД ООО «Автодория» и производителя симуляторов ООО «Эйдос-Медицина», завершил очередной отбор стартапов. К настоящему моменту договор инкубирования подписан с шестью новыми резидентами. Подробности — в материале «Реального времени».

Сбербанк и «Ростелеком» работают над системами распознавания. У них не получается»



Одним из первых отобранных в бизнес-инкубатор проектов стала самообучающаяся система биометрического распознавания лиц по 3D-изображению авторства команды разработчиков Наиля Музафарова. Под проект было создано новое ООО «ЗДИД», ранее та же команда трудилась в другой казанской компании — ООО «Сити Клауд». Система создана на основе элементов искусственного интеллекта. С помощью двух камер она, по предварительным расчетам, позволит безошибочно идентифицировать около 200 тысяч человек. За счет отказа от внешних программных продуктов система, по словам разработчиков, может работать «на слабом интернете», обрабатывая до 100 тысяч запросов в секунду.

История разработок команды Музафарова начинается в 2011 году. Для казанской гимназии №19 «Сити Клауд» создал автоматизированную систему управления питанием по безналичному расчету — оплата происходила по отпечаткам пальца, которые снимались на кассе. На этапе сбора базы отпечатков оказалось, что система не в состоянии «прочитать» их у трех процентов людей. Тогда было решено заменить дактилоскопию на технологию распознавания лиц, на кассе была установлена камера. Система работала, но возникла новая проблема — на точность распознавания влияли тени.

Для казанской гимназии №19 «Сити Клауд» создал автоматизированную систему опознавания и управления питанием по отпечаткам пальца. Фото gymn19.ru



«Тогда мы начали работать со стереометрическим изображением, то есть читать изображение с двух камер и анализировать 3D-модель, что позволяло отойти от теней. Как раз появились технологии — процессоры Intel core i3, i5 уже могли быстро обрабатывать хорошие массивы данных. Эти разработки стали прообразом нашего нынешнего проекта. Сейчас мы собрали в базу 40 тысяч образов, которые наша система безошибочно распознает, нам предстоит проверить теоретические 200 тысяч», — рассказывает руководитель проекта.

Самая очевидная зона применения системы 3ДИД — банковские услуги, но, по словам разработчиков, финансовым сектором она не ограничивается. Функционал проекта позволяет использовать его в проходных системах, осуществлять трекинг людей в аэропортах, на вокзалах и в других местах их скопления, кроме того, система распознает пожары, задымления, драки, оставленные вещи, а при наличии в ее базах поведенческих данных конкретного человека способна проанализировать его психологическое состояние.

«Сейчас нам нужны инвестиции, нам необходимо заявить о себе для того, чтобы доработать проект и запустить в массовое производство. Ак Барс Банк уже заинтересовался нашей системой, на днях я передал им информацию по разработке и наше портфолио. Мы в свое время делали платежную систему в «Автоградбанке» с названием IPaybyPhone и даже получили цифровой код валюты от Центробанка, но, к сожалению, не запустились, — говорит Наиль Музафаров. — Сейчас и Сбербанк, и «Ростелеком» работают над системами распознавания, и у них, к нашему счастью, не получается».

Рынок, на который намеревается зайти 3ДИД, достаточно конкурентен. Но по сравнению с другими игроками компания в скором времени сможет предложить в разы более точную систему распознавания, на порядок превосходящую существующие, утверждает предприниматель.

Проекты новых резидентов бизнес-инкубатора пока находятся на ранней стадии развития. В течение первых месяцев работы они будут тестировать рынок, создавать MVP и запускать пилотный проект. Поэтому на первом раунде они ищут первые инвестиции (часто небольшие чеки и преимущественно от бизнес-ангелов или венчурных фондов, работающих с проектами ранних стадий). Второй раунд инвестиций, который планируют многие резиденты, связан с дальнейшим масштабированием проекта на российском и зарубежном рынке.



Проект системы биометрического распознавания лиц по 3D-изображению 3ДИД на первом этапе оценивается в 17 млн рублей.

Самая очевидная зона применения системы 3ДИД – банковские услуги, но, по словам разработчиков, финансовым сектором она не ограничивается. Фото aamsystems.ru



«Когда выясняется, что все дырявое, возникает запрос на безопасное хранение»

Основатели гонконгской компании DeNet зашли в бизнес-инкубатор с проектом DeNet box и новым ООО «ДеНет БОКС» (компания DeNet в настоящий момент ликвидирована). Фирма представляла технологию облачного хранения с помощью использования уже существующих, но свободных мощностей компьютеров. По подсчетам компании, популярный файловый хостинг Dropbox занимает сейчас всего один эксабайт при возможности свободных мощностей в мире занимать 250.

Новый проект команды разработчиков, ставшей резидентом бизнес-инкубатора, «ДеНет БОКС», ориентируется на B2B и предлагает технологию хранения на основе свободных мощностей парка компьютеров предприятия или организации. Разработка позволяет компаниям частично отказаться от дата-центров и создания серверов, при этом безопасность хранящихся на компьютерах данных гарантирована — ни один из сотрудников не сможет получить доступ к закрытым для него данным, утверждает руководитель «ДеНет БОКС» Рафик Сингатуллин.

