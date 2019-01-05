Россияне были не хуже, но детали сыграли не в их пользу

В равной борьбе команда Брагина уступила место в финале американцам

Семь лет подряд российская хоккейная сборная под руководством Валерия Брагина не уезжала с молодежных чемпионатов мира без медалей. И на нынешнем МЧМ, когда записные фавориты вдруг разом оступились, у россиян, наконец, появилась реальная возможность вернуть себе золото — надо было лишь одолеть американцев в «скрытом финале». Об обидном поражении команды Брагина — в материале «Реального времени».

«Скрытый финал» и матч больших возможностей

Перед матчем ваш автор постоянно ловил себя на одной простой и самой главной мысли: если россияне не вернут себе кубок на этом МЧМ (последний раз они завоевывали его в 2011 году), то другой такой возможности в ближайшие годы может и не представиться. Хотя бы потому, что никто из главных конкурентов такого новогоднего подарка уже не преподнесет. Канадцы не проиграют так безропотно два матча подряд, а традиционно сильные шведы не вылетят от «темных лошадок» турнира — швейцарцев.

Среди оставшейся четверки россияне оставались одним из двух фаворитов. Проблема лишь в том, что оба этих фаворита встречались друг с другом в полуфинале, выявляя, по сути, скрытого победителя всего турнира.

Внук Билла подчищал огрехи партнеров весь турнир

Конечно, в соответствии с классикой жанра, у нашей команды оставался свой букет проблем в игре, без героического преодоления которых россияне и выигрывать-то важные турниры не умеют. К полуфиналу никуда не делись довольно серьезные ошибки в обороне. Кирилл Слепец как делал детские огрехи, оставляя шайбу сопернику, как в матче со Швейцарией, так и продолжал их повторять в игре с не такими грозными словаками. Периодически в своей зоне «пожарил» и Александр Алексеев.

Стабильную надежность показывал внук Зинэтулы Билялетдинова — Александр Романов, частенько подчищавший недочеты своих партнеров



Зато стабильную надежность показывал внук Зинэтулы Билялетдинова — Александр Романов, частенько подчищавший недочеты своих партнеров (если был в этот момент на льду, конечно). Прекрасно раскрыл себя и Петр Кочетков, которого канадские журналисты уже успели назвать лучшим голкипером турнира.

Еще по одной давней российской традиции, если наша сборная явно проседает в оборонительной линии, то впереди у нее все должно быть в порядке. И в этом году такая закономерность в очередной раз подтвердилась. Именно у этой сборной чрезвычайно задорное нападение, где есть и «креативщики», и, конечно же, ярко выраженная «звезда», от которой и ожидали огня на турнире – Виталий Кравцов.

Можно ли было сказать, что к полуфинальному сражению с американцами наша сборная стала командой с тем рисунком игры, который ей «прививал» Брагин? Однозначно да. В матче со словаками, да и в третьем периоде с швейцарцами мы увидели не столько набор хоккеистов, которому надо что-то придумывать по ходу матча, сколько хорошо отлаженную машину.

С Америкой должно было быть еще сложнее, чем с Канадой

Перед матчем настораживал один факт: американцы на этом турнире играли примерно так же, как и канадцы, только хладнокровнее и разумнее. В отличие от «кленовых листьев», которые в желании покрасоваться перед своими болельщиками авантюрно полезли вперед и получили поражения от России и Финляндии, «звездно-полосатые» играли от соперника, терпели, меняли темп, создавали рваный ритм, а когда надо, включали неуловимые скорости.

Предположение, что американцы для нас самый грозный соперник на турнире, подтвердилось



Поэтому играть с американцами именно нашей сборной должно было быть даже сложнее, чем с хозяевами турнира. Плюс, многие российские эксперты предрекали не слишком лояльное судейство, справедливо отмечая, что европейский финал в Ванкувере будет никому не интересен. Как показала игра, судейство особых нареканий не вызвало, а вот предположение, что американцы для нас самый грозный соперник на турнире, подтвердилось.

Американская скорость vs российское терпение — 1:0

Уже на второй минуте Романову пришлось нейтрализовывать американского нападающего, убежавшего на свидание с Кочетковым. Александр не дал ему развернуться и удобно бросить, так что вратарь справился с этим быстрым выпадом. А вообще шайба так и ходила по площадке туда-сюда с гиперскоростью, которую американцы так любят предложить соперникам на старте встречи. Российская сборная это предложение не поддержала и старалась больше сдерживать прыть США и сбивать темп, подолгу контролируя шайбу за собственными воротами.

