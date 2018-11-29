«Никто не придет на предприятие, где применяют лошадиную тягу»

Как татарстанские чиновники обсуждали «цифровую трансформацию», пытаясь расшевелить вузы и бизнес

Фото: Роман Хасаев

28 ноября в Казани руководство Ассоциации предприятий и промышленников РТ вместе с чиновниками и представителями компаний обсуждали вопросы «цифровой трансформации». В ходе обсуждения министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов призывал к переменам в России, но предостерегал от увлечения технологиями ради технологий. Тем временем глава Минпромторга Альберт Каримов советовал переходить от разговоров к делу. За их беседой наблюдал корреспондент «Реального времени».

Конкуренция — это весь мир

Предваряя длинный разговор о цифровизации экономики, президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев сделал ремарку. Сегодня цифровизация — «модная тема», отметил он: «Но сама по себе цифровизация — это не цель, это средство. Всем нам надо четко представлять, что это средство для достижения цели». Цель же формулируется очень просто: это повышение конкурентоспособности продукции.

Эту тему подхватил министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов: «Очевидно, что для нас с вами конкуренция не ограничивается стенами Российской Федерации, конкуренция — это весь мир». Шайхутдинов считает, что по потенциалу технологического развития Россия находится на одном уровне с такими странами, как Сингапур, Южная Корея или Япония.

Задачу повышение конкурентоспособности сегодня преследует отдельная госпрограмма — «Цифровая экономика». Кроме того, отметил министр, никто не отменял рейтинги цифрового развития, которые составляют различные международные организации.

Руководство Ассоциации предприятий и промышленников РТ вместе с чиновниками и представителями компаний обсуждали вопросы «цифровой трансформации». Фото mpt.tatarstan.ru



Тем не менее, как и глава АПП, Шайхутдинов призвал бизнес не ударяться в технологии ради технологий: «Сама по себе цифровая экономика не существует. Нет, это ровно та же самая экономика, только с большим объемом использования данных, которые создают новые возможности для синергетических эффектов». В конечном счете у цифровизации простая функция: «либо мы меньше тратим, либо больше зарабатываем; грубо говоря, повышаем эффективность».



Ради внуков и правнуков

Впрочем, продолжал министр, сами компании должны держать марку: залогом развития является человеческий капитал, и «никто не придет на предприятие, где применяют лошадиную тягу». Шайхутдинов призывал бизнес не быть статичным — «ради наших внуков и правнуков»: «В стране необходимо что-то делать. Просто продолжать плыть по течению — это будет абсолютно неправильно».

По его словам, потенциальных точек роста немало и в Татарстане. К примеру, у «Таттелекома» есть задел для того, чтобы стать исследовательским центром в области интернета вещей, заявил он: «Или компания «Татнефть», например, которая на самом деле в республике, мне кажется, самый крупный, лидирующий исследовательский центр. Потому что есть своя разработка, есть ее применение, есть повышение эффективности за счет внедрения технологий».

Ориентация на технологии может помочь не только бизнесу, но и госсектору. В качестве примера Шайхутдинов привел систему электронного документооборота. В других регионах документ может идти до адресата 3-4 дня, тогда как в Татарстане, где система применяется, это занимает меньше часа.

Также глава Минсвязи обратился к вузам, которым, по его словам, тоже пора измениться. «Во всем мире, куда бы мы ни приезжали, всегда вуз — это еще и кузница предпринимательских кадров. Образование — это хорошо. Но мы учим людей для экономики, а не для того, чтобы они получили высшее образование».

Наконец, Шайхутдинов добавил, что технологические стартапы могут рассчитывать на щедрую господдержку.

Альберт Каримов с ходу предупредил, что не хочет тратить время на объяснение того, «что такое цифровая промышленность и с чем ее едят». Фото Романа Хасаева

Нет времени объяснять

Глава Минпромторга РТ Альберт Каримов с ходу предупредил, что не хочет тратить время на объяснение того, «что такое цифровая промышленность и с чем ее едят»: «Мы переходим к тому этапу, когда от обоснования, разъяснения того, чем является цифровая промышленность, мы должны переходить уже непосредственно к внедрению конкретных проектов. Тем более, что для этого сегодня имеются все инструменты».

При этом, продолжил он, напрасно считать, что цифровизация — завтрашний день, «что это все далеко, где-то в Германии или Японии». Это заблуждение, отметил Каримов. Например, группа «Черкизово» вложила 7 млрд рублей в подмосковный мясоперерабатывающий завод, на котором применяется беспилотная техника, обменивающаяся данными через wi-fi. В результате вместо 700 человек на заводе сейчас работают 150. По словам министра, подобные примеры есть и в Татарстане.

За счет технологического развития республике предстоит решать задачу диверсификации экономики, а именно — увеличивать объем несырьевого и неэнергетического экспорта, добавил Каримов. Пока из $13 млрд денежного объема экспорта на долю несырьевого приходится более $3 млрд. Однако до 2025 года его объем необходимо увеличить в полтора раза — до $5 млрд. Кроме того, необходимо существенно увеличить количество предприятий-экспортеров. «Задачи серьезные», — констатировал Каримов.

Директор Центра цифровой трансформации КАМАЗа Эльдар Шавалиев рассказывал о том, как технологические решения помогают автоконцерну. По его словам, на этапе становления КАМАЗ выпускал всего три модели грузовиков в трех комплектациях и шести цветовых вариантах. Сегодня выбор моделей, комплектаций и цветов несопоставимо шире. При этом понятно, что ассортимент будет лишь расширяться, и для компании это определенный вызов.

Поэтому сейчас КАМАЗ практически полностью отошел от разработки автомобилей на бумаге: все процессы и испытания проходят в цифре, сказал Шавалиев.

Эльдар Шавалиев рассказывал о том, как технологические решения помогают автоконцерну. Фото profkamaz.ru

Еще один вызов — это сокращающиеся сроки разработки новых моделей. В Китае на это уходит около двух лет, но российские производители в этот срок пока не укладываются. Конечно, можно утешать себя тем, что наши предприятия разрабатывают продукцию с расчетом на долгий период эксплуатации. Однако рынок диктует свои правила, говорил представитель КАМАЗа. Учитывая это, компания ориентируется на сокращение сроков разработки до одного—полутора лет. Без «цифры» достичь этого невозможно, отметил Шавалиев.