«Мы наблюдаем тенденцию, когда количество цифровых данных ежегодно многократно увеличивается, поэтому вопрос хранения сейчас стоит остро для всех. Когда выясняется, что все дырявое и все сливается, возникает запрос на безопасное хранение. Наша технология позволяет это делать, не строя какие-то дата-центры. Сейчас идет пилотное тестирование нашей системы на одном из заводов ТАИФа, и мы ждем результатов апробации», — рассказал специалист.

Проект «ДеНет БОКС» на данный момент оценивается в $500 тысяч и является самым дорогим инвестиционным предложением новых резидентов бизнес-инкубатора.

Новый проект команды разработчиков, ставший резидентом бизнес-инкубатора, «ДеНет БОКС», ориентируется на B2B и предлагает технологию хранения на основе свободных мощностей парка компьютеров предприятия или организации. Фото facebook.com/rafik.singatullin



«Фитнес-клубы не могут монетизировать отслеживание здоровья своих клиентов»

Казанская команда под руководством Евгения Бердникова, зарегистрировавшая ООО «Интеллект Фитнес», представляет собственный аппаратный комплекс Intellect Nutrition, который анализирует состояние здоровья человека за 30 секунд. При регулярном использовании система отслеживает динамику жировой, мышечной массы, состояния системы кровообращения и еще десяток показателей. Комплекс разработан на базе холтеровского кардиографа, АПК, неинвазивного сканера уровня глюкозы и 3D-сканера. После анализа данные выгружаются в телефон пользователя через мобильное приложение.

Казалось бы, таких технологий множество, но, по словам Бердникова, у всех у них есть одна большая проблема — они не могут набрать базу людей, готовых регулярно тестироваться. Разработчики «Интеллект Фитнес» нашли свободную нишу для своего аппарата и оснастили его дополнительными функциями.

«Основной костяк нашей команды вышел из фитнес-индустрии. Мы осознали, что среди людей, которые посещают фитнес-клубы, большой процент тех, кто заботится о своем здоровье, и это можно использовать. У фитнес-клубов есть две нерешенные проблемы. Во-первых, они не могут монетизировать отслеживание здоровья своих клиентов, то есть врачи не окупаются, в фитнесе нет понятной метрики результатов. Вторая проблема — простаивающие фитнес-бары спортпита, которые находятся на грани окупаемости», — рассказывает Бердников.

Аппаратный комплекс «Интеллект Фитнес», по задумке создателей, решит обе проблемы. После анализа состояния человека система готовит индивидуальные спортивные коктейли на основе 40 базовых компонентов (аминокислоты, витамины, протеиновые и углеводные наполнители), выдает рекомендации по питанию и тренировкам.

«Система на стадии прототипирования: через 3 месяца мы планируем создать работающий образец. У нас есть генеральный инвестор, в настоящее время мы работаем, чтобы предъявить ему KPI, все усилия — на доработку аппарата. Одна из крупнейших фитнес-сетей World Gym уже проявляет интерес к тестированию и готова пустить нас на свои площадки, мы говорили и с исполнительным директором сети «Планета Фитнес» Сергеем Крюковым, он заинтересовался. К осени мы оттестируем всю историю, масштабируемся по России. К декабрю 2019 года хотим выходить за пределы России», — поделился собеседник «Реального времени».

Аппаратный комплекс Intellect Nutrition анализирует состояние здоровья человека за 30 секунд и отслеживает динамику жировой, мышечной массы, состояния системы кровообращения и еще десяток показателей. Фото numberonefit.ru

Запуск пилотного проекта комплекса Intellect Nutrition оценивается в 5 млн рублей. Для масштабирования в России разработчики планируют запросить у инвесторов 35 млн рублей. Для выхода на международный рынок, по предварительным расчетам, потребуется около $2 млн.

«У баннерной рекламы идет рост порядка 15 процентов в год, но аналитических данных по ней нет»

Проект разработки компьютерного зрения с апробированными вариантами применения представили выпускники Университета Иннополис (ООО «Автономная видеоаналитика»). Специалисты в течение двух лет уже продают московским вендорам готовые комплексы, заточенные на аналитику транспортного потока (скорость, интенсивность движения, классификация автомобилей), притом без передачи видео через интернет. В бизнес-инкубатор компания пришла с новым вариантом применения разработки — обсчетом наружной рекламы, в частности digital щитов.

«В интернете все четко и понятно: какой-то пользователь кликнул на баннер, «Яндекс» его посчитал. В «наружк» с этим сложнее: сколько проехало машин, кто эти люди – непонятно. А это необходимые данные для расчета рекламной кампании, показателей эффективности и планирования дальнейших действий. У баннерной рекламы идет рост порядка 15% в год, там крутятся относительно большие деньги, но аналитических данных по ней нет. Мы можем собрать данные и сделать рекламную кампанию под определенную аудиторию: посчитать все рекламные баннеры по городу и точно описать ЦА», — говорит руководитель проекта Максим Соколов.