Но как только россияне создали что-то похожее на позиционную атаку, так сразу добились своего. Дмитрий Саморуков получил шайбу из-за ворот и тут же отправил ее на пятак Никите Шашкову. Тот молниеносным движением перевел шайбу в ворота, и сирена возвестила о первом взятии ворот. Но, как показал видеопросмотр, это был «футбольный» гол — слишком явное движение коньком, а не клюшкой. Гол был отменен, но стало понятно, за счет чего Брагин решил брать американцев — за счет терпения и быстрого перехода в позиционную атаку, где работает «пятак».

Ставка же США была очевидна — скорости, за которыми мало кому удается угнаться. Когда до перерыва оставалось пять с половиной минут, американцы провели очередную молниеносную атаку, которая, наконец, дала результат. Они быстро разыграли вход в российскую зону, широким пасом буквально «раскатали» российских защитников, и Павел Шэн не успел накрыть Оливера Вальстрема, который «замкнул» передачу мимо отыгранного уже Кочеткова — 1:0.

Дело шло к первому перерыву, когда американцы схватили первое удаление в матче



Дело шло к первому перерыву, когда американцы схватили первое удаление в матче. Но большинство удачи россиянам не принесло. Сразу после сирены Кравцов попытался бросить из-за ворот, и американский защитник пробил ему клюшкой в область головы, да так, что тот кувыркнулся в воздухе. Здесь пахло, как минимум, еще двумя минутами для американцев, однако рефери выписал лишь обоюдное (в том числе и Денисенко за то, что тот вступился за партнера).

Провальный период, нелогичный гол Денисенко и «возрождение» в концовке

Никаких дивидендов остаток этого большинства не принес россиянам и во втором периоде. А вот уже в равных составах Кравцов был вынужден нарушать, когда Романов передержал шайбу и благополучно упустил ее в своей зоне. Российские хоккеисты держались почти все штрафное время, но американцы дожали с помощью все того же наброса на пятак – Александр Хмелевски замкнул передачу Джека Хьюза.

Теперь в игре России чувствовалась некоторая нервозность, брака стало в разы больше, один раз даже схлопотали удаление за нарушение численного состава. И тем парадоксальнее вышла шайба в исполнении Денисенко. Не сказать, что этот гол стал следствием командной игры. Сам Григорий ворвался в зону американцев по правому борту, стал искать взглядом, на кого бы передать, а в итоге сам пронзил шайбой ближний от вратаря угол. Кейден Примо такого явно не ожидал – 1:2.

Ко второму перерыву наша команда и вовсе прижала американцев, что вылилось в два супермомента для Кравцова. Сначала челябинец не сумел замкнуть на пятаке отличный момент, а затем не попал в полупустые ворота после передачи Денисенко. Виталий еще долго держался за голову и взывал к небесам после этих упущенных возможностей. Так или иначе, третий период россиянам снова предстояло начинать в большинстве.

Кравцов сначала не сумел замкнуть на пятаке отличный момент, а затем не попал в полупустые ворота



Перебегали, перебросали, но на нужную частоту настроились слишком поздно

В последней двадцатиминутке наша команда нашла в себе силы прибавить еще. Однажды американцам пришлось выносить шайбу буквально «с ленточки». Но счет на табло не изменился. Хотя даже после того, как составы уравнялись, россияне еще долго не выпускали шайбу из чужой зоны.

Теперь все карты были в руках россиян – «звездно-полосатые» стали заложниками их же собственной скорости. Они уже не летали, как ракеты, а россияне все еще бодренько гоняли шайбу в своем не самом торопливом темпе. Вообще, контроль шайбы в третьем периоде стал у них значительно лучше. Наша команда проводила самый сильный период в матче, перебросала и перебегала сборную США, однако та грамотно убивала любые попытки повторно пробить своего вратаря.

Команда Брагина нашла необходимую игру лишь к концовке матча, в то время как Америка сделала результат уже в дебюте. Провал на старте сыграл решающую роль в борьбе за финал. Нельзя сказать, что наша сборная была хуже американцев, по броскам и моментам она даже превзошла соперника. Вот только тот быстрее освоился и принялся исполнять тренерский план.

Сегодня у брагинских парней матч за «бронзу», и этот поединок отдавать нельзя — хотя бы чтобы вернуть медали в Россию. Но, если честно, исход его уже мало кого волнует.

Эрик Добролюбов, фото fhr.ru