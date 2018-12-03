Казань перестала рожать, интересовать мигрантов и уступила Екатеринбургу в гонке за инвестициями

Итоги социально-экономического развития: вложения и производство растут, но горожане благополучия не ощущают

Фото: Максим Платонов

На «деловом понедельнике» в Казани подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2018 года. Если в экономической составляющей официальные цифры исполкома радуют — инвестиции привлекаются, производство растет, то в социальном плане рядовые горожане этого благополучия не чувствуют, потому что рожать стали меньше, умирать больше, да и мигрантов работа в Казани больше не привлекает — на четверть меньше приехало к нам гостей из соседних стран в этом году. Чем Казань может похвалиться, так это уменьшением официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных. Но вирус взрослеет — в группе риска теперь не молодежь, а граждане от 50 и старше. Подробности в материале «Реального времени».

Инвестиции растут в строительстве и операциях с имуществом

За 9 месяцев индекс промышленного производства в Казани составил 106,4%. Социально-экономическую ситуацию городские власти назвали стабильной, для сравнения привели темпы роста промышленного производства в Татарстане и России, где они оказались более сдержанными — 101%.

За 9 месяцев крупный и средний бизнес произвел товаров и услуг на 220 млрд рублей, что выше по сравнению с прошлым годом на 7,5%. Заметный рост показали производители пищевых продуктов (+54,7%), машин и оборудования (+25,8%), бумаги и бумажных изделий (+18,2%), металлических изделий (+14,7%) и сетевые компании (+13,9%). Худшие результаты в таких отраслях, как производство транспорта и неметаллической минеральной продукции.

— В предыдущие годы у нас была стагнация, которая была связана с тем, что предприятия вкладывались в развитие, новые производства, оборудование. Сейчас вложения начали окупаться, и услуги начали оказываться в большем количестве, — говорит председатель комитета экономического развития исполкома Артур Валиахметов.

Предприятия Казани привлекли с начала года 106,4 млрд инвестиций, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. В структуре инвестиций в основной капитал 50,9% составляют привлеченные средства, 49,1% — собственные. В рейтинге городов-миллиоников по объему инвестиций Казань заняла второе место после Екатеринбурга. Значительная доля инвестиций сконцентрирована в строительстве (54,5%), объем работ выполненных в этой сфере крупными и средними предприятиями составил 19,3 млрд рублей. На втором месте по привлеченными инвестициям — операции с имуществом (44%).

Малый бизнес переходит на серые схемы

Малый и средний бизнес заплатил налогов (без учета НДФЛ) на 13% больше, чем в прошлом году, — 1,8 млн рублей. Это треть всех налоговых поступлений в бюджет Казани. Вместе с тем, отметил Вахиахметов, среднемесячная зарплата работников малых предприятий за 9 месяцев показала снижение на 8,6%.

— Не исключено, что снижение обусловлено тем, что некоторые применяют серые схемы, — предположил чиновник.

Оборот розничной торговли вырос на 7,4% и составил 385,4 млрд рублей, а в сфере общественного питания — на 9,3%. Значительное влияние на рост оказал чемпионат мира по футболу.

— Мы анализировали рост и выяснили, что предприятия общественного питания и розничной торговли, которые были задействованы в чемпионате мира, показали значительный рост, но предприятия, которые располагались подальше — не показали такой положительной динамики. Мы понимаем, что на следующий год картина поменяется, но также будет положительная динамика. По падению розничной торговли опасений нет, — уверен Валиахметов.

Больше всего получают энергетики и газовики

Среднемесячная зарплата в Казани по итогам 9 месяцев 2019 года достигла 43,2 тыс. рублей на крупных и средних предприятиях — рост в реальном выражении с учетом инфляции на 7,8%. Больше всех получают занятые финансовой деятельностью (54,3 тыс. рублей) и производством и распределением ресурсов — энергии, газа и воды (56,6 тыс. рублей) Средняя зарплата в здравоохранении, по данным исполкома, составила 39 тыс. рублей, в образовании — 32,4 тыс. рублей.

О социально-экономической ситуации в Казани красноречивее говорят другие цифры. Рождаемость в городе падает — за 9 месяцев родилось 15 794 младенцев, это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность, наоборот, увеличилась — на 0,2%.

Перестала быть привлекательной столица Татарстана даже для мигрантов — за 9 месяцев 1 006 человек приехало трудится к нам из соседних стран, это на 26% меньше, чем в прошлом году.

ВИЧ перекинулся на 50-летних

Зато наблюдается увеличение миграции в Казань населения со статусом ВИЧ. Если за 10 месяцев прошлого года в город приехало по официальным данным 34 ВИЧ-инфицированных, то за 10 месяцев этого — 76.

Сейчас в Казани на учете с этим диагнозом состоят 5 110 человек, из них 60% получают антиретровирусную терапию, годовой курс стоит около 70 тыс. рублей. В России, в отличие от развитых стран, получать лекарства от ВИЧ можно только по достижении определенного количества инфицированных клеток в крови — такой подход является предметом критики, эксперты считают, что это приводит к распространению ВИЧ.

Две трети инфицированных — мужчины, 70% из них не имеют семьи и постоянного полового партнера. «Это безработные, страдающие алкоголизмом», — уточнили на «деловом понедельнике». 72,8% носителей ВИЧ получили инфекцию половым путем, раньше чаще заражались при внутривенном употреблении наркотиков.

Изменился и возрастной состав. Если раньше ВИЧ был болезнью молодых, то сейчас в 74,1% случаев выявляется у людей в возрасте от 30 до 50 лет. В два раза больше регистрируется случаев ВИЧ-инфицирования у людей в возрасте старше 50 лет. В то же время в два раза снизилось количество заразившихся в возрасте до 30.

— Это говорит о том, что пропаганда, которая была направлена на молодежь, работает, — сделали выводы чиновники.

В целом в Казани наблюдается снижение новых случаев ВИЧ. Если в 2015 году выявили 36,5 случая на 100 тысяч населения, то в 2017-м — 28,1 случая. Снижение по городу на 18%, тогда как в России наблюдается рост на 2,2%.

Сейчас пораженность ВИЧ в Казани составляет 410,9 случая на 100 тысяч населения. Состоящие на диспансерном учете распределились по районам Казани в следующих пропорциях:

Советском районе — 1 197 человек (23,4%)

Приволжском районе — 1 045 человек (20,5%)

Ново-Савиновском — 977 человек (19,1%)

Авиастроительном — 588 человек (11,5%)

Кировском — 584 человек (11,4%)

Московском — 472 человек (9,2%)

Вахитовском — 247 человек (4,8%).