По словам специалиста, 90 процентов разработок конкурентов — это серверные решения, которые требуют подключения к высокоскоростному интернету и соответствующих затрат. Система казанских разработчиков может выдавать информацию в режиме реального времени. Соколов признает, что серьезные компании уровня «Google» с учетом своих технологий могут выполнять задачи лучше, и «Автономная видеоаналитика» не изобрела «волшебной пилюли», однако их решение сможет стать одним из конкурентных предложений. Сейчас команда начинает работать с несколькими операторами наружной рекламы в Казани и Новосибирске — запускаются пилотные тестирования. После первой обкатки технологии команда планирует выходить на продажи.



Пилотный запуск системы «Автономная видеоаналитика» оценен в 3 млн рублей. Для масштабирования в России разработчики планируют привлечь 35 млн рублей.

Проект разработки компьютерного зрения с апробированными вариантами применения представили выпускники Университета Иннополис. Фото Олега Тихонова

«Процесс согласования полета дрона в Татарстане занимает больше двух недель»

Выпускница КНИТУ-КАИ Мария Шаблинская запускает уже второй стартап на площадке бизнес-инкубатора: автоматизированный сервис Free Sky (ООО «Фрии Скай»), по задумке разработчиков, позволит облегчить процедуру регистрации и согласования полетов беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Проект предполагает прямую связь владельцев БПЛА с ведомствами и министерствами с помощью онлайн-сервиса.

«Мы уже около двух лет занимаемся аэрофотосъемкой и частенько сталкиваемся с ситуацией, когда нам нужно срочно согласовать полет, но по факту это практически нереально. Сейчас полеты согласовываются в ручном режиме, нужно много ходить по кабинетам или отправлять бумаги почтой. В Татарстане необходимо уведомить мэрию, ФСБ, МВД и основной орган управления — зональный центр, с которым утверждается место, время запуска, высота полета и другие характеристики. Все это занимает около двух недель», — объясняет специалист.

Работающих аналогов у системы FreeSky на данный момент не существует. По словам Шаблинской, Министерство информатизации и связи РТ недавно задумалось над подобной инициативой, но подтверждения этой информации пока нет. В ближайшие месяцы команда рассчитывает создать прототип и начать работу по привлечению инвесторов. В перспективе платформа может заинтересовать физических лиц, которые приобретают дроны в личное пользование, и небольшие компании, которые вынуждены каждый раз проходить длительную бюрократическую процедуру.

Для первого раунда проекту Free Sky нужны инвестиции в объеме 10 млн рублей.

Мария Шаблинская запускает уже второй стартап на площадке бизнес-инкубатора. Фото sntat.ru

«Мы создали аналог «Яндекс.Метрики» для оффлайн-точек продаж»

Уже зарекомендовавшая себя команда SmartMetrics в этом году стала резидентом бизнес-инкубатора с пилотным проектом Smart Analytics (и созданным под нее ООО «Смарт Технологии»). Разработка представляет собой автоматизированную систему контроля оффлайн точек продаж на основе искусственного интеллекта. С помощью камер и микрофонов, устанавливаемых внутри торговой точки, комплекс мониторит показатели, необходимые для эффективного управления предприятием. Сервис считает посетителей, конверсию магазина, следит за дополнительными продажами (так называемые cross-sale и up sale), проверяет работу персонала в соответствии со стандартами продаж, обслуживания и правилами кассовой дисциплины. У Smart Analytics свыше сотни задач.

«Интернет-бизнес по динамике обгоняет оффлайн потому, что в рамках каждой позиции в Сети можно управлять практически всеми издержками. Онлайн-магазины точно знают, сколько стоит клиент, сколько он ему принес, хорошо осведомлены о структуре затрат. В оффлайн-бизнесе это сделать очень сложно. Фактически мы создали аналог «Яндекс.Метрики» для оффлайн-точек продаж, — констатирует руководитель проекта Ильнар Сафин. — Smart Analytics собирает все показатели точки, и на основе этих точек мы можем управлять процессами в зависимости от пожеланий и задач клиента. Система позволяет буквально поставить рядом с каждым продавцом директора».

В формате 24/7 Smart Analytics извещает руководителя торговой точки обо всех нарушениях: продажа алкоголя несовершеннолетним, открытие и закрытие магазина с опозданием, нарушение регламентов, кража денег из кассы, хамство продавцов. Система устанавливает зависимость выручки от определенных показателей точки и выдает рекомендации по оптимизации работы (например, зависимость размера среднего чека от качества и периодичности предложения дополнительного товара продавцом). При наличии запроса, Smart Analytics покажет, рентабельно ли содержание данного магазина или же его лучше закрыть. Ответ система позволяет получить уже через 50 дней работы. 24-часовую запись система проверяет в среднем за 2-3 часа. А за ночь платформа может обработать данные предыдущего дня и подготовить полный отчет.

Проект был разработан на территории бизнес-инкубатора, около года назад, здесь же формировалась команда компании. Сегодня Smart Analytics — уже действующий проект, который на данный момент сотрудничает с тремя розничными сетями.

На первом этапе, по предварительным подсчетам, Smart Analytics потребует привлечения инвестиций в объеме 6—8 млн рублей.

Ольга Голыжбина